CANLI | İstanbul ve İzmir'de hissedilen deprem! AFAD merkez üssünü ve büyüklüğünü duyurdu
Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere çok sayıda ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana geldiği duyuruldu. Saat 12.59'da yaşanan depremin büyüklüğü 5.4 olarak duyuruldu. Sarsıntıya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saha çalışmalarının başladığını paylaştı. Öte yandan Kütahya Valisi Işın da A Haber'e konuk olurken herhangi bir can ve mal kaybının olmadığının altını çizdi. Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy ise "Bunlar yıkıcı depremler değil asıl tehlike Simav fayı üzerinde. Bir tektonik deprem bir fay üzerindeki depremi tetiklerse o tehlikeli olabilir." ifadelerini kullandı.
AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 12.59'da Simav merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 8.46 kilometre olarak açıklandı.
Deprem başta İstanbul ve İzmir olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi.
“CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK”
Kütahya Valisi Musa Işın A Haber’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Saat 1 civarında yani deprem meydana geldi. 5.4 büyüklüğünde. Merkezi Simav, Yeşilli köyümüz. Daha önceden de bu köyümüzde yakın zamanda 4.6 ve ona bağlı 7 civarında deprem meydana gelmişti. Şu ana kadar, şu saat, şu dakika itibarıyla yapmış olduğumuz saha araştırmasında herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Dolayısıyla inşallah daha olumsuz, başka olumsuz yani herhangi bir olumsuz bir şeyle karşılaşmayız diye ümit ediyoruz. Ama yine de henüz saha çalışmalarımız tamamlanmış değil ama şu ana kadar muhtarlıklarımız üzerinden yapmış olduğumuz irtibatta herhangi bir can ve mal kaybına rastlamış değiliz.
Simav merkezde herhangi bir olumsuzluk yok. Yapmış olduğumuz araştırma köy araştırmalarıdır. Köy araştırmalarında da şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık.
Biz AFAD'la koordineli olarak bu işi takip ediyoruz. AFAD merkezimiz bu tür durumlarda bizi daha bilimsel bir şekilde aydınlatıyor. Biz ona bağlı olarak hareket ediyoruz. Daha önce aynı yerde de yakın zamanda birçok deprem meydana geldi. Kütahya Simav merkezde bizim AFAD olarak bir tedbirimiz var ama umuyoruz ki herhangi bir olumsuzluk olmaz.
ARTÇILAR SÜRÜYOR
“ÇOK ŞİDDETLİ VURDU”
Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun A Haber'e konuştu.
İşte Aktulun'un açıklamaları:
Ben mutfaktaydım. Lambayla ben bakakaldık diyebilirim avizeyle. Çok aşırı derecede şiddetli bir şekilde vurdu deprem. Biz 2009'dan bu yana depremle yaşamaya alışmaya çalışıyoruz. 2011'de büyük bir deprem geçirdik. Şu an en sonda malum komşu ilçemiz Sındırgı yaşadı. Hani artık onlarda da bizde de sürekli artçılar olunca acaba biz mi, onlar mı diye tereddüt edip hemen tabii ki telefona sarıldık. İlk bize gelen veriler 5.6 Simav olarak geldi ama şu an herhalde 5.2 civarı falan gösteriyor. 8.6 kilometreden gelmiş gördüğümüz. Yani şu an halk panik içerisinde, hepimiz sokağa indik tabii. Bizim itfaiye ekiplerimiz şu an sahada bir tarama yapıyorlar. Onun haricinde belediyemize ait daha önce deprem geçirdiğimiz için 30 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz var. Onlar tarama yapıyor. Bize bağlı Yemişli Köyü merkez üssü olmak üzere gerçekleştiği için şu an arkadaşlarımız da yola çıktı. Orada bir şey, hasar var mı diye oraya bakmaya gidiyorlar. +
Yani depremle yaşamaya alışmaya çalışıyoruz ama bir an önce hani devletimiz de yardımcı olursa kamu binalarında eski binalarımız var. Özellikle belediye binamız çok aşırı derecede eski bir yapı. En büyük zararı her seferinde o görüyor. Okullarımızın birçoğu daha önceki depremde yenilenmişti ama bir iki tane eski yapımız mevcut hala. Yani Rabbim artık buradan sonrasında bizi afattan korusun. Yapabileceğimiz, müdahale edebileceğimiz tek şey bu durumda emniyet.
YIKILAN BİNA VAR MI?
Şu an bize ulaşan yok ama merkez olan o köyde olabilir, eski yapılar çok mevcut çünkü. Malum telefonlar şu an durmuyor, sürekli arkadan da arayanlar mevcut.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR MU?
Evet, evet. Sokaktayız, sabit vaziyette durduğumuz için hissediyoruz.
“ŞİMDİYE KADAR KARŞILAŞTIĞIMIZ DEPREMLER GİBİ DEĞİL”
Kütahya’da meydana gelen deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ersoy, “Henüz Sındırgı civarındaki Simav civarındaki aktivite bitmiş değil. Bu yine 10 Ağustos’tan beri devam eden artçıların devamı bir deprem. Tabii 5,4 büyük. Çünkü Türkiye’de özellikle kırsal kesimde 5,4’e geldiği zaman hasarlar da meydana gelebiliyor. Bunu dikkate almak gerekiyor. Daha önce de söyledim bu Sındırgı civarındaki depremler şimdiye kadar karşılaştığımız depremler gibi değil. Bunların nedeni kısmen tektonik olsa da genel olarak magmatik bir mekanizmayla hareket ediyor.” ifadelerini kullandı.
“ASIL TEHLİKE SİMAV FAYI ÜZERİNDE”
Bunu 6,1 depreminin artçısı olarak kabul edebiliriz. Ama artçılar bir çizgi üzerinde bir faya denk gelmiyor. Geniş bir alanda. Bunlar yıkıcı depremler değil asıl tehlike Simav fayı üzerinde. Bir tektonik deprem bir fay üzerindeki depremi tetiklerse o tehlikeli olabilir. Yoksa bunların seyri genellikle 4’e varan bazen 5’i ve üstünü bulan bugünkü depremde olduğu gibi bunlar yüzlerce binlerce olabilir. Oradaki enerji bu şekilde boşalabilir.
"SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI"
İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
İSTANBUL VE İZMİR'DEN DE HİSSEDİLDİ
