Her hafta birbirinden değerli sanatçıların konuk olduğu D&R'la Evde Müzik'in yeni konuğu Derya Uluğ, kulaklarınızın pasını silmek üzere evlerinize konuk oluyor! Bu çarşamba saat 22:00'de D&R'ın Instagram ve Youtube ortak canlı olarak izleyebilirisiniz!