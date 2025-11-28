CANLI | İki yılda dördüncü kurultay! Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi

18:07 29 Kasım 2025

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara’da CHP kurultayından canlı bağlanarak son gelişmeleri aktardı. Yeşiltaş, tek aday olarak kurultaya giden Özgür Özel’in yeniden gelen başkan seçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Beklenen oldu, malumun ilamı diyebiliriz. Zaten tek adaylı bir kurultaydan bahsediyoruz. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in karşısında rakip yoktu ve bugün kurultayda, 39. Olağan Kurultay'da 1357 kurultay delegesi sandık başına gitti ve bu kurultay delegelerinden 1333'ünün oyu geçerli sayıldı ve bu geçerli oyların tamamını yeniden, tamamını alan Özgür Özel yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı oldu.

Yapılan açıklamada geçersiz oy sayısıysa 24 olarak ifade ediliyor. Tabii 1385 normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegesi var. Bazı delegeler tutuklu bulunuyor malum. O nedenle 1357 kurultay delegesi bugün 39. Olağan Kurultay'da Ankara Arena Spor Salonu'nda sandık başına gitti ve 1333 geçerli oyun tamamını alan Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. 24 oy ise geçersiz sayıldı.

Tabii bu 2 yıl içinde 5. kurultay. Dört kez genel başkan seçimli kurultay gerçekleştirildi, bir de tüzük kurultayı yapılmıştı. 38. Olağan Kurultay'da önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yarıştı Özgür Özel ve ikinci turda seçimi kazandı. Daha sonra kurultayla ilgili iptal davası açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve iddianame düzenlendi. 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava devam ediyor. Tabii bu arada bu dava süreci devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi 21. ve 22. Olağanüstü Kurultayları'nı gerçekleştirdi. O kurultayda da tabii Özgür Özel'in karşısında rakip yoktu. Olağanüstü bir süreçten geçiyordu Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel o kurultayda da malum yeniden genel başkan seçildi.

Şu anda 39. Olağan Kurultay'ın ikinci gününde genel başkanlık seçimi vardı ve Özgür Özel yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçildi. Sabah saat 10.00'da başladı kurultay. Özellikle parti içine yönelik CHP Genel Başkanı'nın bazı eleştirileri vardı. Parti içine derken aslında adrese teslim mesajlar verdi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir tepki ortaya koydu Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu "Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını hatırlatarak Cumhuriyet Halk Partisi arınarak yoluna devam etmelidir" demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Arınma" ifadesi üzerinden eski genel başkana mesajlar gönderdi ve "Bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa bu anlayıştan arınacak" dedi.