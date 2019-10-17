Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisi bitti mi? Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor sorusuna dizi takipçileri yanıt arıyor. Geçtiğimiz sezon yayınlanan televizyon dizileri yayınlarına genel olarak başladı ve izleyicisiyle buluştu. Ancak bazı diziler henüz ekranlara geri dönmedi. Bu dizilerden birisi de Avlu dizisi oldu. Peki, Avlu ne zaman başlıyor? Avlu dizisi yeni sezonunda sürpriz yapacak ve Netflix platformunda olacak. İşte diziyle ilgili tüm detaylar…

Avlu dizisi bitti mi? Geçtiğimiz sezon Star TV'de yayınlanan Avlu ne zaman başlıyor? Avlu yeni sezon ne zaman sorusuna dizinin izleyicileri yanıt arıyor. Kızının intikamını almak için hapishanede mücadele veren bir kadının öyküsünün anlatıldığı Avlu dizisinin 2. yeni sezonu henüz başlamadı. Dizi severler de Avlu bitti mi sorusuna yanıt arıyor. Avlu dizisinin sezon finalinde Zehra'nın vurulmasıyla birlikte Avlu karışmıştı. Avlu ne zaman başlayacak? İşte yeni sezonu merak edilen diziden son haberler…