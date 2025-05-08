Dijital Mecralar Komisyonu toplandı! Google için hesap zamanı! Masada algoritma değişikliği var
Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliği konusu için bir araya geldi. Komisyonda yurt dışından gelen Google yetkilileri de yer alacak. Google yetkilileri arasında algoritmaları yazan Google Arama İlişkileri Lideri ve Google Arama Sözcüsü John Mueller de bulunuyor.
Google'ın algoritma değişikliği adı altında medya ekosistemine baskı uygulaması ve haberciliğe zarar vermesi ile birlikte yurt dışında birçok ülkede uygulanan dijital telif konusunda Türkiye'de hala adım atmaması nedeniyle Dijital Mecralar Komisyonu bir kez daha toplandı. Komisyon, Google'ın sözde algoritma değişikliği üzerinden haber sitelerinin yaşadığı olumsuzlukları gündemine aldı.
TOPLANTI BASINA KAPALI OLARAK BAŞLADI
CHP'nin provokasyonu sonrası verilen 15 dakikalık ara sonrası toplantı yeniden başladı. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman toplantının basına kapalı olacağını bildirdi.
CHP'DEN PROVOKASYON
CHP heyeti toplantıda provokasyon yaptı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını bahane eden ve Google ekibini tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Okan Konuralp ile Tuncay Özkan masaları yumrukladı.
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, CHP heyetine tepki göstererek, "Bu komisyonun düzenini bozmanıza müsaade etmiyorum" dedi.
Toplantıya 15 dakika ara verildi.
"GOOGLE İKNA EDİCİ AÇIKLAMA YAPMALI"
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman,Google'ın haber sitelerini baltalayan algoritma değişikliğie ilişkin ikna edici bir açıklama yapması gerektiğini belirtti.
Yayman şunları söyledi:
Algoritma meselesi kamuoyunda şöyle anlaşılmaktadır: Bazı ister iktidara yakın ister muhalefete yakın bazı internet sitelerinin etkileşim sayılarının düşmesi kabul edilemez. Bazı siteler kapanmak zorunda kaldı Biz bugün burada komisyona katılan Google yetkililerinin ikna edici bir açıklama yapmalarını isteyeceğiz.
Dezenformasyon ve yalan haber yapılmasını asla doğru bulmuyoruz. Sosyal medya mecralarından paylaşılan bilgilerin kamu düzenini bozduğunu görüyoruz. Biz hep şunu söyledik bir kez daha söyleyelim. Gerçek hayatta suç olan dijital mecradada suçtur. Dijital telif meselesinde Google yetkililerinin ılımlı olduğunu söyleyebilirm. TBMM kapanmadan konuyu özgürce tartışıp düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'deki fikir ve sanat eserleri kanununa göre haberin bir telif konusu haline getirilmesine ve bu bağlamda bir ücret ödenmesini talep etmekteyiz. Gerçek habercilikle etkileşim almak isteyen her türlü sakiliği yapan anlayışın yarışmaasının imkan olmadığını düşünüyoruz. Google'ın algoritma değişiklikleri doğrudan etkileşimi trefiği etkilemektedir. Güncellemeler, kullanıcı deneyimi, site performansı olumsuz yönde etkilenmektedir.
Bu tartışmaların temelinde Google'ın algoritmasının son derece karmaşık olması ve değişikliğin nasıl çalıştığına dair şeffaf bir açıklama olmaması kafa karışıklığına yol açmaktadır. Son yapılan değişiklikler özellikle gazeteler bakımından görünürlükte ciddi derece düşüşe neden olmaktadır.
Özellikle gazete ve haber sitelerinin görünürlüklerindeki düşüş örtülü bir sansür öuygulamasına mı gidiliyor sorusunun sorulmasına neden olmaktadır.
Demokratik toplumların olmazsa olmazı olan haber alma özgürlüğü Googl'ın algoritma değişikliği altında yaptığı yayıncıların saf dışı bırakılması, vatandaşın bilgi edinmesinin engellendiği tartışmalarına neden olmaktadır."
TOPLANTI BAŞLADI
Google algoritma değişikliği hakkında savunma yapacağı Dijital Mecralar Komisyonu başladı.
"BURADA BİR DİJİTAL ZORBALIK VAR"
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman toplantı öncesi Takvim.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.
Bu toplantının tarihi olduğunu vurglayan Yayman, Google'ın algoritma değişikliği ile yaptığı dayamları, "Dijital zorbalık ve dijital faşizm var." diyerek tanımladı.
Yaman şunları söyledi:
"Google için Türkiye çok önemli bir pazarsa ve burada dünyanın en önemli faaliyetlerinden bir tanesini yapıyorsa bizim de kendi hukukumuzdan kaynaklanan taleplerimizi dile getirmemiz gerekiyor.
Burada hem dijital telif konusunu ele alacağız. Hem algoritma meselesini ele alacağız.
