EDHO canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm izle! - ATV

EDHO canlı izle! Her Salı akşamı ilgiyle izlenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm izle! EDHO 156. bölüm izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Dizide bu hafta; gözü kara Bicolar harekete geçerken, Hızır'ın yaptığı baskın tüm dengeleri değiştirecek. Tufan'ın silah üretmesi için ihtiyacı olan paraya da el konulacak. Oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar ise intikam ateşiyle yeni bir hamle yapacak. İşte, EDHO 156. bölüm izleme ekranı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm canlı izle! EDHO 156. bölüm izle! ATV'de her Salı akşamı izleyicilerle buluşan ve reyting rekorları kıran EDHO 156. bölüm izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. EDHO 156. bölümde bu hafta; girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecek. Tüm bu yaşananlardan Hızır'ı sorumlu tutan Bahar ise intikam ateşiyle yanıp tutuşacak. İşte, EDHO 156. bölüm izleme ekranı!

EDHO 156. BÖLÜM İZLE!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 156. bölümünü aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.

EDHO 156. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır.

Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır.

Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar'ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir.

Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran'ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.