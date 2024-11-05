Narin cinayeti davasında 2. gün! Baba Arif Güran: Beni öldürün

18:43 07 Kasım 2024

Nevzat Bahtiyar, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın ardından amca Salim Güran'ın ifadesine geçildi. Amca Salim Güran ifadesinde "Evliyim. 7 çocuğum var. Hem çiftçi hem de muhtarım. Aylık kazancım 50 bin TL" dedi. Cinayet günü olan 21 Ağustos'u anlatan amca Salim Güran'ın ifadesi şu şekilde:

"NEVZAT BAHÇENİN İÇİNDEYDİ"

Sabah erken uyandım tarlaya gittim. Saat 10-11 gibi eve geldim. Çocuklara size elbise alayım dedim. Diyarbakır'a elbise almaya gittik. Elbise aldıktan sonra tekrar yukarı çıktım bir elektrikçi arkadaş arızadan bahsetti, arabası ile gittik. O sırada (isim anlaşılamadı) direğin üstüne gitti. Hasan ot topluyordu. Saat 18'e kadar tarladaydım. O sırada şüpheli bir araç bizim olduğumuz tarafa doğru geliyordu. O sırada Nevzat bahçenin içindeydi.

NARİN'İN KAYBOLDUĞUNU NE ZAMAN ÖĞRENDİN?

Ne selam verdim ne de konuştum. 2 aydır konuşmuyorduk. Arif'in parasını vermiyordu. (Kekeledi). Yolun kenarından geçiyor. Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a "Arif'in parasını öde" dedim. Sana sıva işi bulacağım dedim.

Hakim: Olay günü tarladasın, Narin'in kaybolduğunu ne zaman öğrendin?

Salim Güran: Saat 18:30 gibi. O sırada tarladaydım. Telefon geldi kızım Gizem aradı "Narin kaybolmuş" dedi. Arabayı park ettim köy halkı herkes orada baktım olay ciddi. Şakir başcavuşu 20:18'de aradım

SES KAYDI PROGRAMINI NEDEN İNDİRDİN?

Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?

Salim Güran: Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim.

Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?

Salim Güran: Ben silmedim.

"SALONDAKİLERİ SUYA GÖTÜRÜP SUSUZ GETİRİRSİN"

Hakim: Narin kaybolduğu gece saat 12'de silmişsin.

Salim Güran: Ben o programdan anlamıyorum.

Hakim: Sen de çok zekisin, sen bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin. Asıl o tarihte işine yarayacak o programı sildin.

Salim Güran: Ben silmedim.

Hakim: O programı devre dışı bırakman çok şüpheli bir hareket.

Hakim: Sen bilerek ve isteyerek devre dışı bırakmazsan, silinmez.

Salim Güran: Ben silmedim.

Hakim: Telefon mesajlarını silmişsin. Neden?

Salim Güran: Eskort mesajlarını silmiştim.

Hakim: Ama silmen gerekeni silmemişsin WhatsApp'ta eskort mesajları duruyor diğer mesajları silmişsin.

Salim: Silmemiş miyim?

NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Hakim: Narin'i kim öldürdü?

Salim Güran: Kim öldürmüş bilmiyorum. Üfürükçü getirdiler onların evinin etrafında üfürükçü Nevzat'ın evinin orayı gösterdi. Üvey annemin etrafında dolaştırıyorlar ben de üvey annemden dahi şüphelendim.

Hakim: Nevzat'tan neden şüphelenmedin?

Salim Güran: Şüphelenmedim, Kimseyle husumetimiz yok. Nevzat ile küçük bir husumet vardı. Arif sorun yok dediği için benim için sorun yok.

Hakim: Neden akrabalarınızın ifadesini değiştirdiniz?

Salim Güran: Jandarma gözaltına aldığında döverek öyle söyletti ben öyle söylemedim.

Hakim: Jandarma tutanağında sen yanlış yönlendirmişsin.

Salim Güran: Ben kimim ki koskoca devleti yönlendireyim.

Hakim: Jandarmayı şüpheli yerlere götürmüşsün çingenelerin oraya.

Salim Güran: En son ben duyuyorum o gitmiş bu gitmiş ama benim haberim yok 2 tane çingeneyi gördüklerini söylüyorlar.

