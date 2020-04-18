Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’den Ebru Şallı'ya mesaj

Ebru Şallı’nın 9 yaşındaki oğlu Pars, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evlat acısıyla sarsılan Şallı’ya sanatçı dostlarından destek mesajları çalarken Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’den de mesaj geldi.

Yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars yaşamını yitirdi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Pars için Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin, başsağlığı mesajı yayınladı.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan oğlu Pars hayatını kaybetti. Pars'ın ölümü magazin camiasını da yasa boğarken ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi. Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin de mesaj yayınlayan isimler arasında.

Gonca Derin Instagram hesabının hikaye bölümünden Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi: "Acını en derinden hissediyorum. Sabırlar diliyorum."

Pars Tan, cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye Corona virüs salgını nedeniyle toplu olarak yasaklanan cenaze işleri sebebiyle sadece aile üyeleri törene katılabildi.