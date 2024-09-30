30 Eylül 2024, Pazartesi
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CANLI | Lübnan’a kara harekatı hazırlığı! İsrail’in katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi

Orta Doğu'da tansiyon yüksek. A Haber ekipleri ise Beyrut'ta saldırıların kalbinde. Ata Gündüz Kurşun o noktadan son gelişmeleri aktardı. İslim İstanbullu ise İsrail / Lübnan sınırındaki askeri hareketliliği anlattı. Katil İsrail tankları Lübnan sınırında, drone'lar ise Beyrut semalarında görüntülendi. Uzman isimler canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan Lübnan’a kara harekatına hazırlanan işgalci İsrail’in katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi.

Katil İsrail 18 yıl sonra ilk kez Dahiye bölgesinin dışını vurdu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan detayları aktardı.

Öte yandan Lübnan'ın doğusundaki Baalbek de havadan vuruldu. Saldırıyı sadece A Haber görüntüledi.

CANLI ANLATIM
19:30 30 Eylül 2024

İSRAİL LÜBNAN'DA FÜZE DEPOSUNU VURDU

 

AHaber CANLI YAYIN

 

 

A Haber ekibi bölgedeki son gelişmeleri canlı yaında aktarıyor

19:03 30 Eylül 2024

A HABER SAVAŞIN KALBİNDEN BİLDİRDİ

Hizbullah İsrail'i ilk kez Balistik füze "Nur" ile hedef aldı. Sıcak bölgeden detayları anlatan A Haber muhabiri İslim İstanbullu, “Hizbullah ilk kez farklı bir teknik ile İsrail’e bir misilleme gerçekleştirdi. Nur füzesi adı verilen balistik bir füze atışı gerçekleştirdi. Bizlerden yayından önce hemen füzeyi araştırdık. Hemen size o füzenin fotoğrafını göstereyim. Bu füze İran savar bir gemi füzesi. 30 ile 200 km menzili bulunuyor. Sizler de şu an ekranlarda görüyorsunuz. İran yapımı bir füze ile Hizbullah İsrail’re bugün bir misilleme gerçekleştirdi. Bu misillemenin de hiç şüphesiz ki karşılıkları var. Geride bıraktığımız saat dilimin de ise Savunma Bakanı Gallant’ın Hizbullah’a karşı yeni bir açıklaması vardı. Gallant, “Yeni bir aşama yakındır. Başlıyoruz.” dedi. Bu Nur füzesi ile Hizbullah yeni bir misilleme yaptı.” dedi.  

 

18:16 30 Eylül 2024

KATLİAM TANKLARINI SADECE A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

Lübnan’a kara harekâtına hazırlanan işgalci İsrail’in katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi. 

"ASKERİ ARAÇLARIN YOĞUNLUKTA OLDUĞUNU GÖREBİLİYORUZ"
A Haber muhabiri İslim İstanbullu, sıcak bölgede detayları aktardı. İstanbullu, "Hazırlığın olduğunu günlerdir söylüyoruz. Şu anda İsrail ordusuna ait askeri araçların yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz." dedi. 

15:30 30 Eylül 2024

İSRAİL DRONE'LARI A HABER KAMERASINDA

Ata Gündüz Kurşun: Yaklaşık 2-3 saattir İsrail’e ait insansız hava araçları bizim üzerimizde dolaşıyor Beyrut semalarında. 3 ayrı mahalleye uyarı gönderdi İsrail. Boşaltın oraları vuracağız şeklinde. O nedenle de İsrail’e ait İHA’lar şu anda Beyrut semalarında vızır vızır dolaşmaya devam ediyor.

Birçok insan da onu izliyor. Herkesin kafası gökyüzünde. O drone’u takip ediyorlar.

13:22 30 Eylül 2024

KATLİAM YAPACAK TANKLAR SINIRDA

İsrail Lübnan'a kara saldırısı için tankları sınıra sevk etti.

ZIRHLI BİRLİKLERE HAZIR OLUN MESAJI

İsrail Savunma Bakanı "Tüm kapasitemizi aktif hale getireceğiz." açıklamasını yaptı.

13:00 30 Eylül 2024

LÜBNAN’DAN ASKER SEVKİYATI MESAJI

Başbakan Mikati: Ülkenin güneyine asker konuşlandırmaya hazırız.

12:35 30 Eylül 2024

SINIR HATTINDA HAREKETLİLİK

A Haber muhabiri İslim İstanbullu İsrail / Lübnan sınırından son gelişmeleri aktardı.

