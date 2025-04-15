CANLI | Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! Sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi...
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde aort damarında yırtılma tespit edilen Önder, acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 10 saat süren zorlu operasyonun ardından Önder yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada "Ameliyat 12 saat sürdü, yoğun bakımda. Hayati tehlikesi halen devam etmekte." denildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığı geçirdiği tespit edilen Önder, acil serviste tedavi altına alındı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KATKISI FAZLA"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e yaptığı açıklamada "Hepimize geçmiş olsun. Sırrı Süreyya Bey uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız. Entelektüel kişiliği, sanatkar kişiliği, siyasetçi kişiliğiyle toplumumuzun yakından tanıdığı birisi. Gerçekten çok üzüldük. Bir müddettir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Birden çok sağlık problemi vardı. Kritik olduğunu doktorlar söylüyorlar. Hayatın pek çok badiresini atlatmış bir arkadaşımız. En zor zamanlarda sıkıntılı zamanlarda bile umudunu neşesini korur her zaman. Hepimiz bir an evvel sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz terörsüz Türkiye dediğimiz süreç bakımından da çok kıymetli katkıları vardı olmaya devam ediyor. Geçmişten beri bu katkıları var. Esprili bir şekilde bir gün hepimiz emanetimizi teslim edeceğiz ama şu süreci bir görelim kardeşlik atmosferi iyice pekişsin diye de arada bir söylerdi. Dua ediyorum sağlığına kavuşsun." dedi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA: HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp – akciğer masajı eşliğinde 15 Nisan 2025'te saat 22.41 sularında hastanemiz acil ünitesine ulaşmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren kalp – akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip 1 Aort Disseksiyonu (kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inem aortayı içeren tüm aorta kartları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05'de yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamın acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'de operasyon başlamıştır. Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır.
12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
ÖNDER'İN ESKİ DOKTORU A HABER'E KONUŞTU
Önder'in durumu kritikliğini korurken, eski doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Boztosun, Önder'in aort damarındaki genişlemenin bir süre önde takibe alındığını söyledi.
AMELİYAT TAMAMLANMADI
Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde bekleyen gazetecilere açıklama yapan Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında iyi haberler vermek için dakikalar saydıklarını söyledi.
Doğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi partilerin genel başkanlarının ve temsilcilerinin Önder'in durumunu yakından takip ettiğini aktardı.
Şu ana kadar mevcut bilgilerin dışında yeni gelişme olmadığını bildiren Doğan, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bilgi yok ama görüyoruz ki merak ediliyor ne olduğu. Ameliyat bitti mi, bitmedi mi, bittiyse başarılı geçti mi, geçmedi mi, yoğun bakıma alındı mı, alınmadı mı, bundan sonraki süreç nasıl olacak, hastanede kalma süreci ve bundan sonraki sağlık takibi nasıl sağlanacak? Hepsi merak ediliyor. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada öngördükleri sürenin uzun bir süre olduğunu söylemişlerdi. Yani sabah 7-8 sularına kadar sürebilecek bir ameliyattan bahsetmişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi. Bize ulaşan bilgiler bu yönde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin. Yoğun bakıma alındığı zaman da bu bilgiyi hem sizlerle paylaşacağız hem de doktorlar gerekli açıklamayı yapacaktır."
Doğan, Önder'in zor zamanların insanı olduğunu, bu zorlu ameliyatı da başarıyla atlatacağına inandıklarını ifade etti.
Önder'in çok ağır olaylar yaşadığını, gördüğünü, ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenen bir insan olduğunu aktaran Doğan, "Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz bu yönde, umudumuz da bu yönde. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden büyük umutla bekliyoruz." dedi.
Ayşegül Doğan, "Tekrar belirtmek istiyorum. Ameliyatın zaten uzun sürmesi bekleniyordu. Beklendiği ve öngörüldüğü gibi ilerliyor şu anda. Ameliyatın uzun sürmesi, işlerin iyi gitmediği anlamına gelmiyor. Öngörülen süre ve öngörülen şekilde ilerliyor her şey." bilgisini paylaştı.
AMELİYAT SONA ERDİ İDDİASI
Demirören Haber Ajansı, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili sabah saatlerinde bir haber geçerek Önder'in ameliyatının sona erdiğini duyurmuştu. DHA'nın haberine göre ameliyat 7 saat sürdü ve ameliyathanede müşahedesi süren Önder'in, yoğun bakım servisinde gözlem altına alınması beklendiği belirtilmişti.
BAKAN TUNÇ'TAN MESAJ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi.
Tunç, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
ÖMER ÇELİK: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü, Ömer Çelik ise "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
DEM PARTİ HASTANE ÖNÜNDE
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi. Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu süreci de atlatacak. Bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacağına ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyoruz" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.
"SAYIN VALİ'YE VE SİYASİ BAŞKANLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları,"Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu yönde.
Bu süreçte başta siz değerli basın emekçileri ve halkımız olmak üzere; sağlık emekçilerine, doktorlara, hemşirelere, buraya gelen Sayın Vali'ye, telefonla arayarak ilgilenen siyasi parti başkanlarına, milletvekili arkadaşlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyoruz.
Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu süreci de atlatacak. Bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacağına ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.
VALİ DAVUT GÜL: AMELİYAT 6-7 SAAT SÜREBİLİR .
İstanbul Valisi Davut Gül, hastane önünde açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "112'ye ihbar, saat 22.10'da geliyor. Yaklaşık 6-7 saat süren bir ameliyata girdi. Ciddi bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyat tamamlanacak" dedi.
BAHÇELİ'DEN TELEFON
MHP Lideri Devlet Bahçeli DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden bilgi aldı.
Öte yandan Bahçeli, Tuncer Bakırhan ve Pervin Buldan ile de görüştü.
ANA DAMARINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.
"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili
Adıyaman – 1962, Ziya, Zeliha.
Sinemacı, Yönetmen, Senarist; Lise mezunudur.
Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.
24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.
TBMM Başkanvekilidir. Önder, 1 çocuk babasıdır.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
DEM Parti'den gelen açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." denildi.
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