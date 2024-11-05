Narin cinayeti davasında 4. gün! Ara karar açıklandı: 4 sanığın tutukluluğuna devam kararı

11:31 09 Kasım 2024

A Haber Narin cinayetinin 3. gününde Diyarbakır adliyesi ve duruşma salonundaki haber nöbetine devam ediyor. Güran ailesinin mahkemeye getirdiği 9 kişinin ifadesine ulaşıldı. İşte o konuşmalar...

TANIK CAHİT'İN İFADESİ:

Tanık Cahit'in isimli kişi Nevzat Bahtiyar ve Arif Güran arasındaki araba meselesini anlattı;

“Nevzat ile Arif Güran araba meselesi yüzünden beni çağırdı. Önce Nevzat anlattı, sonra Arif Güran anlattı. Araba Nevzat’a aitti. Nevzat’a para ödemesi gerektiğini söyledim. Ödemeyeceğini söyledi.”

Mahkeme Başkanı: Nevzat, 'yakacağım ortalığı, ödemeyeceğim' dedi mi?

Tanık Cahit: Salim Güran dedi ki, '10 bin lira ben, 10 bin Arif ödesin, 50 bin Nevzat ödesin' dedi.

Mahkeme Başkanı: Nevzat kabul etti mi?

Tanık Cahit: Önce param yok dedi, sonra kabul etti.

Mahkeme Başkanı: Yani çıkarken, 'ben bu paranın hesabını sorarım' dedi mi?

Tanık Cahit: "Ben görmedim, günahını alamam, gördüğümü anlatıyorum."

Mahkeme Başkanı: Ben de gördüğünü anlattığın için teşekkür ederim.

Mahkeme Başkanı: Siz neden aile meclisi kurup olaya el attınız?

Tanık Cahit: İkisi de bizim akrabamızdır.

Mahkeme Başkanı: Yani sizi bu olayı çözün diye mi çağırdı?

Tanık Cahit: Evet, Arif Güran çağırdı.

Mahkeme Başkanı: Siz aile meclisindeki toplantılara katıldınız mı?

Tanık Cahit: Yok, katılmadım.

TANIK VEYSEL SUBATAN'IN İFADESİ:

Veysel Subatan, Mahkeme Başkanına “araba” meselesini anlatıyor:

Arif ve Nevzat arasında adaba problemi vardı. Akşam Salim'in evine gittim.

Mahkeme Başkanı: Seni kim çağırdı?

Veysel Subatan: Arif Güran çağırdı.

Mahkeme Başkanı: Tamamdır.

Veysel Subatan: Nevzat'ı çağırdılar o da geldi. Nevzat’ın verdiği araba çalıntı çıkmış, 80 bin ödeme yapması gerekiyordu. Arif’e haksızlık yapıyorsun dedik. 80 bini ödemezsen mahkemede avukat masrafı daha fazla olacak dedim. Aranızda anlaşın dedim. Nevzat Bahtiyar yanaşmadı. Ben bu parayı ödemiyorum dedi. Soy isimleri Kaya olan kişileri de çağırdı. Nevzat Bahtiyar kabul etmedi. Ben arabayı satmışım, gitmiş dedi. Nevzat’a da bir haksızlık olmasın diye orta yolu bulmaya çalıştık. Salim Güran da dedi, "Madem bizim evde toplanmışsınız, bu meseleyi çözelim. Nevzat ödemesi gerekeni kabul etmişti. Nasıl etti bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Nasıl kabul etti?

Veysel Subatan: Zorla kabul etti gibi.

Mahkeme Başkanı: Normal, Nevzat sizi tehdit etti mi?

Veysel Subatan: Hayır. Biz oradan kalkınca, problem çözüldü diye düşündük.

Mahkeme Başkanı: Tamam, herkes ödediğini söylüyor zaten. Bu olay ne zaman oldu?

Veysel Subatan: Aşağı yukarı 2 ay var.

Mahkeme Başkanı: Bu olaydan sonra Güran ile Bahtiyar ailesi arasında gerilim oldu mu?

Veysel Subatan: Şahit olmadım.

TANIK RUBBETTİN KAYA'NIN İFADESİ:

Rubbettin Kaya, Mahkeme Başkanı'na anlatıyor:

"Bizim evimize gelebilir misin dedi. Gittim, Nevzat, Salim, Arif oradaydı. Dava nedir dedim. Araba konusunun nedenini sordum, Arif Güran Nevzat Bahtiyar kendisine araba getirdiğini söyledi. 80 bin liralık bir araba meselesinden bahsettiler. Orada biraz ağız dalaşı oldu. 10 bin lira Salim, 10 bin lira Arif verecek dendi. Nevzat, 'Bizim aramızda dava olmaz' dedi."

