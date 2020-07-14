14 Temmuz Survivor finali canlı izle! Survivor şampiyon kim oldu? Survivor büyük final canlı yayın

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

2020 Survivor finali (14 Temmuz Salı) akşamı Galataport'tan düzenlenecek canlı yayınla ekranlara gelecek ve şampiyon isim belli olacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 13 TEMMUZ

13 Temmuz Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu.Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI 13 TEMMUZ!

SMS sıralamasına göre en çok SMS'i Barış aldı. Onu Cemal Can izledi. En az SMS'i alan Yasin ise yarışmaya veda etti.