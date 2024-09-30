CANLI | İran’ın İsrail’e saldırılarının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı! Tarihi görüntüler sadece A Haber’de

09:15 02 Ekim 2024

İslim İstanbullu: Uzun bir geceydi. İsrail’e 500’ün üzerinde balistik füze atışı gerçekleştirildi. Bazıları Demir Kubbe tarafından imha edildi ama edilemeyenler de vardı. Kent genelinde alarm durumuna geçildi sirenler çaldı. Sığınaklara kaçan İsraillileri gördük. Dün akşam korku dolu anlar yaşadılar. Biz dün geceden itibaren bu noktadayız. İsrail’den bugün bir misilleme bekliyoruz. Bugün hepimiz için hareketli bir gün olacak.



Tel Aviv’de sakinlik hakim şu anda. İsrailliler hayatlarına devam ediyor gibi gözüküyor. Sanki dün böyle bir atış gerçekleşmemiş gibi köpeklerini gezdiren insanları görüyorsunuz. Yürüyüşe çıkan bisiklete binen banklarda oturan insanları görüyorsunuz.