CANLI | Muğla ve Alanya’da alevlerle mücadele! Bakan Yumaklı açıkladı: Aliefendi'deki yangın tamamen kontrol altında | A Haber bölgede
Birçok şehirde art arda orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Tarım ve Ormanı Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlardaki son duruma ilişkin Alanya Aliefendi'deki yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, yaptığı açıklamada, "Muğla / Köyceğiz’deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor."Antalya Alanya Yaylakonak'taki yangının enerjisi düşürüldü" dedi. A Haber ekipleri ise bölgeden son durumu aktarıyor.
Türkiye'nin farklı illerinde orman yangınları peş peşe çıktı. Antalya, Aydın ve Muğla'da alevlerle canhıraş mücadele sürüyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR
"CAN KAYBIMIZ YOK, BU EN BÜYÜK TESELLİMİZ"
Antalya’nın Alanya ilçesinde Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerindeki orman yangınlarıyla mücadele sürdürülüyor.
Bölgedeki alevlere yüzlerce personel, onlarca kara aracı ve hava unsurlarıyla aralıksız müdahale ediliyor. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Aliefendi, İspatlı ve Kargıcak mahallelerimizdeki yangınlar söndürüldü, Kargıcak’ta soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre 3 evimiz ve 1 aracımız zarar gördü. Yaylakonak ve Şıhlar’da yangın halen devam ediyor. 800’e yakın personel, 200’ün üzerinde kara aracı, 11 hava aracı ile müdahale ettik. Ayrıca emniyet ve jandarmamızın 4 TOMA’sı aktif olarak yangın söndürme çalışmalarında görev yaptı. Can kaybımız yok, bu en büyük tesellimizdir” dedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise Öztürk, “Savcılık incelemesi sürüyor. Sonuçlandığında sebepler netleşecek” diye konuştu.
"MUĞLA / KÖYCEĞİZ’DEKİ YANGINDA BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL SAĞLANDI"
Tarım ve Ormanı Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlardaki son durumu sosyal medya hesabından açıkladı.
Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin bazı yerlerinde devam eden orman yangınlarından;
Antalya / Alanya - Aliefendi yangını hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI.
Muğla / Köyceğiz’deki yangında BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL SAĞLANDI. Soğutma çalışmalarımız sürüyor.
Antalya / Alanya - Yaylakonak’taki yangının ise ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."
YANGININ BOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI, BÖLGEYİ YOĞUN DUMAN KAPLADI
Antalya'nın Aksu ilçesinde dün akşam çıkıp, gece saatlerinde söndürülen orman yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı. Bölgenin yoğun dumanla kaplanmasına neden olan yangın nedeniyle tahliye edilen otelde, temizlik çalışmaları başlatıldı.
Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nin iç kesimlerinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Alevler kısa sürede Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangın bölgesindeki 5 yıldızlı otel ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Misafirler aynı gruba ait başka bir otele yerleştirildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu gece saatlerinde kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının boyutu gündüz ortaya çıktı. Yerleşim yerleri, seralar ve 5 yıldızlı otelin bulunduğu Beşgöz Deresi'nin bir tarafında çıkan yangının hızla denize doğru ilerlediği anlaşıldı. Yangın derenin karşı kıyısındaki otele sıçramazken, bölgeyi yoğun duman kapladı. Tatilcilerin tahliye edildiği otelde, temizlik çalışmalarının başladığı ve birkaç gün süreceği öğrenildi.
2 MAHALLEDE YANGIN KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi Mahallesi'nde çıkıp, İspatlı'ya da sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı. Aliefendi'den Kargıcak Mahallesi'ne sirayet eden yangının da kısmen kontrol altına alındığı, bazı bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Bu bölgelerde yarın hasar tespitine geçileceği kaydedildi.
