Kuruluş Osman 9. bölüm izle! Kuruluş Osman tek parça kesintisiz izle! | ATV
Kuruluş Osman 9. bölüm tek parça izle! ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 9. bölüm izle! Her Çarşamba akşamı nefes kesen sahnelerle ekranlara gelen Kuruluş Osman'da bu hafta; alpler Osman'ı kurtarırken, Bamsı Bey'in Salvador'un şehadet getirmesi sonrası verdiği son karar dikkat çekti. Kalanoz'un ölümünün ardından Şeyh Edebalı ve Alişar karşı karşıya geldi. Sofia yakalanıp zindana götürülürken, Alişar Bey'in Osman'ı tutuklaması obaya bomba gibi düştü. Osman Bey'in "Bize oyun kuranların, oyunlarını bozacağım" sözleri bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman 9. bölüm izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 9. bölüm tek parça izleme sayfası...
ATV dizisi Kuruluş Osman 9. bölüm izle! Kuruluş Osman 9. son bölüm izleme linki dizi severler tarafından sorgulanıyor. Kuruluş Osman 9. bölüm tek parça kesintisiz izleme yolları merak ediliyor. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen, reyting rekortmeni Kuruluş Osman'da bu hafta; Kalanoz'un ölümü sonrası ortalık karıştı. Alişar ve Osman Bey karşı karşıya gelirken, Osman Bey'in tutuklanması obada tüm dengeleri değiştirdi. Osman Bey mahkemeye çıktı! Bamsı ise oğlunun katiliyle ilgili verdiği kararla herkesi şaşırttı. İşte, Kuruluş Osman 9. bölüm izleme ekranı!
KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜM İZLE!
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Kuruluş Osman dizisinin 9. bölümünü tek parça ve kesintisiz izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN'DA NELER YAŞANDI?
Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir.
Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır. Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador'un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia'nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?
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