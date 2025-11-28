CANLI | İki yılda dördüncü kurultay! Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi
Parti tüzüğü gereği olağan kurultaylarını iki yılda bir gerçekleştirmesi gereken CHP, yeniden kongreye gidiyor. Delege satın alma iddiaları nedeniyle başlayan yargı sürecinin etkilerini azaltmak isteyen parti, böylece son iki yıl içinde dördüncü kez kongre toplandı. Kurultayın ilk gününde CHP genel başkan yardımcıları gruplar halinde kürsüye çıkarak, iktidara gelmeleri durumunda hayata geçirmeyi planladıkları vaatleri sıraladı. Sunumlar sırasında delegelerin umursamaz tavırları ise dikkat çekti. CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.
Parti içi muhalefetin, "Yolsuzluk iddialarıyla anılan isimleri tasfiye edin" çağrısıyla yeni bir krize sürüklenen CHP'de, 39. Olağan Kurultayı tamamlandı.
ÖZEL 1333 OYLA YENİDEN SEÇİLDİ
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara’da CHP kurultayından canlı bağlanarak son gelişmeleri aktardı. Yeşiltaş, tek aday olarak kurultaya giden Özgür Özel’in yeniden gelen başkan seçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Beklenen oldu, malumun ilamı diyebiliriz. Zaten tek adaylı bir kurultaydan bahsediyoruz. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in karşısında rakip yoktu ve bugün kurultayda, 39. Olağan Kurultay'da 1357 kurultay delegesi sandık başına gitti ve bu kurultay delegelerinden 1333'ünün oyu geçerli sayıldı ve bu geçerli oyların tamamını yeniden, tamamını alan Özgür Özel yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı oldu.
Yapılan açıklamada geçersiz oy sayısıysa 24 olarak ifade ediliyor. Tabii 1385 normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegesi var. Bazı delegeler tutuklu bulunuyor malum. O nedenle 1357 kurultay delegesi bugün 39. Olağan Kurultay'da Ankara Arena Spor Salonu'nda sandık başına gitti ve 1333 geçerli oyun tamamını alan Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. 24 oy ise geçersiz sayıldı.
Tabii bu 2 yıl içinde 5. kurultay. Dört kez genel başkan seçimli kurultay gerçekleştirildi, bir de tüzük kurultayı yapılmıştı. 38. Olağan Kurultay'da önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yarıştı Özgür Özel ve ikinci turda seçimi kazandı. Daha sonra kurultayla ilgili iptal davası açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve iddianame düzenlendi. 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava devam ediyor. Tabii bu arada bu dava süreci devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi 21. ve 22. Olağanüstü Kurultayları'nı gerçekleştirdi. O kurultayda da tabii Özgür Özel'in karşısında rakip yoktu. Olağanüstü bir süreçten geçiyordu Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel o kurultayda da malum yeniden genel başkan seçildi.
Şu anda 39. Olağan Kurultay'ın ikinci gününde genel başkanlık seçimi vardı ve Özgür Özel yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçildi. Sabah saat 10.00'da başladı kurultay. Özellikle parti içine yönelik CHP Genel Başkanı'nın bazı eleştirileri vardı. Parti içine derken aslında adrese teslim mesajlar verdi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir tepki ortaya koydu Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu "Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını hatırlatarak Cumhuriyet Halk Partisi arınarak yoluna devam etmelidir" demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Arınma" ifadesi üzerinden eski genel başkana mesajlar gönderdi ve "Bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa bu anlayıştan arınacak" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ
Partinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Oyların sayımı ve tasnifinin ardından yapılan açıklamada, kurultayda tek aday olan Özgür Özel'in geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği belirtildi.
Böylece Özel, 4'üncü kez üst üste genel başkanlığa seçilmiş oldu.
İKİNCİ GÜN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmalarına başladı.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı gündem maddelerini uygulamak üzere Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00'da tekrar toplandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay salonuna eşi Didem Özel ile gelerek partilileri selamladı.
Parti programı, tüzüğü ve kurultay yönetmeliğinin oylandığı kurultayın ilk günü seyircisiz tamamlanırken, bugün seyirciler salondaki yerlerini aldı.
Kurultayın ikinci gününde partinin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi genel başkan seçimini gerçekleştirecek.
ÖZEL TEK ADAY
Olağan Kurultay kapsamında genel başkanlık seçimi bugün yapılacak. Özgür Özel’in tek aday olması beklenen seçimlerin ardından pazar günü PM ve YDK seçimleri gerçekleştirilecek.
Seçimlerde 1300’ü aşkın delege oy kullanıyor.
MUHALİFLERE 'KİRPİ' BENZETMESİ
Öte yandan Özel'in kurultay öncesi verdiği son röportaj da partiyi karıştırdı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere isim vermeden 'kirpi' benzetmesi yapan Özel, "Yeni dönemde kucaklayıcı olacağız. Ama bazen de kirpiyi kucaklayamıyorsun. Adam kucaklatmıyor kendini. Şu anda benim kucaklayamadığım veya kucaklaşmadığımız insanlar, bizden kaynaklı kucaklaşamadıklarımız değil. Adım atıyoruz ama kendi ajandası gereği benimle kucaklaşmak istemeyenler var" ifadelerini kullandı.
