İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında: Terör ve yolsuzluk soruşturmasında ifadesi tamamlandı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) büyük bir yolsuzluk ve terör operasyonu başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İhalelerdeki yolsuzluk tutarının 560 milyar TL olduğu belirtilirken, İmamoğlu İnşaat isimli firmaya da el konuldu. Öte yandan "Gölge Başkan" olarak bilinen Ertan Yıldız da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 90'a yükseldi. Yolsuzluk kapsamındaki ifadesi tamamlanan Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi sona erdi.
İki soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
İBB'DEKİ TERÖR SORUŞTURMASINDA FİRARİ MEHMET ALİ ÇALIŞKAN YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında, firari şüphelilerden Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari şüpheli Çalışkan, İstanbul'da yakalandı.
Şüphelinin yakalandığında yanında cep telefonunun olmadığı öğrenildi.
Zanlı, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI
İBB'DEKİ TERÖR SORUŞTURMASINDA İMAMOĞLU'NUN İFADE İŞLEMİ TAMAMLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun, terör soruşturması kapsamında ifadesi alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade işlemlerini tamamladı.
Böylece, İmamoğlu, gözaltına alındığı iki soruşturma kapsamında da ifadesini vermiş oldu.
"KİRLİ TEZGAHA GEÇİT YOK"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması sonrasında sokağa çıkarak polise saldıranlarla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül’den açıklama geldi. Vali Gül, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda “Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır. Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek.” İfadelerini kullandı.
343 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.
TERÖRDEN İFADESİ BAŞLADI!
Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, terör soruşturması kapsamında ifadesi alınıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade işlemlerini başlattı.
"560 MİLYAR LİRA EMEKLİYE VERİLSİN"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna bugün olayla ilgili köşesine bir yazı kaleme aldı.
İşte Tuna’nın yazısı:
Hükümet şimdiden ilan etsin: "Halktan çalınan 560 milyar lira devletin kasasına geçer geçmez, bu parayı emeklilere birer maaş ikramiye olarak dağıtacağız..." desin.
Artan para da yurdum öğrencilerine burs olarak dağıtılsın.
Hülasa: Halkın parası halka!
Millet de böylece adamakıllı fehmeder 560 milyar liranın nasıl somut bir şey olduğunu. Şu hâliyle soyut rakamdan ibaret sadece.
Pardon, mevzuya dan diye girdim, kusura bakmayın. İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibi yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınmış ya, soruşturma kapsamında inşaat şirketlerine ve hesaplarına el konulmuş ya hani, şayet mahkeme kararıyla mezkûr tedbir kararı hükme bağlanırsa diyorum, söz konusu 560 milyar liralık vurgun devletin kasasına geçer geçmez halka dağıtılsın.
Bakın bakalım o vakit kim gerçek, kim sahte kahraman!
Dedim ya halkın parası halka! Bu kadar basit.
Lakin, sadece İmamoğlu ve ekibine değil ama! AK Partililer dâhil yolsuzluk yapan kim olursa olsun zerre miskali ayrım yapılmadan aynı muameleye tabi tutulsun.
Zira, adaletin olmadığı yerde ot bitmez... Bakınız, Sevgili Peygamberimiz, bir arkadaşı (sahabe) bazı kişilerin işledikleri kusurların karşılığında ceza almamaları için ısrarcı olunca, "Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun?" diye payladıktan sonra (mealen) "Allah'a yemin olsun ki, kızım Fatıma da hırsızlık yapsaydı aynı cezayı verirdim..." buyurmuştu.
Ben şunu bilir şunu söylerim: Adalet her alanda tastamam tecelli etmiş olsaydı yolsuzluk gibi yüz kızartıcı bir ithamla soruşturulan İmamoğlu, milleti bu denli taklaya getiremezdi.
Trabzonlu diyorsun, Trabzonluya da benzemiyor. Trabzonlu dediğin dik durur, dik oynar, dik konuşur. Lafını eğip bükmez, gevşeklik nedir bilmez. Bu Trabzonlu karakteristiğini de tarumar etti. Yalan ağzında öyle yuva yapmış ki bir Trabzonlu olarak fakirin de yüzünü öne eğdirdi. Trabzon Lisesi mezunu olmakla gurur duyardım, orada da yüzümü öne eğdirdi.
Bizim zamanımızda her orta mektep mezununu Trabzon Lisesi'ne almazlardı. Mezun olanlar da üniversiteyi rahatlıkla kazanırlardı. Usulsüz diploma gibi ayıplı şeylerle işleri olmazdı.
Geçen akşam bir davetli topluluğu içinde, İmamoğlu'nu Trabzon'dan tanıyan bir işadamına Ekrem Bey'in Trabzon Lisesi konusunda bile yüzümü öne eğdirdiğini söyleyince, "O Trabzon Lisesi'nden mezun olamadı ki, başka liseye geçti, oradan mezun oldu..." dedi. Ulan yine mi yatay/dikey geçiş muhabbeti deyip ışık hızıyla o işadamının yanından uzaklaşıp Trabzonlu saygın ve muhalif bir profesör dostuma rastlayınca, "Millet kafayı yemiş" dedim, "Şimdi de İmamoğlu Trabzon Lisesi'ni yarıda bırakmış diyorlar..."
Ünlü ve saygın profesör, "O Trabzon Lisesi'nde hiç okumadı ki" demez mi?
Lan?
Anlattı: Meğer kendi çocuğuyla aynı özel lisede (kolejde) ve aynı sınıfta okumuş.
Kalakaldım.
İmamoğlu bir aileyi ziyaretinde, "Eşim 10 kardeşti..." dediğinde minik kızının "Hayır baba, 10 kardeş değil" uyarısının ardından parmaklarıyla "2 kardeş" işareti yaptığı o video aklıma gelince sorunun çok daha derinlerde olduğunu anladım.
Narsistik kişilik bozukluğu gerçeklik algısını öyle büker ki kişi kendi yalanına inanmaya başlar.
"Psödolojik fantezi" illetine düçar olanların savunma mekanizmaları da millete kafayı yedirir.
İMAMOĞLU’NUN TETİKLEDİĞİ SİYASİ HADİSELER!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugün olayla ilgili köşesine bir yazı kaleme aldı.
İşte Müderrisoğlu’nun yazısı:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve terör örgütüne yardım etme iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından iki kritik hadise yaşandı. Birincisi, ekonomik istikrarı tehdit eden ataklar. İkincisi ise kitleleri sokağa çağırma densizliği! İmamoğlu, "Gezi sosyolojisi" olarak adlandırabileceğimiz ortamın ürettiği siyasi aktör olduğu için yukarıdaki iki gelişme bizce şaşırtıcı olmadı.
Şimdi, tarihi hafızada kalan ama bugüne uyarlanabilecek iki olayı hatırlatmanın tam zamanı...
