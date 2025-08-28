Milli Uçak Gemisi’ne son kaynak Başkan Erdoğan’dan! TEKNOFEST Mavi Vatan başladı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını açtı. Açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı festival, hafta sonu boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak. Öte yandan Başkan Erdoğan, Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için geliştirilen test rampasının son modül kaynağını yaptı.A Haber ekipleri tören alanında yapacağı özel yayınlarla festivalin detaylarını aktaracak.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.
MİLLİ UÇAK GEMİSİ’NE SON KAYNAK BİZZAT BAŞKAN ERDOĞAN’DAN
Başkan Erdoğan, İstanbul'daki Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve savunma teknolojilerinin yerli ve milli üretimi hakkında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, TCG Anadolu'nun daha büyüğünü yapacaklarını söyledi.
SON MODÜLÜN KAYNAĞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPTI
Programın ardından Başkan Erdoğan, savunma sanayisinin en prestijli projelerinden biri olan Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için geliştirilen test rampasının son modül kaynağını yaptı. Baykar ve TUSAŞ'a teslim edilecek bu rampalar, MUGEM'e iniş ve kalkış yapacak KIZILELMA ve HÜRJET gibi platformların test süreçlerinde kullanılacak.
TEKNOFEST MAVİ VATAN SU ALTI ROKET YARIŞMASI BAŞLADI
TEKNOFEST Mavi Vatan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığında düzenleniyor.
ROKETSAN yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Su Altı Roket Yarışması, katılımcılara su altı roket sistemleri geliştirme ve görevlerini başarıyla tamamlama fırsatı sunacak.
Yarışma, takımların yenilikçi, bağımsız çalışan ve yüksek hassasiyetli su altı araçları tasarlamalarını hedefliyor.
Araçların, roket taşıma ve ateşleme mekanizmalarını güvenli ve otonom bir şekilde çalıştırabilmesi yarışmanın önemli başarı kriterlerinden birini oluşturuyor.
Türkiye ve yurt dışından 99 takımın başvuruda bulunduğu yarışmada, 16 finalist takım ve 187 yarışmacı finale kaldı.
9 farklı ilden yarışan finalist takımların her biri 5 ila 15 kişiden oluşuyor. Dereceye giren takımları toplamda 750 bin liralık para ödülü bekliyor. Ek olarak En İyi Takım Ruhu ve En Özgün Tasarım ödülleri de bulunuyor.
28-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mavi Vatan yarışmalarının final süreci, denizlerin geleceğini şekillendirecek yenilikçi projelere sahne olacak.
Bu yıl İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara toplam 2 bin 698 takım başvuruda bulundu.
"ÜLKEMİZİN SAVUNMA SANAYİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARINA DESTEK VERMEK İÇİN KENDİMİZİ BU ALANA VERDİK"
Su Altı Roket Yarışması katılımcısı olan Konya Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Caner Türe, Su Altı Roket Yarışması'nın bu sene TEKNOFEST bünyesinde yeni bir kategori olduğunu söyledi.
Türe, "Daha önce roket alanında çalışmalar yapan bir ekip olarak yeni bir literatür kazandırmak için bu yarışmaya katılmak istedik. 5-6 aylık bir sürecimiz var. TEKNOFEST'in, Roketsan'ın öncülüğünde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Türe, yarışma sürecinde kullanacakları teknolojilerden bahsederken şu ifadeleri kullandı:
"Su üzerinde bir çalışma olduğu için sızdırmazlık ve haberleşme gibi teknolojiler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Mekanik ekibi olarak sızdırmazlık konusunda alüminyum gövde, yaptığımız sızdırmazlık teknolojilerini kullanarak elektronik aviyonik ortamda korumasını gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız da otonom şekilde aracın sensörlerinden basınç, nem gibi oranları kaydederek ona uygun bir hareket sağlıyorlar. Takım içerisinde üç mekanikçi, dört elektrikçi ve bir yazılımcıdan oluşuyoruz."
Türe, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın ülkenin kalkınması ve öğrencilerin bilinçlenmesi açısından çok önemli bir rolü olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Ülkemizin savunma sanayisinde yapılan çalışmalarına destek vermek için kendimizi bu alana verdik." dedi.
2 bin 698 takım arasından toplamda finale kalan 86 takım ve 1000 finalist dereceye girmek için mücadele edecek. Finalistler, Türkiye'nin farklı illerinden ve Özbekistan'dan katılım sağlayarak uluslararası bir rekabet ortamı da oluşturuyor.
Etkinlikler kapsamında TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı'nın özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere iyi bir deneyim sunulması hedefleniyor.
BAKAN GÜLER'DEN İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığına ziyarette bulundu. Ziyarete ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yapan tersanede, inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadelerine yer verildi.
YARIN SABAH ZİYARETE AÇILACAK
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, yarın sabah itibarıyla genel halk ziyaretine açılacak.
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.
Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek TEKNOFEST Mavi Vatan, 29, 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına açık olacak.
Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.
TEKNOFEST MAVİ VATAN KAPILARINI AÇTI
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapılarını açtı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.
Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek TEKNOFEST Mavi Vatan, 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına da açılacak.
Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.
DETAYLAR A HABER'DE
A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın aktardıkları şöyle:
Bugün burada çok yoğun bir program olacak. Tabii vatandaşların ziyaretine hafta sonu açılacak Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da programlara katılması bekleniyor.
MAVİ VATAN TEKNOFEST’TE NELER VAR?
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in Mavi Vatan temasıyla Türkiye'nin denizlerindeki gücünü ve bu alandaki ileri teknoloji yetkinliğini gençlerle buluşturmak için düzenlediği programdayız. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28 Ağustos bugün itibariyle kapılarını açtı. Tabii hafta sonu dediğimiz gibi vatandaşların ziyaretine açılacağını da belirtmiş olalım. 31 Ağustos'a kadar etkinlikler devam edecek.
Burada teknoloji ve savunma sanayi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecekler. Milli gururlarımızı burada görüyorsunuz aynı zamanda. Hemen ben TCG Burgazada'yı görüyorum. Atatürk’ün Savarona'yı görüyorum karşımda. Hemen TCG Nusret var burada. Milli gururlarımızı da görüyorsunuz.
VATANDAŞLAR NASIL GİRECEK?
TCG Anadolu da yine bu noktada. Hafta sonu biliyorsunuz ki Boğaz'dan geçişleri sağlanmıştı milli gururlarımızın. Dediğimiz gibi 30-31 Ağustos'ta halkın katılımına açılacak. Vatandaşların online kayıt yaptırması gerekiyor buraya gelmeden önce. Etkinlik ziyaret saatleri de olacak. 9-12, 12-3, 3-6 olmak üzere üç ayrı seans halinde vatandaşlar dediğimiz gibi bu programa katılabilecekler. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.
HANGİ GEMİLER OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün etkinliğe katılması bekleniyor ve bir konuşma yapması bekleniyor. Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinliklerde, insansız su altı sistemleri yarışması, su altı roket yarışması ve insansız deniz aracı yarışmaları yapılacak. Bunun yanı sıra TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada'yı az önce gösterdik. TCG Oruç Reis, TCG Nusret keza yine burada. TCG Sakarya, TCG Hızır Reis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de sergileniyor. Görmüş olduğunuz gibi milli gururlarımız.
Sanal gerçeklik alanları olacak. Yine SAT ve SAS Komutanlığı'na özel gösteriler, Mavi Vatan Zaman Tüneli ve çeşitli sergilerle ziyaretçileri renkli bir deneyim de sunacağını belirtmiş olalım. Aynı zamanda yarışmalar yapılacak.
SEANSINI SEÇ KAYDINI OLUŞTUR
30 ve 31 Ağustos'ta halkın ziyaretine açılacak etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek. Etkinlikte ziyaretler, 09.00- 12.00, 12.00-15.00 ve 15.00- 18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.
TEKNOLOJİYLE İÇ İÇE BİR SERÜVEN
SAT ve SAS komandolarının gösterileri, dragon kürek yarışları, denizcilik kültürünü tanıtan etkinlikler ve bandokoro konserleri ile ziyaretçiler coşkulu anlar yaşayacak. Festival, kapanış ve ödül töreni ile sona erecek. Etkinlik alanında kurulacak Mavi Vatan Zaman Tüneli, denizcilik tarihinden geleceğe uzanan bir yolculuk sunacak. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik deneyim alanlarıyla teknolojiyle iç içe bir serüven yaşayacak.
GEMİLERİMİZ SERGİLENECEK
TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek.
Çocuklar için "Minik Tayfalar Anaokulu Gösterisi" ve "Sahne Senin!" bölümleri özel programlarla hazırlanacak. 31 Ağustos Pazar günü de halat çekme, el incesi atma, mehteran gösterisi ve tiyatro etkinlikleriyle şenlik havası devam edecek.
ORTAYLI VE AFYONCU'DAN KONFERANS
Bugün festivalin açılışında, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarih konferansı verecek. Ardından Ali Kurumahmut, Türkiye'nin yakın deniz havzaları ve uluslararası hukuk üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Daha sonra Başkan Erdoğan, açılış programı kapsamında bir konuşma yapacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise festival halkın ziyaretine açılacak.
GENÇLER DENİZ TEKNOLOJİSİYLE TANIŞACAK
Katılımcılar, denizlerdeki mühendislik gücü, donanmanın teknolojik kabiliyeti ve gençlerin yenilikçi projelerine yakından tanıklık edecek. Festival boyunca insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları düzenlenecek.
Öğrencilerden profesyonel mühendislere kadar geniş bir katılımın beklendiği yarışmalar, gençlerin hayal gücü ile mühendislik zekâsını deniz teknolojilerine taşıyacak.
TEKNOFEST MAVİ VATAN KAPILARI AÇIYOR
TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması yapacağı etkinlikte, milli mühendisliğin denizlerdeki kabiliyeti sergilenecek. Pazar gününe kadar devam edecek festivalde; insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları gerçekleştirilecek.