3 MAHALLEDE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Yaylakonak Mahallesi'nde dün akşam çıkıp, rüzgarın etkisiyle önce Şıhlar, ardından Kocaoğlanlı mahallelerine sıçrayan yangın ise devam ediyor. Özellikle Şıhlar'da yoğun etki gösteren yangın nedeniyle tahliye edilen ev sayısı, 30'a yükseldi. Yangın bölgesinde karadan ve havadan söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Özellikle helikopterlerin su aldığı havuzlara beton mikserleri ve tankerlerle su takviyesi yapıldı. Diğer yandan Şıhlar Mahallesi'ndeki Çobankoca mezarlığındaki ağaçlar yandı, mezar taşlarından bazılarının zarar gördüğü görüldü.
KÖYCEĞİZ'DE RÜZGAR YANGINI BÜYÜTÜYOR!
A Haber muhabir Ata Gündüz Kurşun’un yangın bölgesinden aktardıkları şöyle:
Rüzgar halen daha devam ediyor. Hal böyle olunca da yangın da büyüyerek devam ediyor. Henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Helikopterlerin biri gidiyor, biri geliyor. İçler acısı görüntüler. Ne yazık ki Yeşil Vatanımızın alevlere teslim olmuş durumda. Muğla Köyceğiz'deki yangın önceki gece saatler 00:32'yi gösterdiğinde başlamıştı. Halen daha devam ediyor rüzgarın da etkisiyle. Geride bıraktığımız dakikalarda Köyceğiz yangınıyla alakalı AFAD tarafından bir açıklama yapıldı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın da bölgede olduğunu söyleyelim. Pınar, Sazak ve Akköprü mahallelerinde etkili oluyor şu anda orman yangınları ve bu saydığım üç mahallede 218 haneden toplamda 582 vatandaşımızın tedbir amacıyla güvenli bölgelere alındı.
Antalya Alanya'daki gibi yerleşim yerlerine sirayet etme durumu söz konusu değil Köyceğiz'deki orman yangınının. Tedbir amacıyla çünkü çevrede yerleşim yerleri var. Ormanlık alanlara yakın olan yerleşim yerleri var. Oralara çok şükür sirayet etmiş değil. Aynı zamanda yangına bugün itibarıyla 14 helikopter, 10 uçak, 256 kara aracı ve yaklaşık bin civarında personelle yoğun, aralıksız bir şekilde müdahale çalışmalarının devam ettiği belirtildi AFAD tarafından yapılan son açıklamada. Biz şu anda Sazak Mahallesi'ndeyiz. O saydığım üç mahalleden, Pınar, Akköprü ve Sazak Mahallesi'nde etkili oluyor.
Bölgeye bir arazözün girme imkanı yok. Orman işçilerinin girme imkanı yok. Sadece uçak ve helikopterlerle bu yangına müdahale ediliyor. Rüzgarın hızı da 20-30 kilometreyi bulmuş durumda. Yangın havuzları tabii ki ormanlarımızın olmazsa olmazı. Dört bir tarafında yangın havuzları var. Derinliği 4 metreyi, 5 metreyi bulan yangın havuzları ve helikopterler de işte sürekli olarak bu yangın havuzlarından sepetlerine üçer, dörder tonluk sularını doldurup yangına müdahale ediyor.
Yani şu üç-dört tonluk bu sepeti doldurabilmek için dakikalarca mücadele veriyorlar. Kolay bir operasyon değil, kolay bir müdahale değil bu. Yani orman işçileri bir taraftan, karadan o ateş savaşçıları. Havadan pilotlar, gerçekten de çok canhıraş bir mücadele sergiliyor.
ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Akköprü mevkiinde iki gündür devam eden orman yangınında gece saatlerinde yangına müdahale eden Denizli ekibinden bir arazöz ve içindeki 3 personel alevlerin içinde kaldı.
TERS ESEN RÜZGAR NEDENİYLE ALEVLERİN İÇİNDE KALDILAR
Gecenin ilk saatlerinde karadan müdahale için bölgeye sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bir arazöz ve içindeki üç personel, ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin içinde kaldı.
Üç personelden ikisi duman zehirlenmesi sonucu, biri ise kısmi yanık nedeniyle sağlık kuruluşuna tedbir amaçlı sevk edildi. Arazözde ise maddi hasar oluştuğu öğrenildi.
KÖYCEĞİZ'DE ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınının 2'nci gününde, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Gece boyunca karadan yapılan söndürme çalışmalarında, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı.
Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın hızının saatte 71 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle yangın kısa sürede hızla büyüdü.
Gece boyunca 506 personel ve 166 araçla karadan müdahale edilen yangına, havanın aydınlamasıyla 10 uçak ve 14 helikopter de destek oldu.
3 MAHALLE BOŞALTILDI
Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde 218 ev boşaltılırken, 582 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 997 küçükbaş ve 582 büyükbaşın tahliyesi tamamlandı. 2 depo ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş öldü. Eğitime ise 1 gün ara verildi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.
Yangının 2’nci gününde de günün aydınlanmasıyla hava araçları yoğun sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, alevlerin önünün kesilmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları da sürüyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Söndürme çalışmalarında birçok ilden gelen orman ve itfaiye ekipleri de görev alıyor.
ALANYA'DA ŞIHLAR MAHALLESİ BOŞALTILDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.
Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.
Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.
İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi.
Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.
ANTALYA'DA OTELLERE YAKIN ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Lüks otellere yakın bölgede başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyük bir hızla yayılırken Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekip ve arasözlerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ekipler sevk edildi.
LÜKS OTEL TAHLİYE EDİLDİ
Vatandaşlarında destek verdiği söndürme çalışmaları sırasında ekipler alevlerle iç içe mücadele etti. Alevlerin sahil istikametine ilerlerken bölgede bulunan lüks bir otel boşaltıldı. Otelde bulunan tatilciler bölgede otobüslerle bölgede bulunan diğer otellere taşındı. Bazı tatilciler ise ellerinde valizleri ile yollarda görüntülendi. Bazı vatandaşların ormanlık alandan yükselen alevleri endişeli gözlerle izlediği görüldü. Orman, itfaiye ve emniyet ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alırken yanan alanlarda soğutma çalışması sürüyor.
"ALANYA'DAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR"
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya ve Aksu bölgelerindeki orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Şahin, rüzgarla birlikte havanın kuru ve sıcak oluşunun yangınların yayılmasında etkili olduğunu belirterek, "Alanya'da önemli yeni önemli bir yangın başladı. Yaylakonaklar mevkiinden Şıhlar Mahallesi'ne doğru hareket halinde ciddi bir yangın ve arkadaşlarımız müdahale ediyor" dedi.
"AKSU KONTROL ALTINA ALINDI"
Aksu yangınıyla ilgili son durumu paylaşan Şahin, "Hava karardıktan sonra bu bölgede yangın çıktı. Özellikle dere kenarındaki kuru sazlıklar alev aldığı için hem çok duman yaptı hem de alevler gökyüzüne doğru yükseldi. Alan dardı ve arkadaşlarımız hızlı müdahale etti ve etrafını çevirdi. Şuan itibariyle kontrol altına alındı. Otelde dumandan rahatsızlık olmaması için tahliye gerçekleşti. Otelimizde herhangi bir konaklama söz konusu değil. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca ayaktayız. Bu kritik saatleri inşallah atlatacağız" ifadelerine yer verdi.
"MAALESEF YİNE İNSAN HAREKETLERİNDEN ÇIKAN YANGINLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
Daha önce yangın çıkabilir uyarısında bulunduklarını da hatırlatan Şahin, "Maalesef yine insan hareketlerinden çıkan yangınlarla karşı karşıyayız. Özellikle sera atıklarıyla alakalı bu aralar, rüzgarın fazla olduğu, havanın kuru olduğu dönemde lütfen çok dikkatli olalım. Bu tür tarımsal atıkları yakmak gibi faaliyetleri asla girişmeyelim. Orman içerisinde zaten yasak. Ateşli piknik ve benzeri faaliyetleri yapmayalım. Bir izmarit şuanda büyük felakete yol açıp yüreğimizi yakabilir. Tüm vatandaşlarımıza duyarlı olmaları konusunda özellikle istirhamda bulunuyorum" dedi.