İlki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İmamoğlu'nu sahiplenme biçimi. Veya kendisini mecbur hissetmesi! Neden? Çünkü genel başkanlık koltuğuna oturduğu kurultayın divan başkanı İmamoğlu idi. Kurultayda akşam saatlerine kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ne oldu ise sandıkların kurulmasından sonra oldu. Salondaki hemen herkes bir görünmez elin devreye girdiği kanaatini paylaşıyordu. Kemal Bey'in "hançerlenme" çıkışına, Selvi Hanım'ın, protokol sıralarında Özgür Bey'i tersleyen tavrının eşlik ettiği sırada, atı alan çoktan Üsküdar'ı geçmişti. Öyle anlaşılıyordu ki Özgür Özel'i o koltuğa İmamoğlu oturtmuş, elbette "siyasal diyetin reçetesini" de yazmıştı. Bugün dava konusu olan şaibe iddiaları ile malûl o kurultayın temize çekilmesi elzemdi. Hatta "CHP'ye kayyum atanması" ihtimali de vardı. Bu riski göze alamayan Sn. Özel, 6 Nisan 2025 için, "mecburen olağanüstü kurultay" kararı almak durumunda kaldı. Koskoca CHP'yi, İmamoğlu'nun politik kariyer planlamasına ipotek eden Özgür Bey'in, elbette perde arkasında kalan ama açıklamak istemeyeceği bir bagajı olduğu da neredeyse tescillendi. Tıpkı, Kılıçdaroğlu'nu malûm "Adalet Yürüyüşü'ne" çıkmaya icbar eden nedenlerde olduğu gibi. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hüküm giymesine yol açan MİT TIR'ları belgelerinin sızdırılmasında Kemal Bey'in bilgisi ve pozisyonu hakiki manada açıklığa kavuşmadı. Devletin gizli kalması gereken belgelerinin genel merkeze kim/ler tarafından ulaştırıldığı, Berberoğlu'na görevi kimin tevdi ettiği, firari Can Dündar üzerinden icra edilen operasyonda Berberoğlu'nu bile aşan kurgunun müelliflerinin kimliği tahmin düzeyini geçemedi. İddialara göre Berberoğlu ailesi, Enis'in cezaevinde yalnız ve siyaseten sahipsiz bırakılmasından rahatsızdı ve asıl bedeli ödemesi gerekenlerin sütre gerisinde kalmasını ise hazmedemiyordu. Kulislere de yayılan bu tepkisellik, ciddi siyasal sonuçlar doğurması muhtemel biçimde genel merkeze yansıdığında, Kemal Kılıçdaroğlu 15 Haziran 2017'de kendisini İstanbul yolunda buluverdi. Hem partiyi sarsabilecek özel ve özellikli bir krizi aşmayı hem de bu vesileyle geniş tabanlı muhalefet örgütlemeyi hedefledi.
***
Bir başka örnek ise merhum Başbakan Bülent Ecevit'in cenaze töreni sırasında yaşandı. Sadece dikkatli gözlerden kaçmadı. Teşbihte hata olmasın... Bugün, İmamoğlu'na sahip çıkmak için el artıran, bilhassa gençleri sokağa dökmeye çalışanlar, kitlelerin enerjisini organize ettikten sonra hep sırça köşklerine çekildiler. Olan gençlere oldu. Provokatörlere gün doğdu. Ülkenin genel asayişi ve huzuru bozuldu. İleriki yıllara acılar miras bırakıldı! Türkiye'nin siyasi tarihi, parti liderlerinin sokak çağrılarının peşine takılanların umdukları hakkı bulunamadığına, aksine aradıkları hakların da yitip gittiğine, tertemiz kuşakların kaybedildiğine ilişkin dramatik olaylarla dolu. Merhum Ecevit'in cenazesine dönecek olursak... Partiyi sahiplenecek aile fertleri ve mirasçıları bulunmadığı için daha o dakika kasadaki paraların paylaşımı başlamıştı. Musalla taşının başında sahte gözyaşı döken parti yöneticileri ve vekiller, tabut Kocatepe Camii'nden çıkarken cenaze arabasının yanında görüntü vermişler ama araç Mithatpaşa Caddesi'nden dönerken aradan sıyrılıp Sakarya Caddesi'ndeki meşhur bir lokantada rakı-balık yapıp ardından sıcak makam araçlarına binip Devlet Mezarlığı civarında yeniden korteje katılmışlardı. Merhum Rahşan Ecevit, 80 küsur yaşına rağmen, o Ankara soğuğunda kilometrelerce yolu cenaze aracına tutunarak yürümüştü.
Diyeceğim o ki...
Görünen hesapla arkadaki asli hesap çok başka oluyor. Ve heyecanlı gençlik ile mutsuz yaşlıların kızgınlığını ateşleyenler, amaçlarına ulaşıyor ama bedeli hep başkaları ödüyor!
İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İBB’ye yönelik düzenlenen “Yolsuzluk” operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifade işlemleri tamamlandı.
İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İmamoğlu, 121 sayfalık ifadesinde soruları yanıtsız bıraktı. İmamoğlu'nun ifadesinde sorulara cevap vermekten kaçtığı, yanı vermeyi kabul etmediği öğrenildi. İmamoğlu iddialara ilişkin, "Bu soruyu muhattap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." dedi.
İMAMOĞLU'NUN İFADE İŞLEMİ TAMAMLANDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk kapsamındaki ifadesi tamamladı. Ardından terörden ifade verecek.
İBB'DEKİ "YOLSUZLUK" SORUŞTURMASINDA BAZI ŞÜPHELİLERİN BANKA KASALARINA EL KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu tespit edildi.
Şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1 kasasının bulunduğu belirlendi.
Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi.
Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.
TARİH VE SAAT BELİ OLDU
CHP'li Ekrem İmamoğlu ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 sıralarında adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
EKREM İMAMOĞLU'NA HANGİ SORULAR SORULACAK?
A Haber muhabiri Mehmet Karataş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorgusunda sorulacak konuları canlı yayında aktardı. Karataş, "Ekrem İmamoğlu’na şüphesiz olarak suç örgütü lideri olduğunun tespit edildiği söylenecek ve ne düşündüğü sorulacak. Suç örgütü lideri olmak her şeyin ana çatısını oluşturuyor. Örgütü nasıl kurdukları sorulacak. Bunun yanında örgüt şemasının nasıl şekillendirildiği de Ekrem İmamoğlu’na sorulacak sorular arasında yer alıyor.
İrtikap yani görevi kötüyü kullanma, rüşvet gibi sorular yönlendirilecek. Burada birçok paravan şirket kurulduğu da tespit edilmiş. Sahte cüzdanlar oluşturulduğu ve ihaleler için sahte firmalar kurulduğu da biliniyor. Bunlar da sorulacak sorular arasında yer alıyor.
Görevleri gereği elde ettikleri verileri vatandaşın aleyhine kullandıkları da tespit edilen suçlar arasında yer alıyor. En çok vurgunların yapıldığı nokta ise ihaleye fesat karıştırma kısmında yer alıyor. Yolsuzluğu temeli burada başlıyor.
Bunların ötesinde bir de PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek durumu söz konusu. Bu da kent uzlaşısı adı altında yapılan işler var. PKK ile İBB arasında Barış Azad gibi isimlerin bağ kurduğunu görüyoruz. Burada paraların nasıl aktardığı da sorulacak." dedi.
