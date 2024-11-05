Narin cinayeti davasında 3. gün! Güran ailesinden tanık hamlesi | Anne Yüksel Güran'dan dikkat çeken çıkış
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 7 Kasım'da başladı. Davanın 3. duruşması bugün başladı. Bugünkü duruşmada, Güran ailesinin mahkemeye 9 yeni tanık getirdiği öğrenildi. Savcı tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Öte yandan Anne Yüksel Güran'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılanmasında bugün üçüncü güne girildi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
BENİ ASIN, BENİ ÖLDÜRÜN AMA NAMUSUMA LAF ETMEYİN
Yüksel Güran konuşuyor:
Mahkeme Başkanı: Tanıkları ve avukatları dinlediniz, ne diyorsunuz?
Yüksel Güran: Şu anda en acılı dünyada, en acılı, en mağdur anne ben. Hem kızımı vahşete verdim, hem namusumla suçladılar, hem mezarına gidemedim. Ben neler çektim, kimse demedi. Beni bir şalla suçladılar. Ben kızımın katili olsaydım, ben zaten göstermezdim. Katili olsam, söylemedim. Beni kolluk oğlumu öldürmekle suçladı. Ben cahil olabilirim ama ben akıllı bir kadınım. Kimse demedi, oğlunu öldürmekle tehdit ettiler diye. Enes, Enes dediğimi kimse düşünmedi. Benim kayınlarım, elitlerimin sesini, işkencelerini asla unutmayacağım. Dedim anne, ben bir anneyim, kızını kaybetmiş bir anneyim. Polis yüzüme tükürüp, yüzümü silmeme bile izin vermedi. Ben katil yerine konuşuyorum, onun eşi hu zulmü görseydi Nevzat konulacaktı. Beni asın, beni öldürün, ama benim namusuma laf etmeyin.
(Elini kürsüye vurdu, sesi yükseldi)
“Kimse gerçekleri demiyor, yalanla dolanla bizi kandırıyorlar. Biz bunu hak etmedik. Ne varsa çıkarın. Türkiye’ye sesleniyorum, eğer katil bizsek bizi asın.”
ALNINDAN ÖPTÜ
Tanıklar dinlenirken baba Arif Güran, mahkemede kızını öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu bulanan oğlu, ağabeyi ve eşine sarılmak için mahkeme başkanından izin istedi.
MÜŞTEKİ AVUKATLARININ TALEBİ
ASKERİ ÜS GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ
Uzak olan askeri üs görüntülerinde iyileştirme çalışması yapıldı. İzlenen üs görüntülerinde iddia makamı herhangi bir şüphe görmedi.
İDDİANAME SUÇLUYU İŞARET EDİYOR
Diyarbakır’da devam eden Narin davası ile ilgili gelişmeleri A Haber’de değerlendiren adli soruşturma ve analiz uzmanı Salih Aydemir iddianamedeki ince ayrıntılara dikkat çekti ve mahkemeye ışık tutulduğunu söyledi.
Adli soruşturma ve analiz uzmanı Salih Aydemir, “İddianame aslında bize katilin kim olduğunu gösteriyor. İddianameyi hazırlayan savcılarımız suçları isnat ederken ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran’ı ayırmışlar. 82/1de anneye ve kardeşe alt ve üst soy suçunu koymuşlar. Yani suçu işleyen kişi anne ve ağabeyden biridir.” dedi.
MAHKEMEYE IŞIK GÖSTERİYOR
Salih Aydemir, “İddianamenin ilk sayfasına bakarsanız; TCK 37/1’de Enes, Salim ve Nevzat ve Yüksel var. TCK 82/1’de Enes Güran ve Yüksel Güran var. İşte kritik nokta budur. Alt ve üst 1. derece akrabaya girer. Enes kardeş üst anne alt soy olarak işlenmiş. Burada amca Salim Güran’da 82/1’de maddesi konulması lazımdı. Burada ince bir nüans var. Her ne kadar iddianame sonunda belirlenemeyen bir sebep ve saikle öldürülmüş olsa da bunun yanında koydukları suç maddeleri anne Yüksel ve ağabey Enes ekstradan konmuştur. Bu konulmak zorundadır. Amcaya konmaması uzak akraba olan Nevzat’a konmaması mahkemeye bir ışık gösterme olarak görebiliriz.” ifadelerini kullandı.
"EN ÖNEMLİ DELİLLERDEN BİR TANESİ ORTADA YOK"
A Haber canlı yayınına katılan emekli Emniyet Müdürü Burak Bodur, Narin cinayetinde ortaya çıkan ifadeler ve kanıtlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bodur, "Aile suçu Nevzat Bahtiyar’a yıkmaya çalışıyor. Narin Güran’ın taşındığı battaniye aileye tarafından teslim edilmedi. Bu battaniye hem Nevzat Bahtiyar hem de Salim Güran’ın arabasında yer aldı. Zabıtlarda 5 tane battaniye var ancak olay yerinde kullanılan bej renkli battaniye yok. En önemli delillerden bir tanesi ortada yok. Enes Güran kolunu sert şekilde ısırdı buradan bir kan çıkmış ve bu battaniye damlamış olabilir. Nevzat Bahtiyar olay günü 15.08’de Salim Güran’ı 42 saniye arıyor. Salim Güran’ın kayıtlarına bakarsak Arif Güran’ın evinde görünüyor. Ancak Salim Güran mahkemede baz ve HTS kayıtlarını inkar ediyor. o dakikalarda tarlada olduğunu söylüyor." dedi.
NEVZAT BAHTİYAR'A KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ
Nevzat Bahtiyar’ın Narin Güran’ı nasıl götürdüğünü anlattığı keşif görüntüleri mahkemede izlendi. Görüntüler izlenirken amca Salim Güran, Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran salondan çıkarıldı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
GÜRAN AİLESİNİN 9 TANIĞI DİNLENDİ
Duruşmanın 3’üncü gününde, Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine mahkemeye getirilen 10 tanıktan 9’u dinlendi. 1’i 14 yaşından küçük olduğu için dinlenmedi.
MAHKEME BAŞKANINDAN NEVZAT BAHTİYAR'A ZOR SORULAR
Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran salondan çıkartıldı, tutuklu sanıklardan sadece Nevzat Bahtiyar'ın salonda kaldığı bildirildi.
DAHA ÖNCE BAŞKA BİR YERE GÖMDÜN MÜ?
Nahit Eren, "Su içinde olan ceset nasıl olur da karasal lavralar taşır?" dedi. Eren, Narin'in bulunmadan 19 önce öldürüldüğünü belirterek, "Şimdi rapor diyor ki, bu naaş tamamen suyun içerisinde, bu böcekler yaşamaz. O yüzden sana bir kez daha soruyorum, Nevzat Bahtiyar, sen daha önce başka yere gömdün mü?" diye sordu. "Hayır" diyen Bahtiyar, "Taş hepsi ıslanmadı, ben de çok hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.
Üzerindeki cübbeyi çıkaran Mahkeme Başkanı, "Nevzat Bahtiyar dön etrafına bak. Bu kadar insan burada, kaç gündür buradayız. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Bir birey olarak soruyorum. Senin geçen celse verdiğin beyanlar doğru mu? İftira mı? Bak yeni kamera kayıtları çıkabilir." diye sordu.
Hatırlamadığını söyleyen Bahtiyar'a karşı Mahkeme Başkanı tekrar bir soru sorarak, "Hatırlamıyorum değil, sakladığın bir şey var mı?" dedi. Bahtiyar, "Yok" diyerek cevapladı.
ARİF GÜRAN YENİDEN ADLİYEDE
Dün mahkemede Narin’in otopsisi anlatılırken sinir krizi geçirip hastaneye kaldırılan ve yatışı yapılan baba Arif Güran bugün hastaneden çıkarak yeniden adliyeye geldi. Baba Arif Güran adliyeye girerken, "Gerçekler ortaya çıkacak" dedi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
İŞTE SANIKLARIN İFADELERİ
A Haber Narin cinayetinin 3. gününde Diyarbakır adliyesi ve duruşma salonundaki haber nöbetine devam ediyor. Güran ailesinin mahkemeye getirdiği 9 kişinin ifadesine ulaşıldı. İşte o konuşmalar...
TANIK CAHİT'İN İFADESİ:
Tanık Cahit'in isimli kişi Nevzat Bahtiyar ve Arif Güran arasındaki araba meselesini anlattı;
“Nevzat ile Arif Güran araba meselesi yüzünden beni çağırdı. Önce Nevzat anlattı, sonra Arif Güran anlattı. Araba Nevzat’a aitti. Nevzat’a para ödemesi gerektiğini söyledim. Ödemeyeceğini söyledi.”
Mahkeme Başkanı: Nevzat, 'yakacağım ortalığı, ödemeyeceğim' dedi mi?
Tanık Cahit: Salim Güran dedi ki, '10 bin lira ben, 10 bin Arif ödesin, 50 bin Nevzat ödesin' dedi.
Mahkeme Başkanı: Nevzat kabul etti mi?
Tanık Cahit: Önce param yok dedi, sonra kabul etti.
Mahkeme Başkanı: Yani çıkarken, 'ben bu paranın hesabını sorarım' dedi mi?
Tanık Cahit: "Ben görmedim, günahını alamam, gördüğümü anlatıyorum."
Mahkeme Başkanı: Ben de gördüğünü anlattığın için teşekkür ederim.
Mahkeme Başkanı: Siz neden aile meclisi kurup olaya el attınız?
Tanık Cahit: İkisi de bizim akrabamızdır.
Mahkeme Başkanı: Yani sizi bu olayı çözün diye mi çağırdı?
Tanık Cahit: Evet, Arif Güran çağırdı.
Mahkeme Başkanı: Siz aile meclisindeki toplantılara katıldınız mı?
Tanık Cahit: Yok, katılmadım.
TANIK VEYSEL SUBATAN'IN İFADESİ:
Veysel Subatan, Mahkeme Başkanına “araba” meselesini anlatıyor:
Arif ve Nevzat arasında adaba problemi vardı. Akşam Salim'in evine gittim.
