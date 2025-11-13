CANLI | Yangın söndürme uçağından acı haber! 1 pilot şehit
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağından biriyle irtibatın kesildiğini duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından Bakan Yumaklı, kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığını, pilotun ise şehit olduğunu açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, saat 18.25 itibarıyla bir yangın söndürme uçağıyla telsiz irtibatının kesildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada görevli pilota ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
"KAZADA PİLOT ŞEHİT OLDU"
Bakan Yumaklı: "Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır.
Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."
YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI İLE TEMAS KOPTU
Tarım ve Orman Bakanlığı, saat 18.25 itibarıyla bir yangın söndürme uçağıyla telsiz irtibatının kesildiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb'te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24'te Çanakkale'den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı'nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38'de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir.