ANKARA'DA DA YASAK!
Ankara Valiliği, kapalı ve açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılmasının kent genelinde 5 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla bazı sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden, halkı proveke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağının istihbar olduğu" belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bu kapsamda ilimiz genelinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'den, 25 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."
Belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı kaydedildi.
İZMİR'DE 5 GÜN YASAK!
İzmir Valiliği, kent genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin muhafaza edilmesi ve oluşabilecek provokatif eylemlerinin önüne geçilmesi amacıyla bazı kararların alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda 21-25 Mart'ta 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığı kaydedildi.
"GÖLGE BAŞKAN" ERTAN YILDIZ SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI
Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Böylece, yolsuzluk ve terör soruşturmalarına yönelik süren operasyonda gözaltı sayısı da 88'e yükseldi.
16 POLİS YARALANDI!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İBB'ye yönelik soruşturma sonrası provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, "72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." dedi. Bakan Yerlikaya gösteriler sonucu vandalların 16 polisi de yaraladığını kaydetti.
İMAMOĞLU NE ZAMAN İFADE VERECEK?
Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.
A Haber muhabiri Kadir Mercan Vatan Emniyet Müdürlüğü’nün önünden detayları aktarırken, Ekrem İmamoğlu’nun cumartesi günü ifade vereceğini belirtti.
"NEDEN ŞİMDİ?"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün olayla ilgili köşesine bir yazı kaleme aldı.
İşte Övür’ün yazısı:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik içinde "terör" ve "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "irtikap" iddialarının yer aldığı "yolsuzluk" operasyonunu, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere bütün "normalleşme" karşıtları tarafından şöyle yorumladı:
"Sivil darbe..."
Bu gerçek askeri darbeleri destekleyen, o darbelerin arkasına saklanan CHP zihniyetinin hortlatılmasından başka bir şey değil. CHP'de lider değişse de bu zihniyet hiç değişmedi. Rahmetli Menderes'ten Özal'a kadar tek başına iktidara gelen her sivil siyasetçi ya "diktatör" ilan edildi ya da "sivil darbe" yapmakla suçlandı.
Bugün de bizzat CHP içinden yükselen "yolsuzluk" ve "siyasetin parayla dizayn edildiği" iddiaları görmezden geliniyor ve şu yorum yapılıyor:
"İktidar kaybedeceğini anladı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayının seçilmesini engellemek için operasyon yaptı."
'ÖNCEDEN TASARLADIK'
Gerçekten birçok CHP'li buna inandırıldı. O yüzden "Neden şimdi?" sorusu önemli. Cevabı da yargının harekete geçmesinde değil, yargının ciddi bir hazırlık yaptığını bilen CHP yönetimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kurnazlığında saklı. Aslında İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle "gelmekte olan" tehlikeyi fark etti ve partiye "tek adaylığı" dayattı.
Gerçeği de CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu açıkladı:
"Önceden bunu da tasarladık zaten. Bu amaçla yapıyoruz önseçimi aynı zamanda. Adayımızı o nedenle, daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz."
Peki aylardır, hatta yıllardır dile getirilen yolsuzluk iddialarını, diploma skandalını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan ihale tezgâhını, balya balya paraların kimlerden alındığını, oyları satın alındığı iddia edilen delege gerçeğini, oy karşılığı terörle ilişkili insanların işe yerleştirilmelerini ve şaibeli kurultay iddialarını nereye koyacağız? Bunlar yok hükmünde mi? Soruşturulmasın mı?
KAYITDIŞI SİYASET
Şu tablo da çarpıcı: Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 3 yıl var. Onu öne çekip aceleyle adaylık telaşına düşen kendileri. Yargı kendi mecrasında yıllardır seslendirilen bu iddiaların üzerine gidiyor ve gerçeğin ortaya çıkması için bir kapı aralıyor. Siyaset için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Bir taraftan "temiz siyaset" denecek, diğer taraftan da en basiti, "balya balya para kuleleri" iddiasıyla suçlanan siyasetçiler CHP'yi dizayn edecek ya da cumhurbaşkanı adayı olacak. Demokratik hiçbir ülke bu kadar kirliliği taşıyamaz. Vesayet odaklarını, darbeci zihniyeti gerileten Türkiye artık siyaseti de "siyaset dışı" güçlerden temizlemeli. Tıpkı "terörsüz Türkiye" gibi.
Bir süre önce Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Büyük Kongresi'nde yeni bir dönemin işaretini vererek şöyle diyordu:
"Kayıtdışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıtdışı ekonomiye de kayıtdışı siyasete de yer yoktur. Bu sözlerim sadece siyaset heveslisi sermaye temsilcilerine değil, aynı zamanda 'komprador burjuvazinin' gönüllü taşeronluğuna soyunan muhalefet partilerinedir."
Bu sözler bugün Türkiye'de yaşanan esas kavganın ne olduğu açıkça anlatmıyor mu?
***
'BİZİ ORTADA BIRAKMAYIN'
Bu arada CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini "hançerlemekle" suçladığı İmamoğlu için harekete geçti ve eşini evinde ziyaret ederek destek verdi. Bu siyasi dayanışma göz yaşartsa da Kılıçdaroğlu ile Dilek İmamoğlu arasında nasıl bir konuşma geçtiği merak edildi.
Sanıyorum en çok CHP Genel Başkanı Özgür Özel merak etmiştir. Doğrusu Dilek İmamoğlu'nun bir önceki genel başkan Kılıçdaroğlu'ndan şu dilekte bulunması bana manidar geldi:
"Lütfen bize sahip çıkın, siz olmadan asla olmaz. Bizi ortada bırakmayın."
"CHP YAPTI, CHP İTİRAF ETTİ"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugün olayla ilgili köşesine bir yazı kaleme aldı.
İşte Kaplan’ın yazısı:
Savcılığa ihbar eden CHP'li, suç duyurusunda bulunan CHP'li, itiraf eden CHP'li, delilleri sunan CHP'li, tanık olup konuşan CHP'li, kendi kirini örtmek için gizli tanık olan bile CHP'li ama operasyonu iktidar yaptırıyor, öyle mi?!
CHP'liler ağız birliği etmişçesine bu cümleyi tekrarlıyor. Bu yazıyı hazırlarken, cumhuriyet savcısına hakkındaki iddialarla ilgili ifade veren ve suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan Ekrem İmamoğlu da İstanbul'daki ilçe belediyelerine yönelik operasyonlar sonrası aynı cümleleri tekrarlamıştı.
Muhalefet cephesi açısından karşılık bulan bu ifadeler ise koca bir yalandan ibaret. Çünkü İstanbul'da yolsuzluk operasyonu yapılan ilk CHP'li belediye olan Beşiktaş Belediyesi'ndeki soruşturmalar ve ardından Beykoz Belediyesi'ndeki operasyonlar, bizzat Cumhuriyet Halk Partililer tarafından yapılan suç duyurularıyla başlamıştı.
Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesini gündeme getirip suç duyurusunda bulunan kişi, eski bir Cumhuriyet Halk Partili ve yeni bir Memleket Partiliydi; yani Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması için çabalayan bir gençti. Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesini tekrar gündeme getiren kişi ise Recep Tayyip Erdoğan'dan ölümüne nefret eden azılı bir muhalifti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde şaibe olduğunu söyleyen bizzat eski genel başkanlarıydı. Kongrede yolsuzluk yapıldığını kayda geçiren kişi, geçmişte CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış bir isimdi. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının iptal edilmesi için mahkemeye başvuran kişi ise CHP'nin daha bir yıl önce Hatay'da tekrar belediye başkanı yapmaya çalıştığı Lütfü Savaş'tı.
Yine Ekrem İmamoğlu'na yönelik suç örgütü operasyonunun başlamasına sebep olan suç duyurularının, aslında tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı'nın cezaevinde yaptığı itiraflardan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Operasyonun merkezinde yer alan Medya A.Ş.'deki yolsuzlukları ortaya çıkaran suç duyurusunun bizzat Cumhuriyet Halk Partililer tarafından yapıldığı ve emniyet güçlerinin Medya A.Ş.'ye geldiğinde hangi bilgisayara el koyması gerektiğini bilecek kadar ifadelerin detaylı olduğu da ayrıca biliniyor.
Dün başlayan operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında, Ekrem İmamoğlu'nun yerine Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yönetmesi için hazırladığı ve Beylikdüzü Belediyesi'ni emanet ettiği eski bürokratı Murat Çalık'ın da bulunduğu ve daha pek çok ismin itirafçı olmak için ifade verdiği öğrenildi.
Dahası, Cumhuriyet Halk Partililerin iki sene önce cumhurbaşkanı yapmak için gece gündüz çalıştığı Kemal Kılıçdaroğlu, bizzat katıldığı televizyon programlarında kongredeki şaibelere dair açıklamalarda bulundu.
Bütün bu gerçekler ortadayken, Cumhuriyet Halk Partililerin hedef şaşırtmak ve suçlarını örtbas etmek için üç yıl sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerini gündeme getirmesi kendilerini sadece komik duruma düşürüyor.
Ancak biz bu duruma gülmeyeceğiz. Ortaya çıkan belgeleri, iddiaları, yurtdışına kaçan firarileri, ofislerinde yakalanan milyonlarca lirayı, İstanbul'un kaybolan 6 yılını ve iç edilen milyarlarca lirayı sormaya devam edeceğiz.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iş insanı Ali Nuhoğlu ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de olduğu şüpheliler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçirildi.
İBB BAŞKANI VEKALETİ GÖREVİNE MECLİS ÜYESİ NURİ ASLAN GETİRİLDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dün el yazısıyla hazırlanan "vekalet" yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğüne verildi.
İmamoğlu'nun yazısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.
Bu yazı üzerine İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy tarafından, İstanbul Valiliği, Nuri Aslan ve A+B Planı ile C+D+E Planı'ndan oluşan dağıtım yerlerine resmi yazı gönderildi.
Yazıda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır." ifadeleri yer aldı.
4 GÜN SÜRELİ TEDBİR KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin alınan kararın halkın huzur ve refahı için alındığı, kararın ilgili birimler tarafından kararlılıkla uygulanmaya devam ettiği belirtildi.
"İDARİ VE ADLİ SÜREÇLER BAŞLATILACAK"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tedbir kararları uygulamaya devam ederken bazı kurumlarda, devam etmekte olan adli süreçlerin bahane edilerek, hizmet vermeme, belediye hizmetlerini yerine getirmeme, kamu araçlarını kullanarak siyasi propaganda yapma, insanları gösterilere katılmaya zorlama vb. eylemlerin ortaya konulduğu görülmektedir. İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor, bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır. Öte yandan vatandaşlarımızın, izinsiz gösterilerde protestocu gruplar içerisinde yüzlerini maskeyle gizlemeye çalışan provokatörlere karşı duyarlı olmaları, kendilerini emniyet güçlerimizle karşı karşıya getirebilecek her türlü olaydan kaçınmaları, şehrimizin huzur ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir."
MURAT ONGUN’UN EVİNDEN ÇIKAN YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA A HABER’DE
İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un mal varlığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince el konuldu. Ongun’un İstanbul Beykoz'da bulunan lüks konutunda yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, kurşun ve av tüfekleri ele geçirildi. O anlara ait görüntüler A Haber ekranlarında yayınlandı.
ONGUN BÖYLE GÖZALTINA ALINDI
Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
ONGUN'UN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
İBB Medya YK Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.
ALİ NUHOĞLU BÖYLE YAKALANDI
İBB'ye yapılan soruşturmada kilit isimlerden olan ve 40 milyon TL ile kaçmaya çalışırken yakalandığı iddia edilen Ali Nuhoğlu'nun gözaltına alınma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İlk kez A Haber farkıyla ekranlara gelen görüntülerde Nuhoğlu'nun polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve ofisinde yapılan aramada deste deste dolarlar ele geçirildiği görülüyor. Aramada toplam 1,3 milyon dolar bulunduğu bildirildi.
BALYA BALYA PARALAR ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan şüphe Ali Nuhoğlu ile firari olarak aranan Emrah Bağdatlı'nın adreslerinden milyonlarca lira ele geçirildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada, gözaltına alınan şüpheli Ali Nuhoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın adreslerinde yapılan aramalarda milyonlarca lira ele geçirildi.
Düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüphelinin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen paralar, polis kamerasınca kayıt altına alındı.
BAĞDATLI OPERASYONDAN İKİ HAFTA ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞTI
Nuhoğlu, polis ekiplerince yapılan çalışmada evinde 40 milyon lira ile yakalanmış, soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın ise operasyondan iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
Firari Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı tespit edilmişti.
Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlenmişti.
İTİRAFÇI OLMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
MANSUR YAVAŞ'TAN DİLEK İMAMOĞLU'NA ZİYARET
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evine geldi. Yavaş burada Dilek İmamoğlu ile görüştü.
87 ŞÜPHELİNİN İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.
Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.
ŞAHAN’IN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
"Kent Uzlaşısı" pazarlıklarında adı geçen CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi uzatıldı
37 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından bazı sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları çerçevesinde paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendi.
18 MİLYON 647 BİN 269 PAYLAŞIM YAPILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonrası 37 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Sosyal medya platformu X üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra bugün saat 06.00'ya kadar konu ile ilgili toplam 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldığı görüldü. Bu paylaşımların yüzde 66'sının isimli hesap, yüzde 34'ünün bot hesap olduğu tespit edildi.
İMAMOĞLU’NU KİM YAKTI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna bugün olayla ilgili köşesine bir yazı kaleme aldı.
İşte Tuna’nın yazısı:
İBB Başkanı'nın suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca "kent uzlaşısı" dolayımında terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınması üzerine koro halinde şunu söylediler:
"İmamoğlu'ndan çok korktukları için önünü kesmek istiyorlar..."
İçlerinde yarım ağızla da olsa "Türk adaletine güvenelim, soruşturmaların sonucunu bekleyelim..." diyen çıkmadı.
