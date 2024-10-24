CANLI | TUSAŞ'a şer odaklı terör saldırısı! Arkasında kim var? A Haber'de: Zamanlama manidar, mesaj açık
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Yapılan hain saldırının perde arkasını A Haber ekranlarına katılan uzman isimler tarafından değerlendirdi.
TUSAŞ saldırısının düğmesine kimler bastı? Yaşanan saldırının perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
TÜRKİYE VE BÖLGE DEĞİŞİMİN ARİFESİNDE
SETA Dış Politika Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan: Türkiye olarak zor bir akşam geçirdik. Ülkenin ve bölgenin yeni kırılmalarla karşı karşıya olduğu yapısal bir dönüşümden geçtiği bir süreçte saldırının meydana gelmiş olması saldırının sadece basit bir terör saldırısı olmadığını çok net şekilde gösteriyor.
TÜRKİYE’NİN ODAĞINI DEĞİŞTİRME ÇABASI
Saldırı Türk siyasetine mesajdan ziyade Orta Doğu’nun mevcut son birkaç haftada artan o dönüşüme yönelik gerilime yönelik mesajdır. Buna iyi bakmamız gerekir. Hepimiz günlerdir işgal devleti İsrail’in İran’a yapacağı saldırıyı konuşuyoruz. Burada şu denklemi düşünmek gerekir; dün akşam İsrail İran’ı vurmuş olsaydı bu ne kadar gündemimizde olacaktır. Bu tür bir terör eyleminin bir yandan bölgedeki o değişimin yaşandığı işgal devleti İsrail sınırlarını genişlettiği bir süreçte odağımızı değiştirmeye ve saptırmaya yönelik saldırı üzerinden gerçekleşmiş olabileceğini masaya yatırmamız gerekir.
BİR UCU IRAK BİR UCU SURİYE
Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret: PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırı bizi şaşırtmadı. Eylemin yapılış tarzına ve hedef alınan yerin sembolik önemine baktığımızda daha iyi bir anlayışa sahip olabiliriz. Bu örgüt bir ucunu YPG’den bir ucunu SDG’den yani bir ucu Suriye bir ucu Irak’tan alıyor.
ZAMANLAMA ÇOK MANİDAR
Yapılan eyleme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına baktığıımzda zamanla çok manidardır. Devlet Bahçeli’nin çözüm arayışına yönelik açıklamaları çok kıymetli ve bunu Türkiye’de yapacak en kişidir. İşte tüm bunlara bakıldığı zaman bu olayın yaşanması son derece dikkat çekicidir.
ARKASINDA SADECE PKK YOK
Teröristlerin bu olayı nasıl gerçekleştirdiğini araştırmak gerekir. Elbette uydudan bir takım görüntülere bakıp takip yapmış olabilirler ancak vardiya değişim saatinde bu olayın gerçekleşmesi dikkat çekici. Çünkü bunu tespit etmeleri bunu öngörmeleri araştırmalıdır. Bu olayların arkasında sadece PKK’nın olduğunu da düşünmemek lazım. Bu eylem çok boyutlu olarak araştırılmalıdır.
ARKASINDA KİM VAR?
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Bu saldırı tesadüf mü? 3 tane çapulcunun aldığı bir kararla mı bu saldırıyı biz yaşadık? Yoksa arkasında derin devletlerin olduğu derin istihbarat teşkilatlarının olduğu ve olayı baştan sona olay yeri ile ilgili keşif gözetleme dahil bir kaynakla mı bu saldırıları yaşadığımız incelenmeli. Bence hiçbiri tesadüf değil. Tamamen günü saati yeri özel dizayn edilmiş özel planlanmış bir saldırı ile yüz yüzeyiz. Arkasında kim var? Elbette o bildik aşina teröre destek veren terörist gibi davranan ülke ABD ve onunla birlikte hareket eden diğer batının sömürgeci mülkiyeleri.
Çok net savunma sanayiinin hedef alındığını görebiliyoruz. TUSAŞ bu sektörde en güzide kurumlardan biri. TUSAŞ, ABD'nin yıllardır dünyanın kanını emdiği emperyal düzeni sonlandıran ülkemizin ona olan bağımlılığını noktalayan ve Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durması için en önemli hamlelere ev sahipliği yapan bir kurum. Dolayısıyla hedef alınması sürpriz değil.
Ne mesaj vermek istiyorlar? Burada çok net şuna geliyor. Türkiye’ye sözde kuş akıllarınca 3 kuruşluk akıllarıyla böyle bir saldırıyı yaparsak gözdağı vermiş oluruz Türkiye de bu projeleri durdurmak durumunda kalır. TUSAŞ’ta çalışanlar da korkuyla projelerinden el ayak çekerler. Bu sadece ABD’nin fantezisinde gerçekleşir. Bu sabah oradan görüntüler aktardınız. Personel daha da hınçlanmış o projeleri ülkenin envanterine katmak için cansiperane çalışacaklarını ifade ediyor. 3 kuruşluk aklı olanlar buradan bir sonuç çıkaramazlar.
