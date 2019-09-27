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Orhan Gencebay’dan sert tepki: Şerefsizlere inanmayın

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
ORHAN GENCEBAY’DAN SERT TEPKİ: ŞEREFSİZLERE İNANMAYIN

Yazar 'nun ' da çingenedir' iddiasına Orhan Gencebay’dan sert tepki geldi. Gencebay, "Bazı şerefsizler, bu tarz açıklamalarla bizim değerlerimizi kötülemeye çalışıyor, bize zarar vermeye kalkıyor. Bunlara inanmayın" dedi.

, eşi Sevim Emre ve arkadaşlarıyla Etiler'de yemek yedi. Ünlü sanatçıya çıkışta, yazar 'nun 'Orhan Gencebay da çingenedir' iddiası soruldu.

"TAM BİR KARADENİZLİYİM"

Gencebay, "Ben tam bir Karadenizliyim, Kırım kökenliyim. Zaten birileri hep konuşur. Fatih Sultan Mehmet için de, Atatürkümüz için de kötü konuşan bazı şerefsizler, bu tarz açıklamalarla bizim değerlerimizi kötülemeye çalışıyor, bize zarar vermeye kalkıyor. Bunlara inanmayın" yanıtını verdi.

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