İşin garibi, soruşturmaya konu olan tüm iddialar kanıtlansa da mahut koroda herhangi bir değişiklik olmazdı.
Zira, yargıyı iplemiyorlar. Daha doğrusu paşa gönüllerine göre hareket etmeyen yargıdan nefret ediyorlar.
İmamoğlu'nu da işte bu havalar mahvetti.
"Erdoğan ve AK Parti düşmanlığına tekabül eden konumumu koruduğum sürece CHP seçmeni gözünde karada havada denizde bana ölüm yok" özgüveniyle öyle dolmuştu ki, ne yaparsa yapsın, hangi ihaleye fesat karıştırırsa karıştırsın herhangi bir soruşturmaya konu olacağını aklının ucundan bile geçirmedi. Öyle fütursuz bir özgüvene düçar oldu ki devletin valisinden yargısına kadar önüne çıkana hakaret etti.
Aynı kibir nedeniyle normalde sıkışması, ne bileyim, utanması gereken her soruya da dalga geçercesine cevap verdi.
Mesela, FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile neden iş tuttun veya FETÖ'nün yayın organı Samanyolu'nda neden futbol yorumculuğu yaptın sorularına şu cevabı verdi: "Benim FETÖ'yle ne işim olur!.."
PKK'lıları belediyede istihdam etmesi üzerine sorulan sorulara da aynı kıvamda cevap vermişti.
"PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret ettiğinde, Eren Bülbül'ün annesi sırf seni görmemek için neden yaylaya çıktı?" sorusunu yöneltseniz kuvvetle muhtemel aynı cevap kalıbıyla karşılaşacaktınız: "Benim PKK'yla ne işim olur!.."
Bugün biri kalkıp ona "Türkiye henüz eşcinsel evliliğe hazır değil" sözünü hatırlatsın, "Benim ip(..)lerle ne işim olur!" der.
Diploma usulsüzlüğünü soran gazeteciye verdiği cevaba bakar mısınız: "Dikkat et senin de diplomanı alırlar..."
Hülasa, İmamoğlu'nu CHP'lilerin ihbarları yakmadı, bizzat kendi kibri yaktı.
Fakat hakkını da teslim edelim; ANAP'tan CHP'ye geçti ama CHP'deki siyasi şizofreniyi anında çözerek kırk yıllık CHP'lilerin önüne geçmeyi bildi. MHP'den CHP'ye geçen Mansur Yavaş misali "iğreti gelin" gibi durmadı.
İddia ediyorum, daha dün CHP'ye geçen Cemal Enginyurt Tanrı Dağları'na çıkıp bir kez daha ulusun, o havayla Ankara'ya dönüp "CHP'nin başkan adayıyım" demezse ben bir şey bilmiyorum.
Mansur Yavaş öyle mi ya, CHP'ye iki kez Ankara'yı kazandırdığı hâlde nasıl hâlâ ezik, nasıl hâlâ maraba!
Madem diploma yolsuzluğunda bile Ekrem Bey'in yanında olduğunu söylüyor, Kızılay Meydanı'nda kendi diplomasını yaksın da görelim, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz!" muhabbetinde ne kadar samimi!
Demem o ki, Mansur Bey beyhude tiyatro yapmasın. İmamoğlu bu saatten sonra ona o ekmeği yedirmez, Dilek Hanım'ı aday yapar, yine de yedirmez.
O değil de, "İmamoğlu'ndan çok korktukları için önünü kesmek istiyorlar" argümanlarının da bir fiskelik canı var:
İmamoğlu'ndan daha çok oy yüzdesine ulaşan Mansur Yavaş'ın neden önünü kesmiyorlar?
"KRAL ÇIPLAK DİYEN CHP’Lİ"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün olayla ilgili köşesine bir yazı kaleme aldı.
İşte Övür’ün yazısı:
Siyasette dengeleri değiştirecek, biraz da "normalleştirecek" yeni bir sürecin eşiğindeyiz. Önce 50 yıllık teröre son nokta koymayı hedefleyen "terörsüz Türkiye" projesi ezberleri bozdu, sonra CHP siyasetini "para" ve yine terörle ilişki üzerinden yönlendirdiği iddia edilen başında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu "organize bir yapıya" yönelik operasyon geldi ve siyasette taşlar yerinden oynadı.
Aslında CHP'li siyasi aktörlere yönelik ikinci operasyon siyasette taşları yerinden oynatsa da şaşırtıcı değildi ve bekleniyordu. Geriye dönüp bakın, "ahmak davası"ndan yolsuzluk dosyalarına, diploma skandalından "şaibeli kurultay" suçlamalarına CHP ve İBB eksenli iddialar aylardır, hatta yıllardır tartışılıyor ve yazılıyordu. Sadece İmamoğlu'nun sır küpü olan Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Ertan Yıldız isimleriyle İstanbul Planlama Ajansı'nı bu köşede defalarca yazdım. Hatta "basın özgürlüğü"ne sahip çıkan İmamoğlu da bu yazılar nedeniyle hakkımda dava açmış ve kaybetmişti.
ÖRGÜTLÜ BİR YAPI
Karanlık ilişkiler, iddialar ve olaylar bunlardan ibaret değildi.
CHP'nin son kurultayının İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla nasıl şaibeli hale getirildiğini bizzat CHP'liler anlatıp durdu.
Bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda nasıl "hançerlendiği"ni kendisi dile getirdi. Dahası belediyeden maaş alan medya mensupları olduğunu da açıkladı. CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır da delege pazarı kurulduğunu ifşa etmişti.
Daha önce Sabah'ın yazdığı diploma skandalını da son olarak Ulusalcı Veryansın TV'den Erdem Atay gündeme taşıdı. Ortada herkesi rahatsız eden bir katakulli vardı.
"Turpun büyüğü" denilen PKK baronlarının gözetiminde DEM Parti ile "kent uzlaşısı" ise pervasızca göz göre göre yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da iddiasını medyada yer alan bu verilere dayandırdı ama sadece o bilgilerle yetinmedi. MASAK rapor hazırladı, vergi uzmanları inceledi, dahası bu kirli ilişkilerin içinde yer alan tanıklar anlattı ve ortaya "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işledikleri tespit edilen bir yapı çıktı.
'AYMAZLIK VE YÜZSÜZLÜK'
Peki bütün bu olup bitenleri CHP'li siyasi aktörler görmedi mi ya da bilmiyorlar mıydı?
Her şey onların gözü önünde ve onlar yaşarken oldu. Bildikleri halde de hepsi sustu. Hakkını teslim edelim, sadece rahmetli Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal cesurca konuştu. Sadece o, "Kral çıplak" dedi ve önce diploma skandalıyla ilgili şaşkınlık yaşayan CHP'lilerin yüzüne çarpan şu gerçeği seslendirdi:
"YÖK'ün tanımadığı bir üniversiteden YÖK'ün tanıdığı bir üniversiteye yatay geçiş yapmayı doğal saymak aymazlıktır, yüzsüzlüktür."
