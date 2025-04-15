CANLI | Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Kızından duygulandıran paylaşım

16:28 18 Nisan 2025

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, hastane önünde açıklama yaptı.

Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Doktorların yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar durumu stabil. Bu stabilizasyona çok şey borçluyuz çünkü ön görülen hastane sürecinin bir parçasıydı. Tabii bu yüksek hayati riskin devam etmediği anlamına gelmiyor. Büyük bir yaşam mücadelesi veriyor Sırrı Süreyya Önder.

Tıpkı kızı Ceren'in dediği gibi, kendisinin en iyi bildiği bizim de en iyi tanıkları olduğumuz şeyi yapıyor. Direniyor, biz de umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki bu süreci sağlıkla atlatacak. Aramıza katılacak. Çok görmek istediği kalıcı barışı görecek, bunun kurucularından biri olmak için gayret göstermeye devam edecek.

Hastane sürecinin uzun bir süreç olacağını en başından beri gem biz hem doktorlar söylemişti. Süreç öngörüldüğü şekilde ilerliyor.