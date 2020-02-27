Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur'dan kötü haber
Son dakika haberine göre, bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur’dan kötü haber geldi. Yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bu hafta uyandırılması planlanan ünlü ismin hayati tehlike nedeniyle uyandırma işlemini ertelemeye karar verildi.
Muhterem Nur'dan gelen son dakika haberine göre, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bu hafta uyandırılması planlanan ünlü ismin hayati tehlike nedeniyle uyandırma işlemini ertelemeye karar verildi.
Bir haftadan fazla süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhterem Nur'dan kötü haber geldi. Doktorlar, Nur'un hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyerek uyandırılma işlemini erteledi.
18 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi ve sinema oyuncusu Muhterem Nur'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.
UYANDIRMA ERTELENDİ
Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un önceki gün uyandırılması planlanıyordu. Doktorlar, hayati tehlikesi devam eden sanatçıya yaptıkları tetkik ve testlerin ardından uyandırma işlemini ertelemeye karar verdi.
DOKTORLAR ZİYARET TALEBİNİ REDDETTİ
Yeşilçam'ın usta isimleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın, Muhterem Nur'u hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak enfeksiyon riski nedeniyle sanatçılara ziyaret izni çıkmadı.
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