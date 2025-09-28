CANLI | İstanbul ve İzmir'de hissedilen deprem! AFAD merkez üssünü ve büyüklüğünü duyurdu

13:32 28 Eylül 2025

Kütahya Valisi Musa Işın A Haber’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Saat 1 civarında yani deprem meydana geldi. 5.4 büyüklüğünde. Merkezi Simav, Yeşilli köyümüz. Daha önceden de bu köyümüzde yakın zamanda 4.6 ve ona bağlı 7 civarında deprem meydana gelmişti. Şu ana kadar, şu saat, şu dakika itibarıyla yapmış olduğumuz saha araştırmasında herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Dolayısıyla inşallah daha olumsuz, başka olumsuz yani herhangi bir olumsuz bir şeyle karşılaşmayız diye ümit ediyoruz. Ama yine de henüz saha çalışmalarımız tamamlanmış değil ama şu ana kadar muhtarlıklarımız üzerinden yapmış olduğumuz irtibatta herhangi bir can ve mal kaybına rastlamış değiliz.

Simav merkezde herhangi bir olumsuzluk yok. Yapmış olduğumuz araştırma köy araştırmalarıdır. Köy araştırmalarında da şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık.

Biz AFAD'la koordineli olarak bu işi takip ediyoruz. AFAD merkezimiz bu tür durumlarda bizi daha bilimsel bir şekilde aydınlatıyor. Biz ona bağlı olarak hareket ediyoruz. Daha önce aynı yerde de yakın zamanda birçok deprem meydana geldi. Kütahya Simav merkezde bizim AFAD olarak bir tedbirimiz var ama umuyoruz ki herhangi bir olumsuzluk olmaz.