Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm canlı izle | EDHO yeni bölüm canlı izle
EDHO 163. bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm canlı izle! ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. EDHO’da bu hafta; Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 163. bölüm canlı izleme ekranı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 163. bölüm canlı izle! Salı akşamlarının zirvede yer alan dizisi EDHO'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. EDHO 163. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDE BU HAFTA
Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür. Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır. Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir. Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.
EDHO 163. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
EDHO DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır. Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır. Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar. O paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır. Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır. Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır. Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir. Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.
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