CHP YİNE LGBT VAADİNE SARILDI
Parti vaatlerini paylaşan ve LGBT hareketine yeşil ışık yakan Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti. Demokratikleşme başlığı altında ise "Anadil haktır. Tüm yurttaşların anadilini öğrenme, kullanma hakkı sağlanacaktır" vaadi paylaşıldı. Açılışta konuşan Özgür Özel ise partiye yönelik sonu gelmeyen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından kurtuluş için 'iktidar olmayı' hedef gösterdi.
PM ÜYE SAYISI 80'E YÜKSELDİ
CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve genel başkan yardımcıları tarafından delegelere parti programı tanıtıldı. Delegelerin söz almasının ardından yapılan oylamada yeni parti programı kabul edildi.
Kurultayın ilk gününde parti programının yanı sıra parti tüzüğündeki ve kurultay yönetmeliğindeki değişiklikler de ele alındı. Delegelerin oylarıyla parti tüzüğündeki ve kurultay yönetmeliğindeki değişiklikler de kabul edildi. 10 tüzük, 5 yönetmelik olmak üzere toplam 15 maddede değişiklik yapıldı.
GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI BAŞVURULARI DEVAM EDECEK
Parti tüzüğünde yapılan değişikliğe göre Parti Meclisi (PM) üye sayısı 60'tan 80'e çıktı. 8 olan Bilim Kültür Sanat Platformu üye sayısı 10'a çıkarıldı. 18-30 yaş aralığı için yüzde 10 gençlik kolları kotası, 31-40 yaş aralığı için yüzde 15 çalışma çağı kotası uygulanmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin tüzükte tanımlanması, partili belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışanların yanı sıra buraların yönetim kurulu üyeleri ile danışmanlarının kongrelerde aday olamaması da düzenlendi. Ayrıca kurultayda genel başkan adaylığı başvuruları da alınmaya başlandı. Yarın 10.30'a kadar başvurular alınmaya devam edecek.
Kurultay, 29 Kasım Cumartesi günü genel başkanlık seçimi, 30 Kasım Pazar günü ise Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Parti Meclisi (PM) seçimleriyle devam edecek.
CHP 39. OLAĞAN KURULTAYI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
CHP 39. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla çalışmalarına başladı.
Özel, saat 10.00'da CHP olağan kurultayının düzenlendiği Ankara Spor Salonu'na geldi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.
Kurultayın başlaması için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin delegelerce önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu.
Öneri kabul edilerek, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın Divan Başkanı Ünlüce oldu.
KURULTAYDA 4 KOMİSYON OLUŞTURULACAK
Kurultayın devamında, Program Komisyonu, Tüzük Değişikliği Komisyonu, Kurultay Yönetmeliği Komisyonu ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu oluşturulacak.
Kurultayda, genel başkan yardımcıları parti programını kısa sunumlarla tanıtacak.
Bugüne dek 22'si olağanüstü 60 kurultay toplayan CHP'de, olağan kurultay kapsamında parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişikliği görüşülerek oylamaya sunulacak.
CHP HEYETİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, partinin 39. Olağan Kurultayı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
İKİ YILDA DÖRDÜNCÜ KURULTAY
CHP'de bugün başlayacak 39. Olağan Kurultayı öncesinde, dün il başkanları toplantısı yapıldı. Özel başkanlığında parti genel merkezinde 81 il başkanının katıldığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü.
Parti tüzüğüne göre olağan kurultayları iki yılda bir yapması gereken CHP, son iki yılda üç kurultay yaptı. CHP'nin bir önceki olağan kurultayı yani 38'inci Olağan Kurultay 4-5 Kasım 2023'te düzenlenmişti.
Bugün başlayacak kurultayla birlikte CHP son iki yılda dördüncü kurultayını yapmış olacak. Yoğun kurultaylar, Özel'in genel başkan seçildiği ve "delege satın alımına" yönelik şaibeli kurultay sonrası başlayan yargı süreçleri ardından gerçekleşti.
PARTİ İÇİ LİSTE YARIŞI
Özel'in tek aday olarak girmesi beklenen kurultayda gözler bir yandan da muhalefette olacak. Dikkatle takip edilmesi gereken bir diğer detay ise PM seçimleri olacak.
Çarşaf liste usulüyle yapılacak olan seçimlerde muhalif kanadın, kendi adaylarıyla Özel'in anahtar listesini delmek ve parti içerisindeki söz sahibi konumunu korumak için mücadele etmesi bekleniyor.
İç muhalefetin anahtar liste çıkarıp çıkarmayacağı belirsizliğini korurken, bireysel olarak da adaylıkların gerçekleşebileceği aktarıldı.
