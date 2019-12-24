Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 153. bölüm canlı izle! – ATV

EDHO 153. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm canlı izle! Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi EDHO’da bu hafta heyecan dorukta! Tufan ve Hızır arasındaki savaş başlarken, Hızır düşmanlarını bitirmek için yeni bir plan hazırlayacak! Tufan ise kendisine yeni yandaşlar arayarak savaşın cephesini genişletmeye çalışacak. Meryem’in döneceği haberi Çakırbeyliler arasında heyecan yaratacak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izleme sayfası!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! Fenomen dizi EDHO 153. bölüm canlı izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta büyük savaş başlıyor! Oğlunun intikamını almak isteyen Tufan yandaşlarıyla birlikte Hızır'la çatışmaya giriyor. Hızır ise düşmanları Tufan ve Cengiz'i ortadan kaldıracak büyük bir plan hazırlıyor. Meryem'in geri dönüşü ise Hızır'ı çok mutlu edecek. İşte, EDHO 153. bölüm izleme ekranı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 153. BÖLÜM İZLE!

Dizinin 153. bölümünü bu akşam ATV canlı yayın ile saat 20:00'den itibaren izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA BU HAFTA!

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar.

Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.