İmamoğlu’nun usulsüz diploması iptal edildi! A Haber'de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar

20:03 18 Mart 2025

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diploma meselesine ilişkin konuşan Gazeteci Ekrem Kızıltaş,

“Ekrem İmamoğlu’nun diploma aldığı okula normal şartlar altında giremeyecek olmasına rağmen bir yol, bir usul bularak girmiş olması sonrası aldığı diploma ve bu diplomanın ne olacağına dair süren bir tartışma var.

Talat Çabuk isimli, Büyükçekmece’deki bir gazetecinin 2026’da bu konuyu gündeme getirdiği, yani İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken babası tarafından tehdit edildiği, sonrasında Talat Çabuk’un vefat ettiğine dair haberler vardı.

“DİPLOMA MESELESİNİ İLK ORTAYA ÇIKARAN TALAT ÇABUK’TU”

Talat Çabuk Orduludur ve benim mahalle arkadaşımdır. Rahmetli babası bizim bakkalımızdı. Dolayısıyla benden birkaç yaş küçük olup İstanbul’da da zaman zaman görüştüğümüz olurdu. Ben o zamanlar bir gazetenin başındaydım. Talat’tan bu konuda o zaman da değişik şeyler almış olmamıza rağmen çok da önemli bir şey değil gibiydi. Neden?

Bu kişinin, yani kifayetsiz muhteris bir kişinin, hak etmediği bir okula girişi, buradan edindiği diplomayla bu ülkeyi yönetmeye aday olabileceğine dair bir beklenti, bir kaygı kimsede yoktu.

“28 ŞUBAT SÜRECİ GİBİ BUNLARDAN DA HESAP SORULMALI!”

Şu an itibarıyla İstanbul Üniversitesi büyük ihtimalle 1990’da yapılan bir yanlışın, bu yanlışın arkasında neler olduğunun umarım baklava kutularına doldurulan ata altınlarıyla yapılan bu tür kayıtları o dönemde yapanlardan hayatta kalan varsa, yaşları kaç olursa olsun, nasıl ki 28 Şubat müsebbiplerine hesap sorulduysa, o dönemde binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan girmek için harıl harıl ter dökerken, baba parasıyla bir yerlerden gelip o okullara giren ve bugün de "Canım, 35 sene önce olmuş bitmiş, ne var ki?" rahatlığı ile bu konuyu karşılayanların, bu karşımızdaki kişinin genel başkanı olan kişinin de "35 yıl önce cinayet işleyince katil, zaman aşımından yırtardı" gibi karşılıklarının, bu bence 85 milyonla alay edilmesi, küçümsenmesiydi. "Bizim paramız var, gücümüz var, nasıl olsa biz siyasi parti olarak gürültü koparma gücüne de sahibiz, dolayısıyla bizi kimse alt edemez" anlayışıyla gidiyorlardı.

“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GEREKENİ YAPTI”

Ama bugün itibarıyla İstanbul Üniversitesi, Türkiye’de üniversitelerin olduğunu, geçmiş dönemde birtakım hatalar yapılsa da kuralların geçerli olduğunu ve kurallar geçerli olduğunda da hak edilmeden elde edilmiş birtakım şeylerin üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin iptal edilmesi gerektiğini ve edileceğini ortaya koydu.

Burada İmamoğlu’nun hikayesinde, özgeçmişinde kafa karıştırıcı ayrıntılar veren bir kişi var. 1988’de imtihana giriyor. Başarısız oluyor. 340-370 puanlar alıyor. Babası da bakıyor, Türkiye’deki üniversitelere kayıt olma imkanı yok. O da Yakın Doğu Üniversitesi’ne gönderiyor. Keşke oraya kaydolsa idi. Belki İstanbul’a yatay geçiş yapamazdı ama en azından bir okul bitirmiş olurdu. Fakat orada demek ki kafası karıştığı için burada Girne Amerikan Üniversitesi diyoruz. Aslında bir kolejden, bir ticarethaneden bahsediyoruz. Ki biraz önce de sahibinin söylediklerini duydunuz, açık seçik söylüyor: "Devlet üniversitesine bizden yatay geçiş imkanının olmadığını o dönem herkes biliyordu."

“HER ŞEYİ PARAYLA HALLETMEYE ALIŞTIKLARI İÇİN…”

Ama maalesef karşımızdaki aktör, her şeyi parayla halletmeye alıştığı için, parayla birilerini genel başkan seçtirdiği için ve parayla tekrar belediye başkan adayı olabildiği için ama burada üniversitenin ne demek olduğunu, üniversitelerin ciddiyetini bugünkü kararla görebiliyoruz.

“BAKLAVA KUTULARINDA ATA ALTINLARLA KAYDOLDU”

İmamoğlu’nu bile isteye kaydedenler, İmamoğlu’nun yakınlarının kendilerine baklava kutusu içinde getirdikleri ata altınları alarak İmamoğlu’nu oraya kaydettirdiler. İmamoğlu da bunun farkındaydı, ailesi de bunun farkındaydı. Zannediyorum ki o dönemde bugünkü gibi her şey şeffaf ve elektronik ortamda olmadığı için sadece kayıt işlerini yapanlar durumu bildiği için durum gizlenebildi. Ama gerçeklerin kötü huyu, sürekli ortaya çıkmak olduğu gibi bugün de ortaya çıktı" diye konuştu.