Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ üzücü haber
ATV'de başarılı projelere imza atan Yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin müziklerini yapan Alpay Göltekin’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bozdağ, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin müziklerini yapan Alpay Göltekin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
"MÜZİĞİYLE RUH KATAN..."
Bozdağ, açıklamasında, "Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan Alpay Göltekin'i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan Alpay Göltekin'i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/0cgvpe5zVi— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) May 11, 2020
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