Mahkeme Başkanı: Seni kim çağırdı?
Veysel Subatan: Arif Güran çağırdı.
Mahkeme Başkanı: Tamamdır.
Veysel Subatan: Nevzat'ı çağırdılar o da geldi. Nevzat’ın verdiği araba çalıntı çıkmış, 80 bin ödeme yapması gerekiyordu. Arif’e haksızlık yapıyorsun dedik. 80 bini ödemezsen mahkemede avukat masrafı daha fazla olacak dedim. Aranızda anlaşın dedim. Nevzat Bahtiyar yanaşmadı. Ben bu parayı ödemiyorum dedi. Soy isimleri Kaya olan kişileri de çağırdı. Nevzat Bahtiyar kabul etmedi. Ben arabayı satmışım, gitmiş dedi. Nevzat’a da bir haksızlık olmasın diye orta yolu bulmaya çalıştık. Salim Güran da dedi, "Madem bizim evde toplanmışsınız, bu meseleyi çözelim. Nevzat ödemesi gerekeni kabul etmişti. Nasıl etti bilmiyorum.
Mahkeme Başkanı: Nasıl kabul etti?
Veysel Subatan: Zorla kabul etti gibi.
Mahkeme Başkanı: Normal, Nevzat sizi tehdit etti mi?
Veysel Subatan: Hayır. Biz oradan kalkınca, problem çözüldü diye düşündük.
Mahkeme Başkanı: Tamam, herkes ödediğini söylüyor zaten. Bu olay ne zaman oldu?
Veysel Subatan: Aşağı yukarı 2 ay var.
Mahkeme Başkanı: Bu olaydan sonra Güran ile Bahtiyar ailesi arasında gerilim oldu mu?
Veysel Subatan: Şahit olmadım.
TANIK RUBBETTİN KAYA'NIN İFADESİ:
Rubbettin Kaya, Mahkeme Başkanı'na anlatıyor:
"Bizim evimize gelebilir misin dedi. Gittim, Nevzat, Salim, Arif oradaydı. Dava nedir dedim. Araba konusunun nedenini sordum, Arif Güran Nevzat Bahtiyar kendisine araba getirdiğini söyledi. 80 bin liralık bir araba meselesinden bahsettiler. Orada biraz ağız dalaşı oldu. 10 bin lira Salim, 10 bin lira Arif verecek dendi. Nevzat, 'Bizim aramızda dava olmaz' dedi."
Nevzat Bahtiyar’a doğru yöneldi.
Tanık Rubbettin Kaya: Doğru mu Nevzat? dedi.
Mahkeme Başkanı uyardı: Tamam, bana bak, Nevzat'a bakma.
Tanık Rubbettin Kaya: Tamam.
Mahkeme Başkanı: Siz aile meclisinde yapılan toplantılara girdiniz mi?
Tanık Rubbettin Kaya: Hayır.
TANIK İBRAHİM HALİL GÜRAN'IN İFADESİ:
Tanık İbrahim Halil Güran: Ben ve küçük oğlum bakkala gittik, oradan buzlaş aldık.
Mahkeme Başkanı: Kaç paraya aldınız?
Tanık İbrahim Halil Güran: Hatırlamıyorum, Sufi bakkal, 1 kuruş için gece yarısı bakkalı açan birisi. Ben bu yaşıma kadar o bakkalın hiç kapandığına şahit olmadım. Bakkala 17.35 sıralarında gittik.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AVUKATI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı: Narin kaybolduktan sonra yangın oldu, neden biliyor musunuz
Tanık İbrahim Halil Güran: Elektrik tellerini birbirine nasıl çarpacaklar, çok mantıksız.
Savcı: Bakkala gittin mi?
Tanık İbrahim Halil Güran: Evet.
Savcı: Bakkal bizzat orada mıydı?
Tanık İbrahim Halil Güran: Evet, Sofi oradaydı.
Savcı: Kendisi ameliyat olduğunu söylüyor, ne ameliyatı?
Tanık İbrahim Halil Güran: Raporlara bakabilirsiniz.
Sanık avukatı, tanık İbrahim Halil Güran'a soruyor:
Balkonda Narin’e ait olabileceği bir yazma görmüşsünüz. Siz bu ailece ne düşündünüz?
Tanık İbrahim Halil Güran: Biz hep diyorduk, bu çocuğun tepeye çıkma durumu varsa da eve girmeden, onu birinin kaçırdığını düşündük. Hiçbir zaman bizim köy tarihinde çocuğun öleceğine dair söylenti çıkmadı.
Sanık avukatı: Yani siz yazma ile geldiğini mi düşündünüz?
Tanık İbrahim Halil Güran: Evet.
TANIK SÜLEYMAN KAYA'NIN İFADESİ:
Tanık Süleyman Kaya geldi (Kendisi zihinsel ve bedensel engelli)
Mahkeme Başkanı: Süleyman nasılsın?
Süleyman Kaya: İyiyim.
Mahkeme Başkanı, Süleyman Kaya'nın yanına giderek, "Rahat ol, heyecan yapma" dedi ve ona su getirdi.
Mahkeme Başkanı: Süleyman biz seninle tanışmak istedik sadece.
Mahkeme Başkanı: Siz Enes’le bakkala gittiniz mi?
Süleyman Kaya: Gittik.
Mahkeme Başkanı: Ne aldınız?
Süleyman Kaya: Enerji.
Mahkeme Başkanı: Enerji içeceği mi?
Süleyman Kaya: Evet.
Mahkeme Başkanı: Bakkaldaki yaşlı mıydı, genç miydi?
Süleyman Kaya: Yaşlı.
TANIK MUHAMMET YAKUT'UN İFADESİ:
Tanık Muhammet Yakut ifade verdi
Mahkeme Başkanı: Salim Güran neyin olur?
Muhammet Yakut: Bilmiyorum.
Mahkeme Başkanı: Boş ver o zaman.
Mahkeme Başkanı: Muhammet niye geldin, hayırdır?
Muhammet Yakut: Tanıklık yapacakmışım dediler.
Mahkeme Başkanı: Saat 17.30 gibi Enes geldi. Sen ne yapıyordun?
Muhammet Yakut: Araba yıkıyordum, Muhammet Kaya vardı. Beni caminin yanına bırak, üvey babaannem beni görür, iş yaptırır, ben eve gideyim dedi.
DİYARBAKIR BAROSU AVUKATI SORUYOR:
Diyarbakır Barosu Avukatı: Orada başka kim vardı?
Muhammet Yakut: "Muhammet Kaya ve… Kaya.
Diyarbakır Barosu Avukatı: Sohbet ettiniz mi?
Muhammet Yakut: Evet.
Diyarbakır Barosu Avukatı: Ne kadar sürdü?
Muhammet Yakut: 15 dakika falan.
Diyarbakır Barosu Avukatı: Başka sohbetiniz oldu mu? Yanınızda kim vardı?
Muhammet Yakut: Muhammet ve Süleyman Kaya.
Diyarbakır Barosu Avukatı: Bir daha o gün görmediniz mi?
Muhammet Yakut: Hayır, görmedim.
Nahit Eren: Eve gittiğinde saat kaç olduğunu hatırlıyor musun?
Muhammet Yakut: Hayır.
Nahit Eren: Sizin ev ile cami arasında ne kadar mesafe var, 200 metre kadar tarif eder misin, 200 metre ne kadar?
Nahit Eren: Öğle yemeği yedin mi?
Muhammet Yakut: Evet.
Nahit Eren: Kaçta işten çıktığını hatırlıyor musun?
Muhammet Yakut: Hatırlamıyorum, ama 12 buçukta evdeydim.
Mahkeme Başkanı: Devam edin.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı: Enes’in öfke problemi var mıydı o gün?
Muhammet Yakut: Her zamanki gibiydi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı: Ne demek 'her zamanki gibi'?
Muhammet Yakut: Yani sakindi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı: Hava sıcaktı, kısa kol giymiştir, kolunda iz bir şey var mıydı?
Muhammet Yakut: Hayır, yoktu.
TANIK MUHAMMET KAYA'NIN İFADESİ:
Mahkeme Başkanı: Olay günü Enes’i gördün mü?
Muhammet Kaya: Evet. Enes, Muhammet Yakut ve Yağmur gittiler.
Mahkeme Başkanı: Enes sinirli miydi?
Muhammet Kaya: Hayır, sakindi.
Muhammet Kaya: Muhammet, Yağmur ve Enes arabaya bindiler
Mahkeme Başkanı: Neden?
Muhammet Kaya: Muhammet Yakut dedi ki, 'Ben eve gideceğim, Enes beni de bırak dedi.'
Mahkeme Başkanı: Sen de bütün hayatına devam ettin sonra?
Muhammet Kaya: Evet.
Mahkeme Başkanı: Süheylanın evini biliyor musun?
Muhammet Kaya: Biliyorum.
Mahkeme Başkanı: Oraya gittin mi?
Muhammet Kaya: Gitmedim.
Mahkeme Başkanı: Enes'in yüzünde morluk var mıydı?
Muhammet Kaya: Hayır.
Mahkeme Başkanı: Kıyafetini hatırlıyor musun?
Muhammet Kaya: Hayır.
Mahkeme Başkanı: Nereden hatırlayacaksın, doğru.
Sanık Avukatı: Süleyman Kaya o gün yanında mıydı?
Muhammet Kaya: Ben gittiğimde Enes, Muhammet ve Yağmur oradaydı, bakkalın ön tarafında. Enes yeni geldiği için biz birimize sarıldık.
Mahkeme Başkanı: Bakkal orada mıydı?
Muhammet Kaya: Bakkalın oğlu oradaydı.
TANIK HASAN'IN İFADESİ:
Mahkeme Başkanı: O gün ne yapıyordunuz?
Tanık Hasan: Ben elektrikçiydim, Salim ile görüştüm. 1 saat beraber kaldık.
