CANLI | Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? AK Partili Güler'den açıklama: Cumhurbaşkanımız süreci sürekli takip ediyor
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde aort damarında yırtılma ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Önder, acil olarak ameliyata alınarak 12 saat süren zorlu bir operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Önder'in hayati tehlikesi sürerken, DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi. Parti tarafından yapılan açıklamada "Önder’in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan sanatçılar ve siyasetçiler hastaneye ziyaretlerde bulunuyor.
Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ
Kalbindeki AORT damarının yırtıldığı ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Önder, ameliyata alındı. Ameliyat 12 saat sürdü. Tedavinin 3. gününde hastaneden yeni bir açıklama geldi. Zorlu geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
AK PARTİ GRUP BAŞKANI GÜLER ÖNDER'İ HASTANEDE ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Siyasilerin Önder’e ziyaretleri de sürüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Önder’i hastanede ziyaret edip durumu hakkında bilgi aldı.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Burada DEM Parti milletvekillerimiz ve aile ile de görüştük. Ben tekrar TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda iyileşir ve mecliste yeniden aramıza döner. Büyük bir rahatsızlık fakat herkes ümidini koruyor. İlk günden daha iyi bir seviyeye gelmesini memnuniyet ile karşılıyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı durumlar meydana gelebilir fakat şu anda ilk zamanki kriz durumu daha gelişim kaydediyor. Tabii risk durumu ve doktorlarla beraber 5 günlük bekleme süresi önemli bir durum. Bekleyeceğiz, dua edeceğiz. Kızının da dediği gibi Sırrı bey dirençli bir insan. İnşallah bu sıkıntıyı da atlatacaktır. Ülkenin birçok kesiminden insanla temas ettiğimde Sırrı bey için hem üzülüyorlar hem de dualarını ifade ediyorlar. Taşıdığı misyon ve halkımız, toplumumuz nezdinde bıraktığı güzel bir hatıra var. Herkes de Sırrı beyi o şekilde hatırlıyor. İnşallah tez zamanda aramıza kavuşur ve yeniden mecliste birlikte çalışmaya devam ederiz. Cumhurbaşkanımız da gün içerisinde sürekli süreci takip ediyor. Dönem dönem AK Parti Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Halit Yerebakan Hocamız biliyorsunuz çok önemli bir kalp cerrahı. Kendisi üzerinden de sürekli bilgi alıyor. Biraz önce ben de Halit Hocamız ile konuştum. Kendisi de zaten buraya gelecek sürekli irtibat halindeler. Ülkemiz ve devletimiz tüm imkanları ile beraber gereken her desteği veriyoruz. Tabii burada duaya da çok büyük bir ihtiyaç var" diye konuştu.
KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA: OLUMLU BİR SÜREÇ DENİYOR
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, "Zor bir ameliyat söz konusu. Bir risk her zaman için var. Bu manada takdir Allah'ın diyoruz. Tabii durumun şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor. Olumlu bir süreç deniyor. Çünkü vücudun dinlenmesi, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yoğun bakımda abisinin yanına girmemeye özen gösterdiğini söyleyen Önder, "Hocalarımız resmen iğne ile kuyu kazdılar. Böylesine bir emekle geri döndürülen bu hastaya üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Hastane ortamındayız ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin ben görmesem de olur. Hocaların verdiği haberlerle yetiniyorum. Bir an önce iyileşsin aramıza dönsün hep birlikte görelim" ifadelerini kullandı.
DEM PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Parti tarafından yapılan açıklamada "İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz" denildi.
EFKAN ALA VE MEHDİ EKER ZİYARET ETTİ
AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala ile eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de tedavi gördüğü hastaneye ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Ala, "Sırrı Süreyya Önder’in bugüne kadar hep başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbinin bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz." dedi.
SANATÇILAR VE SİYASİLERDEN ZİYARET!
Yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder için sevenleri dua ederken, sanatçılar ve siyasetçiler hastaneye ziyaretlerde bulunuyor. Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl, Önder’in sağlık durumu hakkında umut dolu mesajlar verdi.
