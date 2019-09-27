Orhan Gencebay’dan sert tepki: Şerefsizlere inanmayın
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
Yazar Mustafa Aksu'nun 'Orhan Gencebay da çingenedir' iddiasına Orhan Gencebay’dan sert tepki geldi. Gencebay, "Bazı şerefsizler, bu tarz açıklamalarla bizim değerlerimizi kötülemeye çalışıyor, bize zarar vermeye kalkıyor. Bunlara inanmayın" dedi.
Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ve arkadaşlarıyla Etiler'de yemek yedi. Ünlü sanatçıya çıkışta, yazar Mustafa Aksu'nun 'Orhan Gencebay da çingenedir' iddiası soruldu.
"TAM BİR KARADENİZLİYİM"
Gencebay, "Ben tam bir Karadenizliyim, Kırım kökenliyim. Zaten birileri hep konuşur. Fatih Sultan Mehmet için de, Atatürkümüz için de kötü konuşan bazı şerefsizler, bu tarz açıklamalarla bizim değerlerimizi kötülemeye çalışıyor, bize zarar vermeye kalkıyor. Bunlara inanmayın" yanıtını verdi.
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