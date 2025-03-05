Diplomada usulsüzlük iddiaları: Ekrem İmamoğlu ifade veriyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu lisans diplomasındaki usulsüzlük iddiaları sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında bugün saat 09.30 Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek. A Haber muhabiri Kübra Kılıç ilk detayları aktarırken "Adalet Sarayı’nda hareketlilik başladı. Şu anda kendisinin geldiğini söyleyelim ve ifade verme işlemi de şu anda başlamış durumda." dedi. İşte olaya ilişkin dakika dakika yaşananlar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.
Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması ile ilgili usulsüzlük iddialarına yönelik ifade veriyor.
İFADE VERME İŞLEMİ BAŞLADI
A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ yaptığı açıklamada "İBB Başkanı İmamoğlu sahte diploma soruşturması kapsamında ifadeye çağırılmıştı. Şu anda kendisinin geldiğini söyleyelim ve ifade verme işlemi de şu anda başlamış durumda." dedi.
GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ
A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
Kılıç, “Ekrem İmamoğlu’nun saat 9.30’da İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’na gelmesi bekleniyor. Adalet Sarayı’nda hareketlilik başladı. Geniş çaplı bir güvenlik önlemi bu noktada alındı. Polis ekipleri görev başında.” ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU İFADE VERECEK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması ile ilgili usulsüzlük iddialarına yönelik bugün ifade verecek.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: İNCELEME BAŞLATILDI
Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı..
YÖK'E BİLE SORULMAMIŞ
Eski YÖK üyesi (Denklik komisyonu başkanı) Abdullah Çavuşoğlu, "YÖK bünyesinde yer alan tanıma ve denklik birimine üniversiteler tarafından her yıl 10 binin üzerinde başvuru yapılır. Üniversiteler, yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bağlı olduğu üniversitenin YÖK tarafından tanınırlığı bulunup bulunmadığını sorar. İşlemleri de buna göre yapar. YÖK'ün en önemli işlevlerinden biri budur. YÖK'e bağlı herhangi bir üniversitenin ilgili düzenlemeden bağımsız hareket etmesi hukuki değildir" dedi.
"HUKUKU AYRILIĞA KARŞI BİR AN ÖNCE İŞLEM YAPIN"
Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istedi.
GÜNLER ÖNCE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.
NE OLMUŞTU?
İmamoğlu, Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt oldu, buradaki kısa süreli eğitimin ardından kaydını Kuzey Kıbrıs Üniversitesi İşletme Bölümü'ne aldıran İmamoğlu, KKTC'de iki yıl süren eğitimin ardından 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı.
1994 yılında mezun olan İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğu ve diplomasının geçersiz olduğu yönündeki iddialar üzerine hazırlanan raporda yatay geçişteki usulsüzlükler tespit edildi.
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