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TUSAŞ'taki terör saldırısının perde arkası A Haber'de: Zamanlama manidar

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ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 23.10.2024 16:26 Güncelleme: 23.10.2024 16:42
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Yaşanan saldırı sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit ve yaralıların olduğunu duyurdu. Yapılan hain saldırının perde arkasını A Haber ekranlarına katılan uzmanlar değerlendirdi.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde gerçekleşen terör saldırısının ardından bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan saldırının perde arkasını A Haber ekranlarına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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16:36 23 Ekim 2024

"HAMLELER SONRASI BİRİLERİ DÜĞMEYE BASTI"

Terör ve Güvenlik Uzmanı İsmail Cingöz de A Haber ekranlarında yaşanan terör saldırısını yorumladı.

İşte Cingöz'ün açıklamalarında öne çıkanlar:

"İÇ VE DIŞ DÜŞMANLAR RAHATSIZ"

Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli atılımları var. Kendi kendine yeter hale gelmeye başladığı günlere erişmiş durumdayız. Hiçbir ülke yüzde 100 kendi yeter halde olmayacaktır ama Türkiye son zamanlarda bağımlılıktan kurtulma ve kendi silah sanayiinde önemli atılımlar yapma durumunda olduğu süreçlerdeyiz. Kendi uçağını yapma aşamalarına gelmiş ve deneme uçuşları yapmak durumunda olduğu günleri yaşıyoruz. İHA’larla SİHA’larla kendini ispatlamış bir Türkiye görmekteyiz. Bu iç ve düşmanları rahatsız etmektedir.

“SİYASİ HAMLELERDEN RAHATSIZLIK DUYAN BİRİLERİ DÜĞMEYE BASMIŞ OLABİLİR”

Terörle mücadelede Türkiye önemli hamleler yaptı. Irak’ın kuzeyinde adeta terörün bitirildiği günlerin ayak sesleri duyulur hale geldi. Suriye’nin kuzey bölgelerinde Türkiye’ye karşı olabilecek her türlü hamlelere karşı kara birliklerimiz konuşlandı. Bu da birçok cenahı rahatsız etmekte. Türkiye’nin terörü hamleleri ile birlikte siyasette normalleşme çalışmalarını başlattıkları bir döneme girildiği bir süreç yaşanıyor aynı zamanda. 

Siyaseten yapılan hamlelerden rahatsızlık duyan birileri tarafından düğmeye basılmış olabilir. Bu nedenle dikkatlerin çekilmeye çalışıldığı bir süreç yaşanıyor.

16:28 23 Ekim 2024

"ZAMANLAMASI ÇOK MANİDAR"

Terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, “Başımız sağ olsun. Büyük bir saldırıya benziyor. Zamanlaması çok manidar.” dedi.

İşte Gökçe'nin açıklamalarında öne çıkanlar:

"İzlediğimiz görüntüler büyük bir saldırı olduğunu gösteriyor. Zaten saldırının şiddetinin ötesinde zamanlaması ve hedefi çok manidar."

"Burada alçakça bir saldır söz konusudur. Türkiye’nin bölgede izlediği politikalar yönelik dur diyebilmek adına yapılan bir saldırıdır. Yapılan terör saldırısı Türkiye’yi durdurur mu? Hayır. Türkiye insancıl ve barışçıl politikalarına devam edecektir. Terörle mücadele kararlılıkla devam edecektir."

"Bunca yıldır terörle mücadele ediyoruz. Bunca zamandır bölgede proaktif güvenlik politikalar izliyoruz. Yapılanlar bizi durdurmadı yine durdurmayacak. Daha önce de benzer saldırılar oldu. Türkiye daima barışı önceleyen politikalar izlemeye devam etti. Tabi Türkiye’nin attığı adımlardan rahatsız olanlar vardır. İşte bunlar böyle kritik tesisleri hedef alıyorlar."

"TUSAŞ’a yönelik haince alçakça bir saldırı düzenlediler. Dün devlet aklı ile yapılan açıklamalara yönelik bir cevap da olabilir. Dünkü açıklamalar Türkiye’nin bölgede izleyeceği politikaların dışa vurumudur. Bunca zaman güvenlik kaynaklarımız birçok saldırıyı önledi biz bunlardan eminiz. Hiç umulmayan birden post modern terörizmle saldırı olabilir."

16:07 23 Ekim 2024

"ŞEHİTLERİMİZ VAR"

İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" denildi.

16:02 23 Ekim 2024

TUSAŞ'TA TERÖR SALDIRISI

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

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