Kaynarca, "Hepimizin duası onunla. Kalkacak ve o sevimli yüzüyle, umut veren tavrıyla herkese el sallayacak diye umuyoruz" dedi.
Yavuz Bingöl ise, "Sırrı Süreyya Önder yattığı yerde bütün Türkiye’yi birleştirdi, herkes onun için dua ediyor. Bu kadar duayla ayağa kalkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
PERVİN BULDAN'DAN PAYLAŞIM
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da bir paylaşım yaptı.
Buldan, DEM Parti Heyeti'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği güne ait olan bir fotoğrafı yayımlayarak, altına "Sn. Cumhurbaşkanı’nı ziyaret edeceğimiz gün “Başkanım gel bir selfi çekip kızlarımıza gönderelim” dedi." notunu düştü.
"KIZINDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM"
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından babası ile bir arada olduğu bir fotoğraf paylaştı.
Önder, paylaşımında "Kurbağa gibi yatıp uyudum koynunda 33 sene. Uyuyamadığımda gelip kocaman ellerinle kulaklarımı kapatmanı özledim. Gecenin bir yarısı uyandırıp “bana bir kahve yap sana keman çalayım” demeni özledim. Karşına oturtup Onat Kutlar, Gülten Akın okumanı özledim. Seni çok özledim ya." ifadelerine yer verdi.
"DURUMU STABİL KÖTÜ HABER YOK"
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, hastane önünde açıklama yaptı.
Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Doktorların yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar durumu stabil. Bu stabilizasyona çok şey borçluyuz çünkü ön görülen hastane sürecinin bir parçasıydı. Tabii bu yüksek hayati riskin devam etmediği anlamına gelmiyor. Büyük bir yaşam mücadelesi veriyor Sırrı Süreyya Önder.
Tıpkı kızı Ceren'in dediği gibi, kendisinin en iyi bildiği bizim de en iyi tanıkları olduğumuz şeyi yapıyor. Direniyor, biz de umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki bu süreci sağlıkla atlatacak. Aramıza katılacak. Çok görmek istediği kalıcı barışı görecek, bunun kurucularından biri olmak için gayret göstermeye devam edecek.
Hastane sürecinin uzun bir süreç olacağını en başından beri gem biz hem doktorlar söylemişti. Süreç öngörüldüğü şekilde ilerliyor.
"HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR"
DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama geldi.
Yapılan açıklamada "Sırrı Süreyya Önder'in genel durumu aynı, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor." denildi. Açıklamada, Önder'in hayati riskinin devam ettiği kaydedildi.
"ŞİMDİYE KADAR BÜYÜK DİRENÇ GÖSTERDİ"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in şimdiye kadar gösterdiği büyük direncin kendilerine ümit verdiğini söyledi. Memişoğlu, Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.
Önder'in ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Memişoğlu, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'den Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN BİZZAT DURUMU TAKİP EDİYOR
Memişoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hekimlere ve ilgili sağlık ekiplerine tedavi noktasında teşekkürlerini ilettiğini, ilk andan itibaren kendisinin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Önder'in sağlık durumunu bizzat takip ettiğini belirtti.
Önder'in, Türkiye'nin değerli insanlarından olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Hepinizden, Türkiye'den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz." dedi.
"DURUMUNDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOK"
Hastanede görevli hekimlerden, sağlık personelinden ve Önder'in mevcut durumundan bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum. Burada hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Durumunda bir değişiklik olduğunda hekim arkadaşlarımız arz eder. Biz duamızı ettik."
"HASTANE YÖNETİMİNİN AÇIKLAMALARI ESASTIR"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu.
