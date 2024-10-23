TUSAŞ'taki terör saldırısının perde arkası A Haber'de: Zamanlama manidar

16:36 23 Ekim 2024

Terör ve Güvenlik Uzmanı İsmail Cingöz de A Haber ekranlarında yaşanan terör saldırısını yorumladı.

İşte Cingöz'ün açıklamalarında öne çıkanlar:

"İÇ VE DIŞ DÜŞMANLAR RAHATSIZ"

Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli atılımları var. Kendi kendine yeter hale gelmeye başladığı günlere erişmiş durumdayız. Hiçbir ülke yüzde 100 kendi yeter halde olmayacaktır ama Türkiye son zamanlarda bağımlılıktan kurtulma ve kendi silah sanayiinde önemli atılımlar yapma durumunda olduğu süreçlerdeyiz. Kendi uçağını yapma aşamalarına gelmiş ve deneme uçuşları yapmak durumunda olduğu günleri yaşıyoruz. İHA’larla SİHA’larla kendini ispatlamış bir Türkiye görmekteyiz. Bu iç ve düşmanları rahatsız etmektedir.

“SİYASİ HAMLELERDEN RAHATSIZLIK DUYAN BİRİLERİ DÜĞMEYE BASMIŞ OLABİLİR”

Terörle mücadelede Türkiye önemli hamleler yaptı. Irak’ın kuzeyinde adeta terörün bitirildiği günlerin ayak sesleri duyulur hale geldi. Suriye’nin kuzey bölgelerinde Türkiye’ye karşı olabilecek her türlü hamlelere karşı kara birliklerimiz konuşlandı. Bu da birçok cenahı rahatsız etmekte. Türkiye’nin terörü hamleleri ile birlikte siyasette normalleşme çalışmalarını başlattıkları bir döneme girildiği bir süreç yaşanıyor aynı zamanda.

Siyaseten yapılan hamlelerden rahatsızlık duyan birileri tarafından düğmeye basılmış olabilir. Bu nedenle dikkatlerin çekilmeye çalışıldığı bir süreç yaşanıyor.