Mahkeme Başkanı: İkindi ezanı okunmuş muydu?
Tanık Hasan: Bilmiyorum, okunmuş olabilir.
Mahkeme Başkanı: Nerede görüştünüz?
Tanık Hasan: Tarlada.
Mahkeme Başkanı: Neden görüştünüz?
Tanık Hasan: Elektrik işleri vardı.
Mahkeme Başkanı: Kim vardı?
Tanık Hasan: Mehmet Atasoy ve Ramazan Atasoy vardı.
Mahkeme Başkanı: Ne yaptınız?
Tanık Hasan: Karpuz yedik, muhtarlarla elimizi yıkadık.
Mahkeme Başkanı: Başka yere gittiniz mi?
Tanık Hasan: Tahmini, 16.00 gibi Salim’in yanından ayrıldım.
Mahkeme Başkanı: Daha önceki ifadenizde başka bir saat vermiştiniz.
Mahkeme Başkanı: Salim’in kıyafetlerini hatırlıyor musun?
Tanık Hasan: Hayır.
Mahkeme Başkanı: Salim ile nasıl haberleştiniz?
Tanık Hasan: Gittiğimiz zaman oradaydı.
Mahkeme Başkanı: Doğaçlama mı gittiniz?
Tanık Hasan: Doğrudan gittim.
3. DURUŞMA BAŞLADI
Davada 3. duruşma 10.00 sıralarında başladı. A Haber muhabirlerinden Mehmet Karataş, "Mahkemede 9 yeni tanık var. Bunlar bugün ifade verecek. Normal ilerleyiş içinde bugün Güran ailesinin avukatlarının savunma yapması bekleniyordu. Ancak Güran ailesi tanık getireceklerini mahkemeye bildirdi ve onlar bugün adliyeye geldi." dedi. Tanıkların adliyeye girişini A Haber ekrana getirdi.
Dava ile ilgili detayları da aktaran Mehmet Karataş, "Bugün mahkemede aynı zamanda baba Arif Güran’ın iddia ettiği ve izlenmesini talep ettiği güvenlik kameralarının görüntüleri izlenecek. Baba Arif Güran’ın iddiasına göre; Narin Güran evlerine giden patika yola hiç çıkmadı. Arif Güran kızını Nevzat Bahtiyar’ın öldürdüğünü iddia ediyor. Baba Güran HTS kayıtlarına ve daraltılmış baz istasyonları çakışmasına inanmıyor. Israrla güvenlik kameralarının izlenmesini talep ediyordu. İşte o kayıtlar mahkemede bugün izlenecek. Köye 2 km uzaklıkta olan şahingözü kameralar 20 kilometre alanı 24 saat boyunca izliyor. Askeri üs görüntüleri mahkemede hazırlandı." ifadelerini kullandı.
SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ
GÜRAN AİLESİ MAHKEMEYE TANIK GETİRECEK
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, 3. duruşma öncesi son gelişmeleri aktardı. Yılmaz, "Diyarbakır adliyesinin önündeki haber nöbetimiz sürüyor. Sanıklar saat 09.00’da adliyeye getirildi. Tanıklar da adliye binasına giriş yaptı. Saat 10.00’da duruşma başlayacak. Gelinen süreçte Güran ailesi Nevzat Bahtiyar’ı suçluyor. Nevzat Bahtiyar ile kardeşi Vecdi Bahtiyar ise Salim Güran’ı işaret ediyor. Güran ailesinin avukatları bugün tanık getirecekler. Dün 26 kişi tanık olarak geldi. Sadece Salim Güran’ın işçisinin oğlu Ramazan Atasoy tanık olmak istemediğini söyledi." ifadelerini kullandı.
ENES GÜRAN'DAN NEVZAT BAHTİYAR'A TEPKİ: KAMERA KAYITLARI ÇIKINCA GÖRÜŞECEĞİZ
Davada tutuklu 4 sanıktan ağabey Enes Güran, mahkeme salonundan çıkarken Nevzat Bahtiyar'a bakarak "Nevzat kamera kayıtları çıktığında göreceğiz" şeklinde ifade kullandı.
"DİYARBAKIR BAROSUNA İŞKENCE İDDİASIYLA İLGİLİ YAPILMIŞ TEK BİR BAŞVURU YOKTUR"
Diyarbakır Barosu avukatlarından Derya Yıldırım, Güran'a dava kapsamında 6 defa ifade verdiğini belirterek, çelişkili beyanlarını sordu.
Bunun üzerine Güran avukatıyla görüşmek istedi. Avukatı Güran'a, "Her şeyi anlat." dedi.
Güran ailesinin avukatlarından Yılmaz Demiroğlu, "Kötü muameleye maruz kaldıklarını belirttiler." ifadesini kullandı.
Mahkeme başkanının, "İşkence yapıldıysa, küfür edildiyse söyleyebilirsin, burada gizli, saklı bir şey yok." dedi.
Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı avukat Nahit Eren ise ailenin kendisine iki kez görüşmeye geldiğini belirterek, şunları söyledi:
"Tüm görüşmelerimi meslektaşlarımla birlikte yaptık. Gözaltındayken yakınlarına işkence yapıldığını söylediler. 'Herhangi bir kötü muamele ve işkence tutanağı varsa ifade sırasında tutanağa geçin.' dedim avukat arkadaşlara. 'Bize bu konuda bir başvuru yapın.' dedim. Diyarbakır Barosuna işkence iddiasıyla ilgili yapılmış tek bir başvuru yoktur. 8 yaşındaki Narin'in faillerinin hak ettikleri cezayı çekmesi için buradayım."
Enes Güran ise "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim ifadeleri işkenceden dolayı kabul etmiyorum. Kendimde değildim." dedi.
Nahit Eren'in Narin kaybolduğu gün Salim Güran ile görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Enes Güran, Narin'in kaybolduğu gün amcası Salim ile hiç görüşmediğini, telefon görüşmesi de yapmadığını ileri sürdü.
Nahit Eren'in, cezaevindeyken Narin Güran ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporunu neden merak ettiği yönündeki sorusunu Güran, "Narin diş fırçamı kullanmıştı. Ben de onun açığa çıkmasını istiyordum. İlk defa karakol ve cezaevini gördüm. Suçun üzerimde kalmasını istemiyordum." yanıtını verdi.
Enes Güran, amcası Salim ile Nevzat Bahtiyar'ın arkadaş olduklarını belirterek, "Bildiğim kadarıyla dostlar, yan yanalar." dedi.
Enes Güran'ın savunmasının ardından duruşmaya bir saat ara verildi.
Duruşma, aranın ardından tutuklu sanık anne Yüksel Güran'ın savunması ile devam ediyor.
Öte yandan, bazı milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanlarının takip ettiği duruşmada salonun dolu olduğu gözlendi.
"NEVZAT KAMERA KAYITLARI ÇIKTIĞINDA GÖRECEĞİZ"
Narin Güran cinayeti davasının 2. duruşması da tanıkların dinlenmesinin ardından tamamlandı. Duruşma bittikten sonra salondan çıkarıldığı sırada Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'a bakarak "Nevzat kamera kayıtları çıktığında göreceğiz" şeklinde ifade kullandı.
DURUŞMA SONA ERDİ
Narin davasından 2. duruşma soan erdi. Duruşma yarın saat 10.00'da başlayacak.
BABA ARİF GÜRAN HASTANEYE YATIRILDI
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: Bugün mahkemede Narin’in otopsisi ile ilgili konuşulurken siniri krizi geçiren ve ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan Arid Güran ile ilgili son bilgilere ulaştık. Baba Arif Güran’ın kan şekerinin ciddi oranda düştüğü ve hastaneye yatırıldığı bilgisini verebiliriz. Birkaç gün gözlem altında tutulacak.
DURUŞMAYA ARA VERİLDİ
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayıp, bugün devam eden ilk duruşmada mahkeme başkanı, 2 saat ara verdi. Duruşma, saat 16.00'da kaldığı yerden devam edecek.
BİRSEN GÜRAN: SALİM AĞABEY BİZİ YÖNLENDİRMEDİ
Maşallah Güran'ın kızı Birsen Güran da şunları anlattı: "Savcılıkta verdiğim 'Salim bizi yönlendirdi' dediğim şeyleri söylemedim, yanlış anladım. Bana ifadem okutmadan imzalandı diye öyle gelişti. Salim ağabey beni yönlendirmedi. Kendimi yanlış ifade ettiğim için ilk mahkemede öğrendim onu. 14.40'ta Narin bize geldi. Annem halamla konuşuyordu. Mahalledekiler, Narin'i '18'de gördük' dedikleri için 17.40'ta Narin'i gördüğümü söyledim. Salim ağabeyle karşılaşırken bana 'Birsen hangi saatte gördüysen söyle ki devletimiz bir an önce bulsun Narin'i dedi. O günden sonra hiç Salim ağabeyi görmedim. Zaten sürekli jandarmayla birlikteydi. Misafirlerimiz de çok olduğu için onlarla ilgileniyordum. Narin'in bulunduğu gün, askerler yukarı çıkmamıza izin vermedi. Yukarı çıkarken askerler, Yüksel'e 'Başın sağ olsun' dedikten sonra bayıldı, ambulansa aldılar. O sırada Yasemin Hanım bize 'Siz konuşsaydınız böyle bir şey olmazdı' dedi. Ben de 'Sanki bir şey biliyoruz da o yüzden konuşmuyoruz. Sen biliyorsan, sen konuş' dedim. Ondan sonra kardeşim bizi aşağı götürdü. Sürekli karakola gidip geldiğimiz için; herkes herkese şüpheyle baktığı için böyle söylemiş olabilir" dedi.
SALİM GÜRAN'IN EŞİ MELEK GÜRAN'IN İFADESİ
Tanık olarak Salim Güran'ın eşi Melek Güran dinlendi. "Eşim geldi, 'Açım' dedi, bir şeyler hazırladım. Kızların yanına gittim, kızlarım da kıyafetlerini giymişlerdi. Babalarına gösterdiler, babaları 'Çok güzel olmuş' dedi.
