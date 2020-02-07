Hercai 31. bölüm canlı izle! – ATV
Hercai 31. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Hercai 31. bölüm canlı izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai’de bu hafta heyecan dorukta olacak. Hercai 31. bölümde; Miran mektubun gerçekliğini çözmek isterken, artık gerçeği öğrenmek için babaannesiyle yüzleşecek. Azize yeni bir oyun kurarken, Miran’ın güveni tamamen sarsılacak. İntikam arzusuyla başlatılan oyun, tüm gerçekleri birbir ortaya çıkaracak. Büyük hesaplaşmalar dengeleri değiştirecek. Haberimizden Hercai canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz. İşte, Hercai 31. bölüm izleme ekranı!
Hercai 31. bölüm izle! Cuma akşamlarının olay yaratan dizisi Hercai 31. bölüm canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de bu hafta; Sultan cesur bir hamle yaparak Miran'ın aklını karıştırmaya çalışacak. Azize ise güveni kırılan Miran'ı ikna etmek için mücadele verecek. Mektubun ortaya çıkmasının yankıları sürerken, yeni intikam oyunları kurulacak. Hazar ise Dilşah hakkında öğrendiği gerçeklerle şok olacak. İşte, Hercai 31. bölüm izleme sayfası…
HERCAİ 31. BÖLÜM İZLE!
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Hercai 31. bölümü canlı izleyebilirsiniz.
HERCAİ 31. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller.
Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize'nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran'ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize'yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar.
Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder.
Miran'ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir.
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