"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ"
Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş: Terör saldırısının çok planlı bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Önceden planlanmış veya paketlenmiş ve rafta bekletilen bir eylem olarak da bunu değerlendirebiliriz.
Kimlerin rahatsız edildiği, kimlerin kimi kullandığı sorularını aklımıza getiriyor. Türkiye’nin önünü kesmek için planlanmış bir hamle olarak bunu değerlendirmek gerekir.
MESAJ AÇIK! PANİKLEME HAVASI
Terör ve Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Koca: Verilmeye çalışılan mesaj açık. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin söylemleri sonucunda olayın nereye varacağının anlaşılmasından dolayı bir panikleme havası yaşandı. Cumhurbaşkanımızın Kazan’daki BRICS’e katılması bunu körükledi. Vekaleti verenlerde bir panik havası yaşandı.
ABD VE İSRAİL'İ İŞARET ETTİ
Ortadoğu uzmanı Hazar Jane: Öncelikle başımız sağ olsun. Bizim için kara bir gün. Bugün tüm Türkiye'den gelen mesajlara baktığınız zamanlama evet ama seçilen kurum Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın en gözde kuruşlarından bir tanesi. 50 yılı geride bırakmış TUSAŞ''a özellikle Türk mühendislerine bunun yapılmış olması tabiki altında çok fazla mesaj barındırıyor. Bu mesaj Türkiye tarafında alınmıştır.
ABD'den bir açıklama geldi. Bir taziye var. Kınama var. ABD, "Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" diyor. Şimdi bu soruları soralım. İsrail'in en büyük destekçisi ABD, İsrail'e en çok maddi silah yardımında bulunan ABD. PYD'ye resmen kongresine mali destek veren ABD. PKK'ya yıllarca silah ve İstihbarat veren ABD.
HEDEF ÜRETİM MERKEZİYDİ!
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: TUSAŞ’ın nizamiyesini bombalamak için gelmediler. Bu iki teröristten biri olan kadın terörist taksi durağından şehit olan taksici ile duraktan ayrılıyor ve ilerden diğer teröristi alıyor. Taksiciyi infaz ediyorlar ve bagaja koyduktan sonra saklanan mühimmat arabaya yükleniyor. İçeri girdikten sonra saldırıya başlıyorlar. Nizamiyenin olduğu yerde kendini patlatıyor ve o erkek şahıs üretim merkezini hedef alıyor. Hangara girmiş olsa KAAN uçağı orada büyük ihtimalle şaşırdı da idari işler binasına girdi. Yanlış tarafa girdiği için HÜRKUŞ, ANKA3, KAAN gibi uçakları patlatamadı.
SALDIRININ AZMETTİRİCİSİ BELLİ!
Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: İlk duyduğum andan beri bunun azmettiricisi belli dedim. Failler değişebilir, kollarında ki pazu bantları değiştirilir, kıyafetler değiştirilir, isimleri PKK olur PYD olur DEAŞ olur fark etmez. Bunların hepsinin baş azmettiricisi belli.
NEDEN YAPILDI? NEDEN DÜĞMEYE BASILDI? ACELESİ OLAN BİR DURUM MU VAR?
Böyle bir saldırıda önceden planlama yapılması lazım, talimat verilmesi lazım. TUSAŞ gibi korunabilen yere 12 saat içerisinde bir planlama yapıp silahları gömdükleri yerden çıkarıp hareket etmeleri çok hızlı ve bunun olmayacağını düşünüyorum.
Türkiye’nin izleyeceği veya bu zamana kadar izlemiş olduğu politikalar sebebiyet vermiş olabilir.
TÜRKİYE'NİN BAĞIMLI BİR ÜLKE OLMASINI İSTİYORLAR!
Dr. Eray Güçlüer: Bu saldırılar tamamen stratejik projeler ve daha fazlası var aslında. Dışa bağımlı değil ve bağımsız bir ülkeyiz her geçen gün bu bağımlılık azalıyor. Bundan dolayı ciddi rahatsızlık var. ABD, batılı güçlerin İsrail dahil çok ciddi bir rahatsızlığı bulunmakta. Çünkü kendilerine bağımlı bir ülke olarak tutmak istiyorlar. TUSAŞ’a saldırı yapılmasının arka planında bu var.
Türkiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek yüksek güç kapasitesine sahip ve savunma alanında dışa bağımlılığın azalması milli politikalarımızı ve milli stratejilerimizin oluşmasına neden oluyor. Türkiye’nin sürekli güç kazanması hoşlarına gitmiyor. Muktedir siyasi kararlılık böyle bir şey.