Sonra da dün yapılan operasyonla ilgili şu tespitleri yaptı:
'TEMİZ ELLER OPERASYONU'
"İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil. Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi.
Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.
Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek."
Sizce de bu olup bitenler ön kesme mi yoksa "siyasette" temiz eller operasyonu mu?
"BELLİYDİ..."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu bugün olayla ilgili köşesine bir yazı kaleme aldı.
İşte Babaoğlu’nun yazısı:
Bugüne geleceğimiz belli değil miydi?
Belliydi, bekliyorduk; çünkü yaşıyorduk.
CHP'nin ideolojik çizgisine karşı olmak başka şey; olağan süreçte CHP'nin kapısından bile geçemeyecek tiplerin 2010'dan beri partiyi yavaş yavaş ele geçiriyor olduğuna tanıklık etmek bambaşka bir şey...
***Bahçeli'ye kulak verelim...
"Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır. Düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihi önemdedir."
***İBB Başkanı ve beraberindekilerin suçluluğu hukuk tarafından saptanıncaya kadar bize düşen, genel tabloyu detaylarına kadar irdelemektir.
Belki en başta şuna bakmalıyız:
Bir ana muhalefet partisi neden aceleyle cumhurbaşkanlığı adayı seçmeye kalkışır? Neden CHP üç yıl önceden cumhurbaşkanlığı adaylığını belirleme sürecine itildi? Hesap neydi, niye bir telaşın içine düşüldü?
Bozulan bir plan olup olmadığını konuşmak hiç yanlış olmaz...
İmamoğlu ve Özel gelmekte olan hukuki kasırgayı bilip işi siyasi kazanca(!) çevirmeyi ve kamuoyundan prim toplamayı mı planlamışlardı?
***Terör örgütüyle işbirliği ve "para kuleleri"nin talimatla yapılması iddiaları öyle hafife alınacak şeyler değil...
Bunca yıllık tecrübem de bana siyasi ortamın doğrudan ve kalıcı olarak etkileneceğini söylüyor.
CHP bir dönüm noktasında...
İşgalcilerini uzaklaştırıp yenilenmek ve eski değerlerine sahip çıkmak için hakikaten bir fırsat yakalamak üzere...
Ama sadece CHP'nin de değil, bütün siyasi yapının kendine çekidüzen vereceği yeni bir dönemin başlayacağı duygusu taşıyorum.
"YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugün konuyla ilgili köşesine bir yazı kaleme aldı.
İşte Kaplan’ın yazısı:
Nereden çıktığı belli olmayan tek adaylı önseçim, ortada seçimin adı yokken yapılan mitingler, izin alındığı hâlde tahsis edilmediği iddia edilen salonlar... Haftalardır Ekrem İmamoğlu merkezinde CHP'den gelen gürültünün sebebi sonunda belli oldu. Meğer İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinin merkezinde yer aldığı "para kuleleri" soruşturması kapsamında oldukça önemli delillere ulaşmış. Ekrem İmamoğlu ise kendisini kurtarmak için son çırpınışlarını yapıyormuş.
Sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu, İBB bütçesinden tadilatını yaptırdığı Rumeli Hisarı'ndaki yaşam ve çalışma ofisinde gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme" suçlaması başta olmak üzere toplam 21 ayrı suçlamanın bulunduğu vurgulandı. "İhaleye fesat karıştırma"dan "iş insanlarını para vermeye zorlama"ya, "kara para aklama"dan "nitelikli dolandırıcılığa" kadar birçok suçlamanın detayları uzun bir savcılık açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.
Savcılığın açıklamasına göre, Ekrem İmamoğlu, ekibindeki isimlere kurdurduğu şirketler aracılığıyla İBB ihalelerini yönlendirmiş. Bu şirketlere İBB kasasından yapılan ilk ödemeleri ise kendi şirketleri ya da gizli kasalarının şirketlerine aktaran bir sistem oluşturmuş. Bu iddialara rağmen, gözaltı kararının ilk anından itibaren CHP'nin başını çektiği muhalif blok aynı nakaratı tekrarladı: "Ekrem İmamoğlu'nun önü kesilmek isteniyor." Muhalefete göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek önseçimden Ekrem İmamoğlu'nun çıkmasını engellemek isteyen bir diktatörlük var. İnsan, bu açıklamaları okuyunca "Cumhurbaşkanlığı seçimleri üç ay sonra yapılacak da bizim mi haberimiz yok?" diye düşünmeden edemiyor. Henüz gündemde olmayan bir cumhurbaşkanlığı seçimi için, tek adaylı bir önseçimin "en güçlü adayını" engellemek amacıyla bir operasyon yürütüldüğüne inanan bir muhalif akıl söz konusu.
Tam anlamıyla "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" durumuna geçen muhalefet cephesinin dokunulmazlık zırhına sığınan tetikçileri, sokak çağrıları yaptı. Allah'tan, sokağa çıkmak için bahane arayan marjinal gruplar dışında bu çağrıyı ciddiye alan olmadı. CHP ile bağı olan medya kuruluşlarının, en azından sosyal medya diline baktığımızda, beklenen sertlikte bir tepki vermediklerinin de altını çizelim. Bu da yaşanan operasyonun aslında herkes tarafından beklenen bir gelişme olduğunu gösteren önemli bir işaret olarak karşımızda duruyor. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ikinci operasyonsa, terör örgütü PKK ile anlaşarak onların belirlediği isimlere görev ve yetki vermekle ilgili. Bu operasyona, terör örgütü PKK ile yaşanan son gelişmeler ışığında tepki gösterecek olanlar şunu unutmasın: "Devlet, terör örgütü PKK'yı tasfiye etmek için çalışmalar yürütüyor." Ekrem İmamoğlu'nun suçlandığı konuysa "İBB'nin yönetimini ve imkânlarını terör örgütü PKK'nın emrine sunmak." Bu iki durumun aynı şey olmadığını anlamak için üniversite diplomasına sahip olmaya gerek yok.
İSTANBUL BARO BAŞKANI İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bazı avukatlar, emniyetteki işlemleri süren İmamoğlu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne geldi.
Gözaltındaki İmamoğlu'yla görüşen Kaboğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun sabah saat 06.30'dan itibaren özgürlüğünden alıkonulduğunu söyledi.
İmamoğlu'yla görüşmesine işaret eden Kaboğlu, "Sayın İmamoğlu'nun morali çok yüksek. Kendini çok daha güçlenmiş hissediyor. Hepinize ve bütün topluma selamları var." ifadesini kullandı.
Açıklamanın ardından Kaboğlu ve beraberindekiler emniyetin önünden ayrıldı.
ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: TÜRKİYE'NİN İÇ SÜRECİ
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin "Türkiye’nin iç süreciyle ilgili yorum yapmayacağız." açıklaması yapıldı.
İMAMOĞLU'NUN GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüleri ortaya çıktı.
ŞİRKETE EL KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye yürütülen soruşturma kapsamında el konulduğunu açıkladı.
Kararın, 19 Mart 2025’te MASAK raporları doğrultusunda sulh ceza hakimliği tarafından alındığı belirtildi.
ZANLILARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ BAŞLADI
Devam eden çalışmalarda, iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 87'e yükseldi. Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
Gözaltına alınan İmamoğlu ve bazı şüphelilerin sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 adli tıp uzmanı ve 1 adli tıp teknisyenince gerçekleştirilirken, bazı şüphelilerin kontrollerinin de çevre hastanelerde yapıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Gözaltındaki 87 zanlının emniyetteki işlemleri başladı.
RTÜK'TEN YAPTIRIM UYARISI!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmalarına ilişkin yayınların incelendiğini, yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşların haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak istediklerini belirtti.
Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından ve diğer resmi kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınmasının, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereği olduğuna işaret eden Şahin, "Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın hizmetleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." şeklindeki 8'inci maddesini anımsatan Şahin, her yayıncı kuruluşun, bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükellef olduğunu vurguladı.
Ebubekir Şahin, şunları kaydetti:
"Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir. Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz."
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar"la ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 87'ye yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlı gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı.
Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.
"İBB’DEKİ YOLSUZLUK TAM 560 MİLYAR TL…"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sebep olan İBB’deki yolsuzluk tam 560 Milyar TL olduğu bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında 106 kişinin bulunduğu Medya A.Ş, Kültür A.Ş, KİPTAŞ, İSPARK adlı şirketlerle bağlantılı isimler deşifre oluyor.
"İLAÇ VERİLMEDİ" İDDİALARINA YALANLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'dan yapılan son açıklamada da, "Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır. Bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmaları sağlanmakta olup bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
"ADALET SARSILMAMALI"
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin, “Türkiye’nin ayarlarıyla oynamanın, devletin temeli olan adaleti sarsmanın, ekonominin ihtiyacı olan güven ve istikrar arayışına darbe vurmanın kimseye bir faydası yoktur” dedi.
"ERDOĞAN İLE İLİŞKİLENDİRMEK HADSİZLİK"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye düzenlenen 'yolsuzluk' ve 'terör' operasyonu ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Necati Özkan gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla ilgili olarak "Soruşturma titizlikle yürütülüyor." dedi. Sokak çağrılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, soruşturmayı Başkan Erdoğan ile ilişkilendirmeyi ise 'hadsizlik' olarak nitelendirdi.
CHP'Lİ VEKİLLERDEN MECLİS'TE PROVOKASYON
CHP'li milletvekilleri İBB'ye düzenlenen operasyon nedeniyle Meclis'te kürsüyü işgal ederek bir protesto düzenledi. Protesto nedeniyle Meclis'te oturuma ara verildi.
"ÖNCE ALLAH'A SONRA MİLLETİMİZE EMANETİM"
İMAMOĞLU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sağlık kontrolünden geçirildi.
Başsavcılıkça, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu ve bazı şüphelilerin sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 adli tıp uzmanı ve 1 adli tıp teknisyenince gerçekleştirildi.
Bazı şüphelilerin de kontrollerinin çevre hastanelerde yapıldığı öğrenildi.
ÖZEL İBB BİNASINA GEÇTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra ayrıldı. Özel, daha sonra İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi.
84 KİŞİNİN İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 84 kişinin emniyetteki işlemleri başladı; 22 kişi hakkındaki yakalama çalışmaları sürüyor.
MANSUR YAVAŞ TAYVAN'DAN DÖNÜYOR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın Tayvan'da olduğu ortaya çıkarken, Türkiye'ye dönüşüyle ilgili yaptığı açıklama büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Mansur Yavaş açıklamasında "Bilet bulur bulmaz döneceğim" demesinin ardından dönüş biletini bulduğu ortaya çıktı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Yavaş'ın bilet bulduğunu ve sabah saatlerinde İstanbul'da olacağını söyledi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA DESTEK
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na destek için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu "Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum." dedi.
İBB'DEN AÇIKLAMA
Değerli İstanbullular,
Bugün, ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü bir sürece tanıklık etmekteyiz. Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.
Adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın görevlerine döneceğine olan inancımız tamdır.
Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, 16 milyon İstanbulluya bugüne kadar olduğu gibi kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektir. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Her şeyin en kısa sürede daha güzel olacağına olan inancımızla, saygılarımızı sunarız.
"Kurumumuzla ilgili yaşanan süreçte, sahte sosyal medya hesapları ve haber kanallarının üzerinden dezenformasyon çalışması yapılmaktadır. Bu paylaşımlara itibar edilmemesi, resmi hesaplarımız üzerinden yapılan açıklamaların takip edilmesi önemlidir. Üretilen bütün sahte içeriklerle ilgili hukuk birimlerimiz suç duyurusunda bulunacak ve kamuoyunu bilgilendirici açıklama yapacaktır."
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHAN SAĞLIK KONTROLÜNDE GEÇTİ
CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sağlık kontrolüne getirildi.
CNBC-E'YE DE OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılanlar arasında CNBC-e’nin sahibi lbak Holding'in ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı verildi. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım hakkında da gözaltı kararı bulunuyor.
"HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİLDİR"
İMAMOĞLU'NUN İFADE VERME SÜRECİ BAŞLADI
79 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı.
"ADALETE İNANÇ BİTERSE..."
