24 Ekim 2025, Cuma
SON DAKİKA! Tele 1'e operasyon! Ekrem İmamoğlu'na casusluk suçlaması: Merdan Yanardağ gözaltına alındı
CANLI ANLATIM GÜNDEM
SON DAKİKA! Tele 1 kanalına sabah saatlerinde tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na casusluk operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında ekipler kanal binasında arama yaparken, Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın casusluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da "casusluk" suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Tele1 TV' nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
CANLI ANLATIM
07:33 24 Ekim 2025
MERDAN YANARDAĞ GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
Tele1 TV’ nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
