11 Eylül 2024, Çarşamba
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Narin Güran cinayeti ile ilgili Bakanlıktan açıklama: Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltındaki şüphelilerden köy imamı serbest bırakılırken, aralarında Narin'in anne, baba ve iki ağabeyinin de bulunduğu şüphelilerin ifade alma işlemleri sürüyor. Adalet Bakanlığı, "Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor" şeklinde açıklama yaptı. İçişleri, Adalet ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlarının Diyarbakır'a gideceği öğrenildi.

Diyarbakır'da, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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10:53 11 Eylül 2024

EK GÖZALTI KARARI

8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. anne Yüksel, baba Arif Güran ve iki ağabeyinin de bulunduğu 22 kişinin çapraz sorgusu Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen özel ekiplerinin de katılımıyla devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcığı da sorguları devam eden 22 şüpheli hakkında bir gün ek gözaltı süresi kararı aldı.

10:46 11 Eylül 2024

3 BAKAN DİYARBAKIR'A GİDİYOR

Narin Güran soruşturmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Diyarbakır'a gidiyor. Bakanların Narin Güran'ın kabrini de ziyaret etmesi bekleniyor.

10:36 11 Eylül 2024

ADALET BAKANLIĞINDAN YENİ AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı, şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğünü duyurdu. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi beklendiğini açıkladı.
10:20 11 Eylül 2024

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti davasına Bakanlık olarak müdahil olacaklarını açıkladı.

09:40 11 Eylül 2024

KÖY İMAMI SERBEST

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi.

Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

07:17 11 Eylül 2024

KARA KUTU ANNE

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda en ufak bir detayın dahi kaçırılmaması amacıyla titizlik içerisinde yapılan soruşturmada, amca Güran, cesedi gömen Nevzat Bahtiyar'ın itiraflarına rağmen suçlamaları kabul etmezken, gözler anne Yüksel Narin'e çevrildi.

Şüpheler Narin'in yakın çevresi üzerinde yoğunlaşırken, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü soruşturmanın merkezinde ise anne Yüksel Güran'ın yer aldığı ifade ediliyor.

Yetkililer, Narin olayında kara kutu olan annenin itirafları sonucu, Narin Güran cinayetindeki tüm sır perdesinin da aralanacağını belirtiyor.

İstanbul Adli Tıpı Kurumu'nda Narin'den alınan 91 numune üzerinde de detaylı inceleme yapılıyor. Adli Tıp Uzmanları, Narin'in ne zaman öldüğüne ve nasıl öldürüldüğüne dair ceset üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

21:17 10 Eylül 2024

İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Narin’in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar da şüpheliler arasında yer alıyordu. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Nevzat Bahtiyar, tutuklandı.

Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: 

"8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır."

 

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