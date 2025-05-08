Dijital Mecralar Komisyonu toplandı! Google için hesap zamanı! Masada algoritma değişikliği var

12:55 08 Mayıs 2025

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman toplantı öncesi Takvim.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.

Bu toplantının tarihi olduğunu vurglayan Yayman, Google'ın algoritma değişikliği ile yaptığı dayamları, "Dijital zorbalık ve dijital faşizm var." diyerek tanımladı.

Yaman şunları söyledi:

"Google için Türkiye çok önemli bir pazarsa ve burada dünyanın en önemli faaliyetlerinden bir tanesini yapıyorsa bizim de kendi hukukumuzdan kaynaklanan taleplerimizi dile getirmemiz gerekiyor.

Burada hem dijital telif konusunu ele alacağız. Hem algoritma meselesini ele alacağız.

Türkiye'de ilk defa bence bu anlamda çok önemli ve tarihidır. İlk defa Google'ın Amerika'daki temsilcileri bizzat algoritma mühendisliğini yöneten kişiler gelecekler.Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi verecekler. Bu anlamda gerçekten tarihi bir toplantı olacak.

Mart ayında bir algoritma değişikliğine gitmişti Google. Özellikle kendi sitelerini dayatmıştı, haber sitelerini. Bu da rahatsızlık oluşturmuştu.Bir dijital zorbalık diye sizin de tepkiniz vardı. Onu da duyurmuştuk. Yani burada Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Burada bir dijital zorbalık ve dijital faşizm var.

Bir takım haber sitelerinin öne çıkartılması, ki bunun neden yapıldığı, niçin yapıldığı, hangi motivasyonla, hangi hukuksal, toplumsal, ekonomik, dijital nedenle yapıldığı konusunda bir izahat istiyoruz.

bu konuda da biz gerçek gazeteciliği korumak istiyoruz.

TURKUVAZ MEDYA ÖRNEĞİ

Gerçekten bu çok önemli. Bir taraftan hiçbir emek sarf etmeden bir içerik üreten ile diğer taraftan mesela Turkuvaz Medya gibi haber için bir içerik için emek sarf eden, muhabirini, kameramanını, editörünü gönderen ve bir haber üreten bir kurum ile öbür taraftan yani hiçbir şey yapmadan bir içerik üretenin hangisi öne çıkacak?

Öbür taraftan da bu telifli zaten doğrudan ilgili. Bugün bunları enine boyuna iktidarıyla, muhalefetiyle ele alacağız, değerlendireceğiz.

olumlu bakıyoruz biz. Tabii ki toplantıya başlamadan önce biz eee kamu diplomasisini çok önemsiyoruz. Dijital diplomasiyi çok önemsiyoruz.

TİKTOK KONUŞULACAK MI?

TikTok'taki içeriklerle ilgili çok ciddi eleştirilerimiz var. Bunu TikTok temsilcilerine de söyledik.Etkileşim almak için, daha çok para kazanmak için Türk toplumunun değerlerini, aile yapısını, ahlakını, kadını, bireyi önemsemeyen, aileyi önemsemeyen yaklaşımları ve içerikleri asla kabul etmiyoruz.Biz çok net söylüyoruz. Gerçek hayatta suç olan dijital dünyada da suçtur. Aileyi korumak yasakçılıksa yasakçıyız.TikTok meselesinde ben daha önce de ifade ettim, bir kez daha söylüyorum. TikTok bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir ve TikTok'un muhakkak kendi algoritmasını yeniden düzenlemesi gerekiyor.Tık almak için, etkileşim almak için Türk toplumunun aileyi, bireyi, çocuğu, kadını, kamu düzenini ortadan kaldırmaya yönelik paylaşımları dikkatle izliyoruz.Ve bu konuda ne gerekiyorsa, bant daraltmaysa bant daraltma, para cezasıysa para cezası, reklam yasağıysa reklam yasağı, erişim engeli dahil olmak üzere bütün seçenekleri masada tutuyoruz.

X DE TÜRKİYE'YE GELECEK

X'le ilgili bir planlamamız var. X'i Türkiye'ye getireceğiz.Yani biz hep ilkleri başardık. X'i de Türkiye'yi ilk defa getirmiş olacağız.