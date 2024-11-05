Narin cinayetinde hesap vakti! A Haber hem adliyede hem köyde takipte

10:15 07 Kasım 2024

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman mahkeme salonunun önünden şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bana duruşma salonundan notlar geldi. Salon içerisinde 50 jandarma ve 50 polis görev yapıyor. Şarkıcı Gülben Ergen’de duruşma salonuna girmiş. Narin’in cansız bedenini taşıyan ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar salonun sol ön kısmında anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amca Salim Güran sağ ön kısımda 2 ayrı boşlukta ayrı ayrı oturuyor.

Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında 8 sandalye yer alıyor. Oralarda baro başkanları oturuyor. Salim Güran yeğeni Enes Güran içeri alınınca onunla göz teması kurdu. Ancak anne Yüksel Güran içeri gürünce temas kurmadı. Milletvekilleri de duruşmayı takip ediyor."