Nevzat Bahtiyar’a doğru yöneldi.

Tanık Rubbettin Kaya: Doğru mu Nevzat? dedi.

Mahkeme Başkanı uyardı: Tamam, bana bak, Nevzat'a bakma.

Tanık Rubbettin Kaya: Tamam.

Mahkeme Başkanı: Siz aile meclisinde yapılan toplantılara girdiniz mi?

Tanık Rubbettin Kaya: Hayır.

TANIK İBRAHİM HALİL GÜRAN'IN İFADESİ:

Tanık İbrahim Halil Güran: Ben ve küçük oğlum bakkala gittik, oradan buzlaş aldık.

Mahkeme Başkanı: Kaç paraya aldınız?

Tanık İbrahim Halil Güran: Hatırlamıyorum, Sufi bakkal, 1 kuruş için gece yarısı bakkalı açan birisi. Ben bu yaşıma kadar o bakkalın hiç kapandığına şahit olmadım. Bakkala 17.35 sıralarında gittik.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AVUKATI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı: Narin kaybolduktan sonra yangın oldu, neden biliyor musunuz

Tanık İbrahim Halil Güran: Elektrik tellerini birbirine nasıl çarpacaklar, çok mantıksız.

Savcı: Bakkala gittin mi?

Tanık İbrahim Halil Güran: Evet.

Savcı: Bakkal bizzat orada mıydı?

Tanık İbrahim Halil Güran: Evet, Sofi oradaydı.

Savcı: Kendisi ameliyat olduğunu söylüyor, ne ameliyatı?

Tanık İbrahim Halil Güran: Raporlara bakabilirsiniz.

Sanık avukatı, tanık İbrahim Halil Güran'a soruyor:

Balkonda Narin’e ait olabileceği bir yazma görmüşsünüz. Siz bu ailece ne düşündünüz?

Tanık İbrahim Halil Güran: Biz hep diyorduk, bu çocuğun tepeye çıkma durumu varsa da eve girmeden, onu birinin kaçırdığını düşündük. Hiçbir zaman bizim köy tarihinde çocuğun öleceğine dair söylenti çıkmadı.

Sanık avukatı: Yani siz yazma ile geldiğini mi düşündünüz?

Tanık İbrahim Halil Güran: Evet.

TANIK SÜLEYMAN KAYA'NIN İFADESİ:

Tanık Süleyman Kaya geldi (Kendisi zihinsel ve bedensel engelli)

Mahkeme Başkanı: Süleyman nasılsın?

Süleyman Kaya: İyiyim.

Mahkeme Başkanı, Süleyman Kaya'nın yanına giderek, "Rahat ol, heyecan yapma" dedi ve ona su getirdi.

Mahkeme Başkanı: Süleyman biz seninle tanışmak istedik sadece.

Mahkeme Başkanı: Siz Enes’le bakkala gittiniz mi?

Süleyman Kaya: Gittik.

Mahkeme Başkanı: Ne aldınız?

Süleyman Kaya: Enerji.

Mahkeme Başkanı: Enerji içeceği mi?

Süleyman Kaya: Evet.

Mahkeme Başkanı: Bakkaldaki yaşlı mıydı, genç miydi?

Süleyman Kaya: Yaşlı.

TANIK MUHAMMET YAKUT'UN İFADESİ:

Tanık Muhammet Yakut ifade verdi

Mahkeme Başkanı: Salim Güran neyin olur?

Muhammet Yakut: Bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Boş ver o zaman.

Mahkeme Başkanı: Muhammet niye geldin, hayırdır?

Muhammet Yakut: Tanıklık yapacakmışım dediler.

Mahkeme Başkanı: Saat 17.30 gibi Enes geldi. Sen ne yapıyordun?

Muhammet Yakut: Araba yıkıyordum, Muhammet Kaya vardı. Beni caminin yanına bırak, üvey babaannem beni görür, iş yaptırır, ben eve gideyim dedi.

DİYARBAKIR BAROSU AVUKATI SORUYOR:

Diyarbakır Barosu Avukatı: Orada başka kim vardı?

Muhammet Yakut: "Muhammet Kaya ve… Kaya.

Diyarbakır Barosu Avukatı: Sohbet ettiniz mi?

Muhammet Yakut: Evet.

