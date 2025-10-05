CANLI | Tüm Türkiye'de Filistin Yürüyüşü! Gazze'ye ve filolara destek! Ayasofya'dan Eminönü'ne...

12:37 05 Ekim 2025

A Haber canlı yayınında konuşan 15 yaşındaki hafız şu ifadeleri kullandı:

“Filistin meselesi sadece Müslümanların üstüne alınması gereken bir mesele değildir. İnsanlığı alakadar eden bir meseledir. Eğer ufacık bir vicdanınız varsa buraya gelip o insanların hakkını savunmalısınız diye düşünüyorum. Orada çocuklar katledilirken insanların hakkı yenirken kadınlar çocuklar ölürken biz yan gelip yatamayız evlerimizde. Sizleri de meydanlara davet ediyorum.

Batı’ya bir özenti var lütfen Batı’ya olan özentinizi birazcık azaltın. Orada sarı saçlı mavi gözlü insanlara eğer böyle bir şey yapılsaydı dünya ayağa kalkardı siz de ayağa kalkardınız ama şu anda bunun bir ırkla alakası olmadığını söylemek istiyorum yaşıtlarıma özellikle. Etrafınıza bir bakın. Yapılan haksızlıklara bir bakın. Taraflı bakmayın insani olarak bakın bu meseleye.”