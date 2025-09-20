New York'ta kritik temaslar! Başkan Erdoğan Şara ve Macron ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda 15. kez dünya liderlerine hitap etti. Türkevi'nde A Haber'in sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan "Trump ile Suriye'yi görüşeceğiz. Orta Doğu'da atılacak adımlar hayati" dedi. Başkan Erdoğan'ın 25 Eylül'de ABD Başkanı Trump ile yapacağı yüz yüze görüşme ise merak konusu olurken detayları A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal New York'tan aktardı. Öte yandan Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki yıllarda katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurul (BMGK) toplantılarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekildi. Başkan Erdoğan burada çok kritik mesajlar verdi.
ABD'ye giden Başkan Erdoğan, ayrıca ikili görüşmelerde gerçekleştirirken gözler Başkan Erdoğan'ın 25 Eylül'de ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeye çevrildi.
BAŞKAN ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki Türkevi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.
Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.
Başkan Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye’nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul’da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Filistin’i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu ifade etti.
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye’deki son durum, Avrupa’da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulundu.
TÜRK VE ABD'Lİ İŞ İNSANLARIYLA KRİTİK TEMAS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'nin New York kentinde Türk-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ve ABD'li CEO'larla bir araya geldi.
Buluşmada Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN BM'YE GEÇİYOR
Başkan Erdoğan Türkevi'nden İklim Zirvesi'ne katılmak için BM'ye geçiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEVİ'NDE ŞARA'YI KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.
İki liderin görüşmesine ilişkin zirveden de ilk kareler geldi.
Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
İŞTE ELE ALINAN KONULAR...
Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, en kısa zamanda Suriye’ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan, bunu hedefleyen bütün girişimlere olumlu yaklaştığını ifade etti.
"SDG10 MART MUTABAKATINA UYMALI"
Başkan Erdoğan, SDG’nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini, Türkiye’nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti.
BM'DE LİDERLER ZİRVESİ
Başkan Erdoğan'ın Trump ile katıldığı görüşme başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP YAN YANA
Toplantıda Erdoğan ve Trump yan yana yer aldı.
"EN ÖNEMLİ TOPLANTIM BU OLACAK"
Görüşme öncesinde gazetecilere kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Burada 32 toplantı yaptık, en önemli toplantım bu olacak. Çünkü bir şeyi bitireceğiz. Hiç başlamaması gereken bir şeyi. Şu an çok önemli insanların arasındayım. Hiç başlamaması gereken bir şeyi bitireceğiz. Bunu başaracak olan bu grup, başka hiç kimse değil." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP'LA GÖRÜŞECEK!
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın da olduğu Gazze toplantısına katılmak için BM Genel Merkezi'ne giriş yaptı.
Birleşmiş Milletler binasında gerçekleşmesi planlanan toplantıya Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Endonezya’nın da katılması bekleniyor.
"LİBYA’YA DESTEK SÜRECEK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile New York’taki Türkevi’nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin görüşmesinin detayları ortaya çıktı.
Görüşmede Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Libya’da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini, bunu sağlamak için Libya’ya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Başkan Türkiye ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması ve iş birliğinin artırılması için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.
"İSRAİL’E YÖNELİK BASKI ARTMALI"
Başkan Tayyip Erdoğan ile New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesinin detayları ortaya çıktı.
Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede İsrail saldırganlığının sadece Filistinlileri değil, bölgesel ve küresel barışı da hedef aldığını, uluslararası toplumun Gazze’ye insani yardımların kesintisiz erişimi için İsrail’e yönelik baskısını artırması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye’nin gayretlerini artırdığını, acil ateşkes ve kalıcı barış için çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler sisteminde revizyon ihtiyacının son yıllarda net bir biçimde ortaya çıktığını, Türkiye’nin yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini, dünya barışının korunmasının öneminin son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalarda daha iyi anlaşıldığını belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN EL-MENFİ'Yİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini, bunu sağlamak için Libya'ya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BM 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Libya'da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini, bunu sağlamak için Libya'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması ve işbirliğinin artırılması için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, BM'deki tarihi konuşmasının ardından BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR!
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda "2005’ten 2025’e… #UNGA80 Hakkı savunmaya, adaletsizliğe karşı durmaya, mazlumun sesi olmaya, dünyanın 5’ten büyük olduğunu haykırmaya devam…" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEVİ'NE GEÇTİ
BAŞKAN ERDOĞAN KUVEYT PRENSİ ES-SABAH'I KABUL ETTİ
BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI
İletişim Başkanlığı tarafından Başkan Erdoğan'ın Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid Es-Sabah’ı kabul ettiği görüşmeye yönelik kareler paylaşılırken kabulde Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirtildi.
