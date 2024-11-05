Narin cinayetinde hesap vakti! A Haber hem adliyede hem köyde takipte
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıktı. A Haber hem adliye önünde hem de köyde olayın anbean takip ederken mahkeme salonundaki ilk ifadelere de ulaştı. Narin'in cesedini dereye götüren Nevzat Bahtiyar mahkemede, amca Salim Güran'ın kendisinden cesedi parçalamasını istediğini söyledi. Bahtiyar ayrıca Salim Güran'ın, anne Yüksel Güran ile ilişkiye girdiği anlarda gördüğü için Narin'i öldürdüğünü söylediğini ifade etti. İşte detaylar...
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar, bugün görülecek ilk duruşma için yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi.
Türkiye'nin merakla beklediği dava saat 09.35 sularında başladı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
"SALİM BANA SİLAH ÇEKTİ"
Mahkeme Başkanı Nevzat'a "İlk defa ceset görüyorum diyorsun ama cesedi dereye gömdükten sonra soğukkanlılıkla baldızının evine peynir almaya gitmişsin" şeklinde bir soru yöneltti.
Nevzat'ın bu soruya yanıt vermediği öğrenilirken ifadesinin devamında şunları söyledi:
Salim bana silah çekti. 'Seni ve oğlunu öldürürüm' dedi.
"PARA VE ARAZİ TEKLİF ETTİLER"
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman itirafçı Bahtiyar'ın ifadelerini paylaştı:
"Kardeşim beni ziyaret geldi. Arif Güran’ın amcası Ali Rıza Güran’dan teklif olduğunu söyledi. Para, arazi ve köye dönüş teklif etmişler. Ancak ben bu teklifi kabul etmedi. Ben onların işçisi değilim aylık 60 bin TL gelirim var."
BABA DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI
Baba Arif Güran ağlama krizine girdi. Duruşma salonundan çıkarıldı.
"AL NARİN'İN CESEDİNİ PARÇALA"
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Nevzat Bahtiyar'ın ifadesini canlı yayında aktardı:
"Çuval planını nereye atılacağını kim söyledi diyor. Hepsini Salim planladı bana anlattı ben de onun dediklerini yaptım diyor. Mahkeme başkanı tedirgin olmadın mı diye sorunca Salim beni tehdit etti diyor. Battaniyeye sarılı bedeni arabaya götürdüm diyor. Yukarı bakınca Yüksel’i ağlarken gördüm diyor. Salim bana cesedi parçala dedi"
NEVZAT BAHTİYAR'DAN YASAK İLİŞKİ İDDİASI
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Bahtiyar'ın salonda önemli bir iddiada bulunduğu söylerken şu ifadeleri kullandığını söyledi:
"Önemli bir itiraf geldi. Nevzat Bahtiyar bomba bir açıklama yapıyor. Amca Salim Güran bana anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ben de öldürdüm dedi ifadelerini kullandı. Yani bir yasak ilişkiden bahsediyor. Bu yasak ilişki sırasında Narin bizi gördü ben de öldürdüm demiş Salim Güran Nevzat Bahtiyar’a."
"SU NEDEN KESİK DİYE ARADIM"
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki sözlerini canlı yayında aktardı:
"Son beyanım geçerlidir dedi. Salim’i neden aradın diye sordu. Bahtiyar da su kesikti bu nedenle aradım dedi. En son beyanımın arkasındayım dedi. Beni arayıp gel işimiz var dedi diye ifade verdi. Ben de yaya olarak gittim dedi. Aracım aşağıdaydı orada kimseyi görmedim Salim oradaydı diyor. Ben Salim’i evde gördüm diyor. Şu anda baba Arif Güran duruşmada ağlıyor."
"AYLIK KAZANCIM 60 BİN TL"
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman mahkeme salonundan edindiği bilgileri şu şekilde aktardı:
"Nevzat Bahtiyar şu anda sanık kürsüsüne geldi. İlk ifadelerini kullanıyor. Arkadaşlarımız içeriden bizi bilgilendiriyorlar. Avukatlar ilk olarak konuşmak istedi mahkeme başkanı hayır ben önce sanıklara söz vermek istiyorum bütün Türkiye sanıkların neler söylediğini merak ediyor. İlk olarak Nevzat Bahtiyar’ı kürsüye aldı. Bahtiyar okur yazar olduğunu söyledi evli olduğunu söyledi. Aylık kazancım 60 bin TL dedi."
SALONDA NELER OLDU?
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman mahkeme salonunun önünden şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda bana duruşma salonundan notlar geldi. Salon içerisinde 50 jandarma ve 50 polis görev yapıyor. Şarkıcı Gülben Ergen’de duruşma salonuna girmiş. Narin’in cansız bedenini taşıyan ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar salonun sol ön kısmında anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amca Salim Güran sağ ön kısımda 2 ayrı boşlukta ayrı ayrı oturuyor.
Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında 8 sandalye yer alıyor. Oralarda baro başkanları oturuyor. Salim Güran yeğeni Enes Güran içeri alınınca onunla göz teması kurdu. Ancak anne Yüksel Güran içeri gürünce temas kurmadı. Milletvekilleri de duruşmayı takip ediyor."
KÖYDE SESSİZLİK HAKİM
Narin’in köyü Tavşantepe’den son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ise şöyle aktardı:
Narin’in köyünde bir sessizlik hakim. Köy halkı ya gerçekten bir şey bilmiyor ya da bilip susuyorlar. Köyden kimse bu konuda herhangi bir ifade vermedi. Buradan araçlarla mahkeme salonuna gidenleri gördük. Köyde yine cinayetin işlendiği cesedin bulunduğu zamanlardaki gibi bir sessizlik var. Bizler Narin son olarak canlı görüldüğü yerdeyiz ve buradan sonra Narin’e ne olduğu bilinmiyor. İşte mahkemede bu sorunun cevabı aranacak.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ailesi eşyalarını alarak köyden ayrıldı. HTS kayıtlarına göre Narin kendi evinde öldürüldü. HTS kayıtları Nevzat Bahtiyar’ın anlattıkları ile örtüşüyor.
"İLK CELSEDE KARAR BEKLENMİYOR"
Sinan Yılmaz’ın adliyeden notları şöyle:
Şüpheli isimler saatler 08.00’i gösterdiğinde adliye binasına getirildi. Türkiye’nin en önemli duruşmalarından bir tanesi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. İlk celsede bir karar çıkması beklenmiyor. İddianamede HTS kayıtlarına göre Narin’in öldüğü saatlerde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar aynı yerde bulunduğu detayına yer veriliyor.
Adliye çevresinde yoğun bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Etrafı bariyerlerle kapatılmış durumda ve buraya gelen herkes aramadan geçiyor. Türkiye 2 aydan fazla bir süredir bu olayı konuşuyor ve tüm dikkatler buraya dönmüş durumda.Davayı çok sayıda gazeteci, avukat, STK, baro başkanları, bakanlık avukatları ve insanlar takip ediyor. Narin’i neden öldürüldü ve kim öldürüldü? İşte bu 2 sorunun cevabı aranacak.
KATİL ZANLILARIN ADLİYEYE SEVKİ A HABER'DE
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel o anları canlı yayında ekranlara getirdi.
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