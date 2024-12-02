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Yenidoğan Çetesi davasında 11'inci gün! Sanık doktordan çarpıcı savunma: 500 bin TL aldım ama borçtu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 12:06 Güncelleme: 02.12.2024 12:27
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Yenidoğan Çetesi davasında 11’inci gün!

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması 11. gününde devam ediyor. Fırat Sarı’nın akıl hocası olmakla suçlanan tutuksuz sanık doktor Mehmet Gürül savunma yapıyor. Mahkeme başkanı, Gürül’e “Fırat Sarı’nın akıl hocası olduğunuz söyleniyor.” dedi. Gürül bu suçlamaya, “Sarı’ya verdiğim tek akıl; çoluk çocuğunla vakit geçir. Hemşirelerle bu kadar ne işin var.” diye yanıt verdi. İşte anbean yeni gelişmeler...

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşmanın yapıldığı salon ve önünde, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

18 Kasım'da başlayan, toplam 22 tutuklunun savunmalarını yaptığı duruşma tutuksuz sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM
11:53 02 Aralık 2024

FIRAT SARI İLE ORTAK EV! "500 BİN TL ALDIM AMA BORÇTU"

Doktor Mehmet Gürül'ün savunması: 

"Bazı hastanelerde danışmanlık sistemi vardı, bu uygulama benden önce de devam ediyordu. Hemşire ve doktor temini için genelde Fırat Sarı’dan destek alınırdı. Dursun Bey’in de bir danışman şirket aracılığıyla görevlendirildiğini biliyorum. Ödemeler ise bazen Medisense, bazen de Fırat Sarı’nın hesabından yapılırdı." 

MAHKEME BAŞKANI: MEDİSENSE’DEN GELEN PARALAR VAR…

Mehmet Gürül: "125 bin lira maaşım vardı. Standart bir maaş alıyordum. Ödemeler bazen şirket hesabından, bazen de Fırat Sarı’nın kendi hesabından yapılıyordu. Burnumu bu tür mali işlere karıştırmamaya özellikle dikkat ettim."  

MAHKEME BAŞKANI: FIRAT SARI İLE EV Mİ ALDINIZ?

Mehmet Gürül: "Evet, Fırat Sarı ile ortak bir ev aldık. Benim 500 bin liram vardı, üzerine 500 bin borç aldım ve evi bu şekilde satın aldık."  

(Curusorf ilacının satışıyla ilgili)

Mehmet Gürül: "Bu ilaç üreticiden temin edilip, buzdolabında muhafaza edilirdi. Hekim önerisi doğrultusunda gerektiği kadar kullanılır. Fırat Sarı ile görüşmeye çalıştım. Benim böyle bir satışa onay vermem mümkün değil. Ayrıca ilaç uygun koşullarda saklanmazsa, bu durum bebeklere zarar verebilir."

SGK SÖZLEŞMELERİ YOKTU

Doktor Mehmet Gürül dışarıdan gelen hemşirelerin SGK sözleşmelerinin olmadığını şu sözlerle itiraf etti:

"Benim burada tek suçum, dış nöbetçileri saklamak. Dışarıdan getirilen hemşirelerin yeterli özelliklere sahip olmadığı iddia ediliyor. Ancak bu hemşirelerin yalnızca SGK sözleşmeleri yoktu. Biz onların hastalara eksiksiz baktığını gözlemliyorduk. SGK kayıtları olmadığı için hastaneye zarar gelmesin diye çıkmalarını söyledim."

İLAÇ SATIŞLARI İÇİN O İKİ İSMİ VERDİ

Mahkeme başkanının ilaç satışı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Mehmet Gürül, “İlk ilaç satıldığını duyduğumda şok oldum. Hasan Basri ve Hakan Doğukan’ın yaptığını öğrendim. Sonrasında Hasan benim olduğum hastaneye geldiğinde onu da sıkıştırdım. Hatta tapelerde de var. Hasan, 'Mehmet hoca beni dövecekti' diyor” dedi.

11:51 02 Aralık 2024

“FIRAT SARI’NIN AKIL HOCASI MISINIZ?”

Mahkeme başkanı, Gürül’e “Fırat Sarı ile çok net konuşmayın. Tedbirli olmalıyız” demişsin şeklindeki sözlerini sordu.

Gürül, bu soruya şu yanıtı verdi:

“Meslek icabı söylenenler yanlış anlaşılabiliyor. Üç hastayı taburcu ettim, iki yatış geldi. Hemşirem bu kayıtları yaparken üç taburcu, iki yatış dediğimde dokorun bir sey yapmadığı düşünülebilir şeklinde bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek istedim.”

Fırat Sarı’nın, kendisine hemşirelerden birinin telefonunun dinlendiğine yönelik bilgi verdiğini anlatan Gürül, Sarı’nın bu bilgiyi bir polisten aldığını söylediğini anlattı.

Gürül, “Dijital görselleri sildir. Akciğer raporlarını isteyebilirler.” sözlerini ise şöyle savundu:

“Raporların düzeltilmesi konusunda dijital görüntülerin yanıltıcı olmaması için silinmesini istedim.”

Sarı’nın “Orayı canla başla doldurmamız lazım.” sözlerini, örgütün yöneticileri arasında gösterilen ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in hasta göndereceği hastanelerle ilgili olabileceğini belirten Gürül’ün mahkeme başkanının yönelttiği sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Mahkeme başkanı: Fırat Sarı ile konuşurken ‘WhatsApp’a geçelim’ diyorsunuz?

Sanık: Müstechen konuşmalar olabilir diye

Mahkeme başkanı: Doktor adamsınız. Ne müstehceni olacak?

Sanık: Böyle konuşmaların hiç olmaması hayatın olağan akışına aykırı

Mahkeme başkanı: Entübe bebekler başımızı ağrıtacak diye bir konuşma var. Hatta ‘Yine ben seni WhatsApp’tan arayayım’ diye

Sanık: Plastik tüplerin çok iyi görülmemesi ve raporlama hatasından bu yüzden öyle diyorum

Sanık Hasan Basri’nin kendisiyle ilgili raporları değiştirdiği iddiası için “Ona ne kadar kızgın olduğumu biliyor. Yalan söylemiş.” diyen Gürül, “Fırat Sarı’nın akıl hocası olduğunu söyleniyor” suçlamasına ise, “Fırat Sarı’ya verdiğin tek akıl; ‘Çoluk çocuğunla vakit geçir. Hemşirelerle bu kadar ne işin var’ dedim.” cevabını verdi.

Duruşma sırasında üye hakim, Gürül’e ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in sürekli olarak hasta sevki için kendisini aramasını sordu.

Gürül bu soruya hastane yönetimini suçlayarak yanıt verdi, “Onu hastane yönetimine sormak lazım.” dedi.

Sanık doktor, Sarı’nın başka hastanelerin para ve idari işlerini kendisine anlatmasını, “Sarı bana günün dedikodusunu yapardı. Benim 30 yıllık deneyimim var. Bazen de görüş alırdı.” diye açıklamaya çalıştı.

11:30 02 Aralık 2024

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

10:49 02 Aralık 2024

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA 11. GÜN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklar tarafından hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil, maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu iddianamede belirtiliyor.

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