HAKİM: Eşiniz ne yedi?
- Kahvaltılık hazırlamıştım.
HAKİM: Evden kaç gibi çıktı?
- Hatırlamıyorum.
HAKİM: Evinize başka biri geldi mi?
- Hayır.
HAKİM: Enes geldi mi?
- Hayır.
HAKİM: Siz dışarı çıktınız mı?
- Çıkmadım.
HAKİM: Kızlarınız çıktı mı?
- Hayır, onlar da evdeydi.
"SALİM'İN HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİNİZ Mİ?"
HAKİM: Peki, bu olaylardan sonra eşinizin hareketlerinden şüphelendiniz mi?
- Hayır, kesinlikle şüphelenmiyorum.
HAKİM: Eşinizin bazı yönlendirmeleri oldu mu?
- Nasıl?
HAKİM: Eşiniz jandarmayı yönlendirmiş Narin bulunamasın diye, iddia bu. Yaşandı mı böyle bir şey?
- Hayır.
HAKİM: Dosyada şöyle bir iddia var; kızınızın telefonu 15.39’da aranmış.
- Hayır, böyle bir şey olmadı, çarşıda aradım o kadar.
Savcı, Salim Güran’ın eşi Melek Güran’a soruyor...
SAVCI: 15.39’da neredeydiniz?
- Evdeydik.
Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren, Salim Güran’ın eşi Melek Güran’a soruyor...
- Olay günü için demiyorum. Sen Hediye’yi, 3-4 defa cevapsız kalacak şekilde başka bir zaman aradın mı?
Hatırlamıyorum.
Diyarbakır Baro avukatı soruyor...
Avukat: Eşiniz, sizi aldattığını bu salonda ikrar etti. Haberiniz var mı?
- Eşim beni aldatmaz.
HAKİM: Tanığın haklarına saygı duyalım.
Avukat: Kocanız size altın hediye alır mıydı?
- Hayır.
"EŞİNİZ ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR Mİ?"
Avukat: Size 600 bin liralık altın almadı mı?
- Hayır.
Salim Güran’ın avukatı, Salim Güran’ın eşi Melek Güran’a soruyor...
Avukat: Çocuklarınız ile Narin oynar mıydı?
- Evet, hep kapıda oynarlardı.
Avukat: Peki, DNA bu yüzden bulaşmış olabilir mi?
- Olabilir.
Avukat: Eşiniz Narin’i öldürmüş olabilir mi?
- Hayır.
Sanık avukatlarından biri mikrofonu aldı ve "Burada sistematik bir işkenceden bahsediyoruz. Hepsi korkuyor" dedi. Melek Güran’ın da ifadesi tamamlandı.
Narin'in kuzeni Maşallah Güran'ın kızı Birsen Güran ifade için çağrıldı.
'TERLİĞİ MUHAMMED BULDU'
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayan ilk duruşma, bugün de devam etti. Ağabey Baran Güran'ın dinlenmesinin ardından, Narin'in amcasının oğlu Osman Güran tanık olarak dinlendi. Osman Güran, olay gününü anlatarak, "Enes'le Narin kaybolduktan sonra görüştüm. Patikadan yengem, 'Narin kayboldu' dedi. Ben şehir merkezinde kalıyorum. Kaybolduğunu anladığımız zaman Enes ile görüştük. Sohbetimiz olmadı ama aynı ortamdaydık. Muhammed yol üzerinde terliği gördü. Yaşlılar yukardayken 'Kolluk evden çıkın, sadece aile kalsın' demiş. O esnada yaşlıları arabaya alıp aşağı götürdüğünde unuttuğunu söyledi. Ben de o esnada terliği jandarmaya götürdüm. Markete giderken o fark etmiş, dönüş yolunda terliğin üzerine basıp geçtik. Muhammed 'Geri gelir misin' dedi, geldik. O eğilip terliği aldı. Muhammed kaçta terliği bulmuştu, hatırlamıyorum. Olay günü Narin'in üzerine ne olduğunu sorarken, Baran'a mesaj attık, 'Bu onun olabilir mi?' diye" dedi.
'KARGAŞA OLDUĞU İÇİN TERLİĞİ UNUTTUM'
Daha sonra tanıklardan, Narin'in dayısının oğlu Muhammed Kaya dinlendi. Olay gününü anlatan Muhammed Kaya, "14.00-14.30 civarında köy yollarından Mardin'in Derik ilçesine gittik. Saat 20.00'de kuzenim Devran'a haber geldi, 'Narin kayboldu' diye. Kuyulara baktık, köyü aradık. Terliğin bulunduğu gün, yengem aradı, 'Araba var mı, süt alır mısın?' dedi. Ben de 'Var' dedim. Markete giderken terliği gördüm. Markete gidip gelirken, çingenelerin olduğu yerde terliğin üzerine basıp 'Geri geri gel' dedim, öyle bulduk. Ben geçtim, gördüm. Çingenelerin olabilir diye takmadım, dönüşte aldım. Ne olur ne olmaz, yengeme gösteririm diye. Eve gittik, herkes bağırıyordu. Ben de komutana, 'Siz bağırmayın, ben herkesi çıkarırım' dedim. Sonra onu Hüseyin Güran'ın evine götürdüm. Sigaram bitmişti, markete gittim. Kargaşa vardı diye unuttum. Ben onun için köye götürdüm. Unuttuktan sonra Baran'a attım, Baran 'Terlik onundur, neredesiniz' diye sordu, 'Ormanın oradayız' dedim. Sonra jandarma geldi. Dayım Arif geldi, 'Terliği ben aldım Narin'e' dedi" diye konuştu.
Bu sırada söz alan Anne Yüksel Güran, "Terlik bana geldi. Ben ilk başta sevindim, sonra numarası farklı çıktı" dedi.
İfadesine devam eden Muhammed Kaya, "Emir Dayı diye bir işçimiz vardı. 'Telim ve cinlerim var' diyordu, cinciydi. O tele üfleyip, yer buluyordu. Öyle kayıp şeyleri bulduğunu söylüyordu. Dicle Üniversitesi'nin oradaydı, biz de kalktık oraya gittik" diye konuştu.
'ENES'İN ÖLDÜRECEĞİNE İNANMAM'
Daha sonra Narin Güran'ın yengesi Maşallah Güran'ın ifade işlemlerine geçildi. Olay gününü anlatan Maşallah Güran, "Narin'in bulunduğu gün, Hülya komutan geldi, Yüksel'e 'Başın sağ olsun' dedi. Yüksel de 'Hani söz vermiştin, hani Narin'im' diyerek bağırdı, o sırada ambulansa aldılar. 'Hangi şerefsizler sana kıydı' diye ortaya söyledim. O sırada kızım bayıldı. 'Herkes her şeyi biliyor' diye bir cümle kullanmadım. Benim ağzımı kapatan da kimse olmadı. Narin 14.00 gibi geldi. Bizim kızları sordu. Kızlarımız evde olmadığı için camiye koşarak gitti. 17.40'ta diğer kızım Mina geldi. Salim bize, 'Hangi saatte gördüyseniz, o saatte söyleyin' dedi. Salim 18.00-18.20 gibi geldi. Amcasının elini öptü, 5 dakika sonra gitti. Salim'le oğlu beraberdi. Salim'de şüpheli bir şey görmedim. Her zamanki gibiydi. Şüpheli bir durumu yoktu. Nevzat bizim komşumuz. Kim olursa olsun, Allah belasını versin. Kızım Birsen bana, 'Salim bize 17.40'ta Narin'i gördüğünüzü söyleyin, yoksa sıkıntı çıkar' diye bir cümle söylediğini demedi. Yüksel tepeden seslendi, 'Narin nerede' diye sordu. O saatlerde hiçbir hareketlilik görmedim. Nevzat ve Salim'in genel olarak arası iyiydi bugüne kadar. Bu saatten sonra iyi değil. Karakolun kamerasını ortaya çıkarın. Kimse katil, Allah belasını versin. Enes'in öldüreceğine de inanmam" dedi.
Bu sırada söz alan Salim Güran, "Maşallah Güran benim amcamın eşidir. Amca, baba yarısıdır. Benim amcam babam gibidir. Bize bu iftirayı atanın Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.
GİZLİ TANIK İFADESİNDE NE DEDİ? BU BİLGİLER SADECE A HABER'DE
A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, davanın seyrini değiştirecek bir gizli tanık ifadesine ulaştıklarını açıkladı. Şimşek canlı yayında çok çarpıcı bilgiler verirken, "Bir itirafçı var ve bu soruşturmanın seyrini tamamen değiştirebilir. Stratejik bilgiler verdi. Soruşturma bambaşka bir yere gidebilir. Bu mahkeme sürecinde duyulmadı ve 1 haftalık bir durum. Bir gizli tanık var. Verdiği ifadelerle şu an konuşulan her şeyi yerle bir eden açıklamalar var. Gizli tanık ile ilgili olarak süreç yürütülüyor ve ifadeler alınıyor. Şu anda ‘herkes katil kim?’ diye konuşuyor? Nevzat Bahtiyar’ın söylemiyle Salim Güran Narin öldürdü ancak gizli tanığın ifadelerinden şunu anlıyoruz katil amca değil." dedi.
BABANIN HASTANEDEKİ GÖRÜNTÜSÜ A HABER'DE
Baba Arif Güran mahkemede sinir krizi geçirerek fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Babanın hastanedeki görüntüsü A Haber ekranlarına yansıdı.
AĞABEY BARAN GÜRAN İFADESİ ALINIYOR! GİZLİ TOPLANTI YAPILDI MI?
Narin Güran cinayeti davasının 2. gününde tanık ağabey Baran Güran’ın ifadelerinin alınmasıyla başladı.
