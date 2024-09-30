30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

CANLI | İsrail’in vurduğu bina A Haber kamerasında! Çarpıcı sözler: İçeriden patlatıldı

Orta Doğu'da tansiyon yüksek. A Haber ekipleri ise Beyrut'ta saldırıların kalbinde. Ata Gündüz Kurşun o noktadan son gelişmeleri aktardı. Uzman isimler canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Katil İsrail 18 yıl sonra ilk kez Dahiye bölgesinin dışını vurdu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan detayları aktardı.

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek de havadan vuruldu. Saldırıyı sadece A Haber görüntüledi.

CANLI ANLATIM
11:00 30 Eylül 2024

SALDIRIYI SADECE A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

İsrail ordusu Lübnan’ın doğusundaki Baalbek’i havadan vurdu. A Haber İsrail saldırısını görüntüledi.

Saldırı ile ilgili detayları aktaran Kurşun, “Türk televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla izleyeceksiniz. İşte dakikalar önce İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan nokta. Çok yoğun bir duman bulutu var. İsrail güneyi vurmakla kalmıyor aynı zamanda kuzey kesimlerdeki Baalbek kent merkezini de hedef alıyor.” şeklinde konuştu.

10:30 30 Eylül 2024

"İÇERİDEN PATLATIŞMIŞ"

Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında vurulan bina ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"MOSSAD SIZMAMIŞ YERLEŞMİŞ"

İki taraf da çok büyük bir güvenlik açığı verdi. MOSSAD Hizbullah’a ya da sızmamış yerleşmiş artık. Sızmak ayrı yerleşmek ayrı. Bu nokta operasyonundan da gördüm çok özel bir silahla nokta ve sanki cetvelle çizilmiş gibi hedef alındı. Ciddi bir propaganda yapıyorlar. İsrail ABD’nin verdiği teknolojiyi en üst düzeyde kullanıyor.

"İÇERİDEN PATLATILDI"

Bunu bir saldırı olarak düşünüyoruz da bu bence içeriden patlatıldı. Bu benim görüşüm. Ya girdi ya da aynı çağrı cihazları gibi düşünelim bu Filistin direnişinde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin yöneticileri. Zamansal ve mekânsal çalışma yapmışlar. Bu içeriden haber almışlar demek.

Vurulan bina (Ekran görüntüsü / A HABER)

"BÜTÜN BEYRUT HEDEF ALTINDA"

Burayı vurması demek artık bütün Beyrut’u hedef altına aldı demek. Artık ok yaydan çıktı. İsrail büyük bir savaş istiyor. Ben bunu geçiş dönemi olarak adlandırıyorum. Savaşın ön periyodundayız. Bir ay sonra daha farklı konuşmaları konuşacağız.

10:20 30 Eylül 2024

A HABER BEYRUT'TA SALDIRILARIN KALBİNDE

İsrail'in hedef aldığı bölgedeki son durumu anlatan Kurşun, “Beyrut’un kalbi konumunda olan bir bölge. İsrail nokta atışıyla 2006 yılından bu yana ilk kez başkent Beyrut’ta bir noktayı vurdu. 10 katlı binanın 5’inci katı nokta atışıyla vuruldu. Burada 3 kişi öldürüldü. Çevrede de ciddi anlamda zarar var. Bölge çevrilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

A Haber Dahiyeye girdi!

Nasrallah MOSSADa çalışıyordu!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör