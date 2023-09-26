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İstanbulspor ayrılığı resmen açıkladı: Teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

İSTANBULSPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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İstanbulspor ayrılığı resmen açıkladı: Teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. İstanbulspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kalırken, 2'sini kaybetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

İstanbulspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kalırken, 2'sini kaybetti.

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