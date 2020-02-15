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O Ses Türkiye kim kazandı? 2020 O Ses Türkiye birincisi kim?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.02.2020
O SES TÜRKİYE KİM KAZANDI? 2020 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM?

2020 O Ses Türkiye birincisi kim? O Ses Türkiye kim kazandı? O Ses Türkiye final gecesinde 6 yarışmacı sezonun en iyisi olmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Final gecesinde duygusal anlar da yaşandı. Finalde ilk veda eden isim Eyüp Sultan Aylar oldu. Eyüp’ün elenmesiyle gözyaşlarını tutamadı. Geçtiğimiz yıl birinci olan Ferhat Üngür 500 bin TL para ve hibrit araç ödüllerinin sahibi olmuştu. Peki, bu yıl O Ses Türkiye birincilik ödülü ne kadar? O Ses Türkiye kim kazandı? İşte yanıtı!

O Ses Türkiye kim kazandı? 2020 O Ses Türkiye birincisi kim? O Ses Türkiye finalinde Beyazıt Öztürk, , ve Murat Boz'un takımından toplam 6 yarışmacı en iyi olmak için yarıştı. Gecede bir kişi büyük ödüle uzandı. Peki, 2020 O Ses Türkiye kim kazandı? O Ses Türkiye birincisi kim oldu? Sevilen yarışmacı Eyüp Sultan Aylar gecede ilk veda eden isim oldu. Eyüp Sultan'ın vedasında duygusal anlar yaşanırken, Hadise gözyaşlarını tutamadı.

O SES TÜRKİYE KİM KAZANDI?

O Ses Türkiye birincisi henüz belli olmadı. O Ses Türkiye 2020 şampiyonu belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Soner Kip: Beyazıt Öztürk'ün takımında

Turgut Çıngı: Murat Boz'un takımında

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk'ün takımında

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan'ın takımında

Biran Ceren Dörter: Hadise'nin takımında

Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı! TURGUT ÇINGI KİMDİR? O SES TÜRKİYE TURGUT KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? İŞTE YANITI!
Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan kaç yaşında, nereli? İşte Alkan’ın yaşamı! ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR? O SES TÜRKİYE ALKAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ? İŞTE ALKAN’IN YAŞAMI!
Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli? BİRAN CEREN KİMDİR? O SES TÜRKİYE BİRAN CEREN DÖRTER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında, nereli? EYÜP SULTAN AYLAR KİMDİR? O SES TÜRKİYE EYÜP SULTAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli? UYGAR ERDOĞAN KİMDİR? O SES TÜRKİYE UYGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kaç yaşında, nereli? Soner Kip hayat hikayesi… SONER KİP KİMDİR? O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ SONER KİP KAÇ YAŞINDA, NERELİ? SONER KİP HAYAT HİKAYESİ…

O SES TÜRKİYE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Geçtiğimiz sezon yarışmayı birinci tamamlayan Ferhat Üngür 500 bin TL para ve hibrit araç ödülünün sahibi olmuştu. Bu sezonda yarışmayı birinci tamamlayan yarışmacıya 500 bin TL para ödülü verileceği iddia ediliyor. Arabanın verilip verilmeyeceği konusunda ise bir bilgi yok.

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