Diplomada usulsüzlük iddiaları: Ekrem İmamoğlu ifade veriyor

07:45 05 Mart 2025

Eski YÖK üyesi (Denklik komisyonu başkanı) Abdullah Çavuşoğlu, "YÖK bünyesinde yer alan tanıma ve denklik birimine üniversiteler tarafından her yıl 10 binin üzerinde başvuru yapılır. Üniversiteler, yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bağlı olduğu üniversitenin YÖK tarafından tanınırlığı bulunup bulunmadığını sorar. İşlemleri de buna göre yapar. YÖK'ün en önemli işlevlerinden biri budur. YÖK'e bağlı herhangi bir üniversitenin ilgili düzenlemeden bağımsız hareket etmesi hukuki değildir" dedi.