CANLI | Lübnan’a kara işgali başladı! A Haber katliam konvoyunu görüntüledi
Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ediyor. A Haber ekipleri ise Beyrut'ta saldırıların kalbinde haber nöbetinde. İslim İstanbullu İsrail / Lübnan sınırındaki askeri hareketliliği anlatırken Ata Gündüz Kurşun ise Beyrut'tan son gelişmeleri aktardı. İsrail Lübnan'a işgal saldırılarını başlattı ve ardından ülkenin güneyine peş peşe saldırılar düzenledi. Beyrut'un vurulma anları ve katliam konvoyu A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı. Canlı yayında peş peşe tank atışı sesleri duyuldu.
Katil İsrail 18 yıl sonra ilk kez Dahiye bölgesinin dışını vurdu. Öte yandan Lübnan'ı işgale hazırlanan katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi. Terör devleti İsrail, Lübnan'a yönelik işgalini başlatırken başkent Beyrut'ta patlamalar yaşandı. Patlama anları A Haber ekranlarına anbean yansıdı.
A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun ve İslim İstanbullu sıcak bölgelerden detayları aktardı. Uzman isimler canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI YAYINDA TANK ATIŞI SESLERİ
A Haber canlı yayınında peş peşe tank atışı sesleri duyuldu. Savaşın en yoğun bölgesinde o anlarda sadece A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve Erkan Tuna vardı. İstanbullu yaşananları anbean aktardı.
"ARTIK SAYAMIYORUZ"
İslim İstanbullu: Arka tarafımızda İsrail – Lübnan sınır hattı var. Bizim o noktaya girişlerimiz yasak. Ağaçlarının bitiminin olduğu nokta sınır hattı. Biz oraya gitmeye çalıştık fakat bizi sert bir dille uyardılar. Çekebileceğimiz tek nokta burası.
Tankın atış seslerini duyabiliyoruz. Bir tank atışı daha gerçekleştirildi. Çok yakın geliyor ses. Sayamadığım kadar tank atışına tanıklık ettik. Artık sayamıyoruz...
A HABER KATLİAM KONVOYUNU GÖRÜNTÜLEDİ
Katil İsrail ordusu işgale ilerliyor. A Haber o anları saniye saniye görüntüledi.
İslim İstanbullu: A Haber ekibi olarak İsrail – Lübnan sınır hattına doğru ilerliyoruz. Artık dün gece itibariyle kara saldırısının başladığını aktarmıştık. Önümüzde görüyorsunuz İsrail ordusuna ait askeri bir sevkiyat var. Tankın sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Hemen önünde bir tank daha var. Kuzeye doğru ciddi bir askeri sevkiyat var.
İŞTE TEL AVİV'E DÜŞEN FÜZELER
Savaşın en sıcak anları A Haber'de.
Hizbullah'ın attığı füzeler Demir Kubbe'yi delip Tel Aviv'i hedef aldı.
İSRAİL'İN KUZEYİNDE SİRENLER
İslim İstanbullu: Bizler İsrail - Lübnan sınır hattına doğru yoldaydık ve sirenler duyduk. Bir atış gerçekleştirildi Hizbullah tarafından. Haritada da göstereceğim. Sıcak dakikalar sıcak anlar yaşanıyor.
İŞGAL ALTINDAKİ BEYRUT'TA BU SABAH
Terör devleti İsrail'in vurduğunu iddia ettiği füze deposu.
A HABER İŞGAL ALTINDAKİ LÜBNAN'DA
Ata Gündüz Kurşun: Beyrut güne sakin başladı. Ama ilerleyen saatlerde farklı gelişmeler ve Orta Doğu'yu kapsayacak savaşa dair ibareler tek tek ortaya çokmaya başlıyor. İsrail o katliamcı o işgalci politikasını yavaş yavaş devreye sokmaya başlıyor.
İslim İstanbullu: İsrail’in sınırlı kara saldırısı başladı. İşgal saldırılarına “Kuzeyin okları” adı verildi. Önce Beyrut’u havadan vurdu ardından Lübnan’ın güneyini topçu atışlarıyla vurdu. Uzun bir geceydi.
İSRAİL: LÜBNAN'A KARADAN İŞGAL BAŞLADI
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.
Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.
BEYRUT'UN VURULMA ANLARI A HABER'DE
İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucu Dahiye'nin Laylaki bölgesinden dumanlar yükseldi. Beyrut'a yapılan o saldırının görüntüleri A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.
CANLI YAYINDA KORKU DOLU ANLAR
LÜbnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 ayrı patlama meydana geldi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı.
Ata Gündüz Kurşun: 2 büyük patlama oldu. Neresi hedef alındı bilmiyoruz.
BEYRUT'TA BÜYÜK PATLAMA!
İsrail'in saldırıları artarak devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde büyük bir patlama oldu.