İstanbullu, “Bizler bu noktadan daha önce çekim yaptığımızda ciddi bir askeri araç yoğunluğu görmüştük. Ara ara askeri araçların geçişlerini görebiliyoruz. Ciddi bir hazırlık var. Bu noktaya gelene kadar 3 aramadan geçtik. Sınır hattına özel görüntüler vermememize dair uyarılarda bulundular. Lübnan açıklarında İsrail ordusuna ait askeri gemiler konuşlanmış durumda.” ifadelerini kullandı.

12:30 30 Eylül 2024

HİZBULLAH: KARA HAREKATINA HAZIRIZ

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım’ın açıklamalarının detaylarını aktaran Kurşun, “Şu anda İsrail’in Beyrut’ta hedef aldığı noktalardan bir tanesindeyiz. Hizbullah’ın genel sekreter yardımcısının açıkladığı gibi İsrail Lübnan’ın her bir tarafını vuruyor. İşte o noktalardan bir tanesi. Birçok Lübnanlı o açıklamaları takip etti. Şu an itibariyle İsrail bombardımanına devam ediyor. Hizbullah da yine kararlılık yeminleri etmeye bugün de devam etti. Bakalım önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor.” şeklinde konuştu.

11:00 30 Eylül 2024

SALDIRIYI SADECE A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

İsrail ordusu Lübnan’ın doğusundaki Baalbek’i havadan vurdu. A Haber İsrail saldırısını görüntüledi.

Saldırı ile ilgili detayları aktaran Kurşun, “Türk televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla izleyeceksiniz. İşte dakikalar önce İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan nokta. Çok yoğun bir duman bulutu var. İsrail güneyi vurmakla kalmıyor aynı zamanda kuzey kesimlerdeki Baalbek kent merkezini de hedef alıyor.” şeklinde konuştu.

10:30 30 Eylül 2024

"İÇERİDEN PATLATILMIŞ"

Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında vurulan bina ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"MOSSAD SIZMAMIŞ YERLEŞMİŞ"

İki taraf da çok büyük bir güvenlik açığı verdi. MOSSAD Hizbullah’a ya da sızmamış yerleşmiş artık. Sızmak ayrı yerleşmek ayrı. Bu nokta operasyonundan da gördüm çok özel bir silahla nokta ve sanki cetvelle çizilmiş gibi hedef alındı. Ciddi bir propaganda yapıyorlar. İsrail ABD’nin verdiği teknolojiyi en üst düzeyde kullanıyor.

"İÇERİDEN PATLATILDI"

Bunu bir saldırı olarak düşünüyoruz da bu bence içeriden patlatıldı. Bu benim görüşüm. Ya girdi ya da aynı çağrı cihazları gibi düşünelim bu Filistin direnişinde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin yöneticileri. Zamansal ve mekânsal çalışma yapmışlar. Bu içeriden haber almışlar demek.

Vurulan bina (Ekran görüntüsü / A HABER)

"BÜTÜN BEYRUT HEDEF ALTINDA"

Burayı vurması demek artık bütün Beyrut’u hedef altına aldı demek. Artık ok yaydan çıktı. İsrail büyük bir savaş istiyor. Ben bunu geçiş dönemi olarak adlandırıyorum. Savaşın ön periyodundayız. Bir ay sonra daha farklı konuşmaları konuşacağız.

"ÜZÜM SALKIMI YÖNTEMİ"

Üzüm salkımı denen bir yöntem ile Hizbullah'a sızıyorlar. MOSSAD'ın Beyrut birimi başta, içeride de tane tane birimler yerleştiriyor. Hizbullah'ın içindeki birimlerin birbirinden haberi yok. İki birim MOSSAD'a çalışıyor ancak birbirlerinden haberleri yok. Örneğin Nasrallah'ı izleyen ekibin diğer ekipten haberi yok ancak MOSSAD'a çalışıyorlar.

10:20 30 Eylül 2024

A HABER BEYRUT'TA SALDIRILARIN KALBİNDE

İsrail'in hedef aldığı bölgedeki son durumu anlatan Kurşun, “Beyrut’un kalbi konumunda olan bir bölge. İsrail nokta atışıyla 2006 yılından bu yana ilk kez başkent Beyrut’ta bir noktayı vurdu. 10 katlı binanın 5’inci katı nokta atışıyla vuruldu. Burada 3 kişi öldürüldü. Çevrede de ciddi anlamda zarar var. Bölge çevrilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

A Haber Dahiyeye girdi!

Nasrallah MOSSADa çalışıyordu!

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