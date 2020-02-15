2020 O Ses Türkiye birincisi kim? O Ses Türkiye kim kazandı? O Ses Türkiye final gecesinde 6 yarışmacı sezonun en iyisi olmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Final gecesinde duygusal anlar da yaşandı. Finalde ilk veda eden isim Eyüp Sultan Aylar oldu. Eyüp’ün elenmesiyle Hadise gözyaşlarını tutamadı. Geçtiğimiz yıl birinci olan Ferhat Üngür 500 bin TL para ve hibrit araç ödüllerinin sahibi olmuştu. Peki, bu yıl O Ses Türkiye birincilik ödülü ne kadar? O Ses Türkiye kim kazandı? İşte yanıtı!

O Ses Türkiye kim kazandı? 2020 O Ses Türkiye birincisi kim? O Ses Türkiye finalinde Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından toplam 6 yarışmacı en iyi olmak için yarıştı. Gecede bir kişi büyük ödüle uzandı. Peki, 2020 O Ses Türkiye kim kazandı? O Ses Türkiye birincisi kim oldu? Sevilen yarışmacı Eyüp Sultan Aylar gecede ilk veda eden isim oldu. Eyüp Sultan'ın vedasında duygusal anlar yaşanırken, Hadise gözyaşlarını tutamadı.

O SES TÜRKİYE KİM KAZANDI?

O Ses Türkiye birincisi henüz belli olmadı. O Ses Türkiye 2020 şampiyonu belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Soner Kip: Beyazıt Öztürk'ün takımında

Turgut Çıngı: Murat Boz'un takımında

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk'ün takımında

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan'ın takımında

Biran Ceren Dörter: Hadise'nin takımında

O SES TÜRKİYE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Geçtiğimiz sezon yarışmayı birinci tamamlayan Ferhat Üngür 500 bin TL para ve hibrit araç ödülünün sahibi olmuştu. Bu sezonda yarışmayı birinci tamamlayan yarışmacıya 500 bin TL para ödülü verileceği iddia ediliyor. Arabanın verilip verilmeyeceği konusunda ise bir bilgi yok.