Hakim: HTS analiz raporuna göre sen 15:25'te Arif Güran'ın evindesin

Salim Güran: Ben o sırada evdeydim.

Hakim: Sen o saatte tarlada olduğunu söyledin.

Salim Güran: Ben o sırada evdeyim.

Hakim: 15:38 Nevzat ile konuşmuşsun.

Salim: Hatırlamıyorum.

"ABİME BÖYLE NAMUSSUZLUK YAPMAM..."

Hakim: Enes ile kızın arasında ilişki var mı?

Salim: Kesinlikle hayır benim de ilişkim yok. Abime böyle namussuzluk yapmam Nevzat erkek gibi söyle bana bakarak Narin'i öldürdüğünü söyle!

Hakim: O öldürmediğini söylüyor.

Salim: Çıksın söylesin

Hakim: Sence neden böyle seni suçluyor?

Salim: Ben tutuklanınca kendini kurtarmak için tv'de duyduklarını söylüyor ben melek gibi Narin'i neden öldüreyim?

Hakim: Mesajlarını neden sildin?

Hakim: Fırsatını bulduğun kısa vakitte 22:47'de oraya Narin'in naaşının olduğu yere gitmişsin.

Salim: Kesinlikle hayır.

Hakim: Oraya sen gitmişsin şimdi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor?

Salim: Bilmiyorum onlara sormak lazım.

Hakim: Arabanda DNA çıktı.

Salim: Arabanın kapısı bozuk, herkesin çocuğu arabaya biniyor.

Hakim: Arabanın şoför koltuğunda var Nevzat dedi ya Narin'in ağzından köpük çıkıyor dedi. O köpük arabaya senin elinden bulaşmış olabilir mi?

Salim: Kesinlikle hayır.

Hakim: Ramazan Atasoy'la konuşmanda şüpheli bir araç var diyorsunuz bu ifadeniz örtüşmüyor.

Salim: Ben arıza var deyince panikle oraya gittim

Hakim: Konuşmalarınızda 16'dan beri kayıp her yarım saatte bir kayıp olduğu söyleniyor oysa sizin yönlendirdiğiniz kişilerin hepsi 17:30 sonrası kayıp diye söylüyor.

Salim: Bilmiyorum

Hakim: Nevzat kaçta aradı?

Salim: Suyu olmadığı için aradı.

Hakim: Daha önce aramadığını söyledin

Salim: Aradı ama su arızasını söyledi gerçekten de aradı mı bilmiyorum.

Duruşma Savcısı soruyor;

-Senin silinen mesajlarda kırmızı arabadan bahsediyorsun o araba Nevzatın mı?

-Çingenelerin arabasıydı

-Nevzat seni aradığında bayağı evde kalmış olman lazım

-Biraz kaldım.

-Silinen mesajları kim silmiş olabilir?

-Bilmiyorum.

-Narin kayıp olduğu akşam Dicle Üniversitesi'nin orada ailenize ait bir kafede baz vermişsiniz.

-Ben girmedim oraya

-Muhammet'i o akşam gördün mü?

-Görmedim.

-Bir gün sonra Muhammet çingenelerin orada terlik bulduğunu söylüyor sen mi ayarladın?

-Kesinlikle öyle bir şey yok.

-Nevzat, Narin'in naaşını bıraktığı yere çalı koymamış sen mi koydun?

-Kesinlikle hayır o dere çok uzun jandarma bulamamış ben mi bulacağım.

-Narin'in DNA'sı sizin arabanızda nasıl çıktı o Narin'in saçı?

-Kesinlikle arabaya binmedi

-Narin arabaya binmediyse DNA senden dolayı mı bulaştı?

-Kesinlikle hayır.

Avukat Derya Yıldız:

-Evde elbise değiştirin mi?

- Hayır değiştirmedim

- ⁠Daha önce dere de birinin cesedi bulundu mu?

- ⁠Bilmiyorum

- ⁠Tarladaki cihaz için Ramazan'ı aramışsın ama Ramazan kabul etmiyor

- Ben cihaz arızanı duydum evden çıktım gittim