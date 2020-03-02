Sahnede kaza geçiren Ahu Yağtu omurunu kırdı!

“Karanlıkta Komedi” oyunu ile tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanan Ahu Yağtu sahnede kaza geçirdi. Ayağı takılarak dengesin kaybeden güzel oyuncu yere düşerek omurunu kırdı.

Ahu Yağtu, "Karanlıkta Komedi" adlı yeni tiyatro oyunun prömiyer gecesinde talihsiz bir kaza yaşadı.

Sahnede ayağı takılan ve dengesini kaybedip düşen Yağtu'nun omuru kırıldı. Doktorunun 5 hafta evde istirahat verdiği oyuncu, "Omurganın en alt kuyruk sokumu bölgesindeki omurda kırık var. Doğal olarak bir operasyon yapılamıyor. Evde dinlenerek ve spor yaparak atlatacağım. Kemik kendi kendine kaynayacak inşallah" diye konuştu.

