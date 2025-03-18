İmamoğlu’nun usulsüz diploması iptal edildi! A Haber'de uzman isimler: Geç kalınmış bir karar
İstanbul Üniversitesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişle aldığı diplomasını iptal etti. Üniversite, belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve YÖK’e gönderdiğini açıkladı. A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, kararın gecikmiş ancak gerekli bir adım olduğunu belirtti. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İmamoğlu’nun eğitim geçmişindeki usulsüzlüğün uzun süredir tartışmalı olduğunu vurgulayarak, bu durumun sadece akademik değil, siyasi boyutları da olduğunu ifade etti. Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise üniversite kayıtta yaşanan skandallar ilişkin, "İmamoğlu’nu bile listeye kaydedenler, İmamoğlu’nun yakınlarının kendilerine baklava kutusu içinde getirdikleri ata altınları alarak İmamoğlu’nu oraya kaydettirdiler." dedi.
İstanbul Üniversitesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişle aldığı lisans diplomasını iptal etti. Yapılan incelemeler sonucunda, İmamoğlu'nun ANAP torpili ve babasının siyasi bağlantılarıyla yatay geçiş yaptığı belirlenirken, üniversite yönetimi belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve YÖK'e gönderileceğini duyurdu.
A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, verilen kararın gecikmiş bir adım olduğunu belirtti. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Akademik açıdan problemli bir durum olduğu çok açıktı. Türkiye siyasetinde bu kadar alengirli geçmişe sahip bir figürün etkili bir konumda olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.
BAKLAVA KUTUSUYLA GELEN DİPLOMA...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diploma meselesine ilişkin konuşan Gazeteci Ekrem Kızıltaş,
“Ekrem İmamoğlu’nun diploma aldığı okula normal şartlar altında giremeyecek olmasına rağmen bir yol, bir usul bularak girmiş olması sonrası aldığı diploma ve bu diplomanın ne olacağına dair süren bir tartışma var.
Talat Çabuk isimli, Büyükçekmece’deki bir gazetecinin 2026’da bu konuyu gündeme getirdiği, yani İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken babası tarafından tehdit edildiği, sonrasında Talat Çabuk’un vefat ettiğine dair haberler vardı.
“DİPLOMA MESELESİNİ İLK ORTAYA ÇIKARAN TALAT ÇABUK’TU”
Talat Çabuk Orduludur ve benim mahalle arkadaşımdır. Rahmetli babası bizim bakkalımızdı. Dolayısıyla benden birkaç yaş küçük olup İstanbul’da da zaman zaman görüştüğümüz olurdu. Ben o zamanlar bir gazetenin başındaydım. Talat’tan bu konuda o zaman da değişik şeyler almış olmamıza rağmen çok da önemli bir şey değil gibiydi. Neden?
Bu kişinin, yani kifayetsiz muhteris bir kişinin, hak etmediği bir okula girişi, buradan edindiği diplomayla bu ülkeyi yönetmeye aday olabileceğine dair bir beklenti, bir kaygı kimsede yoktu.
“28 ŞUBAT SÜRECİ GİBİ BUNLARDAN DA HESAP SORULMALI!”
Şu an itibarıyla İstanbul Üniversitesi büyük ihtimalle 1990’da yapılan bir yanlışın, bu yanlışın arkasında neler olduğunun umarım baklava kutularına doldurulan ata altınlarıyla yapılan bu tür kayıtları o dönemde yapanlardan hayatta kalan varsa, yaşları kaç olursa olsun, nasıl ki 28 Şubat müsebbiplerine hesap sorulduysa, o dönemde binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan girmek için harıl harıl ter dökerken, baba parasıyla bir yerlerden gelip o okullara giren ve bugün de "Canım, 35 sene önce olmuş bitmiş, ne var ki?" rahatlığı ile bu konuyu karşılayanların, bu karşımızdaki kişinin genel başkanı olan kişinin de "35 yıl önce cinayet işleyince katil, zaman aşımından yırtardı" gibi karşılıklarının, bu bence 85 milyonla alay edilmesi, küçümsenmesiydi. "Bizim paramız var, gücümüz var, nasıl olsa biz siyasi parti olarak gürültü koparma gücüne de sahibiz, dolayısıyla bizi kimse alt edemez" anlayışıyla gidiyorlardı.
“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GEREKENİ YAPTI”
Ama bugün itibarıyla İstanbul Üniversitesi, Türkiye’de üniversitelerin olduğunu, geçmiş dönemde birtakım hatalar yapılsa da kuralların geçerli olduğunu ve kurallar geçerli olduğunda da hak edilmeden elde edilmiş birtakım şeylerin üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin iptal edilmesi gerektiğini ve edileceğini ortaya koydu.
Burada İmamoğlu’nun hikayesinde, özgeçmişinde kafa karıştırıcı ayrıntılar veren bir kişi var. 1988’de imtihana giriyor. Başarısız oluyor. 340-370 puanlar alıyor. Babası da bakıyor, Türkiye’deki üniversitelere kayıt olma imkanı yok. O da Yakın Doğu Üniversitesi’ne gönderiyor. Keşke oraya kaydolsa idi. Belki İstanbul’a yatay geçiş yapamazdı ama en azından bir okul bitirmiş olurdu. Fakat orada demek ki kafası karıştığı için burada Girne Amerikan Üniversitesi diyoruz. Aslında bir kolejden, bir ticarethaneden bahsediyoruz. Ki biraz önce de sahibinin söylediklerini duydunuz, açık seçik söylüyor: "Devlet üniversitesine bizden yatay geçiş imkanının olmadığını o dönem herkes biliyordu."
