Kuruluş Osman 9. bölüm canlı izle! - ATV
Kuruluş Osman 9. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 9. bölüm canlı izle! Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman’da bu hafta; Yannis’in emriyle Edebalı’ya pusu kurulurken Kalanoz’un oyunu Osman ve Alpleri tarafından bozulacak. Kalanoz’un cesedi ortaya atılacak ve Sofia bunun hesabını sormaya karar verecek. Sofia’nın Alişar’ı kışkırtması sonrası Alişar ve Osman Bey arasında gerginlik yaşanacak. İşte, Kuruluş Osman 9. bölüm izleme ekranı!
Kuruluş Osman 9. bölüm canlı izle! ATV'nin her Çarşamba akşamı heyecan uyandıran dizisi Kuruluş Osman 9. bölüm izle! Sevilen dizide bu hafta da heyecan dorukta olacak. Dizide bu hafta, oğlunun katili Salvador'un şehadet getirmesiyle Bamsı zor bir karar vermek zorunda kalacak. Kalanoz'un öldürülmesiyle ise Alişar ve Osman karşı karşıya gelecek. İşte, Kuruluş Osman 9. bölüm izleme sayfası…
KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜM İZLE!
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Kuruluş Osman dizisinin 9. bölümünü izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!
Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir.
Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır. Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador'un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia'nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?
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