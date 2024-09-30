CANLI | İsrail’in vurduğu bina A Haber kamerasında! Çarpıcı sözler: İçeriden patlatıldı

10:30 30 Eylül 2024

Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında vurulan bina ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"MOSSAD SIZMAMIŞ YERLEŞMİŞ"

İki taraf da çok büyük bir güvenlik açığı verdi. MOSSAD Hizbullah’a ya da sızmamış yerleşmiş artık. Sızmak ayrı yerleşmek ayrı. Bu nokta operasyonundan da gördüm çok özel bir silahla nokta ve sanki cetvelle çizilmiş gibi hedef alındı. Ciddi bir propaganda yapıyorlar. İsrail ABD’nin verdiği teknolojiyi en üst düzeyde kullanıyor.

"İÇERİDEN PATLATILDI"

Bunu bir saldırı olarak düşünüyoruz da bu bence içeriden patlatıldı. Bu benim görüşüm. Ya girdi ya da aynı çağrı cihazları gibi düşünelim bu Filistin direnişinde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin yöneticileri. Zamansal ve mekânsal çalışma yapmışlar. Bu içeriden haber almışlar demek.

"BÜTÜN BEYRUT HEDEF ALTINDA"

Burayı vurması demek artık bütün Beyrut’u hedef altına aldı demek. Artık ok yaydan çıktı. İsrail büyük bir savaş istiyor. Ben bunu geçiş dönemi olarak adlandırıyorum. Savaşın ön periyodundayız. Bir ay sonra daha farklı konuşmaları konuşacağız.