İŞTE BEYRUT'TA "VURACAĞIZ" DEDİKLERİ ALAN
İsrail ordusunu tarafından Beyrut banliyölerine acil tahliye uyarısı yaparak "Hizbullah hedeflerine yapılacak saldırılar nedeniyle derhal bu bölgelerden 500 metre uzaklaşın" denildi. Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında İsrail'in Beyrut acil tahliye uyarısı yapmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"KISITLI HEDEFLİ BİR TAARRUZ"
Olçar açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"ABD'de aynı şeyi söyledi. Kısıtlı hedefli bir taarruz harekatı olacak gibi duruyor. Bunu teknik olarak insanlar tanklar dizilmiş gidiyor gibi algılıyor. Kısıtlı hedef dediğim de 3 tane yer söyledim."
"Dahiye, Beka ve Baalbek, bu noktalar yoğun olarak Hizbullah'ın kontrol ettiği bölgeler. Bu bölgeleri bir şekilde kontrol altına almak durumunda. Mahdud hedef dediği bu. Ve Beyrut, nihai hedef dediği ara hedeflerden birisi bana göre. Bu bir süreç, 1-2 günde olabilecek işler değil, bu devam ediyor."
"DENİZDEN BİR HAREKAT BEKLİYORUM"
"Kuzeye doğru gidiyor bu vektör. Sahadan elde edilen bilgiler toplanınca bu harekat Beyrut açısından kısıtlı olabilir ancak kuzeyde biz varız. Bir de Suriye kuzeyi var."
"Ben şöyle bir telaş içerisindeyim; denizden yapılacak bir harekat da bekliyorum Lübnan'a. 2006'da denediler biliyorsunuz. Hemen 40 kilometrelik şerit, batı şeridinden itibaren 40 kilometrelik alan var dağ başlıyor, dolayısı ile o şeritten bütün birliklerinizi rahatlıkla Beyrut'a kadar gönderebilirsiniz."
KARADAN İŞGAL BAŞLADI
İsrail'in Lübnan'a kara işgali başladı. İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi.
SAVAŞIN SICAK ANLARI SADECE A HABER'DE
İsrail kara işgali öncesi topçu atışlarıyla Lübnan'ı vurdu. Sınırda patlama anları ise sadece A Haber'de canlı olarak yayınladı.
İSRAİL LÜBNAN'DA FÜZE DEPOSUNU VURDU
İsrail ordusu, Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınındaki Hizbullah’a ait uçaksavar füze deposunu hedef aldığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan, Hizbullah'a ait uçaksavarların tutulduğu öne sürülen deponun başkentteki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı’na yalnızca 1,5 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
İsrail savaş uçaklarının son birkaç günde Hizbullah'ın hava savunma birimlerine ait olduğu iddia edilen başka tesisleri de hedef aldığını hatırlattı.
İSRAİL’İN LÜBNAN’A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1217 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.
A HABER SAVAŞIN KALBİNDEN BİLDİRDİ
Hizbullah İsrail'i ilk kez Balistik füze "Nur" ile hedef aldı.
Sıcak bölgeden detayları anlatan A Haber muhabiri İslim İstanbullu, “Hizbullah ilk kez farklı bir teknik ile İsrail’e bir misilleme gerçekleştirdi. Nur füzesi adı verilen balistik bir füze atışı gerçekleştirdi. Bizlerden yayından önce hemen füzeyi araştırdık. Hemen size o füzenin fotoğrafını göstereyim. Bu füze İran savar bir gemi füzesi. 30 ile 200 km menzili bulunuyor. Sizler de şu an ekranlarda görüyorsunuz. İran yapımı bir füze ile Hizbullah İsrail’re bugün bir misilleme gerçekleştirdi. Bu misillemenin de hiç şüphesiz ki karşılıkları var. Geride bıraktığımız saat dilimin de ise Savunma Bakanı Gallant’ın Hizbullah’a karşı yeni bir açıklaması vardı. Gallant, “Yeni bir aşama yakındır. Başlıyoruz.” dedi. Bu Nur füzesi ile Hizbullah yeni bir misilleme yaptı.” dedi.
KATLİAM TANKLARINI SADECE A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
Lübnan’a kara harekâtına hazırlanan işgalci İsrail’in katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi.
"ASKERİ ARAÇLARIN YOĞUNLUKTA OLDUĞUNU GÖREBİLİYORUZ"
A Haber muhabiri İslim İstanbullu, sıcak bölgede detayları aktardı. İstanbullu, "Hazırlığın olduğunu günlerdir söylüyoruz. Şu anda İsrail ordusuna ait askeri araçların yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz." dedi.
İSRAİL DRONE'LARI A HABER KAMERASINDA
Ata Gündüz Kurşun: Yaklaşık 2-3 saattir İsrail’e ait insansız hava araçları bizim üzerimizde dolaşıyor Beyrut semalarında. 3 ayrı mahalleye uyarı gönderdi İsrail. Boşaltın oraları vuracağız şeklinde. O nedenle de İsrail’e ait İHA’lar şu anda Beyrut semalarında vızır vızır dolaşmaya devam ediyor.
Birçok insan da onu izliyor. Herkesin kafası gökyüzünde. O drone’u takip ediyorlar.
