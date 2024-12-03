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Suriye’de 5 günde harita değişti! Prof. Dr. Esat Arslan: terör prangasını parçalamak lazım.

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İslim İstanbullu
Giriş: 03.12.2024 10:08 Güncelleme: 03.12.2024 11:44
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Suriye’de 5 günde harita değişti!

Suriye'de 27 Kasım’da başlayan muhaliflerin Esad’a karşı operasyonuyla dengeler değişti. Muhalifler son olarak terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Rıfat'ı ele geçirdi. İran destekli Şii milisler rejim ordusuna yardım için Suriye’ye geçti. Uzman isimler A Haber canlı yayınında cephe hattındaki sıcak gelişmeleri değerlendirdi. Prof. Dr. Esat Arslan, "M-4 ve M-5 karayolları kapalı durumda. Muhalifler Sefire bölgesini ele geçirdi. Suriye’nin can damarını aldılar. Halep’in asıl evlatları SMO’nun içindedir. Terör prangasını parçalamak lazım." dedi.

Çatışmaların 27 Kasım'dan bu yana devam ettiği Suriye'de, önemli bölgeler el değiştirdi, harita beş günde değişti. Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren muhalifler Hama'ya doğru ilerliyor. Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat'ı YPG'nin elinden almasının ardından, yıllar önce yerinden edilen bölge halkı evlerine geri dönmeye başladı.

Rus jetleri ise Suriye savaş uçakları ile birlikte muhalifleri bombalamaya devam ediyor. Askeri kaynaklar, Haşdi Şaabi dahil İran yanlısı Şii milislerin, Esad güçlerine yardım etmek için Irak'tan Suriye'ye girdiğini duyurdu. Sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgede neler olduğunu uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.

CANLI ANLATIM
11:01 03 Aralık 2024

İÇ HAT MANEVRASI

Prof. Dr. Esat Arslan: PKK’nın terör tünellerini Fransız Lafarge yaptı. 27 Kasım’da İsrail ile Lübnan ateşkesi başladığı zaman operasyon başladı. Orta Doğu’da hiçbir zaman tesadüfen olmaz. Her şey planlı olarak gelişir. ABD ve İsrail’in vahşet ve dehşet ortaklığı vardır ve bunların Gazze’de yaptıklarını gördük. Bunlar bir iç hat manevrası yapmıştır. İran’ın vekil güçlerine teker teker darbe vurarak ilerliyorlar.

İÇ HAT MANEVRASI
11:00 03 Aralık 2024

ABD VE İSRAİL GÖÇ PLANI

Netanyahu, Esad’ı İran ile ilişkilerini kesmesi için tehdit etti.. Burada terör olmasın diye Astana süreci var. İsrail ve ABD buradaki nüfusu Türkiye’ye sürmek istiyor. Türkiye burada siyasi hedefini ortaya koydu ve ne olursa olsun bu göçü engelleyecek. Gazaları mübarek olsun SMO, Tel Rıfat’ı ele geçirdi. Çok daha önemlisi Halep Kalesi’ne Türk bayrağı astılar. Halep ile Hatay arası 80 KM’dir. Bize bu kadar yakındır.

ABD VE İSRAİL GÖÇ PLANI
10:59 03 Aralık 2024

HALEP’İN ASIL EVLATLARI SMO’NUN İÇİNDE

M-4 ve M-5 karayolları kapalı durumda. Muhalifler Sefire bölgesini ele geçirdi. Suriye’nin can damarını aldılar. Halep’in asıl evlatları SMO’nun içindedir. Terör prangasını parçalamak lazım.

HALEP’İN ASIL EVLATLARI SMO’NUN İÇİNDE
10:10 03 Aralık 2024

1 GÜNLÜK PLAN DEĞİL

ODAP Kurucu Direktörü Ali Semin: Uzun süredir planlanan bir operasyon var ancak hızlı ilerleyiş beklenen bir durum değildi. Rejim ordusunun bu kadar hızlık şekilde kaçması sürpriz oldu. Geldiğimiz süreçte bunun bir günlük bir plan olmadığını anlayabiliriz. Burası bir savaş ve güç alanı dondurulmuş bir süreç vardı. Bölgede eskisi gibi sık sık çatışmalar yoktu ancak devam eden bir süreç vardı. Bölgede dengeler sürekli olarak değişiyor.

1 GÜNLÜK PLAN DEĞİL
10:08 03 Aralık 2024

DONAN SAVAŞ ATEŞLENDİ

7 Ekim 2023 tarihinden beri uluslararası sistemde birçok şey değişmeye başladı. Bunlar bizim için kırılgan fay hatları gibi. Suriye, Lübnan, Irak, Yemen bunların hepsi kırılgan ve hepsi birbiriyle bağlantılı. Donan savaş yeniden ateşlendi. Buranın İsrail ile ilgisi yok burada ciddi bir hazırlık söz konusu. Bu yapılan hazırlığın asla İsrail ile alakası olduğunu düşünmüyorum.

DONAN SAVAŞ ATEŞLENDİ
10:07 03 Aralık 2024

REJİM ORDUSU DİRENEMEDİ

Türkiye’nin de dikkat etmesi gereken durumlar da var. Şu anda Suriye haritası şekilleniyor. Buradaki bütün güçler nasıl bir strateji izleyeceklerini bir daha ortaya koymak zorundalar. İsrail’in meseleyi nasıl takip edeceği ya da bölgede İran’ın alacağı yol önemlidir. ABD ve İsrail uzun süredir İran’ın Orta Doğu’daki nüfus alanını daraltmak istiyor. Esad rejimi 2011 yılından sonra özellikle İran ve onun desteklediği vekil güçlerden destek almıştı. Şii milislere bağlı olarak hareket etmek bu kadar hızlı ilerleyişin sebebi oldu. Rejim ordusu direnmedi.

REJİM ORDUSU DİRENEMEDİ
10:07 03 Aralık 2024

İDLİB’İN BOMBALAMASININ PERDE ARKASI

2015 yılından sonra ABD Fırat’ın doğusunu kendisi kontrol etmek istedi batı tarafı ise Rusya ve rejime bırakmış gibi göründü. Şu anda Türkiye açısından bakılırsa kontrollü bir durum var. Rusya ve rejim Halep kaybedilmesine rağmen İdlib’i vuruyor. Bu Türkiye için bir göç dalgası olabilir. Burada bir çatışma hali demek 3 milyona yakın bir göç dalgası demektir. İdlib’i vurarak Türkiye’ye kendilerince baskı kurmak istiyorlar. Türkiye’nin 3 önceliği var; Suriye’deki teröristan denilmeye çalışılan bölgede terör varlığının sonlandırılmasıdır. Bunun yanında göç dalgasını engellemek ve Türkiye’deki Suriyelilerin gönüllü şekilde dönmesi. Son olarak önceliğimiz ise Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır.

İDLİB’İN BOMBALAMASININ PERDE ARKASI

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