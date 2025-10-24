24 Ekim 2025, Cuma
SON DAKİKA! Tele 1'e operasyon! Ekrem İmamoğlu'na casusluk suçlaması: Merdan Yanardağ gözaltına alındı

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 06:59 Güncelleme: 24.10.2025 07:37
SON DAKİKA! Tele 1 kanalına sabah saatlerinde tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na casusluk operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında ekipler kanal binasında arama yaparken, Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

CANLI ANLATIM
07:33 24 Ekim 2025

MERDAN YANARDAĞ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. 

Tele1 TV’ nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

06:57 24 Ekim 2025

ARAMA YAPILIYOR!

Kanal binasında ekipler arama yapıyor.
06:57 24 Ekim 2025

TELE 1'E OPERASYON!

Tele 1 kanalına sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. 

