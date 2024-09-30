CANLI | Katliam tankları Lübnan sınırında! İsrail’in katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi
Orta Doğu'da tansiyon yüksek. A Haber ekipleri ise Beyrut'ta saldırıların kalbinde. Ata Gündüz Kurşun o noktadan son gelişmeleri aktardı. İslim İstanbullu ise İsrail / Lübnan sınırındaki askeri hareketliliği anlattı. Katil İsrail tankları Lübnan sınırında, drone'lar ise Beyrut semalarında görüntülendi. Uzman isimler canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan Lübnan’a kara harekatına hazırlanan işgalci İsrail’in katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi.
Katil İsrail 18 yıl sonra ilk kez Dahiye bölgesinin dışını vurdu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan detayları aktardı.
Öte yandan Lübnan'ın doğusundaki Baalbek de havadan vuruldu. Saldırıyı sadece A Haber görüntüledi.
KATLİAM TANKLARINI SADECE A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
Lübnan’a kara harekâtına hazırlanan işgalci İsrail’in katliam tanklarını sadece A Haber görüntüledi.
"ASKERİ ARAÇLARIN YOĞUNLUKTA OLDUĞUNU GÖREBİLİYORUZ"
A Haber muhabiri İslim İstanbullu, sıcak bölgede detayları aktardı. İstanbullu, "Hazırlığın olduğunu günlerdir söylüyoruz. Şu anda İsrail ordusuna ait askeri araçların yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz." dedi.
İSRAİL DRONE'LARI A HABER KAMERASINDA
Ata Gündüz Kurşun: Yaklaşık 2-3 saattir İsrail’e ait insansız hava araçları bizim üzerimizde dolaşıyor Beyrut semalarında. 3 ayrı mahalleye uyarı gönderdi İsrail. Boşaltın oraları vuracağız şeklinde. O nedenle de İsrail’e ait İHA’lar şu anda Beyrut semalarında vızır vızır dolaşmaya devam ediyor.
Birçok insan da onu izliyor. Herkesin kafası gökyüzünde. O drone’u takip ediyorlar.
KATLİAM YAPACAK TANKLAR SINIRDA
İsrail Lübnan'a kara saldırısı için tankları sınıra sevk etti.
ZIRHLI BİRLİKLERE HAZIR OLUN MESAJI
İsrail Savunma Bakanı "Tüm kapasitemizi aktif hale getireceğiz." açıklamasını yaptı.
LÜBNAN’DAN ASKER SEVKİYATI MESAJI
Başbakan Mikati: Ülkenin güneyine asker konuşlandırmaya hazırız.
SINIR HATTINDA HAREKETLİLİK
A Haber muhabiri İslim İstanbullu İsrail / Lübnan sınırından son gelişmeleri aktardı.
İstanbullu, “Bizler bu noktadan daha önce çekim yaptığımızda ciddi bir askeri araç yoğunluğu görmüştük. Ara ara askeri araçların geçişlerini görebiliyoruz. Ciddi bir hazırlık var. Bu noktaya gelene kadar 3 aramadan geçtik. Sınır hattına özel görüntüler vermememize dair uyarılarda bulundular. Lübnan açıklarında İsrail ordusuna ait askeri gemiler konuşlanmış durumda.” ifadelerini kullandı.
HİZBULLAH: KARA HAREKATINA HAZIRIZ
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım’ın açıklamalarının detaylarını aktaran Kurşun, “Şu anda İsrail’in Beyrut’ta hedef aldığı noktalardan bir tanesindeyiz. Hizbullah’ın genel sekreter yardımcısının açıkladığı gibi İsrail Lübnan’ın her bir tarafını vuruyor. İşte o noktalardan bir tanesi. Birçok Lübnanlı o açıklamaları takip etti. Şu an itibariyle İsrail bombardımanına devam ediyor. Hizbullah da yine kararlılık yeminleri etmeye bugün de devam etti. Bakalım önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor.” şeklinde konuştu.
SALDIRIYI SADECE A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
İsrail ordusu Lübnan’ın doğusundaki Baalbek’i havadan vurdu. A Haber İsrail saldırısını görüntüledi.
Saldırı ile ilgili detayları aktaran Kurşun, “Türk televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla izleyeceksiniz. İşte dakikalar önce İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan nokta. Çok yoğun bir duman bulutu var. İsrail güneyi vurmakla kalmıyor aynı zamanda kuzey kesimlerdeki Baalbek kent merkezini de hedef alıyor.” şeklinde konuştu.
"İÇERİDEN PATLATILMIŞ"
Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında vurulan bina ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"MOSSAD SIZMAMIŞ YERLEŞMİŞ"
İki taraf da çok büyük bir güvenlik açığı verdi. MOSSAD Hizbullah’a ya da sızmamış yerleşmiş artık. Sızmak ayrı yerleşmek ayrı. Bu nokta operasyonundan da gördüm çok özel bir silahla nokta ve sanki cetvelle çizilmiş gibi hedef alındı. Ciddi bir propaganda yapıyorlar. İsrail ABD’nin verdiği teknolojiyi en üst düzeyde kullanıyor.
"İÇERİDEN PATLATILDI"
Bunu bir saldırı olarak düşünüyoruz da bu bence içeriden patlatıldı. Bu benim görüşüm. Ya girdi ya da aynı çağrı cihazları gibi düşünelim bu Filistin direnişinde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin yöneticileri. Zamansal ve mekânsal çalışma yapmışlar. Bu içeriden haber almışlar demek.
"BÜTÜN BEYRUT HEDEF ALTINDA"
Burayı vurması demek artık bütün Beyrut’u hedef altına aldı demek. Artık ok yaydan çıktı. İsrail büyük bir savaş istiyor. Ben bunu geçiş dönemi olarak adlandırıyorum. Savaşın ön periyodundayız. Bir ay sonra daha farklı konuşmaları konuşacağız.
"ÜZÜM SALKIMI YÖNTEMİ"
Üzüm salkımı denen bir yöntem ile Hizbullah'a sızıyorlar. MOSSAD'ın Beyrut birimi başta, içeride de tane tane birimler yerleştiriyor. Hizbullah'ın içindeki birimlerin birbirinden haberi yok. İki birim MOSSAD'a çalışıyor ancak birbirlerinden haberleri yok. Örneğin Nasrallah'ı izleyen ekibin diğer ekipten haberi yok ancak MOSSAD'a çalışıyorlar.
A HABER BEYRUT'TA SALDIRILARIN KALBİNDE
İsrail'in hedef aldığı bölgedeki son durumu anlatan Kurşun, “Beyrut’un kalbi konumunda olan bir bölge. İsrail nokta atışıyla 2006 yılından bu yana ilk kez başkent Beyrut’ta bir noktayı vurdu. 10 katlı binanın 5’inci katı nokta atışıyla vuruldu. Burada 3 kişi öldürüldü. Çevrede de ciddi anlamda zarar var. Bölge çevrilmiş durumda." ifadelerini kullandı.
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