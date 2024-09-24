Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi zirvesi! Kritik temaslar önemli mesajlar...
Birleşmiş Milletler Zirvesi için ABD'de bulunan Başkan Erdoğan'ın gündemi oldukça yoğun işliyor. Türkevi'nde peşi sıra dünya liderlerini ağırlayan ve ağırlayacak olan Başkan Erdoğan kritik diplomasilere imza atıyor. İşte Başkan Erdoğan'ın Türkevi'ndeki kabulleri ve mesajları...
Başkan Erdoğan, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) için gittiği ABD'de önemli temaslarda da bulunuyor.
İşte birçok dünya liderini New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısındaki Türkevi'nde ağırlayan ve ağırlayacak olan Başkan Erdoğan'ın görüştüğü isimler...
BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'İ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.
Başkan Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Miçotakis'i kabul etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM'DE DÜNYAYA TARİHİ ÇAĞRI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya seslendi.
Tüm ülkeleri Filistin devletini tanımaya davet eden Başkan Erdoğan, "Tarihin doğru tarafında yer alın" ifadelerini kullandı. Batı'nın Gazze'deki İsrail soykırımına desteğine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Tavşana kaç, tazıya tut politikası izleniyor" dedi. Gazze'de insanlık ittifakının olması gerektiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." şeklinde konuştu. KKTC ve Uygur Türkleri için de önemli mesajlarda bulunan Başkan Erdoğan, bir kez daha "Dünya 5'ten büyüktür" mesajını verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRK VE ABD’Lİ İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) ev sahipliğinde düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Türk ve ABD’li iş insanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA BAŞBAKANI OLAF SCHOLZ'U KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz'u kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, Scholz'la görüşmesinde, özellikle Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik desteklerinin Gazze'deki eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olduğunu söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN İRAN YENİ CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki tarihi ve kültürel bağların iki ülke ilişkilerine her zaman olumlu yansıdığını, yeni dönemde de iki ülkenin çıkarlarına uygun işbirliği fırsatlarının değerlendirileceğini, ilişkilerin her alanda geliştirilerek ilerletileceğine inandığını ifade etti.
Başkan Erdoğan, İsrail’in bölgede huzuru ve istikrarını tehdit eden saldırganlığına karşı barışa hizmet eden adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı.
İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında uyguladığı şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hakları temelinde uluslararası toplumun sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, Gazze başta olmak üzere İsrail katliamlarının yaşandığı Filistin topraklarındaki sivillere insani yardım ulaştırmak için Türkiye’nin gayretlerini artırarak sürdürdüğünü belirtti.
Öte yandan, görüşmenin ardından New York’taki Türkevi’nden ayrılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına "sağ ol" diyerek yanıt verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN KUVEYT VELİAHT PRENSİ'Nİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Başkan Erdoğan'ın Al-Sabah'ı kabulü basına kapalı gerçekleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN UCM BAŞSAVCISI KARİM KHAN'I KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.
Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, görüşmede İsrail’in Gazze’de bir soykırıma imza attığını, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti.
İsrail’in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail’e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu, Türkiye’nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCIC İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmeye devam ettiğini, iş birliği alanlarını çeşitlendirme ve geliştirmeye büyük bir kararlılık içinde devam edileceğini ayrıca Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinin devamının önemli olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan, Gazze’de İsrail saldırganlığı nedeniyle büyük bir insanlık dramı yaşandığını, katliamların durması için uluslararası toplumun tek ses olması gerektiğini, İsrail’in çatışmaları bölgenin tamamına yayma gayretlerinin engellenmemesi durumunda, dünya barışının daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA'YI KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü.
Erdoğan'ın Rama'yı kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edileceğini ifade etti.
Başkan Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini, bunun için dünya devletlerinin hep birlikte barış odaklı hareket etmesi halinde İsrail’in durmaya mecbur kalacağını belirtti.
ABD'DE TURKEN FOUNDATION'I ZİYARET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.
Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Başkan Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti.
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