İMAMOĞLU EMNİYETE GETİRİLDİ
Suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticilerinden biri konumunda bulunduğu öne sürülen şüphelilerden Murat Ongun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA
İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
1-TUNCAY YILMAZ
2-FATİH KELEŞ
3-EMRAH BAĞDATLI
4-MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ
5-MURAT KAPKİ
6-ORÇUN MUHİTTİN YILMAZ
7-HÜSEYİN KÖKSAL
8-ADEM SOYTEKİN
9-ALİ NUHOĞLU
10-ERTAN YILDIZ
11-ALİ GÜL
12-ZAFER GÜL
13-SERDAL TAŞKIN
14-BARIŞ KILIÇ
15-SERVET YILDIRIM
16-MEHMET ERDOĞAN
17-GÜLDEM IŞIK
18-CEYDA KIRYAK
19-KADİR ÖZTÜRK
20-ÖMÜR YILMAZ
21-MERTHAN AÇIL
22-TOLGA ÖZGEN
23-ERHAN USLU
24-HAKAN ATINÇ DAYIGİL
25-MURAT KANBUR
26-EMRE SERKAN BAYRAKTAR
27-VAHİT DOĞAN
28-FATOŞ AYIK
29-HÜSEYİN EKREM FİDAN
30-SEDA HOŞEL KİRAZ
31-SERGEN KURT
32-YUSUF YÜCE
33-ERCAN SAATÇİ
34-MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU
35-FURKAN REMZİ CEYLAN
36-SÜLEYMAN ATİK
37-HAKAN KARANİS
38-ELİF GÜVEN
39-NİHAT UÇAN
40-BİRSEN ŞAHİN
41-CANAN MÜMÜKLÜ
42-CAN AKIN ÇAĞLAR (İBB Genel Sekreteri)
43-CEMAL UFUK KARAKAYA
44-BUĞRA GÖKÇE (Eski İBB Genel Sekreteri)
45-KAĞAN SÜRMEGÖZ
46-BAYRAM TAŞKIN
47-EBRU YILMAZLAR
48-GÜRKAN AKGÜN
49-MURAT ABBAS
50-DOĞAN HAMİT DOĞRUER
51-HALİT BURAK ATALAN
52-BİLAL ÖNVER
53-İLKER DURADEMİR
54-İPEK ELİF ATAYMAN
55-İLKNUR TAŞDELEN
56-BURAK ARSLAN
57-SAMİH ASAN
58-EMRAH ÖKSÜZ
59-ONUR BUĞRA SUBAŞI
60-EYÜP SUBAŞI
61-GÜLŞAH SUBAŞI
62-AHMET KÖKSAL
63-SERHAT KAPKİ
64-YUSUF İLBAK
65-ALİ İLBAK
66-MURAT İLBAK
67-MUSTAFA İLBAK
68-UMUT ŞENOL
69-METE SARISALTUN
70-EDİP CENK ÜNALERZEN
71-İRFAN KARAKAŞ
72-İNAN BOZTAŞ
73-AHMET TAHA BİLGİN
74-KAMİL TİMUR DELİBAŞ
75-ALİHAN AYDIN
76-ALPER AYDIN
77-ALPEREN AYDIN
78-AHMET PALAZOĞLU
79-KAAN KETENCİ
80-AHMET HAMDİ ÇİÇEK
81-HACI AHMET GÜL
82-SERKAN ÖZTÜRK
83-NECATİ ÖZKAN
84-KABİL TAŞÇI
85-VEDAT ŞAHİN
86-SERDAR HAYDANLI
87-YAŞAR ÇERİ
88-EMİN FERHAT ERTEK
89-HARUN CENGİZ BEĞENMEZ
90-HASAN ÖÇSOY
91-AHMET ÇİÇEK
92-ADEM TUNCAY
93-RAUF CEM ISTIRANCA
94-ÖMER GÜRSOY
95-UĞURHAN ATMA
96-ÖZGE BAĞDATLI
97-FATOŞ PINAR TÜRKER
98- KİPTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ KURT
PARA KULELERİNE DE SORUŞTURMA .
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hem de SGK'li çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya AŞ, Kültür AŞ'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin bir çoğunun tamamlanmadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şüphelilerin İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde elde ederek örgütün devamlılığı için kullandıkları, Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ, İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleriyle ya İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şirketlerine mal devri yaptıklarının anlaşıldığı kaydedildi.
Büyükşehir Belediyesinden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:
"Tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, halihazırda aktif olan birçok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Şüphelilerin, 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarıyla elde ettikleri gayrimenkulleri örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı MASAK raporları, vergi uzman incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerle tespit edilmiştir.
Bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Ertan ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."
Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHAN SAĞLIK KONTROLÜNDE GEÇTİ
CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sağlık kontrolüne getirildi.
İSTANBUL'DA 4 GÜNLÜK YASAK
ŞİŞLİ VE BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması başlatıldı. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 106 gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.
Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da var.
Şahan'ın yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da gözaltına alındı.
"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İMAMOĞLU"
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında başlatılan soruşturma hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu satırlara yer verildi:
Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin arttırılması amacıyla fiilen 31.03.2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde hayata geçirdiği kent uzlaşısı faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü yöneticilerinden CUMA (K) Cemil BAYIK ve HÜSEYİN AVAREŞ (K) Mustafa KARASU'nun söz konusu seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği,
İstanbul yerel seçimleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu, İstanbul ili yerel seçimleri öncesi ittifak yaptığı tespit edilen HDK yapılanmasının Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının raporlarına göre Yargıtay tarafından terör örgütünün çatı yapılanması olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK)'nın benzeri ve terör örgütünün TBMM'ye alternatif meclis niteliğinde olduğu, bu tespite binaen başta ilimiz olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerini tatbik edildiği, soruşturmaların gerçekleştirildiği ve halen devam ettiği,
Ayrıca belirtilen tespitler üzerine CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcıları incelendiğinde bir kısmının terör örgütü ile iltisakları bulunduğu ve 31.03.2024 tarihli yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları, bugüne kadar İstanbul ili muhtelif ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10unun HDK verilerinde geçtiği ve örgüt mensupları olduklarının tespiti ile soruşturmalarımız kapsamında gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları, bu şahıslar dışında 8 belediye meclis üyesinin HDK haricinde terör örgütüne dair başkaca irtibatlarına binaen soruşturmalarımız kapsamında tutuklandıkları, bu zamana kadar anlatılan şekilde 18 terör örgütü mensubu meclis üyesinin tutuklandığı, geri kalan şüphelilere ilişkin soruşturma işlemlerine devam edildiği,
Soruşturma kapsamında elde olunan bilgi ve belgelere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir POLAT, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem ŞAHAN, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali ÇALIŞKAN, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B., A.B.'nin sahibi olduğu SPECTRUM HOUSE çalışanı H.A. (2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan) ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru ÖZDEMİR'in iştirak halinde "Kent Uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları, yine İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı, şüpheli Ekrem İMAMOĞLU'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen (7) şüpheli hakkında 19/03/2025 tarihi 06.15 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir.
İMAMOĞLU SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ
İBB'ye yönelik başlatılan 2 ayrı yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu sağlık kontrolüne götürüldü.
MURAT ONGUN GÖZALTINDA
İBB Başkanı İmamoğlu'nun basın danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun gözaltına alındı.
İMAMOĞLU'NUN EVİNDE ARAMA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konutunda arama yapıldığı öğrenildi. İmmaoğlu'nun Sarıyer'de bulunan konutunun çevresinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç İmamoğlu'nun konutunun önünde haber nöbetinde. Kılıç'ın bölgeden aktardığı bilgilere göre; 2 ayrı operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada 105 şüpheli için gözaltı kararı alındığını bildirdi.
POLİSLER İMAMOĞLU'NUN EVİNDE
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise resmi X hesabından, Ekrem İmamoğlu'nun evine 20 araçlık kolluk kuvvetin yönlendirildiğini paylaştı. Günaydın şunları yazdı:
" An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zodyak'ın gurme burçları! Yemekle arası en iyi olan 3 burç
- 50-55-60-65 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak! İşte kadrolar
- Ziraat, VakıfBank, Halkbank 400 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları!
- 21 Mart en düşük faizli ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte aylık taksitler
- İstanbul’da bazı yollar 24 saat trafiğe kapatıldı! 21-22 Mart trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar
- 21 Mart Cuma hutbesi konusu | İnfak ve Kur’an Ayı Ramazan
- Nevruz Bayramı 2025: Baharın coşkusunu yansıtan en güzel ve anlamlı Nevruz Bayramı kutlama mesajları
- Vadeli Döviş Satışı ne demek, nasıl yapılır? TCMB döviz satım işlemi nedir?
- Kilo vermek için en iyi 7 günlük yürüyüş planı
- Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı
- Sınav yok KPSS şartı yok! Hastanelere temizlik, hasta kabul-kayıt ve güvenlik görevlisi alınıyor
- Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?