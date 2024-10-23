CANLI | TUSAŞ'a terör saldırısı! Teröristler paramotorlarla Türkiye'ye girdi | Bir teröristin kimliği belli oldu: PKK üyesi çıktı

22:44 23 Ekim 2024

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Savunma sanayinin iftihar ettiğimiz kuruluşlarından birisine karşı gerçekleştirilen bu saldırı bize bir şey öğretiyor; Türkiye milli savunma sanayiinde daha ileri adımlar atmak mecburiyetindedir. Arkasında kimler var tüm detaylarıyla ortaya çıkarılacak. Terör, Türkiye'de tutunamayacak, Türkiye topraklarında yer bulamayacak" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Kurtulmuş, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Özellikle özel harekat polisi arkadaşlarımızı, güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı göstermiş olduğu üstün kararlılık ve cesaret dolayısıyla tebrik ediyoruz. Eğer anında ve çok etkin müdahaleleri olmasaydı belki bugün tablo daha ağır olabilirdi. Bu çatışmaya kısa süre içinde girerek teröristlerin ölmelerine, kendilerini patlatmalarına vesile olan bir mücadele içinde oldular" dedi.

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Kurtulmuş, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek, "İnşallah teröre karşı bu mücadelede yek vücut olarak, bir ve beraber olarak, sadece bu 2 terörist değil, onları oraya gönderen irade, onları destekleyen, onlara siyasi destek veren, askeri destek veren, onlara lojistik destek veren ve Türkiye'nin önünü tıkamak için, Türkiye'nin büyük hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmak için oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz. Onlara karşı da mücadelemize devam edeceğiz. Savunma sanayinin iftihar ettiğimiz kuruluşlarından birisine karşı gerçekleştirilen bu saldırı bize bir şey öğretiyor. Türkiye milli savunma sanayiinde daha ileri adımlar atmak mecburiyetindedir. Yek vücut olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek, dünyada en önemli ülkelerden biri olmaya devam edeceğiz. Allah milletimizin önüne engel çıkarmaya çalışanlara fırsat vermesin, birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmek isteyenlere fırsat vermesin. Teröre ve terör baronlarına, onların arkasındaki Türkiye düşmanı iradeye de Cenab-ı Allah fırsat vermesin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.