Mahkeme Başkanı: Annen, amcan ve kardeşin sanık, tanıklık yapmama hakkın var. Baran Güran: Tanıklık yapacağım. Erzurum'da çalışıyorum, saat 7-8 gibi kardeşim Muhammet aradı Narin'in kaybolduğunu söyledi. Ben de eve geldim caminin orada toplanmışlardı sonra 112'yi aradım.
Hakim: Amcanın evine kamera kurulmuş gizli toplantı yapılmış. Baran Güran: Gizli toplantı evde mi olur? Bakan geliyor evi boşaltın diyorlardı Bakan geliyordu gizli toplantı olsa köyde olmazdı.
Hakim: Kadınlar kavgası? Baran Güran: Ben orada değildim. Hakim: Kadınların ağzı kapatılıyor konuşmasın diye Baran Güran: Herkes gergin. Hakim: "Erkekler yaptı neden susuyorsunuz" diye kadınlar söylemiş. Baran Güran: Herkes gergin o gerginlikle söylenmiştir.
Hakim: Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu? Baran Güran: Olay günü bir araba geldiği söylendi bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik. Şıha gidildi ölse ben bilirdim dedi kaçırılmış dedi biz de kaçırılmış sandık.
NARİN'İN BABASI DURUŞMAYI TERK ETTİ
Davanın ikinci gününde salonda gerginlik çıktı. Baba Arif Güran'ın sinir krizi geçirerek "Beni öldürün" dediği öğrenildi. Baba Arif Güran otopsi detayları anlatılırken fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye götürüldü.
NARİN CİNAYETİ DAVASINDA 2. GÜN
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, dün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme Narin'in babası Arif Güran'ın 'müşteki', aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise 'tanık' sıfatıyla katılması için 'zorla getirme' kararı çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da 'müşteki kurum' sıfatıyla duruşmaya davet edildi.
'NARİN GÜRAN'I BOĞMAK SURETİYLE ÖLDÜRDÜKLERİ ANLAŞILMIŞTIR'
İddianamede tutuklu sanıklar için şu ifadelere yer verildi:
"Dosyada bulunan kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu, kriminal raporlar, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde izah olunan ve çelişkileriyle ortaya konulan sebeplerle şüpheliler soruşturmanın en başından itibaren çelişkili, hayatın olağan akışına aykırı, toplum düzeninin ve aile yaşantısının getirdiği genel kurallar ve teamüllere aykırı tutum ve davranışlar içerisinde olmuşlardır. İlk günden itibaren kayıp çocuk olarak ihbarda bulunarak ve Narin Güran'ın son görüldüğü saate ilişkin çelişkiler yaratarak bulunmasını ve olayın ortaya çıkmasını engelledikleri tespit edilmiştir. 21 Ağustos günü saat 15.11 sıralarında kamera açısına son kez giren ve evine doğru çıkan patikaya yönelen Narin'in eve ulaştığı saatte dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında, tüm şüphelilerin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması karşısında zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek, öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle şüphelilerin üzerlerine atılı 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur."
İLK GÜN 4 SANIK, 2 TANIK DİNLENDİ
Dosyanın kapsamlı ve tarafların sayısının fazla olması nedeniyle, muhtemel olayların önüne geçilebilmesi için duruşma salonunda, önünde ve adliye çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için müzekkere yazan mahkemenin talebi üzerine 6 Kasım'da adliyenin çevresi bariyerlerle kapatıldı. Dün saat 09.00'da başlayan ilk duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Duruşmada önce Nevzat Bahtiyar'ın, ardından da sırasıyla Enes, Yüksel ve Salim Güran'ın ifadeleri alındı. Sanıkların ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Narin'in babası Arif Güran tanık olarak dinlendi. Ardından da Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar dinlendi. Mahkeme başkanı, saat 23.00 sıralarında duruşmayı bugün saat 09.00'a erteledi.
Bugün devam edecek duruşma öncesi tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden adliyeye getirildi
DURUŞMA BİTTİ
Narin cinayetinde 4 sanık hakkında görülen duruşma sona erdi. Sabah 09.00’da tekrar başlayacak.
“SALİM, NEVZAT’I KENDİ ŞAHSİ İŞLERİ İÇİN KULLANIR MIYDI?"
Gazal Bahtiyar ifadesine devam ediyor:
Mahkeme Başkanı: “Narin’in babaannesi Süheyla, Salim tutuklanınca Nevzat’ın da tutuklanacağını söylemiş. Sen merak edip neden diye sormadın mı?”
Gazal Bahtiyar: “Ben de dedim neden Nevzat tutuklansın. ‘İfadesi alınır’ dedi.”
Mahkeme Başkanı: “Sen sordun mu ifadesi niye alınacak diye?”
Gazal Bahtiyar: “Bütün köy dedi.”
Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal Bahtiyar ifadesine devam ediyor:
Mahkeme Başkanı: “Salim, Nevzat’ı kendi şahsi işleri için kullanır mıydı? Özel işleri diye soralım, kibarca. Anladın mı sorumu?”
Gazal Bahtiyar: “Ere, ere (evet).”
Kürtçe devam ediyor: “Benim eşim öyle şeyler yapmaz.”
Yüksel Güran tekrar getiriliyor. Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal’ın söylediklerine cevap veriyor.
Tekrar getirilen Yüksel Güran’ın Gazal’a ilk sözü:
“Aslında onun burada oturması gerekiyordu ama ben burada oturuyorum.”
POLİSTEN KÜRTÇE TERCÜMANLIK
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar'ın ifadesi başladı. Kürtçe bilen bir polis Gazal Bahtiyar’a tercümanlık ediyor
ARİF GÜRAN ASKERİ ÜS BÖLGESİNİN KAYITLARINI TALEP ETTİ!
Duruşmayı takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, “Müşteki sıfatıyla duruşmaya katılan baba Arif Güran tutuklu olan 4 sanıktan da şikayetçi olduğunu ifade etti. Neden eşinin kendisini aranmadığına dair sorular soruldu ve ‘Yoldaydım köye geliyordum ve biz kaza yapmamam için aranmadım.’ dedi.
Köyde aile bireylerinin toplantı yapmasına dair, ‘Toplantı değil, gün içerisinde arama çalışması yapılıyordu ve sonrasında yemek yapılıyordu, yeniyordu. Ben yemeğe gitmiyordum çünkü kızım kayıptı ve yemek yiyemiyordum. Sadece Ali Rıza Güran ile bazen görüşüyorduk. Onun dışında herhangi bir toplantı olmadı. Eğer Nevzat Bahtiyar arama çalışmalarının 6’ncı gününde gelseydi ve zorla yaptırdılar deseydi benim başımın üstünde yeri vardı. Ama benim kızımın cansız bedenini gömdü sakladı 19 gün boyunca yanımızda durdu hatta Cuma namazında yanımda namaz kıldı. Askeri üs bölgesinin kamera kayıtlarını istiyorum. O kayıtlar benim için somut bir delildir.’ İfadelerini kullandı ve dediğimiz gibi ilk defa tüm sanıklardan şikayetçi oldu. Baz çakışmalarının üzerinde pek durulmadı ama Arif Güran’ın kafasında askeri üs bölgesinin kamera kayıtları var. Kayıtlar çıksın belki Nevzat suçsuzdur diyor ki Salim Güran’da bunu söyledi.” ifadelerini kullandı.
BABA 4 SANIKTAN ŞİKAYETÇİ
Baba Arif Güran, müşteki olarak anlattı: “Ben kızımın kaçırılma meselesine nereden girdim söyleyeyim. İnsanlar telefonla arayıp küçük kız sesi dinletiyorlardı. Bunları duyunca kızımı aramaya başladım. Ben kimseye zarar vermem, melek değilim ama biri bana zorbalık yaparsa ben de karşılık veririm, ama kavgacı değilim.”
Mahkeme Başkanı, Arif Güran'ı kesmeden dinliyor.
Arif Güran devam ediyor: “Arama köpeklerinin kanala yoğunlaştığını söylediler. İnsanlar çok kalabalıktı. Yaklaşık 2 buçuk kilometre köyün arkasına gittim, sonra köyün alt kısmına indim. Köpeklerin mısır tarlasına doğru yoğunlaştığı bilgisini verdiler, hızlıca yürüdük. Sonra Muzaffer amcamın oğlu beni aradı, bir trafik kazası olduğunu, Narin’e benzediğini söyledi. Az da olsa benzettim, gidip bakmak istedim. Komutanımla hastaneye gittik, gözümle görmek istedim.”
Arif Güran: “Herkes bir şeyler söylüyor Hala da söylemeye devam edecekler Bir insanın vicdanı varsa bir babanın kızını öldüren kişi daha sonra onunla yan yana oturur mu”
Mahkeme Başkanı: “Benden cevap mı bekliyorsunuz? Bilmiyorum”
Arif Güran: “Eğer benim kızım Güranlar tarafından Nevzat’a verildiyse bu insan parayla silah zoruyla gidip bunu yaptıysa olaydan sonra bunlar oldu bana yaptırdılar deseydi gelip söyleseydi Nevzat benim başımın tacı olurdu”
BABA 4 SANIKTAN ŞİKAYETÇİ
Diyarbakır Barosu’ndan bir avukat, müşteki sıfatıyla bulunan Arif Güran’a soruyor
Avukat: “Nevzat’a kızınız kaybolmadan önce su veriyor muydunuz”
Arif Güran: “Yıl başından yıl sonuna kadar suyu ben veriyordum”
Avukat: “Bu olayda Nevzat dışında başka kimseden şüphelendiniz mi”
Arif Güran: “İlla ki artık herkesten şüpheleniyordum Yeğenim 3 defa bir yere gidip geldi ona bile nereye gidip geliyorsun diye sordum”
Avukat: “Son sorum Dosyada 4 sanık var hepsinden şikayetçi misin”
Mahkeme Başkanı araya girdi: “Cevap verdi ya zaten şikayetçi hepsinden”
SALİM GÜRAN'IN İFADESİ SONA ERDİ
HAKİMDEN SALİM GÜRAN'A SERT ÇIKIŞ: SEN ÇOK ZEKİSİN
Nevzat Bahtiyar, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın ardından amca Salim Güran'ın ifadesine geçildi. Amca Salim Güran ifadesinde "Evliyim. 7 çocuğum var. Hem çiftçi hem de muhtarım. Aylık kazancım 50 bin TL" dedi. Cinayet günü olan 21 Ağustos'u anlatan amca Salim Güran'ın ifadesi şu şekilde:
"NEVZAT BAHÇENİN İÇİNDEYDİ"
Sabah erken uyandım tarlaya gittim. Saat 10-11 gibi eve geldim. Çocuklara size elbise alayım dedim. Diyarbakır'a elbise almaya gittik. Elbise aldıktan sonra tekrar yukarı çıktım bir elektrikçi arkadaş arızadan bahsetti, arabası ile gittik. O sırada (isim anlaşılamadı) direğin üstüne gitti. Hasan ot topluyordu. Saat 18'e kadar tarladaydım. O sırada şüpheli bir araç bizim olduğumuz tarafa doğru geliyordu. O sırada Nevzat bahçenin içindeydi.
