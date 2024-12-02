Yenidoğan Çetesi davasında 11'inci gün! Sanık doktordan çarpıcı savunma: 500 bin TL aldım ama borçtu

11:53 02 Aralık 2024

Doktor Mehmet Gürül'ün savunması:

"Bazı hastanelerde danışmanlık sistemi vardı, bu uygulama benden önce de devam ediyordu. Hemşire ve doktor temini için genelde Fırat Sarı’dan destek alınırdı. Dursun Bey’in de bir danışman şirket aracılığıyla görevlendirildiğini biliyorum. Ödemeler ise bazen Medisense, bazen de Fırat Sarı’nın hesabından yapılırdı."

MAHKEME BAŞKANI: MEDİSENSE’DEN GELEN PARALAR VAR…

Mehmet Gürül: "125 bin lira maaşım vardı. Standart bir maaş alıyordum. Ödemeler bazen şirket hesabından, bazen de Fırat Sarı’nın kendi hesabından yapılıyordu. Burnumu bu tür mali işlere karıştırmamaya özellikle dikkat ettim."

MAHKEME BAŞKANI: FIRAT SARI İLE EV Mİ ALDINIZ?

Mehmet Gürül: "Evet, Fırat Sarı ile ortak bir ev aldık. Benim 500 bin liram vardı, üzerine 500 bin borç aldım ve evi bu şekilde satın aldık."

(Curusorf ilacının satışıyla ilgili)

Mehmet Gürül: "Bu ilaç üreticiden temin edilip, buzdolabında muhafaza edilirdi. Hekim önerisi doğrultusunda gerektiği kadar kullanılır. Fırat Sarı ile görüşmeye çalıştım. Benim böyle bir satışa onay vermem mümkün değil. Ayrıca ilaç uygun koşullarda saklanmazsa, bu durum bebeklere zarar verebilir."

SGK SÖZLEŞMELERİ YOKTU

Doktor Mehmet Gürül dışarıdan gelen hemşirelerin SGK sözleşmelerinin olmadığını şu sözlerle itiraf etti:

"Benim burada tek suçum, dış nöbetçileri saklamak. Dışarıdan getirilen hemşirelerin yeterli özelliklere sahip olmadığı iddia ediliyor. Ancak bu hemşirelerin yalnızca SGK sözleşmeleri yoktu. Biz onların hastalara eksiksiz baktığını gözlemliyorduk. SGK kayıtları olmadığı için hastaneye zarar gelmesin diye çıkmalarını söyledim."

İLAÇ SATIŞLARI İÇİN O İKİ İSMİ VERDİ

Mahkeme başkanının ilaç satışı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Mehmet Gürül, “İlk ilaç satıldığını duyduğumda şok oldum. Hasan Basri ve Hakan Doğukan’ın yaptığını öğrendim. Sonrasında Hasan benim olduğum hastaneye geldiğinde onu da sıkıştırdım. Hatta tapelerde de var. Hasan, 'Mehmet hoca beni dövecekti' diyor” dedi.