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Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur'dan kötü haber

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.02.2020
MUHTEREM NUR'DAN KÖTÜ HABER

Son dakika haberine göre, bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören ’dan kötü haber geldi. Yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bu hafta uyandırılması planlanan ünlü ismin hayati tehlike nedeniyle uyandırma işlemini ertelemeye karar verildi.

'dan gelen son dakika haberine göre, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bu hafta uyandırılması planlanan ünlü ismin hayati tehlike nedeniyle uyandırma işlemini ertelemeye karar verildi.

Bir haftadan fazla süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhterem Nur'dan kötü haber geldi. Doktorlar, Nur'un hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyerek uyandırılma işlemini erteledi.

18 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan merhum sanatçı 'in eşi ve sinema oyuncusu Muhterem Nur'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

UYANDIRMA ERTELENDİ

Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un önceki gün uyandırılması planlanıyordu. Doktorlar, hayati tehlikesi devam eden sanatçıya yaptıkları tetkik ve testlerin ardından uyandırma işlemini ertelemeye karar verdi.

DOKTORLAR ZİYARET TALEBİNİ REDDETTİ

Yeşilçam'ın usta isimleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın, Muhterem Nur'u hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak enfeksiyon riski nedeniyle sanatçılara ziyaret izni çıkmadı.

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