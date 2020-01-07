7 Ocak Salı EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm ne zaman? EDHO bu akşam var mı? ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı sorusuna dizinin izleyicileri yanıt arıyor. Dizi severler 7 Ocak Salı ATV yayın akışı hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz hafta diziler yılbaşı tatili ve yeni yıl reklam anlaşmaları nedeniyle yayınlanmamıştı. Peki, EDHO bu akşam var mı? İşte günün ATV yayın akışı ve EDHO yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı!
EDHO bu akşam var mı sorusu dizi severler tarafından sorgulanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm ne zaman? Her Salı akşamı izleyicisiyle buluşan ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam var mı sorusu gündeme oturdu. 7 Ocak Salı ATV yayın akışı EDHO yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arayan kişiler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta dizilerin yeni bölümlerin yayınlanmamıştı. Yeni yıl tatili ve kanalların reklam anlaşması nedeniyle dizilerin bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyordu.
EDHO BU AKŞAM VAR MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 154. yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün 14 Ocak Salı akşamı yayınlanacağı tahmin ediliyor.
7 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI
ATV yayın akışında bu akşam Ana Haber Bülteni'nin ardından saat 20:00'de Goosebumps: Canavar Firarda adlı sinema filmi başlayacak. Saat 22:05'te ise 2012 isimli yabancı sinema filmi ekranlarda olacak.
GOOSEBUMPS: CANAVAR FİRARDA KONUSU
Büyük şehirden küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, Champ ile de kısa sürede arkadaş olunca yeni bir hayat için umutlanır. Ancak Zach, Hannah'nın gizemli babasının Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine olduğunu öğrendiğinde, olayların normal gitmeyeceğini anlar. Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine'nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine'ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine'ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach'in hayatı eskisi olmayacaktır.
2012 FİLMİ KONUSU
Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah'nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.
Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine'nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine'ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine'ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach'in hayatı da garipleşecektir. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine'ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.
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