Yapılan açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki Türkevi'nde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid Es-Sabah’ı kabul etti.
Kabulde Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasında ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirtirken, Gazze’de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde, yeniden imar ve kalkınmaya odaklanmanın önemli olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti."
NEW YORK'TA DİPLOMASİ TRAFİĞİ
BAŞKAN ERDOĞAN CORNEY'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i Türkevi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'ni New York kentindeki temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenecek, Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansının ardından Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
BM'de yapılan görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze konusu ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN COSTA İLE GÖRÜŞTÜ!
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEVİ'NE DÖNDÜ
GUTERRES: FİLİSTİN DEVLETİNİN TANINMASI BİR HAKTIR
FRANSA FİLİSTİN'İ RESMEN TANIDI
Fransa Cumhurbaşkanı Macron 80. BM Genel Kurulu'nda gerçekleşen Filistin zirvesinde ülkeyi tanıma kararını aldıklarını açıkladı.
Marcon yaptığı açıklamasında; "Filistinliler için devlet sözü tutulmadı. Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyiz. Hepimizi tarihimizle birlikte bunu takip ettik. Ancak hakikat şu ki: Hepimizin bir sorumluluğu var. 7 Ekim’de İsrail halkının tarihindeki en kötü terör saldırısında gördük. Bu katliamın içinde bulunan herkesin eylemleri tüm dünyayı şaşırttı.
Binlerce insan yerinden edilmiş durumda Gazze'de. Hamas zayıflatılmış olmasına rağmen insanlar ölmeye devam ediyor. Hayatları kurtarmak için ateşkesi sağlamalıyız. Bunu binlerce Filistinlinin hayatı için ve İsrailli esirler için yapmalıyız. Neredeyse 2 yıl oldu. Başkalarının insanlığını kurban etmek kabul edilemez." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞARA VE EL SANİ İLE AYAKÜSTÜ GÖRÜŞME
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEVİ’NDEN ÇIKIŞ YAPTI
BAŞKAN TÜRK YATIRIM KONFERANSI'NA KATILDI
Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.
BAŞKAN'A SEVGİ DOLU KARŞILAMA
Başkan Erdoğan, ABD'deki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.
Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'E KONUŞTU!
Başkan Erdoğan A Haer'in sorusunu cevapladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde
Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmelerimiz var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da Trump ile görüşmemiz gerekiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEVİNDE!
TÜRKEVİ ÖNÜNDE HEYECANLI BEKLEYİŞ: CUMHURBAŞKANIMIZ ABD'YE HOŞ GELDİNİZ
A Haber Muhabiri Kübra Bal, Türkevi önünden detayları şu ifadelerle aktardı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar içinde bizim de bulunduğumuz Türkevci2nde olacak. Tüm basın mensupları aynı zamanda Türk vatandaşları burada bekleyişlerini sürdürüyorlar.
Hemen öncesinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını belirtelim. Amerikan polisi buraAda yoğun güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar da tam ileri kısımda bulunuyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere.
Ellerinde Türk bayrakları var, pankartlar tutuyorlar, 'Cumhurbaşkanımız ABD'ye hoş geldiniz' yazılır pankartlar tutuyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması da bekleniyor. "
TÜRKEVİ ÇEVRESİNDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları kapsamında ikamet edeceği Türkevi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
ABD'nin New York kenti, BM 80. Genel Kuruluna hazırlanıyor. İngiltere, Avusturalya ve Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıdığı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılacak olan Başkan Erdoğan'ın ikamet edeceği sokakta güvenlik önlemleri arttırıldı. Türkevini'nin bulunduğu caddede yaya trafiği barikatlarla sınırlandırıldı.
Çöp araçları ve polis araçlarının da bulunduğu caddede çok sayıda New York polisi de konuşlandı. TOMA ve çevik kuvvetin yanı sıra keskin nişancılar da BM binası çevresinde güvenliği sağlamaya başladı. Manhattan Doğu Nehri üzerinden oluşabilecek tehlikelere karşı New York Polis Departmanına bağlı sahil güvenlik botları Doğu Nehri'nde konuşlandı.
BAŞKAN ERDOOĞAN ABD'YE GİTTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere "TRK" uçağıyla ABD'nin New York kentine gitti.
