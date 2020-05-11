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Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ üzücü haber

ATV'de başarılı projelere imza atan Yapımcı , sosyal medya hesabından, ve dizisinin müziklerini yapan ’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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DİRİLİŞ ERTUĞRUL VE KURULUŞ OSMAN'IN YAPIMCISINDAN ÜZÜCÜ HABER

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'ın yapımcısı , resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, ve Kuruluş Osman dizisinin müziklerini yapan 'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

"MÜZİĞİYLE RUH KATAN..."

Bozdağ, açıklamasında, "Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan Alpay Göltekin'i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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