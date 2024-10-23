TUSAŞ'taki terör saldırısının perde arkası A Haber'de: Zamanlama manidar
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Yaşanan saldırı sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit ve yaralıların olduğunu duyurdu. Yapılan hain saldırının perde arkasını A Haber ekranlarına katılan uzmanlar değerlendirdi.
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde gerçekleşen terör saldırısının ardından bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Yaşanan saldırının perde arkasını A Haber ekranlarına katılan uzman isimler değerlendirdi.
"HAMLELER SONRASI BİRİLERİ DÜĞMEYE BASTI"
Terör ve Güvenlik Uzmanı İsmail Cingöz de A Haber ekranlarında yaşanan terör saldırısını yorumladı.
İşte Cingöz'ün açıklamalarında öne çıkanlar:
"İÇ VE DIŞ DÜŞMANLAR RAHATSIZ"
Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli atılımları var. Kendi kendine yeter hale gelmeye başladığı günlere erişmiş durumdayız. Hiçbir ülke yüzde 100 kendi yeter halde olmayacaktır ama Türkiye son zamanlarda bağımlılıktan kurtulma ve kendi silah sanayiinde önemli atılımlar yapma durumunda olduğu süreçlerdeyiz. Kendi uçağını yapma aşamalarına gelmiş ve deneme uçuşları yapmak durumunda olduğu günleri yaşıyoruz. İHA’larla SİHA’larla kendini ispatlamış bir Türkiye görmekteyiz. Bu iç ve düşmanları rahatsız etmektedir.
“SİYASİ HAMLELERDEN RAHATSIZLIK DUYAN BİRİLERİ DÜĞMEYE BASMIŞ OLABİLİR”
Terörle mücadelede Türkiye önemli hamleler yaptı. Irak’ın kuzeyinde adeta terörün bitirildiği günlerin ayak sesleri duyulur hale geldi. Suriye’nin kuzey bölgelerinde Türkiye’ye karşı olabilecek her türlü hamlelere karşı kara birliklerimiz konuşlandı. Bu da birçok cenahı rahatsız etmekte. Türkiye’nin terörü hamleleri ile birlikte siyasette normalleşme çalışmalarını başlattıkları bir döneme girildiği bir süreç yaşanıyor aynı zamanda.
Siyaseten yapılan hamlelerden rahatsızlık duyan birileri tarafından düğmeye basılmış olabilir. Bu nedenle dikkatlerin çekilmeye çalışıldığı bir süreç yaşanıyor.
"ZAMANLAMASI ÇOK MANİDAR"
Terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, “Başımız sağ olsun. Büyük bir saldırıya benziyor. Zamanlaması çok manidar.” dedi.
İşte Gökçe'nin açıklamalarında öne çıkanlar:
"İzlediğimiz görüntüler büyük bir saldırı olduğunu gösteriyor. Zaten saldırının şiddetinin ötesinde zamanlaması ve hedefi çok manidar."
"Burada alçakça bir saldır söz konusudur. Türkiye’nin bölgede izlediği politikalar yönelik dur diyebilmek adına yapılan bir saldırıdır. Yapılan terör saldırısı Türkiye’yi durdurur mu? Hayır. Türkiye insancıl ve barışçıl politikalarına devam edecektir. Terörle mücadele kararlılıkla devam edecektir."
"Bunca yıldır terörle mücadele ediyoruz. Bunca zamandır bölgede proaktif güvenlik politikalar izliyoruz. Yapılanlar bizi durdurmadı yine durdurmayacak. Daha önce de benzer saldırılar oldu. Türkiye daima barışı önceleyen politikalar izlemeye devam etti. Tabi Türkiye’nin attığı adımlardan rahatsız olanlar vardır. İşte bunlar böyle kritik tesisleri hedef alıyorlar."
"TUSAŞ’a yönelik haince alçakça bir saldırı düzenlediler. Dün devlet aklı ile yapılan açıklamalara yönelik bir cevap da olabilir. Dünkü açıklamalar Türkiye’nin bölgede izleyeceği politikaların dışa vurumudur. Bunca zaman güvenlik kaynaklarımız birçok saldırıyı önledi biz bunlardan eminiz. Hiç umulmayan birden post modern terörizmle saldırı olabilir."
"ŞEHİTLERİMİZ VAR"
İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyonlar kişilik özelliklerinizi açığa çıkarıyor: İlk bakışta ne görüyorsunuz?
- Bilecik’te kestane kabağı hasadı başladı: Lezzetiyle ilgi görüyor, 1 yıl gaf ömrü bulunuyor
- Yeşil altının hasadı başladı: Uyumadan önce yiyenin sindirimi kolaylaşıyor, metabolizması canlanıyor
- Sağlık Bakanlığı 2024 yılı personel ve işçi alımı: Kadrolar, şartlar ve detaylar
- Evde çamaşır kurutmanın püf noktaları geldi! 30 dakika yetecek
- Son zamanlarda trend olan TikTok diyeti: Tarçınlı kahve! Kilo vermeye yardımcı oluyor mu?
- Çinli bilim insanları uyarıyor: Sağlıklı gibi görünüyor ama kansere zemin hazırlıyor
- Arkeologlar, sigaranın kemiklerde bıraktığı yüzyıllık izleri ortaya çıkardı
- KPSS'siz 1022 TYP işçi alımı: GSB 23 şehre 1022 KPSS'siz personel alımı yapacak
- Kahvaltısız yapamayanlar aman dikkat! Güne bu ikisi ile başlayanların göbeklerini yağ bağlıyor
- Dünyanın en büyük kara sınırına sahip ülkeleri sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
- Huzurevlerine ve SYDV'lere KPSS'siz ile KPSS'li personel alımları yapılıyor: Kadrolar ve başvuru detayları