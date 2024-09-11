Narin Güran cinayeti ile ilgili Bakanlıktan açıklama: Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor

10:53 11 Eylül 2024

8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. anne Yüksel, baba Arif Güran ve iki ağabeyinin de bulunduğu 22 kişinin çapraz sorgusu Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen özel ekiplerinin de katılımıyla devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcığı da sorguları devam eden 22 şüpheli hakkında bir gün ek gözaltı süresi kararı aldı.