ALANYA'DA ORMAN YANGININDA 20 EV BOŞALTILDI
Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Yaylakonak mahallesinde saat 21.00 sıralarında başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına müdahale edilirken saat 00.40 sıralarında Şıhlar mahallesinde farklı bir noktada ikinci bir yangın daha başladı.
Şıhlar mahallesinde türbe çevresinde bulunan yaklaşık 20 ev tahliye edilirken alevler sebebiyle bölgeden çıkamayan 7 kişi araç girmeyen bölgeden motosikletlerle tahliye edildi. Dumandan etkilenen Mehmet T. isimli yaşlı vatandaş olay yerindeki ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak, yangına başta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Alanya Akseki, Finike, ,Manavgat, Gazipaşa itfaiye birimleri ile Seydişehir itfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiğini, jandarmaya ait TOMA'ların de söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi.
ANTALYA'DA 2 OTEL TAHLİYE EDİLDİ
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan müdahale ettiği yangın, Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Yangın bölgesindeki 2 otel ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Alevler kısa sürede Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Alevlerin deniz istikametine doğru ilerlediği, tarım alanlarına yakın bölgede yoğun çalışmalar yapılıyor. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale ediliyor. Çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.
YANGIN SERALARA YAKLAŞTI
Yangının çilek seralarının bulunduğu bölgeye yaklaşması nedeniyle ekipler önceliği tarım alanlarının korunmasına verdi. Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına uzak olduğunu, deniz istikametine doğru ilerlediğini belirtti. Yangın bölgesindeki 2 otelin ise tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.
ÇİNE KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi'nde çıkıp, Aydın'ın Çine ilçesi Soğukoluk Mahallesi yakınlarındaki ormana sıçrayan yangın, 24 saatlik mücadele ile kontrol altına aldı.
A HABER YANGIN BÖLGESİNDE
Alanya'nın Aliefendi Mahallesi Boyalık mevkiinde dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve müdahale sonucu etkisini yitiren orman yangını, sabah saatlerinde yeniden büyüyerek diğer mahallelere sıçradı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Çelik’in açıklamaları şöyle: "Şu an itibarıyla yangının enerjisi düşürüldü. Bizler Ali Efendi köyündeyiz. Yangının tam da çıktığı o noktadayız. İşte yangında zarar gören aracı görüyorsunuz. Bu köyde başlayan yangın nedeniyle evler boşaltılmıştı. Bu araçta zarar gördü. Sadece araçlar değil burası seraları bir olduğu nokta. Seralar da yine zarar gördü."
ALANYA'DAKİ YANGINDA CAN PAZARI! 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Alanya'nın Aliefendi Mahallesi Boyalık mevkiinde dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve müdahale sonucu etkisini yitiren orman yangını, sabah saatlerinde yeniden büyüyerek diğer mahallelere sıçradı. Yangının etkili olduğu Aliefendi, Ispatlı, İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerinde yaşayan Nevzat Ş., Mustafa K., Dilan S., Veli S., İlhan S. ve Hüseyin C.Ç. isimli 6 vatandaş dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine getirilen 6 vatandaş, burada tedavi altına alındı.
Yangının bazı bölgelerde enerjisi düşerken, tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
ALANYA'DAKİ YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kargıcak Mahallesi'ne de sıçrayan yangınına ilişkin, "Aliefendi Mahallemizde dün gece çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef geniş bir alana yayıldı. Belediyemiz ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ile AFAD personelinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Çalışmaları yakından takip ediyor, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına askeri helikopter de destek verdi.