NARİN'İN KAYBOLDUĞUNU NE ZAMAN ÖĞRENDİN?
Ne selam verdim ne de konuştum. 2 aydır konuşmuyorduk. Arif'in parasını vermiyordu. (Kekeledi). Yolun kenarından geçiyor. Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a "Arif'in parasını öde" dedim. Sana sıva işi bulacağım dedim.
Hakim: Olay günü tarladasın, Narin'in kaybolduğunu ne zaman öğrendin?
Salim Güran: Saat 18:30 gibi. O sırada tarladaydım. Telefon geldi kızım Gizem aradı "Narin kaybolmuş" dedi. Arabayı park ettim köy halkı herkes orada baktım olay ciddi. Şakir başcavuşu 20:18'de aradım
SES KAYDI PROGRAMINI NEDEN İNDİRDİN?
Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?
Salim Güran: Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim.
Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?
Salim Güran: Ben silmedim.
"SALONDAKİLERİ SUYA GÖTÜRÜP SUSUZ GETİRİRSİN"
Hakim: Narin kaybolduğu gece saat 12'de silmişsin.
Salim Güran: Ben o programdan anlamıyorum.
Hakim: Sen de çok zekisin, sen bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin. Asıl o tarihte işine yarayacak o programı sildin.
Salim Güran: Ben silmedim.
Hakim: O programı devre dışı bırakman çok şüpheli bir hareket.
Hakim: Sen bilerek ve isteyerek devre dışı bırakmazsan, silinmez.
Salim Güran: Ben silmedim.
Hakim: Telefon mesajlarını silmişsin. Neden?
Salim Güran: Eskort mesajlarını silmiştim.
Hakim: Ama silmen gerekeni silmemişsin WhatsApp'ta eskort mesajları duruyor diğer mesajları silmişsin.
Salim: Silmemiş miyim?
NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?
Hakim: Narin'i kim öldürdü?
Salim Güran: Kim öldürmüş bilmiyorum. Üfürükçü getirdiler onların evinin etrafında üfürükçü Nevzat'ın evinin orayı gösterdi. Üvey annemin etrafında dolaştırıyorlar ben de üvey annemden dahi şüphelendim.
Hakim: Nevzat'tan neden şüphelenmedin?
Salim Güran: Şüphelenmedim, Kimseyle husumetimiz yok. Nevzat ile küçük bir husumet vardı. Arif sorun yok dediği için benim için sorun yok.
Hakim: Neden akrabalarınızın ifadesini değiştirdiniz?
Salim Güran: Jandarma gözaltına aldığında döverek öyle söyletti ben öyle söylemedim.
Hakim: Jandarma tutanağında sen yanlış yönlendirmişsin.
Salim Güran: Ben kimim ki koskoca devleti yönlendireyim.
Hakim: Jandarmayı şüpheli yerlere götürmüşsün çingenelerin oraya.
Salim Güran: En son ben duyuyorum o gitmiş bu gitmiş ama benim haberim yok 2 tane çingeneyi gördüklerini söylüyorlar.
Hakim: HTS analiz raporuna göre sen 15:25'te Arif Güran'ın evindesin
Salim Güran: Ben o sırada evdeydim.
Hakim: Sen o saatte tarlada olduğunu söyledin.
Salim Güran: Ben o sırada evdeyim.
Hakim: 15:38 Nevzat ile konuşmuşsun.
Salim: Hatırlamıyorum.
"ABİME BÖYLE NAMUSSUZLUK YAPMAM..."
Hakim: Enes ile kızın arasında ilişki var mı?
Salim: Kesinlikle hayır benim de ilişkim yok. Abime böyle namussuzluk yapmam Nevzat erkek gibi söyle bana bakarak Narin'i öldürdüğünü söyle!
Hakim: O öldürmediğini söylüyor.
Salim: Çıksın söylesin
Hakim: Sence neden böyle seni suçluyor?
Salim: Ben tutuklanınca kendini kurtarmak için tv'de duyduklarını söylüyor ben melek gibi Narin'i neden öldüreyim?
Hakim: Mesajlarını neden sildin?
Hakim: Fırsatını bulduğun kısa vakitte 22:47'de oraya Narin'in naaşının olduğu yere gitmişsin.
Salim: Kesinlikle hayır.
Hakim: Oraya sen gitmişsin şimdi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor?
Salim: Bilmiyorum onlara sormak lazım.
Hakim: Arabanda DNA çıktı.
Salim: Arabanın kapısı bozuk, herkesin çocuğu arabaya biniyor.
Hakim: Arabanın şoför koltuğunda var Nevzat dedi ya Narin'in ağzından köpük çıkıyor dedi. O köpük arabaya senin elinden bulaşmış olabilir mi?
Salim: Kesinlikle hayır.
Hakim: Ramazan Atasoy'la konuşmanda şüpheli bir araç var diyorsunuz bu ifadeniz örtüşmüyor.
Salim: Ben arıza var deyince panikle oraya gittim
Hakim: Konuşmalarınızda 16'dan beri kayıp her yarım saatte bir kayıp olduğu söyleniyor oysa sizin yönlendirdiğiniz kişilerin hepsi 17:30 sonrası kayıp diye söylüyor.
Salim: Bilmiyorum
Hakim: Nevzat kaçta aradı?
Salim: Suyu olmadığı için aradı.
Hakim: Daha önce aramadığını söyledin
Salim: Aradı ama su arızasını söyledi gerçekten de aradı mı bilmiyorum.
Duruşma Savcısı soruyor;
-Senin silinen mesajlarda kırmızı arabadan bahsediyorsun o araba Nevzatın mı?
-Çingenelerin arabasıydı
-Nevzat seni aradığında bayağı evde kalmış olman lazım
-Biraz kaldım.
-Silinen mesajları kim silmiş olabilir?
-Bilmiyorum.
-Narin kayıp olduğu akşam Dicle Üniversitesi'nin orada ailenize ait bir kafede baz vermişsiniz.
-Ben girmedim oraya
-Muhammet'i o akşam gördün mü?
-Görmedim.
-Bir gün sonra Muhammet çingenelerin orada terlik bulduğunu söylüyor sen mi ayarladın?
-Kesinlikle öyle bir şey yok.
-Nevzat, Narin'in naaşını bıraktığı yere çalı koymamış sen mi koydun?
-Kesinlikle hayır o dere çok uzun jandarma bulamamış ben mi bulacağım.
-Narin'in DNA'sı sizin arabanızda nasıl çıktı o Narin'in saçı?
-Kesinlikle arabaya binmedi
-Narin arabaya binmediyse DNA senden dolayı mı bulaştı?
-Kesinlikle hayır.
Avukat Derya Yıldız:
-Evde elbise değiştirin mi?
- Hayır değiştirmedim
- Daha önce dere de birinin cesedi bulundu mu?
- Bilmiyorum
- Tarladaki cihaz için Ramazan'ı aramışsın ama Ramazan kabul etmiyor
- Ben cihaz arızanı duydum evden çıktım gittim
İFADE SIRASI SALİM GÜRAN'DA
ANNENİN İFADESİ TAMAMLANDI: NEVZAT SALİM'E İFTİRA ATTI
Yüksel Güran'ın 2 saatlik ifadesi tamamlanmasının ardından amca Salim Güran ifade verecek. Anne Yüksel Güran'ın ifadesinde "Salim ile hiçbir alakamız yok. Nevzat Salim'e iftira atmıştır. Oğlumun hiçbir şeyle ilgisini görmedim." dediği öğrenildi. Anne Güran "Salim Güran ile ilişkin var mı ?" sorusuna Yüksel Güran "Kesinlikle yok" dedi. Anne Güran: Narin eve geldiğinde elinde para vardı. Sana kim vardı dediğimde Nevzat dedi. Salim ve Nevzat evimize gelmedi. Namusumu lekelediler, kızıma gelinlik yerine kefen giydirdiler.
Hakim: Salim ile ilişkin var mı?
Yüksel Güran: Kesinlikle yeminle yoktur.
Hakim: Sen ahıra girdiğinde oğlunu başka bir kızla gördün mü? Başka biriyle ilişkisini gördün mü veya bi köpekle?
Yüksel Güran: Kesinlikle hayır görmedim.
Hakim: Salim ile husumet var mı?
Yüksel Güran: Hayır.
Hakim: Nevzat neden öyle konuşuyor?
Yüksel Güran: İftira atıyor. Allah'tan korkmuyor. Salim tavuk mu öldürüyor 2 dakika da öldürsün.
Hakim: 5 dakika içinde Narin ne görmüş olabilir Nevzat ya da Salim'den?
Yüksel Güran: Görmedim dedikodu duymadım.
Avukat: Siz mesajları sildiniz mi?
Yüksel Güran: Kesinlikle hayır.