TERÖR BİR DIŞ POLİTA STRATEJİSİ HALİNE GELDİ!
Akademisyen Doç. Dr: Oğuzhan Ergün: Terör ya da terörizm bir dış politika stratejisi haline geldi. Ülkeleri bu şekilde şekillendirip yönlendirme çabasına giriyorlar. Coğrafya kaderdir ve kader olduğu için bu kazalar da olacaktır. Allah bilir güvenlik birimleri kaç saldırıyı önlediler ama bu kazalar meydana geliyor. Türkiye’nin bu adımları ile bağlantısı olması mümkün değil ama sembolik özelliği olmaması da mümkün değil. Bu eylemler genelde 10 veya 15 günlük keşifler sonucu gerçekleştiriliyor.
Bu coğrafyada biz hiçbir şey yapmayalım deme hakkınız yok. İç siyasette sığ yaklaşımın olması mümkün değil.
"HAMLELER SONRASI BİRİLERİ DÜĞMEYE BASTI"
Terör ve Güvenlik Uzmanı İsmail Cingöz de A Haber ekranlarında yaşanan terör saldırısını yorumladı.
İşte Cingöz'ün açıklamalarında öne çıkanlar:
"İÇ VE DIŞ DÜŞMANLAR RAHATSIZ"
Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli atılımları var. Kendi kendine yeter hale gelmeye başladığı günlere erişmiş durumdayız. Hiçbir ülke yüzde 100 kendi yeter halde olmayacaktır ama Türkiye son zamanlarda bağımlılıktan kurtulma ve kendi silah sanayiinde önemli atılımlar yapma durumunda olduğu süreçlerdeyiz. Kendi uçağını yapma aşamalarına gelmiş ve deneme uçuşları yapmak durumunda olduğu günleri yaşıyoruz. İHA’larla SİHA’larla kendini ispatlamış bir Türkiye görmekteyiz. Bu iç ve düşmanları rahatsız etmektedir.
“SİYASİ HAMLELERDEN RAHATSIZLIK DUYAN BİRİLERİ DÜĞMEYE BASMIŞ OLABİLİR”
Terörle mücadelede Türkiye önemli hamleler yaptı. Irak’ın kuzeyinde adeta terörün bitirildiği günlerin ayak sesleri duyulur hale geldi. Suriye’nin kuzey bölgelerinde Türkiye’ye karşı olabilecek her türlü hamlelere karşı kara birliklerimiz konuşlandı. Bu da birçok cenahı rahatsız etmekte. Türkiye’nin terörü hamleleri ile birlikte siyasette normalleşme çalışmalarını başlattıkları bir döneme girildiği bir süreç yaşanıyor aynı zamanda.
Siyaseten yapılan hamlelerden rahatsızlık duyan birileri tarafından düğmeye basılmış olabilir. Bu nedenle dikkatlerin çekilmeye çalışıldığı bir süreç yaşanıyor.
"ZAMANLAMASI ÇOK MANİDAR"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, “Başımız sağ olsun. Büyük bir saldırıya benziyor. Zamanlaması çok manidar.” dedi.
İşte Gökçe'nin açıklamalarında öne çıkanlar:
"İzlediğimiz görüntüler büyük bir saldırı olduğunu gösteriyor. Zaten saldırının şiddetinin ötesinde zamanlaması ve hedefi çok manidar."
"Burada alçakça bir saldır söz konusudur. Türkiye’nin bölgede izlediği politikalar yönelik dur diyebilmek adına yapılan bir saldırıdır. Yapılan terör saldırısı Türkiye’yi durdurur mu? Hayır. Türkiye insancıl ve barışçıl politikalarına devam edecektir. Terörle mücadele kararlılıkla devam edecektir."
"Bunca yıldır terörle mücadele ediyoruz. Bunca zamandır bölgede proaktif güvenlik politikalar izliyoruz. Yapılanlar bizi durdurmadı yine durdurmayacak. Daha önce de benzer saldırılar oldu. Türkiye daima barışı önceleyen politikalar izlemeye devam etti. Tabi Türkiye’nin attığı adımlardan rahatsız olanlar vardır. İşte bunlar böyle kritik tesisleri hedef alıyorlar."
"TUSAŞ’a yönelik haince alçakça bir saldırı düzenlediler. Dün devlet aklı ile yapılan açıklamalara yönelik bir cevap da olabilir. Dünkü açıklamalar Türkiye’nin bölgede izleyeceği politikaların dışa vurumudur. Bunca zaman güvenlik kaynaklarımız birçok saldırıyı önledi biz bunlardan eminiz. Hiç umulmayan birden post modern terörizmle saldırı olabilir."
TUSAŞ'TA HAİN TERÖR SALDIRISI
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu 5 kişi şehit olurken 22 kişi ise yaralandı. Öte yandan MSB tarafından duyurulan habere göre 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi.
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