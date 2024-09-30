CANLI | Lübnan’a kara işgali başladı! A Haber katliam konvoyunu görüntüledi

23:09 30 Eylül 2024

İsrail ordusunu tarafından Beyrut banliyölerine acil tahliye uyarısı yaparak "Hizbullah hedeflerine yapılacak saldırılar nedeniyle derhal bu bölgelerden 500 metre uzaklaşın" denildi. Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında İsrail'in Beyrut acil tahliye uyarısı yapmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"KISITLI HEDEFLİ BİR TAARRUZ"

Olçar açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ABD'de aynı şeyi söyledi. Kısıtlı hedefli bir taarruz harekatı olacak gibi duruyor. Bunu teknik olarak insanlar tanklar dizilmiş gidiyor gibi algılıyor. Kısıtlı hedef dediğim de 3 tane yer söyledim."

"Dahiye, Beka ve Baalbek, bu noktalar yoğun olarak Hizbullah'ın kontrol ettiği bölgeler. Bu bölgeleri bir şekilde kontrol altına almak durumunda. Mahdud hedef dediği bu. Ve Beyrut, nihai hedef dediği ara hedeflerden birisi bana göre. Bu bir süreç, 1-2 günde olabilecek işler değil, bu devam ediyor."

"DENİZDEN BİR HAREKAT BEKLİYORUM"

"Kuzeye doğru gidiyor bu vektör. Sahadan elde edilen bilgiler toplanınca bu harekat Beyrut açısından kısıtlı olabilir ancak kuzeyde biz varız. Bir de Suriye kuzeyi var."

"Ben şöyle bir telaş içerisindeyim; denizden yapılacak bir harekat da bekliyorum Lübnan'a. 2006'da denediler biliyorsunuz. Hemen 40 kilometrelik şerit, batı şeridinden itibaren 40 kilometrelik alan var dağ başlıyor, dolayısı ile o şeritten bütün birliklerinizi rahatlıkla Beyrut'a kadar gönderebilirsiniz."