Avukat: Narin oradan gitmiyor, tepeyi dolaşıyor demişsiniz, bir programda kızım asla yabancı arabaya gitmez demişsiniz
Yüksel Güran: Evet, dedim çünkü herkes farklı bir saatte gördüğünü söylüyordu.
"AKŞAM SALİM'İ GÖRDÜM"
Nevzat Bahtiyar ve Enes Güran’ın ardından Yüksel Güran ifade verdi. Mahkeme başkanının sorularını da yanıtlayan Güran, "Kahvaltı hazırladım. Çocuklarım gurbetten gelmişlerdi. Son soframız güzeldi. Çünkü sonradan bize zehir ettiler. Sabah elbiseleri eltime Hediye Güran’a götürdüm. Narin hala evde. Narin, elbiseler istedi. Alacağım dedim. Narin ile Muhammet telefon için kavga etti. Saate baktım 13.00 idi. Saatte baktı anne geç kaldım dedi. Muhammet ve Enes yatıyorlardı. Ben de yattım, uyandım. Evin içinde enesin elbiselerini aldım valizinden sonrada telefonu çaldı. Telefonla konuştu ne kadar konuştuğunu bilmiyorum. Hediye geldiğinde Enes yatıyordu. Biz bayağı oturduk. Daha sonra evi topladım. Akşam Salim’i Hüseyin Güran’ın evinin orada gördüm. Enes ile arkadaşlarını gördüm. Sigara içiyorlardı. Bende içmeyin dedim, yazık değil mi dedim" dedi.
"NE SALİM NE DE NEVZAT EVİMİZE GELMEDİ"
Mahkeme başkanının "Kızımı kim öldürdüyse getirsin demişsin?" sorusuna Yüksel Güran, "Hayır bunu hiç söylemedim. Ne söylediysem tersi söylenmiş. Hediye’ye, Yasemin’e Narin’i sordum. Gelmediğini söylediler. Korktum. Kafasını çarpmıştır diye düşündüm. Baktık, her yere bakıyoruz. Nevzat’ın karısı da gelip beni teselli etti. Bütün köy Narin’i arıyoruz. Sonra kimin jandarmayı aradığını bilmiyorum. Sonra bütün herkes Tavşantepe’ye geldi. Salim’in öldürdüğünü sanmıyorum. Kim öldürmüşse Allah’a havale ediyorum. Kadınların kavgasından haberim yok. O sırada ambulansın içindeydim. Karakoldaydım. Narin’i Enes öldürse kendi elimle teslim ederdim. 7 yaşında Tülin’i defnettim. Bana bir gün anne demedi. Her şeyimi Narin'e verdim. Hepimiz Narin için ölüyorduk. Ne Salim, ne de Nevzat kesinlikle evimize gelmemiş. Dışarda hiç ayakkabı sesi, araba sesi duymadım" diye cevap verdi.
"NEVZAT YALAN SÖYLÜYOR"
Mahkeme başkanının "Salimle ilişkiniz var mı?" sorusuna Yüksel Güran, "Salim’le hiçbir alakamız yoktur. Ahıra girdiğimde oğlumun hiçbir şeyle ilişkisini görmedim, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Çocuklarım akıllıdır. Salim kendi evinin reisidir. Nevzat, Salim’e iftira atmasını Allah bilir. Nevzat, Allah’tan korkmuyor. Narin'in katilini istiyorum. Hayallerimizi yıktılar. Namusumu lekelediler. Kızıma gelinlik yerine kefen giydirdiler. Arif’in tırnağını değiştirmemiz Salim’le alakamız yok. Beni öldürün namusuma leke sürmeyin, Güran’lara leke sürmeyin. Salim evimize gelmemiştir. Çocuklarımızın psikolojisi bozulmuş. Hediye geldiği zaman saati bilmiyorum. Hediye geldiği zaman Muhammet uyanmıştı. Kapıyı Muhammet açtı ilk geldiğinde. Hediye ikinci geldiğinde kapı açıktı. Hanginiz kızımı götürdünüz diye bir şey söylemedim. Kızımın bir mezarı olsun söylemedim. Olaydan sonra evin içindeki halıları yıkamadım. Kızım, olaydan bir kaç gün önce elinde para vardı. Dedim kim verdi dedi Nevzat amca verdi. Niye aldın, ayıp dedim. Bu adam yalan konuşuyor. Bu şerefsiz evimize gelmemiş. Narin, Muhammet 14 Temmuz’da Salim’im arabasına bindik. Nevzat, evimize hiç gelmedi. Nevzat’ın eşi Gazal evimize geliyordu" diye cevapladı.
"TELEFON KAPANMADI MESAJLAR SİLİNMEDİ"
Mahkeme başkanının "Nevzat’ın biriyle ilişkiye girdiğini duydun mu?" sorusuna Yüksel Güran, "Hayır. Yemin ederim ikisi de (Salim ve Nevzat) evimizi gelmedi. Narin’in katilini istiyorum, çıkarın bana. Telefonu kimse kapatmamış, mesajlar silinmedi" dedi.
A HABER NARİN'İN KATLEDİLDİĞİ KÖYDE!
Davanın ilk duruşması görülürken köyde neler yaşandığını Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman: Narin’in son kez yürüdüğü ve kameralarda görüldüğü o noktadayız şu an. Bu patikada iki yol var biri Nevzat Bahtiyar’ın evine gidiyor diğeri de Narin’in evine.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Narin katledileceğinden habersiz son kez Kur’an kursundan kuzenleri ile çıktı.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman: Narin’in evinin diğer tarafında ise ahır bulunmakta. Bu evin içerinde katliamın olduğu gün 4-5 kişi varmış.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: İlk günden beri Narin’in görmemesi gereken bir şeyi gördüğü ve bu işin abisi ile bağlantılı olduğunu değerlendiriyorum. Burada bulunan ahırlarda samanlardan yatak gibi bir yer yapılmış bence Narin eve girmeden orada bir şey gördü ve dediğim gibi eve girmeden öldürüldü. Eve girseydi çantasını çıkarmış olurdu. Abinin sağ elinde ciddi bir ısırık vardı, sırtında tırnak izleri bulunuyordu.
"BENİ BURADA ASIN BENİ ÖLDÜRÜN"
Hakimin "Yani Narin’i sen öldürmedin mi?" sorusuna Yüksel Güran, "Yemin ederim öldürmedim, ben kızımı nasıl öldüreyim." cevabını verdi. "Salim mi öldürdü?" sorusuna ise Yüksel Güran "Hiç aklıma gelmedi." cevabını verdi. Yüksel Güran "Narin'i Nevzat mı öldürdü?" sorusunu ise "Belli olmuyor mu?" diyerek cevapladı.
Anne Yüksel Güran Nevzat Bahtiyar’ı göstererek, "Namusuma leke sürdüler. Beni burada asın. Bunun yüzüne bakın. Beni artık öldürün," dedi. Bu sözlerin ardından baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı.
"HİÇBİRİNİ OLAY GÜNÜ GÖRMEDİM"
Anne Yüksel Güran verdiği ifadede "Olay günü Nevzat'ı da Salim'i de Narin'i de görmedim" ifadelerini kullandı.
A HABER EĞERTUTMAZ DERESİ’NDE
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Narin Güran’ın cansız bedeninin bırakıldığı yerden çarpıcı detaylar anlattı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Narin cansız bedeni şu anda tam olarak bizim olduğumuz yer bulunuyor. Burası hemen derenin dibi. Ağaç kovuğunun dibinde 19 gece boyunca burada Narin kızımız yatıyor. 19 gece burada sahipsiz kimsesiz yatıyor.
Jandarmanın burada etkili aramasında sonra saplama yöntemiyle burada bulunuyor. Narin’in gömülürken bir ayağı da dışarıda kalıyor. Buraya Narin’i bıraktıktan sonra üstüne taşları getiriyor. Nevzat Bahtiyar mahkemede 1 tane taş koyduğunu söyledi ancak Narin’in üzerinden biri 20 biri 15 biri 10 kilo olan 3 tane taş koyulmuştu.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman: Burada mezar gibi bir şey yapıyor. İnsanın burada bunları anlatırken tüyleri diken diken oluyor. İnsanın buraya elinde 20 kilo inmesi gerçekten çok zor. Bana bu durum şüpheli geldi.
Nevzat burayı neden seçtiğini ifadesinde anlattı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar dereyi ve bölgeyi çok iyi bildiğini söyledi. Dere boyunu ve cenazeyi bıraktığı yeri çok iyi bildiğini söyledi.
YASAK İLİŞKİYİ Mİ GÖRDÜ?
Enes Güran'ın ifadesinin detayları:
Hakim annen ile amcanı yasak bir ilişki içerisinde görmüş olabilir misin diye soruyor. Ben böyle bir soru sormanıza çok üzüldüm diyor. Yorum yapmak istemiyorum diyor. Yasaklı madde içip içmediği soruldu hayır içmedim dedi.
7.KEZ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Enes Güran'ın ifadesinin detaylarını paylaştı
"Enes Güran’a kolunu ısırabilir misin diye sormuşlar. Cezaevinde de ısırdın mı diye soruyorlar. Hayır ısırmadım diyor. Çok rahat konuşuyor. Enes Güran 7. kez ifadesini değiştirdi. Sırtındaki izlerle ilgili mısır tarlasında olmadı dedi. Ahıra ve bazı yıkık evlere girince sökülmüş tahta çiviler vardı. Onlardan kaynaklanmış olabilir dedi."
KADEM'DEN DAVA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
KADEM’den Narin Güran davası ile ilgili açıklama Nevzat “ben yapmadım” diyor, Enes Nevzat’ı işaret ediyor.
Kadın ve Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Canan Sarı: Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi alındı. Şu anda Enes Güran’ın ifadesi alınıyor. Nevzat Bahtiyar genel olarak hatırlamıyorum bilmiyorum şeklinde cevap veriyor. Öldüren kişinin Salim olduğunu ancak evden alıp götüren suya koyanın kendisi olduğunu belirtiyor. Enes de bu olayın Nevzat tarafından yapıldığını ileri sürüyor. Sanırım Nevzat’ın dil sorunu var konuşmakta güçlük çekiyor biraz biz o şekilde anladık. Biraz kekeme gibi konuştu. Sadece tek kelimelik cümlelerle ifade etti kendisini.