NETANYAHU'YA BASKI ÇAĞRISI YAPACAK
Türkiye, Birleşmiş Milletler(BM) Şartı'nın temel ilkelerini hiçe sayarak bölgeyi kana bulayan İsrail'in mezalimini dünyaya haykıracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda geçmişte yaptığı 14 hitabında dünya meselelerine yönelik 'manifesto niteliğinde' mesajlar vererek doktrin oluşturdu.
BM'nin reform ihtiyacını 'Dünya beşten büyüktür' ifadesiyle dile getiren Erdoğan, hitaplarında, geçmişte de görmezden gelinen Filistin konusuna parantez açarak dünyaya ders verdi. Erdoğan'ın 80'inci BM Genel Kurulu'nda uluslararası topluma İsrail'in tüm insanlık suçlarının hesabını vermesi, bu olana kadar da dünyanın Netanyahu hükümetine baskı ve yaptırım uygulaması yönünde çağrı yapması bekleniyor.
Öte yandan BM genel Kurulu'ndaki "Gazze için manifesto" niteliğinde olması beklenen hitabının ardından Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile Washington'da görüşmesi planlanıyor. Görüşmede, ABD-Türkiye ilişkileri özellikle uçak alımları konusu önemli yer tutacak. Erdoğan'ın liderliğine duyduğu sempatiyi kameralar karşısında dahi dile getiren Başkan Trump ile görüşmede, Erdoğan'ın Gazze'deki krize ayrı parantez açabileceği değerlendiriliyor.
CEVDET YILMAZ VELAKET EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, 21-25 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.
BAŞKAN ERDOĞAN ABD YOLCUSU! BM KÜRSÜSÜNDE GAZZE'NİN SESİ OLACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki yıllarda katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurul (BMGK) toplantılarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek. Yarın ABD'ye hareket edecek olan Başkan Erdoğan, ayrıca ikili görüşmelerde gerçekleştirecek.
"FİLİSTİN DEVLETİNİ BİR AN EVVEL TANIMAYA DAVET EDİYORUM"
Başkan Erdoğan, geçen yıl 24 Eylül'de BM 79. Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap ettiği konuşmasında uluslararası topluma İsrail'in saldırılarına karşı durma çağrısında bulunmuş ve "Filistin'i tanımayan diğer devletleri, bu kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması artık daha fazla ertelenemez. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulunda yaptığı ve Gazze konusunda uluslararası topluma, artık harekete geçme çağrısında bulunduğu konuşma, yabancı basında da geniş yer bulmuştu.
GÖZLER 23 EYLÜL'DE
Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul'unda yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum, bu yıl 23 Eylül'de başlayacak. Genel Kurula 195 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.
HANGİ MESAJLARI VERECEK?
BM 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edecek olan Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olacak.
Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, 22 Eylül'de Filistin Konferansı'nda, 24 Eylül'de ise BM İklim Zirvesi'nde birer konuşma yapacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'a davet etmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.
Trump, Başkan Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirterek, "25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan ise Trump'ın ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaparak, "Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız." ifadelerini kullandı.
"BAŞKAN ERDOĞAN BM KÜRSÜSÜNDE FİLİSTİN'İN MAZLUMLARIN SESİ OLACAK"
Detayları A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal New York'tan aktardı. Bal'ın açıklamaları şöyle: "BM Genel Kurulu İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam politikaları, Suriye'deki yaşanan gerginlik ve henüz ateşkesi kavuşmayan Rusya Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde gerçekleştiriliyor olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 21-24 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York kentinde olacak. Erdoğan, BM kapsamında çalışmalarını sürdürecek. 25 Eylül'de ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Washington'da Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirecek. Bu ikili görüşmede özellikle ticaret, askeri yatırım ve savunma sanayi konuları da ele alınacak. Boeing uçaklarının alımı, F-35 F-16 konuları masaya yatırılacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden vereceği mesajlar oldukça önemli. Bu yıl 15. kez hitap ediyor olacak. İlk konuşmacı geleneksel olarak Brezilya, ABD ev sahibi ülke olarak iki konuşmacı, Türkiye ise dördüncü sırada yer alıyor. Tabii Türkiye'de Başkan Erdoğan ise kürsüde barış mesajları verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Eylül'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı kabul etmiş ve Filistin'in sesi olacağını söylemişti. Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Filistin'in mazlumların sesi olacak. İsrail Gazze yönelik katliam politikasının son bulması için de yine Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması iki devlette çözümün olması için haykıracak. İsrail'in Gazze yönelik topyekun işgal kararının da kabul edilemez olduğunu ifade edecek."