MUĞLA'DAKİ YANGINDA SON DURUM
Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Köyceğiz Yangın Yönetim Merkezi'nde basın mensuplarına bilgi veren Vali Akbıyık, gece saatlerinde il genelinde 8 ayrı noktada yangın çıktığını belirterek, "Fethiye Çalıca, Menteşe Dağpınar, Datça Reşadiye, Muğla merkez Ortaköy ve Milas Güllük'teki yangınlara hızlı şekilde müdahale edilerek büyümeden söndürüldü. Ormanın kahramanları, şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden Milas Akkovanlı, Milas Kıyıkışlacık ve Köyceğiz Akköprü yangınlarıyla gece boyunca cansiperane mücadele ettiler" dedi. Vali Akbıyık, yangınlara müdahale çalışmalarına ilişkin, "Milas Akkovanlı yangınına 30 arazöz ve su tankeri, 25 araç, 8 iş makinesi ve 180 personel ile karadan, 4 helikopter ile havadan; Milas Kıyıkışlacık yangınına 19 arazöz, 17 araç, 6 iş makinesi ve 125 personel ile karadan, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan; Köyceğiz Akköprü yangınına 56 arazöz, 83 araç, 6 iş makinesi ve 270 personel ile karadan, 10 uçak ve 12 helikopter olmak üzere 22 hava aracı ile havadan müdahale devam ediyor" diye konuştu.
5 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA
Köyceğiz ilçesinde yangın bölgesinde bulunan Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde 108 evin boşaltıldığını ve 357 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirten Vali Akbıyık, "765 küçükbaş ve 260 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı. İlk belirlemelere göre 1 ev ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. İl Afet Merkezimiz, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Vali Yardımcımız Murat Sarı başkanlığında göreve başlamış olup, çevre illerden araç ve personel takviyesi yapılmıştır. Ayrıca bugün için Köyceğiz ve Milas'ta 5 okulda eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi.
"RÜZGARIN HAFİFLEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesinin ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığını belirterek, "Sahada bulunan 56 arazözümüze ilave olarak diğer bölge müdürlüklerinden 32 arazöz yönlendirdik. Toplamda 88 arazözümüz sahada. Bunun yanında diğer kamu kuruluşlarına ve belediyelere ait araçlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Arazinin sarp ve engebeli olması kara ekiplerinin hareketini kısıtlıyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren hafifleyeceğini öngörüyoruz, böylece daha etkili bir müdahale yapılabilecek" diye konuştu. Karacabey, Antalya'nın Alanya ilçesinde de yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahalenin sürdüğünü ifade etti.
A HABER BÖLGEDE!
A Haber muhabiri Ahmet Çelik yangın bölgesinden detayları aktardı.
Vatandaşların ekiplere yardım ettiğini aktaran Çelik, "Alevler artık yerleşim yerinin içine girmiş durumda. Üstte bir villa inşaatı vardı. Orada tahribata neden oldu yangın. Şu anda da altta olan villaların orada bazı vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalışıyor. Bölgede şu an itibariyle çok sayıda ekibin olduğunu söyleyelim. Hemen bakın bir helikopter geliyor. Bölgede 8 helikopter var. İki de uçak var. Çok sayıda iş makinasının da bölgeye geldiğini söylemiş olalım. Alevler sabah itibariyle buraya kadar geldi ve buradan villaların olduğu bu alana girdi. İşte bu alanda etkili olmaya devam ediyor. Helikopterler geliyor sırasıyla ve burada söndürme çalışmalarına yardımcı oluyor. Uçaklar da geliyor. Villaların olduğu bu alanda bazı vatandaşlar villalarını boşalttılar güvenlik önlemi için. Vatandaşlar ekiplere yardımcı olmaya çalışıyor. Buradan sıçraması ihtimaline karşı kovalarla." dedi.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam çıkan ve enerjisi düşen orman yangını, rüzgarın etkisiyle sabah saatlerinde yakın mahalledeki ormanlık ve makilik alana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam çıkan ve yapılan müdahale ile enerjisi düşürülen yangın, sabah saatlerinde yeniden büyüyerek İspatlı, İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine sıçradı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına 8 helikopter, 2 uçak, 1 iş makinesi, 30 arazöz ve çok sayıda personelle müdahalenin sürdüğü bildirildi.
50'YE YAKIN VİLLA TAHLİYE EDİLDİ
Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi Mahallesi'nde çıkıp, İspatlı, Kocaoğlanlı, İshaklı ve Kargıcak mahallelerine de sıçrayan yangın, yerleşim yerlerinin bulunduğu noktaya kadar dayandı.