Diyarbakır Barosu Avukatı: Ne kadar sürdü?

Muhammet Yakut: 15 dakika falan.

Diyarbakır Barosu Avukatı: Başka sohbetiniz oldu mu? Yanınızda kim vardı?

Muhammet Yakut: Muhammet ve Süleyman Kaya.

Diyarbakır Barosu Avukatı: Bir daha o gün görmediniz mi?

Muhammet Yakut: Hayır, görmedim.

Nahit Eren: Eve gittiğinde saat kaç olduğunu hatırlıyor musun?

Muhammet Yakut: Hayır.

Nahit Eren: Sizin ev ile cami arasında ne kadar mesafe var, 200 metre kadar tarif eder misin, 200 metre ne kadar?

Nahit Eren: Öğle yemeği yedin mi?

Muhammet Yakut: Evet.

Nahit Eren: Kaçta işten çıktığını hatırlıyor musun?

Muhammet Yakut: Hatırlamıyorum, ama 12 buçukta evdeydim.

Mahkeme Başkanı: Devam edin.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı: Enes’in öfke problemi var mıydı o gün?

Muhammet Yakut: Her zamanki gibiydi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı: Ne demek 'her zamanki gibi'?

Muhammet Yakut: Yani sakindi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı: Hava sıcaktı, kısa kol giymiştir, kolunda iz bir şey var mıydı?

Muhammet Yakut: Hayır, yoktu.

TANIK MUHAMMET KAYA'NIN İFADESİ:

Mahkeme Başkanı: Olay günü Enes’i gördün mü?

Muhammet Kaya: Evet. Enes, Muhammet Yakut ve Yağmur gittiler.

Mahkeme Başkanı: Enes sinirli miydi?

Muhammet Kaya: Hayır, sakindi.

Muhammet Kaya: Muhammet, Yağmur ve Enes arabaya bindiler

Mahkeme Başkanı: Neden?

Muhammet Kaya: Muhammet Yakut dedi ki, 'Ben eve gideceğim, Enes beni de bırak dedi.'

Mahkeme Başkanı: Sen de bütün hayatına devam ettin sonra?

Muhammet Kaya: Evet.

Mahkeme Başkanı: Süheylanın evini biliyor musun?

Muhammet Kaya: Biliyorum.

Mahkeme Başkanı: Oraya gittin mi?

Muhammet Kaya: Gitmedim.

Mahkeme Başkanı: Enes'in yüzünde morluk var mıydı?

Muhammet Kaya: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Kıyafetini hatırlıyor musun?

Muhammet Kaya: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Nereden hatırlayacaksın, doğru.

Sanık Avukatı: Süleyman Kaya o gün yanında mıydı?

Muhammet Kaya: Ben gittiğimde Enes, Muhammet ve Yağmur oradaydı, bakkalın ön tarafında. Enes yeni geldiği için biz birimize sarıldık.

Mahkeme Başkanı: Bakkal orada mıydı?

Muhammet Kaya: Bakkalın oğlu oradaydı.

TANIK HASAN'IN İFADESİ:

Mahkeme Başkanı: O gün ne yapıyordunuz?

Tanık Hasan: Ben elektrikçiydim, Salim ile görüştüm. 1 saat beraber kaldık.

Mahkeme Başkanı: İkindi ezanı okunmuş muydu?

Tanık Hasan: Bilmiyorum, okunmuş olabilir.

Mahkeme Başkanı: Nerede görüştünüz?

Tanık Hasan: Tarlada.

Mahkeme Başkanı: Neden görüştünüz?

Tanık Hasan: Elektrik işleri vardı.

Mahkeme Başkanı: Kim vardı?

Tanık Hasan: Mehmet Atasoy ve Ramazan Atasoy vardı.

Mahkeme Başkanı: Ne yaptınız?

Tanık Hasan: Karpuz yedik, muhtarlarla elimizi yıkadık.

Mahkeme Başkanı: Başka yere gittiniz mi?

Tanık Hasan: Tahmini, 16.00 gibi Salim’in yanından ayrıldım.

Mahkeme Başkanı: Daha önceki ifadenizde başka bir saat vermiştiniz.

Mahkeme Başkanı: Salim’in kıyafetlerini hatırlıyor musun?

Tanık Hasan: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Salim ile nasıl haberleştiniz?

Tanık Hasan: Gittiğimiz zaman oradaydı.

Mahkeme Başkanı: Doğaçlama mı gittiniz?

Tanık Hasan: Doğrudan gittim.