KATLİAM YAPACAK TANKLAR SINIRDA
İsrail Lübnan'a kara saldırısı için tankları sınıra sevk etti.
ZIRHLI BİRLİKLERE HAZIR OLUN MESAJI
İsrail Savunma Bakanı "Tüm kapasitemizi aktif hale getireceğiz." açıklamasını yaptı.
LÜBNAN’DAN ASKER SEVKİYATI MESAJI
Başbakan Mikati: Ülkenin güneyine asker konuşlandırmaya hazırız.
SINIR HATTINDA HAREKETLİLİK
A Haber muhabiri İslim İstanbullu İsrail / Lübnan sınırından son gelişmeleri aktardı.
İstanbullu, “Bizler bu noktadan daha önce çekim yaptığımızda ciddi bir askeri araç yoğunluğu görmüştük. Ara ara askeri araçların geçişlerini görebiliyoruz. Ciddi bir hazırlık var. Bu noktaya gelene kadar 3 aramadan geçtik. Sınır hattına özel görüntüler vermememize dair uyarılarda bulundular. Lübnan açıklarında İsrail ordusuna ait askeri gemiler konuşlanmış durumda.” ifadelerini kullandı.
HİZBULLAH: KARA HAREKATINA HAZIRIZ
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım’ın açıklamalarının detaylarını aktaran Kurşun, “Şu anda İsrail’in Beyrut’ta hedef aldığı noktalardan bir tanesindeyiz. Hizbullah’ın genel sekreter yardımcısının açıkladığı gibi İsrail Lübnan’ın her bir tarafını vuruyor. İşte o noktalardan bir tanesi. Birçok Lübnanlı o açıklamaları takip etti. Şu an itibariyle İsrail bombardımanına devam ediyor. Hizbullah da yine kararlılık yeminleri etmeye bugün de devam etti. Bakalım önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor.” şeklinde konuştu.
SALDIRIYI SADECE A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
İsrail ordusu Lübnan’ın doğusundaki Baalbek’i havadan vurdu. A Haber İsrail saldırısını görüntüledi.
Saldırı ile ilgili detayları aktaran Kurşun, “Türk televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla izleyeceksiniz. İşte dakikalar önce İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan nokta. Çok yoğun bir duman bulutu var. İsrail güneyi vurmakla kalmıyor aynı zamanda kuzey kesimlerdeki Baalbek kent merkezini de hedef alıyor.” şeklinde konuştu.
"İÇERİDEN PATLATILMIŞ"
Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında vurulan bina ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"MOSSAD SIZMAMIŞ YERLEŞMİŞ"
İki taraf da çok büyük bir güvenlik açığı verdi. MOSSAD Hizbullah’a ya da sızmamış yerleşmiş artık. Sızmak ayrı yerleşmek ayrı. Bu nokta operasyonundan da gördüm çok özel bir silahla nokta ve sanki cetvelle çizilmiş gibi hedef alındı. Ciddi bir propaganda yapıyorlar. İsrail ABD’nin verdiği teknolojiyi en üst düzeyde kullanıyor.
"İÇERİDEN PATLATILDI"
Bunu bir saldırı olarak düşünüyoruz da bu bence içeriden patlatıldı. Bu benim görüşüm. Ya girdi ya da aynı çağrı cihazları gibi düşünelim bu Filistin direnişinde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin yöneticileri. Zamansal ve mekânsal çalışma yapmışlar. Bu içeriden haber almışlar demek.
"BÜTÜN BEYRUT HEDEF ALTINDA"
Burayı vurması demek artık bütün Beyrut’u hedef altına aldı demek. Artık ok yaydan çıktı. İsrail büyük bir savaş istiyor. Ben bunu geçiş dönemi olarak adlandırıyorum. Savaşın ön periyodundayız. Bir ay sonra daha farklı konuşmaları konuşacağız.
"ÜZÜM SALKIMI YÖNTEMİ"
Üzüm salkımı denen bir yöntem ile Hizbullah'a sızıyorlar. MOSSAD'ın Beyrut birimi başta, içeride de tane tane birimler yerleştiriyor. Hizbullah'ın içindeki birimlerin birbirinden haberi yok. İki birim MOSSAD'a çalışıyor ancak birbirlerinden haberleri yok. Örneğin Nasrallah'ı izleyen ekibin diğer ekipten haberi yok ancak MOSSAD'a çalışıyorlar.
A HABER BEYRUT'TA SALDIRILARIN KALBİNDE
İsrail'in hedef aldığı bölgedeki son durumu anlatan Kurşun, “Beyrut’un kalbi konumunda olan bir bölge. İsrail nokta atışıyla 2006 yılından bu yana ilk kez başkent Beyrut’ta bir noktayı vurdu. 10 katlı binanın 5’inci katı nokta atışıyla vuruldu. Burada 3 kişi öldürüldü. Çevrede de ciddi anlamda zarar var. Bölge çevrilmiş durumda." ifadelerini kullandı.
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