Yerleşim yerlerinin tahliyesi için çalışma başlatıldı.
Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, "Yangın büyüyor, yerleşim alanlarını risk altına aldı. Bu nedenle Kargıcak'ta 50'ye yakın villayı tahliye ettik. Bir an önce sönmesini umut ediyoruz" dedi.
Diğer yandan yangına müdahale eden söndürme helikopterleri, yakın noktadaki denizden su alarak alevlere döktü. Bu sırada sahilde bulunan tatilciler, yangın söndürme helikopterlerini izledi.
ARAÇ ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Muğla’da gece saatlerinde farklı ilçelerde başlayan orman yangınlarında Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınların söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın esnasında Köyceğiz Pınar mahallesinde yola sıçrayan alevler yolda bulunan ve içinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen araca sıçradı. Araç bir anda devasa alevler arasında kalırken, itfaiye ekipleri araca müdahale etti.
Rüzgarın da ters esmesi sonrası araç tamamen yanmaktan kurtuldu.
KÖYCEĞİZ'DE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.
170 personel, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter ve 5 uçak alevlere müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çevre illerden de destek ekipler geldi.
Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.
TRAKTÖRLERLE MÜDAHALEYE KOŞTULAR
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.
Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.
Çevredekilerin alevlere müdahale anı kameralara yansıdı.
YANGIN BÖLGESİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi.
Görüntülerde yangının geniş alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor.
Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz, yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
MUĞLA'DA 7 FARKLI BÖLGEDE YANGIN
Muğla’da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe başlayan orman yangınları için adeta seferberlik ilan edildi. Yangınlardan 4’ü söndürülürken Milas’ta 2 ayrı Köyceğiz’de ise bir orman yangını olmak üzere 3 ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İlk yangın gece saat 22: 15 sıralarında Milas Akkovanlık ile Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Soğukoluk köyü arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Bölge genelinde etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İkinci yangın saat 22: 35 sıralarında Fethiye Çalıca bölgesinde meydana geldi. Ekiplerin hızlı şekilde müdahalesi ile bu yangın büyümeden söndürüldü.
Peş peşe yangınların meydana geldiği Muğla’da üçüncü yangın ise Milas Kıyıkışlacık bölgesinde çıktı. Saat 23.37’de e çıkan yangın da rüzgarın da şiddeti ile hızla bölgeye yayıldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve köylüler ile gönüllülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın gece boyunca devem etti. Çevre illerden de destek ekiplerinin gönderildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla’da aynı gece dördüncü yangın ihbarı ise Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkiinden geldi. Saat 00.36 da çıkan yangın da yine rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. BU bölgedeki yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor.
Beşinci yangın Muğla Merkez Dağpınar köyü yakınlarında çıktı. Saat 00.42 de ziraat alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bölgede altıncı yangın Datça Reşadiye yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 02.21 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken yedinci yangın Muğla Merkez Ortaköy yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 03.34 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Muğla’da gece saatlerinden itibaren peş peşe çıkan 7 yangından 4’ü söndürülürken Milas’taki 2 yangın ile Köyceğiz’deki 1 orman yangını olmak üzere devam eden 3 ayrı orman yangınını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Hava müdahalesi başladı
Gece havanın karanlık olmasından dolayı hava müdahalesi yapılamayan yangınlara günün aydınlanması ile hava müdahalesi de başladı.
TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİKLER KESİLDİ
Yangının yaklaştığı mahallelerde elektrikler tedbir amacıyla kesildi.
Tahliye çalışması başlatıldı. Vatandaşların ve hayvanların güvenli bölgelere ulaşması sağlandı.
Alevlerle mücadele sürüyor.
Yangının elektrik tellerinin birbirine sürtünmesiyle ortaya çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı değerlendiriliyor.
ALEVLER EVLERE SIÇRADI
Aliefendi Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, bazı evlere sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti.
Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı.
İş makineleri devreye girdi.
Bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı.
AYDIN ÇİNE'DE ORMAN YANGINI
Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.
Yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
