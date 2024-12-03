Suriye’de 5 günde harita değişti! Prof. Dr. Esat Arslan: terör prangasını parçalamak lazım.

11:00 03 Aralık 2024

Netanyahu, Esad’ı İran ile ilişkilerini kesmesi için tehdit etti.. Burada terör olmasın diye Astana süreci var. İsrail ve ABD buradaki nüfusu Türkiye’ye sürmek istiyor. Türkiye burada siyasi hedefini ortaya koydu ve ne olursa olsun bu göçü engelleyecek. Gazaları mübarek olsun SMO, Tel Rıfat’ı ele geçirdi. Çok daha önemlisi Halep Kalesi’ne Türk bayrağı astılar. Halep ile Hatay arası 80 KM’dir. Bize bu kadar yakındır.