Açıklama sırasında DEM Parti'nin diğer Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları da kürsüye geldi. Önder'in sağlık durumunun herkes tarafından takip edildiğini belirten Bakırhan, "Hastane yönetimi ve operasyonu yapan hekimler zaten kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Onların yapmış oldukları bilgilendirme üzerine bir şeyler söylemek istemiyorum. Biz de hastane yönetimin yapmış olduğu açıklamaları esas alıyoruz. Hastane yönetiminin yaptığı açıklamalar esastır. Kamuoyundaki yapılan farklı yorum ve spekülasyonlara lütfen hem basın, kamuoyu hem de halklarımız itibar etmesin. Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi. Birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacağına eminim. Sırrı Süreyya Önder halklarımızın duasıyla, dayanışmasıyla birlikte uğruna yıllardır mücadele ettiği, bedel ödediği haklarımızla mücadelesiyle buluşacaktır. Buna eminiz. Mücadele ediyor, direniyor. Bu mücadele ve direnişin de sağlıkla, sağlıklı bir şekilde bize kavuşmasıyla olabileceğini umuyoruz, bekliyoruz. Bugünler çok tarihi günlerdir. Siz de hep beraber izlediniz. Türkiye halkları hep beraber buradaydı" dedi.
Bakırhan, "Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu da merak ettiler ama en çok onun barış mücadelesinden dolayı, demokrasi mücadelesinden dolayı, onurlu mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Umarım bu Sırrı Süreyya Önder'e yapılan dayanışma, sahip çıkma önümüzdeki günlerde Sırrı Süreyya Önder'in uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine de sahip çıkarak devam eder. Kısaca bu bilgilendirmeyi yapmak istiyorum. Ekip arkadaşları her gün, bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi. Biz de onlara güveniyoruz. Kimsenin tereddütü olmasın. Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birisindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı bir operasyonla karşı karşıyayız. Tereddüte yer yok. Sağlıklı, iyi koşullarda çok iyi hekimlerle Sırrı Süreyya'nın sağlığına kavuşacağını umuyorum. Bekliyor, hepiniz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"KRİTİK SÜREÇ 10-40 GÜN ARASI"
Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in son sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çiftçi, "Kalbin son kısmının iyi kasılması umut veriyor. Uzum bir zamana ihtiyacımız olacak. Enfeksiyon en çok korktuğumuz şey. Güçlü antibiyotik almakta. Önder'in değerleri düzeliyor. Sesleri duyabiliyor." dedi.
"DAHA OLUMLU HABERLER VAR"
Siyasilerin Önder'e ziyaretleri de sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Önder'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Burada doktorlardan ve yetkililerden bilgi alma imkanımız oldu. Bugün Sırrı Beyin durumu ile ilgili daha olumlu haberler alıyoruz. Tabi bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Uzun soluklu bir tedavi süreci. Çok ağır bir sağlık tablosu ile karşı karşıyayız. Ama en etkili şekilde ehil kadroların müdahale ettiği sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Gereken her şey yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gerek doktor, gerekse de Sağlık Bakanı kanalıyla doğrudan kurduğu temaslarla bu süreci yakından takip ediyor. Bizlerde bugün buradayız. Sırrı bey bir siyasetçi. Farklı fikir ve düşünceleri olan bir insan. Ama her şeyden önce bir insan ve insan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan çok farklı kesimlerle farklı düşünen insanlarla köprüler kurabilen bir kişiliğe sahip. Bununla da siyasi hayatımıza önemli katkılar yapmış bir şahsiyet. Moralini hep biliyoruz. En zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle ve sıcak yaklaşımlarla gündem olmuş bir kişilik. Hayatını, direncini biliyoruz. Bu sağlık mücadelesinden de başarılı bir şekilde çıkacağına yürekten inanıyoruz. Dua ediyoruz, geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz. Kızı ile de kısa bir görüşme imkanımız oldu. Çok ağır bir sağlık tablosu var. Uzun bir süre daha mücadele devam edecek. Gün gün bu süreci sağlık ekiplerinden takip edeceğiz. Sağlık her şeyin başı. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Dualarımız Sırrı bey ile" şeklinde konuştu.
HASTANEDEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatı yaklaşık 12 saat süren TBMM Başkan vekil Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama yapıldı.
Aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyata alınan ve yaklaşık 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama yapıldı.
Hastaneden yapılan yeni açıklamada "Sayın Sırr Süreyya ÖNDER, genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşimi düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altnda ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız." denildi.
"ÖNDER 5 GÜN UYUTULACAK" İDDİASI
Sırrı Süreyya Önder'in 5 gün uyutulacağı iddia edildi.
"KANAMASI DURDU KIZINA TEPKİ VERDİ"
Hayati tehlikesi süren Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
"KANAMASI DURDU GİBİ"
"Bizi umutlandıran bir iki parametre var." diyen Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi." diye konuştu.
"ÖNDER, KIZI YANINA GİRDİĞİNDE TEPKİ VERDİ"
Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a verdiği bilgi de şöyle konuştu: "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor."
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat edilen Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı. Önder'in dün 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldığını anlatan Çiftçi, acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktardı.
Nabız alınmasının ardından acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort diseksiyonu tanısı konulduğunu belirten Çiftçi, "Tip 1 aort diseksiyonu kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanamadır. Takiben 23.05'te hastamızın yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır. Operasyonumuz 12 saat sürmüştür." ifadesini kullandı.
"BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin devam ettiği hastaneye geldi.
Ziyareti sonrasında açıklama yapan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hekim arkadaşımız, hekim hocamız da oradaydı, doktor hocamız bilgi verdi Süreyya bey ile ilgili olarak. Durumunun iyi olmasını hem arzu ediyoruz, hepimizin ortak talebi, ortak dileği. O’nun esprilerine her zaman gülümseyerek biz de katkı vermeye çalıştık. Ama gerçekten de uyutma süresini beş güne çıkarmışlar. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu. Allah’tan şifalar diliyorum. Teşekkür ederim çok sağ olun. Ben hekim değilim, kararı hekim arkadaşlarımız verecek ama şunu sordum, sürekli bakıldığını, sürekli izlendiğini, bu konuda hastanenin elinden gelen bütün çabaları gösterdiğini, evinin buraya yakın olmasının büyük bir avantaj olduğunu, avantaj içinde buraya kısa süre içerisinde geldiğini söylediler. Aynı zamanda hastanede konu ile ilgili yetkin iki hocanın da burada bulunmasının da büyük bir avantaj olduğunu ifade ettiler. Tabii biz bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Allah’tan en büyük dileğimiz de o, inşallah kıssa süre içerisinde dağlığına kavuşur. Uyutmalarının nedeni de daha kısa sürede sağlığına kavuşması için belli şeylere olumlu tepki verdiğini ifade etti. İnşallah daha da iyi olur. Arzumuz da bu" dedi.
"EN İYİ BİLDİĞİN ŞEYİ YAP VE DİREN BABA"
Hastaneden sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Ceren Önder Kandemir paylaşımında, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN'DAN ÖNDER'İN KIZINA VE BULDAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Önder'in kızı Ceren Önder ile dün gece ve bugün telefonda görüştü. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini belirtti.
"DURUMUNUN KRİTİK OLMA EVRESİ DEVAM EDİYOR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Önder için hastanede önünde açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yaşananlar hepimizi üzdü. Hocamızdan aldığımız bilgiye göre durumun kritik olması devam ediyor. Hayatın pek çok zorluğunu görmüş güçlü bir karakter. Hepimizin duası bu zorlu süreci de atlatabilmesi. Şifa bulması için dua ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bizzat bilgi aldı süreci de yakından takip ediyor. Önder'in terörsüz Türkiye sürecine katksı devam ediyor. " dedi.
"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Kurtulmuş, Önder'in ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, yetkililerden bilgi aldı. Numan Kurtulmuş, ardından basına açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. Sırrı Süreyya kardeşimiz insan olarak fevkalade insan. Onun bu insani özellikleri kısa süre içerisinde insanlar tarafından ortaya konuldu. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Dua ediyoruz. Şafi olan Cenab-ı Allah'tır. Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde olumlu yanıt alırız" dedi.
YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınlarının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: NE GEREKİYORSA YAPILACAK
Başkan Erdoğan'ın dünden bu yana iki kez Pervin Buldan’ı arayarak hem bilgi aldığı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın Buldan’a "Ne gerekiyorsa yapılacak" dediği de ifade edildi.
HEM YIRTIK HEM DE KALP KRİZİ
Ameliyata giren Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise, "Aort diseksiyonu zaten kalp damar cerrahisinin en ileri patolojilerinden biridir ama bir şey ilave etmek istiyorum. Diseksiyon geri gelmiş de durumdaydı. Sağ koroner damar, kalbi besleyen damarlardan biridir, diseksiyonun içinde kalmış. Aynı zamanda koronerin ağzında bir yırtık da vardı. Muhtemelen Sırrı Bey'in 112 Acil geldiğinde şikayetini söyleyip yere yığılma sebeplerinden birisi de buydu. Kalp krizi de eklenmiş. Hepsini düzelttik fakat kalp çok darbe yediğinden biraz dinlendirdik kalbi. Kanama kontrolü yaptık. ECMO desteği derken 12 saati buldu ameliyat" dedi.
"GELDİĞİNDE KALP VE DOLAŞIMI DURMUŞTU"
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin doktorlar son durumu açıkladı.
Önder'in son sağlık durumu hakkında hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Sayın Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe eşliğinde hastanemize ulaştırıldı dün gece. Acil servisimizde 10 dakikalık kalp masajı sonrası nabız alınmıştır. 23.05'te hastamız nabız ve dolaşımı durdu, kalp masajı yapıldı. 23,35'te operasyon yapıldı ve 12 saat sürdü operasyon. Aort kapağı değiştirilmiştir. Tüm aortayı etkileyen bu durum bizim en büyük operasyonlarımızdan biridir. Ölüm riski yüksek olan ameliyattır.12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakım ünitemize alındı. Hayati riski devam etmektedir. Şu dakikalarda hepimizi nöroloji tablosunu takip ediyoruz. Hepimiz sabırla bekleyeceğiz." dedi.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KATKISI FAZLA"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e yaptığı açıklamada "Hepimize geçmiş olsun. Sırrı Süreyya Bey uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız. Entelektüel kişiliği, sanatkar kişiliği, siyasetçi kişiliğiyle toplumumuzun yakından tanıdığı birisi. Gerçekten çok üzüldük. Bir müddettir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Birden çok sağlık problemi vardı. Kritik olduğunu doktorlar söylüyorlar. Hayatın pek çok badiresini atlatmış bir arkadaşımız. En zor zamanlarda sıkıntılı zamanlarda bile umudunu neşesini korur her zaman. Hepimiz bir an evvel sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz terörsüz Türkiye dediğimiz süreç bakımından da çok kıymetli katkıları vardı olmaya devam ediyor. Geçmişten beri bu katkıları var. Esprili bir şekilde bir gün hepimiz emanetimizi teslim edeceğiz ama şu süreci bir görelim kardeşlik atmosferi iyice pekişsin diye de arada bir söylerdi. Dua ediyorum sağlığına kavuşsun." dedi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA: HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp – akciğer masajı eşliğinde 15 Nisan 2025'te saat 22.41 sularında hastanemiz acil ünitesine ulaşmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren kalp – akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip 1 Aort Disseksiyonu (kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inem aortayı içeren tüm aorta kartları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05'de yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamın acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'de operasyon başlamıştır. Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır.
12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
ÖNDER'İN ESKİ DOKTORU A HABER'E KONUŞTU
Önder'in durumu kritikliğini korurken, eski doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Boztosun, Önder'in aort damarındaki genişlemenin bir süre önde takibe alındığını söyledi.
AMELİYAT TAMAMLANMADI
Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde bekleyen gazetecilere açıklama yapan Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında iyi haberler vermek için dakikalar saydıklarını söyledi.
Doğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi partilerin genel başkanlarının ve temsilcilerinin Önder'in durumunu yakından takip ettiğini aktardı.
Şu ana kadar mevcut bilgilerin dışında yeni gelişme olmadığını bildiren Doğan, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bilgi yok ama görüyoruz ki merak ediliyor ne olduğu. Ameliyat bitti mi, bitmedi mi, bittiyse başarılı geçti mi, geçmedi mi, yoğun bakıma alındı mı, alınmadı mı, bundan sonraki süreç nasıl olacak, hastanede kalma süreci ve bundan sonraki sağlık takibi nasıl sağlanacak? Hepsi merak ediliyor. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada öngördükleri sürenin uzun bir süre olduğunu söylemişlerdi. Yani sabah 7-8 sularına kadar sürebilecek bir ameliyattan bahsetmişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi. Bize ulaşan bilgiler bu yönde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin. Yoğun bakıma alındığı zaman da bu bilgiyi hem sizlerle paylaşacağız hem de doktorlar gerekli açıklamayı yapacaktır."
Doğan, Önder'in zor zamanların insanı olduğunu, bu zorlu ameliyatı da başarıyla atlatacağına inandıklarını ifade etti.
Önder'in çok ağır olaylar yaşadığını, gördüğünü, ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenen bir insan olduğunu aktaran Doğan, "Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz bu yönde, umudumuz da bu yönde. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden büyük umutla bekliyoruz." dedi.
Ayşegül Doğan, "Tekrar belirtmek istiyorum. Ameliyatın zaten uzun sürmesi bekleniyordu. Beklendiği ve öngörüldüğü gibi ilerliyor şu anda. Ameliyatın uzun sürmesi, işlerin iyi gitmediği anlamına gelmiyor. Öngörülen süre ve öngörülen şekilde ilerliyor her şey." bilgisini paylaştı.
AMELİYAT SONA ERDİ İDDİASI
Demirören Haber Ajansı, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili sabah saatlerinde bir haber geçerek Önder'in ameliyatının sona erdiğini duyurmuştu. DHA'nın haberine göre ameliyat 7 saat sürdü ve ameliyathanede müşahedesi süren Önder'in, yoğun bakım servisinde gözlem altına alınması beklendiği belirtilmişti.
BAKAN TUNÇ'TAN MESAJ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi.
Tunç, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
ÖMER ÇELİK: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü, Ömer Çelik ise "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
DEM PARTİ HASTANE ÖNÜNDE
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi. Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu süreci de atlatacak. Bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacağına ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyoruz" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.
"SAYIN VALİ'YE VE SİYASİ BAŞKANLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları,"Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu yönde.
Bu süreçte başta siz değerli basın emekçileri ve halkımız olmak üzere; sağlık emekçilerine, doktorlara, hemşirelere, buraya gelen Sayın Vali'ye, telefonla arayarak ilgilenen siyasi parti başkanlarına, milletvekili arkadaşlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyoruz.
Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu süreci de atlatacak. Bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacağına ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.
VALİ DAVUT GÜL: AMELİYAT 6-7 SAAT SÜREBİLİR .
İstanbul Valisi Davut Gül, hastane önünde açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "112'ye ihbar, saat 22.10'da geliyor. Yaklaşık 6-7 saat süren bir ameliyata girdi. Ciddi bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyat tamamlanacak" dedi.
BAHÇELİ'DEN TELEFON
MHP Lideri Devlet Bahçeli DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden bilgi aldı.
Öte yandan Bahçeli, Tuncer Bakırhan ve Pervin Buldan ile de görüştü.
ANA DAMARINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.
"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili
Adıyaman – 1962, Ziya, Zeliha.
Sinemacı, Yönetmen, Senarist; Lise mezunudur.
Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.
24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.
TBMM Başkanvekilidir. Önder, 1 çocuk babasıdır.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
DEM Parti'den gelen açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." denildi.
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