Türkiye'de ilk defa bence bu anlamda çok önemli ve tarihidır. İlk defa Google'ın Amerika'daki temsilcileri bizzat algoritma mühendisliğini yöneten kişiler gelecekler.Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi verecekler. Bu anlamda gerçekten tarihi bir toplantı olacak.
Mart ayında bir algoritma değişikliğine gitmişti Google. Özellikle kendi sitelerini dayatmıştı, haber sitelerini. Bu da rahatsızlık oluşturmuştu.Bir dijital zorbalık diye sizin de tepkiniz vardı. Onu da duyurmuştuk. Yani burada Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Burada bir dijital zorbalık ve dijital faşizm var.
Bir takım haber sitelerinin öne çıkartılması, ki bunun neden yapıldığı, niçin yapıldığı, hangi motivasyonla, hangi hukuksal, toplumsal, ekonomik, dijital nedenle yapıldığı konusunda bir izahat istiyoruz.
bu konuda da biz gerçek gazeteciliği korumak istiyoruz.
TURKUVAZ MEDYA ÖRNEĞİ
Gerçekten bu çok önemli. Bir taraftan hiçbir emek sarf etmeden bir içerik üreten ile diğer taraftan mesela Turkuvaz Medya gibi haber için bir içerik için emek sarf eden, muhabirini, kameramanını, editörünü gönderen ve bir haber üreten bir kurum ile öbür taraftan yani hiçbir şey yapmadan bir içerik üretenin hangisi öne çıkacak?
Öbür taraftan da bu telifli zaten doğrudan ilgili. Bugün bunları enine boyuna iktidarıyla, muhalefetiyle ele alacağız, değerlendireceğiz.
olumlu bakıyoruz biz. Tabii ki toplantıya başlamadan önce biz eee kamu diplomasisini çok önemsiyoruz. Dijital diplomasiyi çok önemsiyoruz.
TİKTOK KONUŞULACAK MI?
TikTok'taki içeriklerle ilgili çok ciddi eleştirilerimiz var. Bunu TikTok temsilcilerine de söyledik.Etkileşim almak için, daha çok para kazanmak için Türk toplumunun değerlerini, aile yapısını, ahlakını, kadını, bireyi önemsemeyen, aileyi önemsemeyen yaklaşımları ve içerikleri asla kabul etmiyoruz.Biz çok net söylüyoruz. Gerçek hayatta suç olan dijital dünyada da suçtur. Aileyi korumak yasakçılıksa yasakçıyız.TikTok meselesinde ben daha önce de ifade ettim, bir kez daha söylüyorum. TikTok bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir ve TikTok'un muhakkak kendi algoritmasını yeniden düzenlemesi gerekiyor.Tık almak için, etkileşim almak için Türk toplumunun aileyi, bireyi, çocuğu, kadını, kamu düzenini ortadan kaldırmaya yönelik paylaşımları dikkatle izliyoruz.Ve bu konuda ne gerekiyorsa, bant daraltmaysa bant daraltma, para cezasıysa para cezası, reklam yasağıysa reklam yasağı, erişim engeli dahil olmak üzere bütün seçenekleri masada tutuyoruz.
X DE TÜRKİYE'YE GELECEK
X'le ilgili bir planlamamız var. X'i Türkiye'ye getireceğiz.Yani biz hep ilkleri başardık. X'i de Türkiye'yi ilk defa getirmiş olacağız.
GOOGLE'DAN KİMLER KATILIYOR?
Google Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, Google Kamu İlişkileri ve Politikaları Müdürü Duygu Yücesoy, Google İspanya'dan Helena Martins Google İsviçre'den Johannes Matthias Müller Google Fransa, Orta Doğu ve Afirka'dan Sorumlu Haber Ortaklıkları Direktörü Faten Dubarry Bouhaouala, Google Kamy Ortaklıları Yöneticisi Başak Yeşil ile Google Avukatları Gönenç Gürkaynak ile Ceren Yıldız Özgökçem katıldı.
DİJİTAL TELİF YASASI NEDEN ÖNEMLİ?
Algoritma değişikliğinin yanı sıra dijital telif de çok önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Google ve benzeri dijital platformlar, reklam gelirlerinden giderek daha fazla pay almaya başlayınca, reklam verenler bu mecralara yöneldi. Ancak bu durum, yayıncıların gelirlerini olumsuz etkiledi. Uluslararası platformlar, yayıncılara düşük pay verirken algoritmalarla görünürlüklerini azaltarak trafik akışını da kesti.
Bu gelişmeler, Türkiye'de dijital yayıncılığın zayıflamasına neden oldu. Yayıncıların gelir kaybı ve sektördeki daralma üzerine, Dijital Mecralar Komisyonu'nun çalışmalarıyla Google gibi şirketlerin görüşleri alındı ve Dijital Telif Yasası için son aşamaya gelindi. Bu yasa ile izinsiz içerik kullanan kurumlara yaptırım uygulanarak dijital yayıncılıkta emek hırsızlığının önüne geçilmesi hedefleniyor.
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