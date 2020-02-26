Kuruluş Osman 12. bölüm canlı izle! – ATV

Kuruluş Osman 12. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 12. bölüm canlı izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman’da bu hafta heyecan yine dorukta. Dizide bu hafta Moğol tehdidi sürerken, Gündüz ve Batur idamın eşiğinde olacak. Dündar obanın akıbeti için Balgay’a ses çıkaramayacak. Selcan Hatun ölüm tehlikesiyle burun buruna gelecek. Peki, Osman Bey, Selcan Hatun, Gündüz ve Batur’un ölümüne engel olabilecek mi? İsyan başarıya ulaşabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 12. bölüm izleme ekranı!

Kuruluş Osman 12. bölüm izle! ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman 12. bölüm canlı izle! Her hafta büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman'da bu hafta; Balgay kendisine karşı hazırlanan zehri sezecek ve zehri Selcan Hatun'a içirmeye çalışacak. Selcan Hatun ölüm tehlikesi yaşarken Osman Bey onu kurtarabilecek mi? Selcan Hatun ölecek mi? Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı oyun hazırlayacak. Kuruluş Osman 12. bölüm izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz…

KURULUŞ OSMAN 12. BÖLÜM İZLE!

Dizinin 12. bölümünü 26 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'den itibaren izleyebilirsiniz.

DİZİDE BU HAFTA!

Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor! Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir.

Dündar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır! Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı oyun kurmaktadır.

Selcan Hatun ölecek mi? Samsa Çavuş ve alpler esaretten kurtulabilecek mi? Gündüz ve Batur idam edilecek mi?

Bamsı ve Bala'nın Moğollara karşı başlattığı isyan başarılı olacak mı? Osman Bey; Selcan Hatun, Gündüz ve Batur'un ölümüne engel olabilecek mi?