“HER ŞEYİ PARAYLA HALLETMEYE ALIŞTIKLARI İÇİN…”
Ama maalesef karşımızdaki aktör, her şeyi parayla halletmeye alıştığı için, parayla birilerini genel başkan seçtirdiği için ve parayla tekrar belediye başkan adayı olabildiği için ama burada üniversitenin ne demek olduğunu, üniversitelerin ciddiyetini bugünkü kararla görebiliyoruz.
“BAKLAVA KUTULARINDA ATA ALTINLARLA KAYDOLDU”
İmamoğlu’nu bile isteye kaydedenler, İmamoğlu’nun yakınlarının kendilerine baklava kutusu içinde getirdikleri ata altınları alarak İmamoğlu’nu oraya kaydettirdiler. İmamoğlu da bunun farkındaydı, ailesi de bunun farkındaydı. Zannediyorum ki o dönemde bugünkü gibi her şey şeffaf ve elektronik ortamda olmadığı için sadece kayıt işlerini yapanlar durumu bildiği için durum gizlenebildi. Ama gerçeklerin kötü huyu, sürekli ortaya çıkmak olduğu gibi bugün de ortaya çıktı" diye konuştu.
YOKLUK VE AÇIK HATA NE DEMEK?
Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu:
Yokluk olduktan sonra o yokluğu fark etmemek açık hata olmaktan ziyade bence ağır kusur demeleri gerekiyordu. Çünkü yatay geçiş şartlarınız yok. Yatay geçiş yapabilmeniz için sizin herşeyden önce sizin Türkiye'de kabul edilmiş bir üniversiteden yatay geçiş yapıyor olmanız lazım.
Yatay geçiş yapılabilmesinin şartı sizin sisteminizin kanununuzun uygun gördüğü şartlara uygun olmanız lazım. Her şeyden önce Girne Amerkan Üniverisitesi bizim bizim tanıdığımız ve kabul ettiğimiz bir üniversite değil. Yani denkliği yok. Yatay geçiş yapılabilme şartlarına haiz değil.
çok manidar bir durum var. aynı sene ben ablamla beraber üniversite sınavına beraber girdik. Sayın İmamoğlu İstanbul İşletmeye girdiği yıl, ben ilk 1000'de istanbul hukuğa girdim. Ablam İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdi ilk 2000'de girdi ve İstanbul İşletmeyi 2 puanla kaçırdı. Yani benim ablamın 468 puanı aldığı yıl sayın İmamoğlu 300 puan almış bu puanla benim ablamın 2 puan eksik olduğu için giremediği okula nasıl girmiş?
Şimdi burda ahlaki, vicdani, etik, hukuki olarak nerede bir tutarlılık var? Hukuken giremiyorsunuz denkliğiniz yok. Ahlaken giremezsiniz çünkü siz o puanı almadınız. İdari olarak giremez.
İdari olarak giremezsiniz çünkü idarenin o zamanki üniversitenin sorması gereken soru ise denklik ve ortalamanın 5'e(500) yakın olması gerekir.
Ortalaması tutmuyor, denkliği tutmuyor ve kontenjan açıyor İstanbul İşletme ve deniyorki benim diyor eksik kaldı o sene 50 tane öğrenci alınıyordu, İstanbul Hukuk 200 öğrenci alıyorsa İstanbul İktisat 40-50 öğrenci alırlardı. Çok fazla da üniversite olmadığı için bu okullar en fazla bu sayılarda öğrenci alıyordu.
İlk etapta benim ablam gibi öğrenciler örnek olarak 468 puanla giremiyorken kontenjan doldu diyebiliyorken nasıl oluyorda aynı okul 38 kişilik bir kontenjan daha açabiliyor.
İşte asıl sorunda burada çünkü hukuken yok hükmünde. Çünkü denklik dediğimiz şeyden bağımsız denklik yok. İkincisi hiç bir şekilde kontenjan ihtiyacına hasıl olacak durumu ortaya koyamıyorsunuz yani ondan iki ay önce Üniversitenin ikinci basamak sınavında puanları olan öğrencileri almıyorsunuz iki ay sonra diyorsunuz ki "ihtiyaç hasıl oldu kontenjan açık kaldı" böyle bir şey mümkün değil.
İşte "yoklukla butlanma" ile alakalı o sorunuz da şu yanıtı veriyorum.
Yokluk demek bir şeyin temel, olması gereken en saf ve net olması gereken durumun, kuralın gereğin yerine getirilmemiş olmasıdır. İşte biz buna yoklukla butlanma diyoruz. Bu nedenle İstanbul Üniversitesinin verdiği karara siyasi olarak bunun yanlışını konuşabilirsiniz ancak hukuken ve idari olarak yapılması gereken en net buydu. Ben bunun sonuçlarının siyasi olarak kime ne getirip götüreceğini ayrı olarak tartışırız. ama burada ablam givi insanların hakkı gaspedilip bu kadar boş beleş şekilde sadece paranın gücüyle yani girne Amerikan'a girişte de problem var. Girne Amerikan'a yatay geçişle geçilmiş Çünkü önce doğu akdeniz üniversitesine kaydını yapıyor
GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR!
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür:
Geç kalınmış bir karar. Kamuoyu bu konuyla meşgul ediliyor. Akademik açıdan problemli bir durum olduğu çok açık ortadaydı. Ayrıca başka problemli boyutları da var. Türkiye’nin siyasette sivrileşir şekilde girdiği dönemde böylesine bir siyasi aktörün önemli bir partide etkili biri olmaması gerekir.
Geçmişinde bu kadar alengirli işlerin olduğu bırakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaptıklarını eğitim boyutunda da böyle şeyler yapıyor olması hakikaten önüne geçilmesi gereken bir durum. Ben bu açıklamanın çok geç kaldığını düşünüyorum. Ortada çok net bir gerçek vardı.
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