ENES GÜRAN HESAP VERMEYE BAŞLADI
Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi tamamlandı ve ağabey Enes Güran’ın ifadesi başladı. Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ifadenin detaylarını şöyle aktardı:
Düğün olduğu için Diyarbakır’a gelmiş. Gece saatlerinde yemek yedikten sonra uyumuş ve ertesi gün uyanmış. 14.00 gibi uyanmış ve Melek yengesi annesi Yüksel Güran’ı evde görmüş. Kardeşlerini de burada yine görmüş. 15.30’a kadar tekrar uyuduğunu söylüyor ancak burada bir çelişki var çünkü telefonu açıp kapanıyor. Enes Güran’ın önceki ifadeleri ile örtüşmeyen teknik detaylar var.
Enes Güran ifadesinin devamında şunları söyledi:
16.00’da uyandım sonra bakkala gittim ve enerji içeceği aldım. Bir süre sonra eve geldim arkadaşlarımla sigara içiyordum. Annem bize sigara içmeyin dedi. Narin’i ben öldürmedim."
Nazif Karaman dava ilişikin, "Enes Güran’ın 8 avukat savunuyor. Anne Yüksel Güran’ı 9 avukat savunuyor. Güran ailesi çok güçlü şekilde bir savunma yapmak istiyor. Bir avukat ordusunda bahsediyoruz. Bu tarz davalarda bir avukatın alacağı ücret en az 1 milyon civarında olur. Bunları adliye çalışmış görev yapmış bir gazeteci olarak söylüyorum. Bunlar ortalama bir rakamdır. Nevzat Bahtiyar’ın avukatı yok. Salim Güran’ın ise 1 tane avukatı var." dedi.
“SALİM’DEN KORKMUYORUM”
Sabah Gazetesi Yazarı Nazif Karaman, Nevzat Bahtiyar'ın ifadesindeki yeni detayları şu şekilde paylaştı:
"Salim’den artık korkmuyorum o süreçte korkuyordum artık korkmuyorum şeklinde bir ifade vermiş.
Bu arada Enes Güran rahatsızlanmış. Apar topar duruşmadan çıkarılmış. Jandarmaların arasında götürülürken o sürede ifade veren Nevzat’ın yüzüne bakarak bir şeyler mırıldanmış."
2 TAŞI KİM KOYDU?
Nevzat Bahtiyar'ın sözlerini Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman canlı yayında aktardı:
"Ağız ve burnu kapatılmış eliyle de boynuna basılmış. Nevzat Bahtiyar ifadesinde ben Narin’in üstüne bir tane taş koydum diyor ve çalılar koydum diyor. Diğer taşları kim koydu bilmiyorum diyor. 3 taş çıkarıldı."
"NARİN'İ BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"
"YERDE YATARKEN ÇANTASI BOYNUNDAYDI"
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın duruşmadaki ifadelerini anlattı: Narin’in cenazesini yerde gördüm. Narin yerde yatarken boynunda çantası asılıydı. Eve gittiğimde evde Yüksel vardı Salim vardı Enes’i görmedim. Ben Yüksel’i gördüm ağlıyordu elini başının arasına almış ağlıyordu. Cesedi arabayı koyarken Salim cenazeyi gösterdi. Salim battaniye getirdi. Bir ucundan ben diğer ucundan Salim tuttu. Biz Narin’i battaniyeye sardık. Battaniyeyi kendi getirdi.
"SALİM BANA SİLAH ÇEKTİ"
Mahkeme Başkanı Nevzat'a "İlk defa ceset görüyorum diyorsun ama cesedi dereye gömdükten sonra soğukkanlılıkla baldızının evine peynir almaya gitmişsin" şeklinde bir soru yöneltti.
Nevzat'ın bu soruya yanıt vermediği öğrenilirken ifadesinin devamında şunları söyledi:
Salim bana silah çekti. 'Seni ve oğlunu öldürürüm' dedi.
"PARA VE ARAZİ TEKLİF ETTİLER"
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman itirafçı Bahtiyar'ın ifadelerini paylaştı:
"Kardeşim beni ziyaret geldi. Arif Güran’ın amcası Ali Rıza Güran’dan teklif olduğunu söyledi. Para, arazi ve köye dönüş teklif etmişler. Ancak ben bu teklifi kabul etmedi. Ben onların işçisi değilim aylık 60 bin TL gelirim var."
BABA DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI
Baba Arif Güran ağlama krizine girdi. Duruşma salonundan çıkarıldı.
"AL NARİN'İN CESEDİNİ PARÇALA"
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Nevzat Bahtiyar'ın ifadesini canlı yayında aktardı:
"Çuval planını nereye atılacağını kim söyledi diyor. Hepsini Salim planladı bana anlattı ben de onun dediklerini yaptım diyor. Mahkeme başkanı tedirgin olmadın mı diye sorunca Salim beni tehdit etti diyor. Battaniyeye sarılı bedeni arabaya götürdüm diyor. Yukarı bakınca Yüksel’i ağlarken gördüm diyor. Salim bana cesedi parçala dedi"
NEVZAT BAHTİYAR'DAN YASAK İLİŞKİ İDDİASI
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Bahtiyar'ın salonda önemli bir iddiada bulunduğu söylerken şu ifadeleri kullandığını söyledi:
"Önemli bir itiraf geldi. Nevzat Bahtiyar bomba bir açıklama yapıyor. Amca Salim Güran bana anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ben de öldürdüm dedi ifadelerini kullandı. Yani bir yasak ilişkiden bahsediyor. Bu yasak ilişki sırasında Narin bizi gördü ben de öldürdüm demiş Salim Güran Nevzat Bahtiyar’a."
"SU NEDEN KESİK DİYE ARADIM"
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki sözlerini canlı yayında aktardı:
"Son beyanım geçerlidir dedi. Salim’i neden aradın diye sordu. Bahtiyar da su kesikti bu nedenle aradım dedi. En son beyanımın arkasındayım dedi. Beni arayıp gel işimiz var dedi diye ifade verdi. Ben de yaya olarak gittim dedi. Aracım aşağıdaydı orada kimseyi görmedim Salim oradaydı diyor. Ben Salim’i evde gördüm diyor. Şu anda baba Arif Güran duruşmada ağlıyor."
"AYLIK KAZANCIM 60 BİN TL"
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman mahkeme salonundan edindiği bilgileri şu şekilde aktardı:
"Nevzat Bahtiyar şu anda sanık kürsüsüne geldi. İlk ifadelerini kullanıyor. Arkadaşlarımız içeriden bizi bilgilendiriyorlar. Avukatlar ilk olarak konuşmak istedi mahkeme başkanı hayır ben önce sanıklara söz vermek istiyorum bütün Türkiye sanıkların neler söylediğini merak ediyor. İlk olarak Nevzat Bahtiyar’ı kürsüye aldı. Bahtiyar okur yazar olduğunu söyledi evli olduğunu söyledi. Aylık kazancım 60 bin TL dedi."
SALONDA NELER OLDU?
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman mahkeme salonunun önünden şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda bana duruşma salonundan notlar geldi. Salon içerisinde 50 jandarma ve 50 polis görev yapıyor. Şarkıcı Gülben Ergen’de duruşma salonuna girmiş. Narin’in cansız bedenini taşıyan ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar salonun sol ön kısmında anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amca Salim Güran sağ ön kısımda 2 ayrı boşlukta ayrı ayrı oturuyor.
Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında 8 sandalye yer alıyor. Oralarda baro başkanları oturuyor. Salim Güran yeğeni Enes Güran içeri alınınca onunla göz teması kurdu. Ancak anne Yüksel Güran içeri gürünce temas kurmadı. Milletvekilleri de duruşmayı takip ediyor."
KÖYDE SESSİZLİK HAKİM
Narin’in köyü Tavşantepe’den son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ise şöyle aktardı:
Narin’in köyünde bir sessizlik hakim. Köy halkı ya gerçekten bir şey bilmiyor ya da bilip susuyorlar. Köyden kimse bu konuda herhangi bir ifade vermedi. Buradan araçlarla mahkeme salonuna gidenleri gördük. Köyde yine cinayetin işlendiği cesedin bulunduğu zamanlardaki gibi bir sessizlik var. Bizler Narin son olarak canlı görüldüğü yerdeyiz ve buradan sonra Narin’e ne olduğu bilinmiyor. İşte mahkemede bu sorunun cevabı aranacak.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ailesi eşyalarını alarak köyden ayrıldı. HTS kayıtlarına göre Narin kendi evinde öldürüldü. HTS kayıtları Nevzat Bahtiyar’ın anlattıkları ile örtüşüyor.
"İLK CELSEDE KARAR BEKLENMİYOR"
Sinan Yılmaz’ın adliyeden notları şöyle:
Şüpheli isimler saatler 08.00’i gösterdiğinde adliye binasına getirildi. Türkiye’nin en önemli duruşmalarından bir tanesi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. İlk celsede bir karar çıkması beklenmiyor. İddianamede HTS kayıtlarına göre Narin’in öldüğü saatlerde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar aynı yerde bulunduğu detayına yer veriliyor.
Adliye çevresinde yoğun bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Etrafı bariyerlerle kapatılmış durumda ve buraya gelen herkes aramadan geçiyor. Türkiye 2 aydan fazla bir süredir bu olayı konuşuyor ve tüm dikkatler buraya dönmüş durumda.Davayı çok sayıda gazeteci, avukat, STK, baro başkanları, bakanlık avukatları ve insanlar takip ediyor. Narin’i neden öldürüldü ve kim öldürüldü? İşte bu 2 sorunun cevabı aranacak.
KATİL ZANLILARIN ADLİYEYE SEVKİ A HABER'DE
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel o anları canlı yayında ekranlara getirdi.
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