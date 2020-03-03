Ünlü astrolog Nuray Sayarı gözyaşlarına boğularak Başkan Erdoğan’dan yardım istedi!

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, bugün katıldığı programda eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek Başkan Erdoğan’dan yardım istedi. Eşi tarafından tehdit edildiğini ve yıllardır aldatıldığını söyleyen Sayarı, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, bugün çıktığı canlı yayında 31 yıllık eşinden şiddet gördüğünü ve eşi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Yaşadıklarını anlatan Sayarı yıllardır aldatıldığını söyleyerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

ZİNA DAVASI AÇACAK

31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan Filiz isimli bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

2 çocuk annesi Nuray Sayarı, kocasından ölüm tehdidi aldığını söyleyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Sayarı, "Can güvenliğim yok, ölüm tehdidi alıyorum ölürsem çocuklarıma sahip çıkın" dedi.